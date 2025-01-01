健身房管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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健身房和俱樂部管理系統為健身企業提供了監督時間表、會員資格和設施的重要工具。這些系統允許組織有效地儲存會員資料、管理財務記錄、安排課程和預留空間。它們用途廣泛，可供各種以健身為重點的實體使用，包括體育俱樂部、公園區、舞蹈室、瑜伽中心、健身操設施和游泳池。 此外，健身房和俱樂部管理系統可以與其他軟體整合以增強功能。這可能包括用於管理付款和會員費的計費軟體、促進會員和員工之間溝通的交易電子郵件工具，以及提高品牌知名度的社群媒體行銷工具。
提議新的應用程式
Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款應用程式，使用戶能在美髮、SPA及健身行業尋找專業人士，並在線預約及查看評論。
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving是一款全方位的健身和健康企業管理軟體，提供預訂、付款和客戶互動等管理工具，簡化業務運營。
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Mindbody Business應用程序簡化健身和健康業務的管理，提供預訂、客戶互動及數據分析工具，以提升效率和客戶體驗。
Wodify
wodify.com
Wodify是一款健身管理軟體，幫助健身房和工作室管理業務，包括會員管理、日程安排和出勤追踪等功能。
Glofox
glofox.com
Glofox是一款健身和工作室管理軟件，提供課程安排、會員管理、考勤追踪和自動付款功能，簡化健身業務運營。
WeStrive
westrive.com
WeStrive 是一款個人訓練軟體，提供課程建立、客戶管理、進度追蹤、營養計算等多種工具，幫助教練提升工作效率。
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner是一款健身業務管理軟件，提供成員管理、計費、課程安排等功能，以簡化日常操作和增強會員體驗。
PushPress
pushpress.com
PushPress是一款綜合健身管理系統，幫助健身房管理課程、付款、出勤及會員關係，方便業主簡化運營流程。
Momence
momence.com
Momence 是一款幫助您為每位客戶創造專屬體驗的應用程式，可自動化預約、跟進潛在客戶及培育會員等手動任務。
Gymflow
gymflow.io
Gymflow是一款健身應用程式，提供健身房管理、課程安排、會員溝通及數據分析，幫助用戶高效達成健身目標。
Octiv
octivfitness.com
Octiv 是一款雲端健身房管理軟體，提供會員管理、課程排程、計費及銷售等功能，並具備報告與分析工具。
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym是一款綜合健身管理應用，提供健身目標設定、進度追蹤、個性化鍛煉計劃及社區互動功能。
TeamUp
goteamup.com
TeamUp 是一款適用於健身工作室、健身房及教練的管理軟體，方便地管理面對面、線上及隨選服務，提升客戶體驗。
WodUp
wodup.com
WODUP是一款健身應用，支持教練和學員管理鍛煉、跟踪進度及創建個性化計劃，促進健身社群的互動。
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster是一款綜合體育館管理系統，提供會員管理、自動化通訊和訪問控制，幫助健身房優化運營和提升會員體驗。
Fit Pro Tracker
fitprotracker.io
Fit Pro Tracker 是一款健身房管理軟體，提供會員管理、聯絡功能與預約系統，幫助健身房業主有效管理業務。
AppToFit
apptofit.com
AppToFit 是一款自動化客戶跟進和付款提醒的應用程式，能夠發送會員到期提醒，並整合生物辨識以限制未經授權的用戶使用。
Amilia
amilia.com
Amilia是一個簡化組織管理的綜合平台，提供在線報名、會員管理和電子商務功能，旨在促進社區參與和提升運營效率。
