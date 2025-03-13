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最受歡迎 最近新增 全球就業平台（GEP） - 最受歡迎的應用程式

全球就業平台 (GEP) 是軟體即服務 (SaaS) 應用程序，使公司能夠在全球範圍內進行招聘，而無需在其他國家/地區建立合法存在。他們透過作為法人實體（例如登記雇主 (EOR)、專業雇主組織 (PEO) 或登記代理人 (AOR)）來實現這一目標。這種設置允許該平台充當事實上的雇主，為公司提供在全球範圍內僱用工人的靈活性。 雖然 GEP 與 PEO 提供者和記錄服務雇主等類似服務類別具有相同的特徵，但它們的特點是以軟體為中心的方法和對現代技術的廣泛使用。儘管它們可能提供人力資源建議、諮詢或其他支持，但這些平台主要作為軟體解決方案運行，透過中央儀表板為使用者提供靈活性和控制力。