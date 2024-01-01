雜貨配送軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬圭亞那

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雜貨配送軟體使雜貨店和食品店能夠輕鬆建立送貨服務，無需為每家商店僱用專門的購物者或司機。該軟體使雜貨店能夠建立線上或行動業務，滿足尋求按需服務的客戶。雜貨店或便利商店的經理可以與這些平台合作，建立客戶友善的訂購頁面。雜貨配送軟體專為訂購和配送雜貨或零食而設計，類似於餐廳外送/外帶或按需餐飲軟體。這些平台可以與零售管理系統或 POS 軟體無縫集成，以簡化訂單管理。此外，它們通常結合電子商務平台和支付網關軟體以實現無縫交易。
提議新的應用程式
Instacart
instacart.com
Instacart 是一家美國公司，在美國和加拿大經營雜貨配送和取貨服務。該公司透過網站和行動應用程式提供服務。該服務允許客戶從參與的零售商處訂購雜貨，並由私人購物員完成購物。
Gopuff
gopuff.com
Gopuff 提供您所需的一切服務—在特定市場配送食品、家居必需品、零食和酒類。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 讓企業可以輕鬆管理和分析其本地交付營運。我們的產品包括為駕駛員提供的直覺式智慧型手機應用程式、為調度員提供的功能強大的現代網路儀表板以及為收件人提供的自動通知和即時追蹤。 Onfleet 每週為雜貨店、餐廳、鮮花配送、藥局和電子商務公司等數千家企業提供數百萬次送貨服務。 Onfleet 總部位於加州舊金山。
Routific
routific.com
Routific 可以幫助您在幾分鐘內規劃、最佳化和調度路線。 Routific 設計精美，考慮到易用性，將複雜、混亂且令人頭痛的配送路線規劃過程變得令人愉快甚至有趣。 Routific 受到全球數百家快遞企業的信賴。我們協助您更快、更準時地交付，改善您的客戶體驗，並降低每次交付成本。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u 是一個專為任何交付或服務業務而設計的軟體平台。我們的解決方案可協助這些企業提高路線效率、改善客戶的交付體驗並提高生產力，同時減少規劃路線所需的時間。我們的解決方案為公司提供了營運交付或服務業務所需的一切。包括：GPS 追蹤、即時位置共享、預訂管理、路線優化、司機應用程式、通知、交付證明、API、客製化等等！
Local Express
localexpress.io
端到端雜貨電子商務平台，供雜貨店、餐廳、麵包店或任何其他特定行業企業上網。
Good Eggs
goodeggs.com
新鮮得令人難以置信的雜貨和餐包當天送達。
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine 可自動化整個雜貨訂購流程。我們向供應商支付他們交付的一切費用。雜貨商只為銷售的商品付費。