Membroz
membroz.com
Membroz是一款雲端綜合會員管理系統，適用於俱樂部、健身館、社區等組織，提供事件管理、行銷、預訂、付款和報告功能。
Omnify
getomnify.com
Omnify是一個雲端預約和排程解決方案，提供會員管理、付款處理及客戶管理工具，適用於各種業務。
Raklet
raklet.com
Raklet是一個多功能的會員管理平台，幫助組織管理成員資料、活動、會員費用及溝通，無需程式編碼。
ClubReady
clubready.club
ClubReady是一款全面的健身管理軟件，幫助健身中心管理會員、計費、預約，並提供數據分析和自動化工具。
FitSW
fitsw.com
FitSW 是一款健身管理應用，幫助培訓師在線跟踪客戶的健身進展、計劃鍛煉和飲食，並管理約會及付款。
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk是一款健身管理軟件，提供會員管理、預約、出勤跟蹤和支付等功能，幫助健身房提高運營效率和會員體驗。
Buzops
buzops.com
Buzops是一款健身管理軟件，幫助健身房簡化會員管理、付款處理、員工排班等操作，提升業務效率。
Punchpass
punchpass.com
Punchpass是一個健身課程和會員管理的應用程式，幫助健身中心有效組織時間表和跟踪出勤率。
WodBoard
wodboard.com
WodBoard是一款健身管理軟體，幫助用戶簡化課程預訂、候補名單和時間表管理，提升健身業務運營效率。
Rezeve
rezerv.co
Rezeve是一個全方位管理軟體，幫助服務型企業如健身房和療癒中心快速建立網站和應用程式，無需編碼。
Recess
recess.tv
Recess 是一款幫助健身房和工作室平均每月節省 3000 美元訂閱及處理費用的應用程式。
Fitsoft
fitsoft.com
Fitsoft 是一款健身房會員管理解決方案，讓用戶輕鬆管理健身會員，無需耗時或高費用自行建立系統。
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd 是一個健身應用程序，幫助健身教練創建個性化鍛煉和飲食計劃，並追蹤客戶的進度和互動。
StudioBookings
studiobookings.com
StudioBookings是一款健身工作室管理軟體，提供課程預約、會員管理、員工管理、線上報到、數據分析及信用卡處理功能。
WodGuru
wod.guru
WodGuru是一款簡化中小型健身房管理的應用，提供會員管理、自動付款、課程預訂等功能，方便業主和會員使用。
Upper Hand
upperhand.com
Upper Hand 是一套完整的運動管理軟體，協助各類運動設施及培訓業務提高效率，管理預約、成員、團隊和排程等功能。
Trainin
trainin.com
Trainin 是一款全能軟體，幫助運動企業自動化行政、規劃和聯繫，適合個人訓練、健身、瑜伽和拳擊等工作室使用。
Simply Studio
simplystud.io
Simply Studio 是一款運用 AI 的健身工作室管理軟體，可輕鬆安排課程、管理會籍，並提供會員網站以便用戶訂閱及預約課程。
Okrabook
okrabook.com
Okrabook是一個線上預約與排程解決方案，適用於體育商業、學院、設施、健身房及工作室，提供全面的管理與報告功能。
Hapana
hapana.com
Hapana 是一款健身業務管理解決方案的應用程式，幫助單一及多地點的健身工作室和俱樂部進行業務增長和會員互動。
Clubworx
clubworx.com
Clubworx是一款健身管理軟體，幫助健身企業簡化管理、提高效率，包括自動化流程和支付處理等功能。
Gym Insight
gyminsight.com
Gym Insight是一款健身管理軟體，幫助健身房管理會員、課程、收益及報告，支持雲端訪問和條形碼簽入系統。
EzeGym
ezegym.com
EzeGym 是一款幫助健身房管理會員、班課、出勤、付款及報告的軟件，旨在提升運營效率。
ShapeNet Software
shapenetsoftware.com
Outcoach
outcoach.io
Outcoach 是一款強大的班級管理軟體，適用於音樂學校、舞蹈工作室等，能排班、追蹤出席、發送簡訊及管理付款。
LegitFit
legitfit.com
LegitFit是一款雲端健身管理軟體，幫助健身業務簡化預約、會員管理、付款處理及客戶互動，提高運營效率。