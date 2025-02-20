全球就業平台（GEP） - 最受歡迎的應用程式 - 法屬南部屬地

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全球就業平台 (GEP) 是軟體即服務 (SaaS) 應用程序，使公司能夠在全球範圍內進行招聘，而無需在其他國家/地區建立合法存在。他們透過作為法人實體（例如登記雇主 (EOR)、專業雇主組織 (PEO) 或登記代理人 (AOR)）來實現這一目標。這種設置允許該平台充當事實上的雇主，為公司提供在全球範圍內僱用工人的靈活性。 雖然 GEP 與 PEO 提供者和記錄服務雇主等類似服務類別具有相同的特徵，但它們的特點是以軟體為中心的方法和對現代技術的廣泛使用。儘管它們可能提供人力資源建議、諮詢或其他支持，但這些平台主要作為軟體解決方案運行，透過中央儀表板為使用者提供靈活性和控制力。
提議新的應用程式
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion 讓跨國招募比以往任何時候都更容易，不受國界限制，從而改變了工作場所。我們以德國效率而聞名，是縮小雇主與全球人才之間差距的歐洲領導企業之一。借助我們的解決方案，我們使公司能夠在全球範圍內發展團隊，而無需建立本地實體。我們的平台可自動執行耗時的入職流程和全球薪資管理，使公司能夠以快速、輕鬆且合規的方式招募來自 160 多個國家的人才。如果您想了解更多信息，請在此處預訂演示：https://workmotion.com/book-a-demo/
Worca
worca.io
Worca 專注於提供具有成本效益的全球人力資源解決方案，幫助處於各個融資階段的美國新創公司高效擴大規模。我們的 SaaS 平台有助於頂尖人才的快速招募和入職，以及薪資、法律合規、福利和其他人力資源功能的無縫整合。 Worca 為科技創業家提供了與大型科技公司的人才爭奪戰中的戰鬥機會，從而為他們創造了價值。我們的自動化人力資源流程使我們的客戶能夠配備精英工程師和其他技術專業人員，以確保他們的企業能夠成功啟動、發展和繁榮。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多個國家/地區僱用全職員工和/或承包商。無需花費數月和數萬美元建立本地實體來與您的頂尖人才合作。使用當地合規合約支付、管理和入職全職員工和/或承包商，同時避免錯誤分類風險、通過合規審計並在一個地方管理您的國際員工隊伍。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越國界的未來工作。其全球工作平台簡化了雇主和人才的體驗，讓他們可以隨時隨地以任何方式與任何人合作。雇主和人才只需點擊一下其專有的基於雲端的勞動力管理技術即可進行互動，並以個性化專業知識和無與倫比的全球規模為後盾。作為遍布185 個國家和全部50 個美國的最大的全球記錄雇主（也稱為國際PEO），超過1,000 個品牌依靠Velocity Global 來建立全球團隊，而無需建立外國法人實體或國家註冊的成本或複雜性。該公司提供額外的服務，包括評估勞動力的獨立承包商合規性，以及簡化向承包商付款的記錄代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 評為全球記錄雇主服務領域的「領導者」。該公司成立於2014年，在六大洲擁有數百名員工。
Plane
plane.com
Plane（以前稱為 Pilot）為僱用美國和國際員工及承包商的美國公司管理工資、福利和合規性。在安全的基於雲端的平台上輕鬆招聘、入職和支付美國和世界各地的員工和承包商的費用。使用 Plane，您可以以最佳匯率向 240 多個國家/地區的承包商付款。 Plane 認為，國際承包商應該擁有與美國員工相同的薪資體驗。我們將付款直接發送到承包商的銀行帳戶，以便他們可以從自己的帳戶中提取資金，而無需使用電子錢包的麻煩或提款費用。想要雇用員工而不是承包商？透過 Plane，您可以輕鬆地在 100 多個國家/地區僱用全職員工，而無需設立當地實體。 Plane 可以處理就業文書、預扣稅等等，讓您無需再做這些工作。與許多 EOR 不同，Plane 相信簡單的定價，沒有隱藏費用。您每月支付固定費用。不確定是否僱用團隊成員為員工或承包商？ Plane 從第一天起就支持這兩個選擇，我們的專家團隊很樂意引導您找到最適合您需求的選擇，而無需議程。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界人工智慧是一種獨特的全球薪資解決方案，利用生成式人工智慧的力量來自動化並加速國際團隊成員的入職、管理和支付流程。