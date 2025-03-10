全球就業平台（GEP） - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
全球就業平台 (GEP) 是軟體即服務 (SaaS) 應用程序，使公司能夠在全球範圍內進行招聘，而無需在其他國家/地區建立合法存在。他們透過作為法人實體（例如登記雇主 (EOR)、專業雇主組織 (PEO) 或登記代理人 (AOR)）來實現這一目標。這種設置允許該平台充當事實上的雇主，為公司提供在全球範圍內僱用工人的靈活性。 雖然 GEP 與 PEO 提供者和記錄服務雇主等類似服務類別具有相同的特徵，但它們的特點是以軟體為中心的方法和對現代技術的廣泛使用。儘管它們可能提供人力資源建議、諮詢或其他支持，但這些平台主要作為軟體解決方案運行，透過中央儀表板為使用者提供靈活性和控制力。
提議新的應用程式
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion 讓跨國招募比以往任何時候都更容易，不受國界限制，從而改變了工作場所。我們以德國效率而聞名，是縮小雇主與全球人才之間差距的歐洲領導企業之一。借助我們的解決方案，我們使公司能夠在全球範圍內發展團隊，而無需建立本地實體。我們的平台可自動執行耗時的入職流程和全球薪資管理，使公司能夠以快速、輕鬆且合規的方式招募來自 160 多個國家的人才。如果您想了解更多信息，請在此處預訂演示：https://workmotion.com/book-a-demo/
Worca
worca.io
Worca 專注於提供具有成本效益的全球人力資源解決方案，幫助處於各個融資階段的美國新創公司高效擴大規模。我們的 SaaS 平台有助於頂尖人才的快速招募和入職，以及薪資、法律合規、福利和其他人力資源功能的無縫整合。 Worca 為科技創業家提供了與大型科技公司的人才爭奪戰中的戰鬥機會，從而為他們創造了價值。我們的自動化人力資源流程使我們的客戶能夠配備精英工程師和其他技術專業人員，以確保他們的企業能夠成功啟動、發展和繁榮。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多個國家/地區僱用全職員工和/或承包商。無需花費數月和數萬美元建立本地實體來與您的頂尖人才合作。使用當地合規合約支付、管理和入職全職員工和/或承包商，同時避免錯誤分類風險、通過合規審計並在一個地方管理您的國際員工隊伍。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越國界的未來工作。其全球工作平台簡化了雇主和人才的體驗，讓他們可以隨時隨地以任何方式與任何人合作。雇主和人才只需點擊一下其專有的基於雲端的勞動力管理技術即可進行互動，並以個性化專業知識和無與倫比的全球規模為後盾。作為遍布185 個國家和全部50 個美國的最大的全球記錄雇主（也稱為國際PEO），超過1,000 個品牌依靠Velocity Global 來建立全球團隊，而無需建立外國法人實體或國家註冊的成本或複雜性。該公司提供額外的服務，包括評估勞動力的獨立承包商合規性，以及簡化向承包商付款的記錄代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 評為全球記錄雇主服務領域的「領導者」。該公司成立於2014年，在六大洲擁有數百名員工。
Plane
plane.com
Plane（以前稱為 Pilot）為僱用美國和國際員工及承包商的美國公司管理工資、福利和合規性。在安全的基於雲端的平台上輕鬆招聘、入職和支付美國和世界各地的員工和承包商的費用。使用 Plane，您可以以最佳匯率向 240 多個國家/地區的承包商付款。 Plane 認為，國際承包商應該擁有與美國員工相同的薪資體驗。我們將付款直接發送到承包商的銀行帳戶，以便他們可以從自己的帳戶中提取資金，而無需使用電子錢包的麻煩或提款費用。想要雇用員工而不是承包商？透過 Plane，您可以輕鬆地在 100 多個國家/地區僱用全職員工，而無需設立當地實體。 Plane 可以處理就業文書、預扣稅等等，讓您無需再做這些工作。與許多 EOR 不同，Plane 相信簡單的定價，沒有隱藏費用。您每月支付固定費用。不確定是否僱用團隊成員為員工或承包商？ Plane 從第一天起就支持這兩個選擇，我們的專家團隊很樂意引導您找到最適合您需求的選擇，而無需議程。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界AI是一個全球薪資解決方案，利用AI自動化國際團隊成員的入職、管理和薪資支付流程。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent 是一種全球 EOR 解決方案，可讓您專注於發展世界一流的業務和團隊。作為您的合作夥伴，我們讓您能夠靈活地聘用最優秀的國際人才，而無需建立昂貴的本地實體。作為您的記錄雇主，我們讓您在世界任何地方都可以輕鬆進行遠端招聘。我們負責 160 個國家的所有就業管理和合規職責，同時為您的員工提供所需的工具和支持，讓他們感受到自己是您團隊的一部分。我們知道您的時間很寶貴，您需要一個值得信賴的合作夥伴來讓事情盡可能簡單，以便您可以繼續經營您的業務。 隨時隨地就業。無所不在。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet（NYSE：TNET）是一家專業雇主組織 (PEO)，為中小型企業 (SMB) 提供按行業量身定制的全方位人力資源解決方案服務。為了使中小型企業擺脫耗時的人力資源複雜性，TriNet 提供人力資本專業知識、福利、風險緩解和合規性、薪資和即時技術。從大街到華爾街，TriNet 使中小型企業能夠專注於最重要的事情——發展業務。 TriNet – 以人為本。欲了解更多信息，請訪問 TriNet.com 或在 Twitter 上關注我們 (@TriNet)
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Papaya
papayaglobal.com
木瓜應用是一個全球工資和付款管理平台，提供自動化解決方案，幫助企業有效管理國際勞動力及合規事宜。
Ontop
getontop.com
Ontop是一個全球薪資解決方案，讓您輕鬆管理和支付國際團隊的工資，並快速建立合約及支付方式。
Multiplier
usemultiplier.com
乘數應用程式簡化跨國人力資源管理，包括招聘、薪資處理和合規管理，支持150多個國家的業務擴展。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。