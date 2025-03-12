生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

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生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT是一款免費的AI應用，提供文本對話、數據分析、文件編輯與多語言支持，適合個人與專業用途。
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini是一款AI應用，可協助用戶進行寫作、學習和圖片生成，並支援多種輸入方式，提供即時信息和摘要。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是一款基於AI聊天機器人的研究搜索引擎，能以自然語言回答查詢並提供網頁來源連結。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek 提供利用先進 AI 與機器學習的工具，幫助組織通過改進搜索和數據分析做出更好的數據驅動決策。
Claude
claude.ai
克勞德是一款AI助手，能進行自然對話、生成文本和理解圖像，適用於各種任務和行業，並強調安全性與可靠性。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot 是一個AI生產力工具，整合於Microsoft 365，幫助用戶提高效率、自動化任務和生成內容.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是一款AI驅動的寫作工具，提供語法、拼寫和風格建議，幫助用戶提高清晰度與可讀性，適用於各種寫作風格。
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.ai 是一個AI驅動的圖像生成平台，能夠將文本提示轉換為高質量圖像，支持自定義和協作。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs是一款AI音頻生成應用，能創建逼真的語音和音效，支持多語言，適用於內容創作和自動化工作流程。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney是一個生成式人工智慧應用，能根據文本提示生成圖像，支援用戶在多種平台上創造獨特視覺效果。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot是一個AI寫作平台，提供釋義、語法檢查、抄襲檢查和詞彙增強等工具，幫助用戶改善寫作質量和效率。
Playground AI
playground.com
Playground AI是一個免費的在線圖像創建工具，使用AI幫助用戶創作藝術、社交媒體帖子、演示文稿等各類視覺內容。
Runway
runwayml.com
Runway是一款視頻編輯應用，提供AI工具實現文本到視頻、圖像編輯和實時協作，適合各種創意項目。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer是一款AI設計工具，幫助用戶快速創建圖像、編輯照片和製作自定義設計。
AWS Console
amazon.com
AWS控制台是一個管理接口，用戶可從中訪問和管理各種AWS雲服務，並簡化多個帳戶和資源的管理。
VEED
veed.io
VEED是一款多功能視頻編輯平台，提供錄製、編輯、字幕生成和AI工具，幫助用戶快速創建專業視頻。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供雲計算服務，包括計算、數據存儲、數據分析及機器學習，幫助用戶構建和擴展應用程序。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI 是一款寫作助手，提供自動補全、引用生成和重新措辭功能，幫助用戶快速、高效地創建內容，如論文和電子郵件。
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox是一款由AI驅動的編程工具，用於提高開發人員生產力、加速調試過程並優化工作流程。
Replit
replit.com
Replit是一個雲端集成開發環境，允許用戶在瀏覽器中編寫代碼、協作及共享項目，支持多種編程語言。
Speechify
speechify.com
Speechify是一款文本到語音的應用程式，可以將各類書面內容轉換為音頻，適合需要隨時隨地收聽的人士使用。
Hugging Face
huggingface.co
擁抱面是一個開源平台，提供自然語言處理模型與工具，支持文本摘要、分類、翻譯等各項任務，促進AI技術的應用與創新。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
Intercom
intercom.com
Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。
Podium
podium.com
講台是一個整合的客戶通信平台，幫助企業提高網站轉換率和客戶互動，提供即時消息、聲譽管理和付款功能。
Jasper
jasper.ai
賈斯珀是一款AI驅動的內容創建工具，幫助用戶以其品牌語氣快速生成高質量內容，支持多平台操作。
AI Writer
ai-writer.com
