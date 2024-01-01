雜貨配送軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波士尼亞與赫塞哥維納

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雜貨配送軟體使雜貨店和食品店能夠輕鬆建立送貨服務，無需為每家商店僱用專門的購物者或司機。該軟體使雜貨店能夠建立線上或行動業務，滿足尋求按需服務的客戶。雜貨店或便利商店的經理可以與這些平台合作，建立客戶友善的訂購頁面。雜貨配送軟體專為訂購和配送雜貨或零食而設計，類似於餐廳外送/外帶或按需餐飲軟體。這些平台可以與零售管理系統或 POS 軟體無縫集成，以簡化訂單管理。此外，它們通常結合電子商務平台和支付網關軟體以實現無縫交易。
提議新的應用程式
Instacart
instacart.com
Instacart 是一家美國公司，在美國和加拿大經營雜貨配送和取貨服務。該公司透過網站和行動應用程式提供服務。該服務允許客戶從參與的零售商處訂購雜貨，並由私人購物員完成購物。
Gopuff
gopuff.com
Gopuff 提供您所需的一切服務—在特定市場配送食品、家居必需品、零食和酒類。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 可以輕鬆管理最後一哩路的交付。直覺的路由、調度、即時追蹤、分析等。
Routific
routific.com
最簡單的送貨路線規劃軟體。 Routific 將強大的路線優化與五星級配送體驗相結合，使規劃本地配送路線變得輕鬆且有利可圖。
Locate2u
locate2u.com
路線規劃與交付優化 我們讓您輕鬆交付物品或追蹤您的服務。使用您自己的車隊或在單一應用程式中將送貨外包給其他快遞員。
Local Express
localexpress.io
端到端雜貨電子商務平台，供雜貨店、餐廳、麵包店或任何其他特定行業的企業上網。
Good Eggs
goodeggs.com
新鮮得令人難以置信的雜貨和餐包當天送達。
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine 可自動化整個雜貨訂購流程。我們向供應商支付他們交付的一切費用。雜貨商只為銷售的商品付費。