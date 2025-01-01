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健身房管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

健身房和俱樂部管理系統為健身企業提供了監督時間表、會員資格和設施的重要工具。這些系統允許組織有效地儲存會員資料、管理財務記錄、安排課程和預留空間。它們用途廣泛，可供各種以健身為重點的實體使用，包括體育俱樂部、公園區、舞蹈室、瑜伽中心、健身操設施和游泳池。 此外，健身房和俱樂部管理系統可以與其他軟體整合以增強功能。這可能包括用於管理付款和會員費的計費軟體、促進會員和員工之間溝通的交易電子郵件工具，以及提高品牌知名度的社群媒體行銷工具。

提議新的應用程式


Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro是一款應用程式，使用戶能在美髮、SPA及健身行業尋找專業人士，並在線預約及查看評論。

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving是一款全方位的健身和健康企業管理軟體，提供預訂、付款和客戶互動等管理工具，簡化業務運營。

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Mindbody Business應用程序簡化健身和健康業務的管理，提供預訂、客戶互動及數據分析工具，以提升效率和客戶體驗。

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify是一款健身管理軟體，幫助健身房和工作室管理業務，包括會員管理、日程安排和出勤追踪等功能。

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox是一款健身和工作室管理軟件，提供課程安排、會員管理、考勤追踪和自動付款功能，簡化健身業務運營。

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive 是一款個人訓練軟體，提供課程建立、客戶管理、進度追蹤、營養計算等多種工具，幫助教練提升工作效率。

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner是一款健身業務管理軟件，提供成員管理、計費、課程安排等功能，以簡化日常操作和增強會員體驗。

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress是一款綜合健身管理系統，幫助健身房管理課程、付款、出勤及會員關係，方便業主簡化運營流程。

Momence

Momence

momence.com

Momence 是一款幫助您為每位客戶創造專屬體驗的應用程式，可自動化預約、跟進潛在客戶及培育會員等手動任務。

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow是一款健身應用程式，提供健身房管理、課程安排、會員溝通及數據分析，幫助用戶高效達成健身目標。

Octiv

Octiv

octivfitness.com

Octiv 是一款雲端健身房管理軟體，提供會員管理、課程排程、計費及銷售等功能，並具備報告與分析工具。

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym是一款綜合健身管理應用，提供健身目標設定、進度追蹤、個性化鍛煉計劃及社區互動功能。

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

TeamUp 是一款適用於健身工作室、健身房及教練的管理軟體，方便地管理面對面、線上及隨選服務，提升客戶體驗。

WodUp

WodUp

wodup.com

WODUP是一款健身應用，支持教練和學員管理鍛煉、跟踪進度及創建個性化計劃，促進健身社群的互動。

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster是一款綜合體育館管理系統，提供會員管理、自動化通訊和訪問控制，幫助健身房優化運營和提升會員體驗。

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk是一款健身管理軟件，提供會員管理、預約、出勤跟蹤和支付等功能，幫助健身房提高運營效率和會員體驗。

Fit Pro Tracker

Fit Pro Tracker

fitprotracker.io

Fit Pro Tracker 是一款健身房管理軟體，提供會員管理、聯絡功能與預約系統，幫助健身房業主有效管理業務。

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

AppToFit 是一款自動化客戶跟進和付款提醒的應用程式，能夠發送會員到期提醒，並整合生物辨識以限制未經授權的用戶使用。

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia是一個簡化組織管理的綜合平台，提供在線報名、會員管理和電子商務功能，旨在促進社區參與和提升運營效率。

Membroz

Membroz

membroz.com

Membroz是一款雲端綜合會員管理系統，適用於俱樂部、健身館、社區等組織，提供事件管理、行銷、預訂、付款和報告功能。

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify是一個雲端預約和排程解決方案，提供會員管理、付款處理及客戶管理工具，適用於各種業務。

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet是一個多功能的會員管理平台，幫助組織管理成員資料、活動、會員費用及溝通，無需程式編碼。

