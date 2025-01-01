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最受歡迎 最近新增 撥款管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

贈款管理軟體可幫助贈款者和贈款尋求者從各自的角度指導贈款提案和授予流程。雖然這些工具主要由資助基金會用於非營利部門，但也為政府機構和科學研究組織服務。有些軟體是專門為處理公共資金的複雜性而設計的，包括遵守政府法規，這與專注於私人資金的軟體不同。 這些工具透過提供表單建立、任務自動化和審核支援等功能來簡化提交流程。資助者可以追蹤他們的資助預算，監控受資助者的進展，並評估一段時間內的成功情況，以評估資助優先順序是否需要調整。從專案管理的角度來看，贈款管理軟體允許使用者監督每個贈款申請的各個階段（從授予前到授予後）的基本活動。