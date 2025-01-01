訪客訊息軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
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賓客訊息軟體使旅館經營者和員工能夠與每位賓客創建個人化的溝通管道，以獲取通知、說明和服務。這些工具透過及時的訊息傳遞和回應來增強賓客體驗並簡化員工工作流程。飯店接待員和禮賓服務員使用賓客訊息平台和傳統電話系統，確保飯店經理、客房服務和客房服務人員根據需求取得相關資訊。如果有效利用，這些工具可以顯著減少電話量，確保及時處理客人投訴或要求，並普遍增強客戶服務。 通常，訪客訊息平台會透過簡訊傳遞訊息，但它們也可能使用電子郵件或行動應用程式。一些平台整合了視訊會議或即時聊天軟體的功能，以促進客人和飯店工作人員之間更多的互動溝通。這些解決方案可能是綜合酒店管理系統的一部分，也可以與現有系統整合以獲得無縫的用戶體驗。在某些情況下，賓客訊息傳遞產品與飯店預訂和支付系統鏈接，允許賓客無需前往前台即可修改預訂。此外，這些平台可能包含主動通知功能和回饋管理工具，以便向客人及時發送更新和滿意度調查。
提議新的應用程式
Trumpia
trumpia.com
Trumpia是一款在線多渠道營銷軟件，提供短信、電子郵件、語音廣播等工具，幫助企業和組織進行營銷活動。
Akia
akia.com
Akia是一款針對酒店業的應用程序，幫助酒店自動化與客人溝通，提供數字抵達指南及註冊功能，並支持SMS營銷。
Whistle
trywhistle.com
Whistle是一個無接觸的即時通訊平台，提供酒店管理、任務管理和自動消息功能，專為全球酒店業者設計。
Touch Stay
touchstay.com
Touch Stay 是一款數位指南手冊，提供客人和房東一個易用的替代方案，幫助房東管理客戶，提升客人滿意度，減少詢問。
Canary Technologies
canarytechnologies.com
Canary Technologies是一個酒店管理平台，旨在簡化酒店運營，增強客人體驗，支持無接觸式入住和自動化管理。
RMS Cloud
rmscloud.com
RMS Cloud是一款雲端物業管理系統，旨在簡化服務性住宿業的預訂管理和操作效率，支持實時更新和多渠道整合。
Guest Guru
guestguru.ai
Guest Guru 是一款人工智慧應用，專為短期租賃自動化客人訊息管理，提供即時回應及問題提醒，並提高服務效率。
GuestChat
guestchat.com
GuestChat是一款自動化聊天應用，幫助酒店網站提升直接訂房，提供24/7即時解答及預訂協助。
HelloShift
helloshift.com
HelloShift是一個酒店運營平台，提供無接觸登機、消息傳遞和員工協作工具，以提高酒店管理效率和客人體驗。
Glowing.io
glowing.io
Glowing.io 是一個統一的企業消息平台，幫助全球品牌與顧客通過流行的移動消息應用進行短信交流。
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch是一個綜合通訊平台，協助酒店與客人聯繫，提升服務體驗，並促進銷售。支持來自多渠道的溝通和反饋管理。
Loopon
loopon.com
Loopon 是一款針對酒店業的住宿後分析工具，幫助理解客人的反饋，以持續改善服務，提升客戶滿意度與忠誠度。
HiJiffy
hijiffy.com
HiJiffy是一款AI驅動的酒店通信平台，幫助酒店透過自動化客戶服務，提高直訂率與客戶滿意度。
GuestLabs
guestlabs.com
GuestLabs 是一套全面的人工智慧工具，旨在簡化短期租賃房東、物業管理者及酒店的客戶互動，支援自動化信息發送和流程管理。
Revinate
revinate.com
Revinate 是一款酒店客戶關係管理解決方案，幫助酒店分析客人數據、管理評論和營銷活動，以提升客戶體驗和增加收入。
Oaky
oaky.com
Oaky是一個自動化的升級引擎，可以幫助酒店通過提供個性化的優惠和優質的客戶體驗，從現有客戶中增加利潤。
Howazit
howazit.com
Howazit是一個自動化客戶通信平台，幫助企業簡化與客戶的互動，提高客戶滿意度和忠誠度。