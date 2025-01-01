撥款管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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贈款管理軟體可幫助贈款者和贈款尋求者從各自的角度指導贈款提案和授予流程。雖然這些工具主要由資助基金會用於非營利部門，但也為政府機構和科學研究組織服務。有些軟體是專門為處理公共資金的複雜性而設計的，包括遵守政府法規，這與專注於私人資金的軟體不同。 這些工具透過提供表單建立、任務自動化和審核支援等功能來簡化提交流程。資助者可以追蹤他們的資助預算，監控受資助者的進展，並評估一段時間內的成功情況，以評估資助優先順序是否需要調整。從專案管理的角度來看，贈款管理軟體允許使用者監督每個贈款申請的各個階段（從授予前到授予後）的基本活動。
提議新的應用程式
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang是一款捐助者管理軟體，幫助非營利組織提高籌款效率和捐贈者互動。
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl是一個為非營利組織和贈款撰寫者提供的贈款管理平台，幫助用戶發現、研究和追蹤贈款機會。
Submittable
submittable.com
提交是一個綜合平台，用於簡化贈款管理、志願者協調和公司社會責任計劃，幫助組織有效管理和報告影響。
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants是一個全球贈款管理平台，幫助中小型贈款者有效接受和管理贈款申請，簡化流程，提高資金運作效率。
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect是一個在線平台，用於管理獎學金、贈款和獎勵的申請、提交和選擇接收者的工具。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款為非營利組織設計的CRM解決方案，提供籌款、活動管理和報告工具，支持贈款管理和數據管理。
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble應用程式簡化補助管理，提供AI驅動的預算、報告和操作分析，支持自動化解決方案和整合。
Evalato
evalato.com
Evalato是一款獎項管理軟體，簡化應用收集及評估流程，適用於競賽和獎項計劃，支持多語言和多種貨幣，並可與多種應用整合。
Giveffect
giveffect.com
Giveffect 是一個專為非營利組織設計的綜合軟件平台，提供籌款、活動管理、志願者管理及捐助者管理等功能。
Vee Volunteers
vee.com
Vee 志願者應用程序連接企業志願者與慈善機構，提供活動管理、志願者註冊及溝通工具，簡化志願服務流程。
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod是一個非營利管理平台，集成會計、資助者管理、電子郵件營銷等功能，幫助組織簡化運營。
Keela
keela.co
Keela是一款專為非營利組織設計的CRM軟件，幫助管理籌款工作和捐助者關係，簡化操作並提高效率。
Untap
untapcompete.com
Untap是一個管理創新和人才發掘的平台，支持開放創新挑戰、黑客松和社區活動，提供靈活的程式管理和數據分析功能。
Optimy
optimy.com
Optimy是一個全方位的社會影響平台，簡化了撥款管理，幫助用戶有效地跟蹤資金分配並省時自動化重複任務。
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds是一款企業社會責任軟體，用於員工捐贈、志願服務及贈款管理，幫助企業提高員工參與及慈善效果。
Charityvest
charityvest.org
CharityVest是一個管理慈善捐款的平台，提供靈活的捐贈選擇，幫助用戶有效追蹤和計劃其慈善活動。