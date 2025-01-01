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雜貨配送軟體 - 最受歡迎的應用程式

雜貨配送軟體使雜貨店和食品店能夠輕鬆建立送貨服務，無需為每家商店僱用專門的購物者或司機。該軟體使雜貨店能夠建立線上或行動業務，滿足尋求按需服務的客戶。雜貨店或便利商店的經理可以與這些平台合作，建立客戶友善的訂購頁面。雜貨配送軟體專為訂購和配送雜貨或零食而設計，類似於餐廳外送/外帶或按需餐飲軟體。這些平台可以與零售管理系統或 POS 軟體無縫集成，以簡化訂單管理。此外，它們通常結合電子商務平台和支付網關軟體以實現無縫交易。

提議新的應用程式


Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart是一個美國的雜貨配送和取貨應用，能連接用戶與當地零售商，提供靈活的配送選項及個性化服務。

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff是一個按需送貨應用，提供食品、家庭用品和零食等商品的送貨服務，並支持實時跟踪和便捷的付款方式。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。

Routific

Routific

routific.com

Routific是一款路線優化平台，幫助物流和交付業務快速計劃、優化和派遣送貨路線，提升效率並降低成本。

Local Express

Local Express

localexpress.io

Local Express是一個電子商務平台，幫助雜貨店、餐廳和其他行業的商業活動上線和管理其操作。

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u是一款交付管理應用，提供路線優化、實時跟蹤和交付證明等功能，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Good Eggs是一個提供當日送達的新鮮雜貨與餐盒的平台，專注於連結消費者與當地農產品。

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

貨架引擎自動化雜貨訂購過程，商家僅需為銷售的產品付費，幫助優化庫存管理和價格決策。

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