為什麼獨特？我們將直覺的技術與高接觸性的服務融為一體，使組織能夠快速、合規地吸引世界各地的員工並為其支付工資。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent 是一種全球 EOR 解決方案，可讓您專注於發展世界一流的業務和團隊。作為您的合作夥伴，我們讓您能夠靈活地聘用最優秀的國際人才，而無需建立昂貴的本地實體。作為您的記錄雇主，我們讓您在世界任何地方都可以輕鬆進行遠端招聘。我們負責 160 個國家的所有就業管理和合規職責，同時為您的員工提供所需的工具和支持，讓他們感受到自己是您團隊的一部分。我們知道您的時間很寶貴，您需要一個值得信賴的合作夥伴來讓事情盡可能簡單，以便您可以繼續經營您的業務。 隨時隨地就業。無所不在。
Skuad
skuad.io
Skuad 是一個快速發展的全球就業和薪資平台，使像您這樣的公司能夠合規地在世界任何地方僱用優秀人才並為其支付工資。 Skuad 專為新的工作世界而打造，大型企業和新興新創公司可以在其中接觸到全球最優秀的人才，以發展業務並建立多元化的分散式團隊。不涉及任何預付費用、隱藏成本或長期鎖定。在 160 多個國家招募 ||以 100 多種貨幣付款 ||獲得 24x5 專家支持
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet（NYSE：TNET）是一家專業雇主組織 (PEO)，為中小型企業 (SMB) 提供按行業量身定制的全方位人力資源解決方案服務。為了使中小型企業擺脫耗時的人力資源複雜性，TriNet 提供人力資本專業知識、福利、風險緩解和合規性、薪資和即時技術。從大街到華爾街，TriNet 使中小型企業能夠專注於最重要的事情——發展業務。 TriNet – 以人為本。欲了解更多信息，請訪問 TriNet.com 或在 Twitter 上關注我們 (@TriNet)
Deel
deel.com
Deel是全球團隊的多合一人力資源平台。這意味著任何團隊的端到端人力資源管理在任何地方。在幾分鐘內合規僱用，在船上並向全職員工或獨立承包商付款。這是您第一次在一個地方對整個員工隊的中心視野。使用Deel，公司通過利用Deel的內部後台和本地擁有的實體來使全球工資成為可能。工人，經理和領導者可以通過Deel的現代自助界面來更新提款細節，可視化團隊結構，監督總薪資支出以及完成其他數十項任務。 如今，Deel為從中小型企業到上市公司的25,000多個客戶提供服務，幫助超過120,000名工人從任何地方獲得報酬。創建本地法律合同，跟踪休假，贈款獎金，管理權益等等。為Deel平台的個人指南預訂演示，並立即解鎖您的全球勞動力。
Oyster
oysterhr.com
借助 Oyster 的 EOR，無需設立商業實體即可合規招聘，並透過單一自動化平台處理所有僱用功能。 Oyster 比傳統的有記錄的雇主更好，部署了深入的就業洞察力以及法律和人力資源專家團隊，以確保 180 多個國家的合規性。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Papaya
papayaglobal.com
Papaya Global 是一家 SaaS 金融科技公司，提供全球支付和薪資技術 - 唯一為全球勞動力打造的金融科技。 Papaya 全面的自動化解決方案提供了財務團隊端到端管理勞動力支出所需的可見度、速度和靈活性。 Papaya 充當連接全球支付和薪資點的大腦，統一流程和資料流，同時與 HCM 和 ERP 工具整合以創建單一事實來源。它將全球工資支付——每家公司最大的開支和負債——變成了可預測的策略資產。
Ontop
getontop.com
3-1 全球薪資解決方案。透過 Ontop，您只需點擊幾下即可開始組建您的全球團隊。管理世界各地的國際團隊並為其支付報酬。在全球擴展您的業務，並為您的國際人才提供內建金融服務。 - 簡化您的薪資管理，在一個地方找到所有內容。 - 只需點擊一下即可支付整個員工的工資。從多種支付方式中進行選擇，以滿足您的財務需求。 - 在 5 分鐘內建立合約。在幾秒鐘內自訂、過濾和更新您的團隊的詳細資訊。
Multiplier
usemultiplier.com
想要更輕鬆地在另一個國家僱用人才嗎？ Multiplier 是您的解決方案—我們的技術可讓您無縫入職、向員工支付薪資、遵守監管法律、提供跨境福利，並與您的全球團隊保持聯繫。
Justworks
justworks.com
Justworks 是一個多產品解決方案，提供全球薪資、福利、合規支援、時間追蹤、人力資源工具等，並由人力資源認證專家提供屢獲殊榮的支援。我們處理細節，以便您可以專注於重要的事情：建立您的業務和團隊。