AI作者是一款使用人工智能生成高質量內容的工具，能根據標題快速創作文章，幫助用戶克服寫作障礙。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一個利用AI技術自動將長視頻轉換為短片的平台，支持多種社交媒體，適合所有使用者。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一款聊天用戶介面前端，允許用戶使用多種 AI 模型的聊天服務，並提供數據私密性和多模型整合的功能。
HeyGen
heygen.com
HeyGen是一個AI視頻創建工具，通過輸入文本生成專業視頻，支持超過40種語言的虛擬代言人。
Fotor
fotor.com
Fotor是一款在線工具，提供AI圖像生成和全面的照片編輯功能，包括調整、裁剪、添加文本及特效等。
Qwen
qwenlm.ai
Qwen是一個免費的AI工作助手，提供多功能的介面進行對話、文檔處理、視覺分析和編碼輔助。
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI是一個開源平台，專注於大型語言模型，提供多種自然語言處理工具，支持多種業務應用和編程語言。
D-ID
d-id.com
D-ID是一款利用AI技術將靜態照片轉化為動態視頻的應用程式，支持個性化數字化身的創建與互動體驗。
1min.AI
1min.ai
1min.AI是一個綜合性AI應用程式，提供多種AI功能，支持內容創建和編輯，並允許用戶靈活使用不同的AI模型。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一款 AI 驅動的寫作工具，幫助用戶改進書面內容的清晰度和風格，並支持多語言翻譯，適合各類專業寫作需求。
PromeAI
promeai.com
PromeAI是一款AI工具，可以將3D模型和草圖轉換為逼真的圖像，幫助設計師創作高質量的視覺效果。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是一款 AI 驅動的寫作工具，幫助用戶快速生成高質量的營銷內容，如銷售文案和社交媒體標題。
Murf AI
murf.ai
Murf AI是一個文本轉語音平台，提供高品質的配音、視頻及字幕生成功能，支持多種語言和自定義音效。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop是一個基於AI的視覺編輯工具，提供背景去除、物件清理和圖像生成等功能，適合創建和編輯各類圖片。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
getimg.ai
getimg.ai
getimg.ai 是一個文本到圖像生成平台，允許用戶根據文本提示創建和修改高質量圖片，並支援API集成。
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI是一個AI工具，提供多種可定制化身，支持多語言的視頻製作、編輯，適用於營銷、教育等領域。
DesiVocal
desivocal.com
DesiVocal是一款免費的文本轉語音應用，提供多種語言的AI聲音生成，適合音樂和視頻內容創作。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metavoice是一款實時AI語音轉換工具，能改變使用者的聲音以模仿不同的音調和個性，適用於流媒體和娛樂。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款 AI 寫作助手，提供學術寫作支持，包括語言建議、抄襲檢查及格式編輯，幫助用戶提升寫作質量和效率。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics是一個使用人工智能將真人錄像轉變為3D動畫的工具，幫助獨立電影製作人創作高品質視覺效果。
ProWritingAid
prowritingaid.com
ProWritingAid是一款綜合寫作工具，提供語法檢查、風格建議和可讀性分析，幫助用戶改進寫作質量和獨創性。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一個免費的文本轉語音工具，支持多種語言和聲音風格，適用於讀取文本和電子書，並可下載音訊文件。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic是一款AI寫作工具，提供內容創建、音頻生成及圖像創作的全面功能，並支援多種平台的聊天機器人整合。
NovelAI
novelai.net
NovelAI是一款利用人工智慧協助創作文本內容的工具，適用於小說、遊戲敘事等多種創意項目。
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz是一個創新的聊天機器人平台，提供與超過2000萬個獨特角色的對話，專注於個性化和沉浸式體驗。
AKOOL
akool.com
AKOOL是一個生成AI平台，幫助用戶創建個性化的數字內容，包括視頻和圖像，適用於營銷及品牌宣傳。
Reface
reface.ai
Reface是一款面部交換應用，允許用戶用自拍換臉於影片和GIF，並能將照片動畫化及轉換為卡通風格。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex是一款AI驅動的內容生成工具，幫助用戶創建和改進電子郵件及其他文本內容，提升溝通效率。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一個AI視頻創建平台，將文本轉換為專業視頻，支持多種語言，適用於培訓、營銷和教育，無需攝影設備。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero是一款AI檢測工具，用於判斷文本是否由如ChatGPT等人工智能模型生成，支持句子、段落及文檔級別分析。
Fliki
fliki.ai
Fliki 是一個利用 AI 技術創建視頻的工具，能從用戶提供的想法或亞馬遜產品鏈接生成內容，但在某些功能上存在限制和問題。