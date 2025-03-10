雜貨配送軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雜貨配送軟體使雜貨店和食品店能夠輕鬆建立送貨服務，無需為每家商店僱用專門的購物者或司機。該軟體使雜貨店能夠建立線上或行動業務，滿足尋求按需服務的客戶。雜貨店或便利商店的經理可以與這些平台合作，建立客戶友善的訂購頁面。雜貨配送軟體專為訂購和配送雜貨或零食而設計，類似於餐廳外送/外帶或按需餐飲軟體。這些平台可以與零售管理系統或 POS 軟體無縫集成，以簡化訂單管理。此外，它們通常結合電子商務平台和支付網關軟體以實現無縫交易。
提議新的應用程式
Gopuff
gopuff.com
Gopuff是一個按需送貨應用，提供食品、家庭用品和零食等商品的送貨服務，並支持實時跟踪和便捷的付款方式。
Instacart
instacart.com
Instacart是一個美國的雜貨配送和取貨應用，能連接用戶與當地零售商，提供靈活的配送選項及個性化服務。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine 可自動化整個雜貨訂購流程。我們向供應商支付他們交付的一切費用。雜貨商只為銷售的商品付費。
Routific
routific.com
Routific是一款路線優化平台，幫助物流和交付業務快速計劃、優化和派遣送貨路線，提升效率並降低成本。
Locate2u
locate2u.com
locate2U是一個專為任何交付或服務業務而設計的軟件平台。我們的解決方案可幫助這些業務提高其路線效率，提高客戶的交付經驗並提高生產力，同時減少計劃路線所需的時間。我們的解決方案為公司提供了經營交付或服務業務所需的一切。包括：GPS跟踪，實時位置共享，預訂管理，路線優化，驅動程序應用程序，通知，交付證明，API，自定義等等！
Good Eggs
goodeggs.com
新鮮得令人難以置信的雜貨和餐包當天送達。
Local Express
localexpress.io
端到端雜貨電子商務平台，供雜貨店、餐廳、麵包店或任何其他特定行業企業上網。