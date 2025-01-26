全球就業平台（GEP） - 最受歡迎的應用程式 - 阿富汗

Plane

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Plane（以前稱為 Pilot）為僱用美國和國際員工及承包商的美國公司管理工資、福利和合規性。在安全的基於雲端的平台上輕鬆招聘、入職和支付美國和世界各地的員工和承包商的費用。使用 Plane，您可以以最佳匯率向 240 多個國家/地區的承包商付款。 Plane 認為，國際承包商應該擁有與美國員工相同的薪資體驗。我們將付款直接發送到承包商的銀行帳戶，以便他們可以從自己的帳戶中提取資金，而無需使用電子錢包的麻煩或提款費用。想要雇用員工而不是承包商？透過 Plane，您可以輕鬆地在 100 多個國家/地區僱用全職員工，而無需設立當地實體。 Plane 可以處理就業文書、預扣稅等等，讓您無需再做這些工作。與許多 EOR 不同，Plane 相信簡單的定價，沒有隱藏費用。您每月支付固定費用。不確定是否僱用團隊成員為員工或承包商？ Plane 從第一天起就支持這兩個選擇，我們的專家團隊很樂意引導您找到最適合您需求的選擇，而無需議程。