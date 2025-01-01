全球就業平台（GEP） - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
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全球就業平台 (GEP) 是軟體即服務 (SaaS) 應用程序，使公司能夠在全球範圍內進行招聘，而無需在其他國家/地區建立合法存在。他們透過作為法人實體（例如登記雇主 (EOR)、專業雇主組織 (PEO) 或登記代理人 (AOR)）來實現這一目標。這種設置允許該平台充當事實上的雇主，為公司提供在全球範圍內僱用工人的靈活性。 雖然 GEP 與 PEO 提供者和記錄服務雇主等類似服務類別具有相同的特徵，但它們的特點是以軟體為中心的方法和對現代技術的廣泛使用。儘管它們可能提供人力資源建議、諮詢或其他支持，但這些平台主要作為軟體解決方案運行，透過中央儀表板為使用者提供靈活性和控制力。
提議新的應用程式
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。
Ontop
getontop.com
Ontop是一個全球薪資解決方案，讓您輕鬆管理和支付國際團隊的工資，並快速建立合約及支付方式。
Papaya
papayaglobal.com
木瓜應用是一個全球工資和付款管理平台，提供自動化解決方案，幫助企業有效管理國際勞動力及合規事宜。
Multiplier
usemultiplier.com
乘數應用程式簡化跨國人力資源管理，包括招聘、薪資處理和合規管理，支持150多個國家的業務擴展。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界AI是一個全球薪資解決方案，利用AI自動化國際團隊成員的入職、管理和薪資支付流程。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
Plane
plane.com
Plane（前身為Pilot）為美國企業提供薪資、福利及合規管理，支持在美國及全球雇用員工及承包商，並簡化支付流程。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst是一個幫助企業在180多個國家雇用和管理全職員工及承包商的平臺，簡化入職、薪資支付及合規管理。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent是一個全球EOR解決方案，簡化國際招聘及薪資管理，支持在160多個國家雇用員工，無需建立當地實體。
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TRINET費用應用專為簡化企業費用管理，提供實時跟踪、費用報告及與財務系統整合的功能，以提升財務效率與合規性。
Worca
worca.io
Worca是一個針對全球HR解決方案的SaaS平台，簡化招聘、入職、薪資和合規管理，幫助企業高效擴展國際勞動力。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion是一個人力資源平台，簡化跨國僱用與管理，幫助公司在無需當地實體的情況下快速合規地招聘全球人才。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 是一個平台，簡化全球招聘、工資和合規流程，幫助企業在185個國家合法僱用員工和承包商。