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady是一款全面的健身管理軟件，幫助健身中心管理會員、計費、預約，並提供數據分析和自動化工具。

FitSW

FitSW

fitsw.com

FitSW 是一款健身管理應用，幫助培訓師在線跟踪客戶的健身進展、計劃鍛煉和飲食，並管理約會及付款。

Buzops

Buzops

buzops.com

Buzops是一款健身管理軟件，幫助健身房簡化會員管理、付款處理、員工排班等操作，提升業務效率。

Punchpass

Punchpass

punchpass.com

Punchpass是一個健身課程和會員管理的應用程式，幫助健身中心有效組織時間表和跟踪出勤率。

WodBoard

WodBoard

wodboard.com

WodBoard是一款健身管理軟體，幫助用戶簡化課程預訂、候補名單和時間表管理，提升健身業務運營效率。

Simply Studio

Simply Studio

simplystud.io

Simply Studio 是一款運用 AI 的健身工作室管理軟體，可輕鬆安排課程、管理會籍，並提供會員網站以便用戶訂閱及預約課程。

Rezeve

Rezeve

rezerv.co

Rezeve是一個全方位管理軟體，幫助服務型企業如健身房和療癒中心快速建立網站和應用程式，無需編碼。

Recess

Recess

recess.tv

Recess 是一款幫助健身房和工作室平均每月節省 3000 美元訂閱及處理費用的應用程式。

Fitsoft

Fitsoft

fitsoft.com

Fitsoft 是一款健身房會員管理解決方案，讓用戶輕鬆管理健身會員，無需耗時或高費用自行建立系統。

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

FitBudd 是一個健身應用程序，幫助健身教練創建個性化鍛煉和飲食計劃，並追蹤客戶的進度和互動。

StudioBookings

StudioBookings

studiobookings.com

StudioBookings是一款健身工作室管理軟體，提供課程預約、會員管理、員工管理、線上報到、數據分析及信用卡處理功能。

WodGuru

WodGuru

wod.guru

WodGuru是一款簡化中小型健身房管理的應用，提供會員管理、自動付款、課程預訂等功能，方便業主和會員使用。

Upper Hand

Upper Hand

upperhand.com

Upper Hand 是一套完整的運動管理軟體，協助各類運動設施及培訓業務提高效率，管理預約、成員、團隊和排程等功能。

Trainin

Trainin

trainin.com

Trainin 是一款全能軟體，幫助運動企業自動化行政、規劃和聯繫，適合個人訓練、健身、瑜伽和拳擊等工作室使用。

Okrabook

Okrabook

okrabook.com

Okrabook是一個線上預約與排程解決方案，適用於體育商業、學院、設施、健身房及工作室，提供全面的管理與報告功能。

Hapana

Hapana

hapana.com

Hapana 是一款健身業務管理解決方案的應用程式，幫助單一及多地點的健身工作室和俱樂部進行業務增長和會員互動。

Clubworx

Clubworx

clubworx.com

Clubworx是一款健身管理軟體，幫助健身企業簡化管理、提高效率，包括自動化流程和支付處理等功能。

Gym Insight

Gym Insight

gyminsight.com

Gym Insight是一款健身管理軟體，幫助健身房管理會員、課程、收益及報告，支持雲端訪問和條形碼簽入系統。

EzeGym

EzeGym

ezegym.com

EzeGym 是一款幫助健身房管理會員、班課、出勤、付款及報告的軟件，旨在提升運營效率。

ShapeNet Software

ShapeNet Software

shapenetsoftware.com

ShapeNet提供健康俱樂部和健身設施的雲端管理軟體，具備會員管理、排程、移動應用、收費管理等功能，幫助達成商業目標。

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach 是一款強大的班級管理軟體，適用於音樂學校、舞蹈工作室等，能排班、追蹤出席、發送簡訊及管理付款。

LegitFit

LegitFit

legitfit.com

LegitFit是一款雲端健身管理軟體，幫助健身業務簡化預約、會員管理、付款處理及客戶互動，提高運營效率。

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