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生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
younet.ai
younet.ai
Younet是一個基於人工智慧的平台，使用者可以根據自身數據創建個性化的AI模型，適用於客戶服務、行銷和分析等領域。
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai - 終極人工智慧助手，旨在提高您的社交媒體和線上生產力。擁有 30 多種不同的 AI 類型 - 我們可以滿足您的需求！我們的服務旨在幫助小型內容創作者和中小型企業。
1MillionResume
1millionresume.com
100萬元素是一款AI驅動的簡歷構建器，幫助求職者快速製作個性化且專業的簡歷，提升求職效果。
Ava AI
hiava.ai
Ava 是一款 AI 寫作助手，幫助用戶快速生成高品質的文章、博客、廣告和社交媒體內容，提升寫作效率。
Outline.ai
outline.ai
Outline.ai 是一款以 AI 驅動的協作文檔編輯器，幫助用戶簡化創建和組織內容的流程。
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI 利用 AI 的力量快速闡明您腦海中的想法、提出新想法並輕鬆從 PDF 中檢索您需要的資訊。
Remail.ai
remail.ai
Remail.ai是一款AI電子郵件助手，幫助用戶快速撰寫高品質電子郵件，支持Gmail和Outlook，提升效率與生產力。
Writely
writelyai.com
Writely是一個AI寫作平台，能快速生成文章、短篇故事、電子郵件和視頻摘要，並提供內容創作的各種功能和工具。
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs 是一個多功能平台，提供超過30種AI模型的訪問，包括寫作助手、文件分析、網路搜尋和自定義AI代理。
Writingo
writingo.ai
Writingo是一款AI寫作工具，幫助用戶創建、編輯及優化內容，並提供SEO優化功能，適用於初學者及專業作家。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI是一個為WordPress設計的AI助手插件，能快速生成文章、產品描述和網站內容，並支持自定義圖像生成。
ContentBlock
contentblock.ai
利用 AI 創建內容的速度提高 10 倍。使用最先進的 AI 寫作助理增強您的寫作能力，以 10 倍的速度創作令人驚嘆的原創內容。
ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 內容的個人人工智慧寫作助理。透過根據您的風格和聲音進行訓練的個人化 AI 的強大功能，以 10 倍的速度撰寫更好的 LinkedIn 貼文。 超過 3000 名用戶已經使用 ContentIn 來震撼他們的 LinkedIn 內容。成千上萬的企業家和專業人士，就像您一樣，將 LinkedIn 遊戲提升到了新的水平。 以下是如何開始： 1. 註冊 14 天免費試用。 2. 我們在 1 分鐘內創建您的個人化 LinkedIn 內容計劃。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小時的時間內撰寫並安排第一週的 LinkedIn 貼文。 4. 我們將在接下來的 1-2 週內開始訓練您的個人人工智慧，以便它以您的聲音和風格進行書寫。 5. 有了自學人工智慧，每週你都會更快寫出更好的貼文。沒有更多的藉口可以最終震撼您的 LinkedIn 內容遊戲。 因此，越早開始，您就能越早看到令人驚嘆的結果。 您是否對 LinkedIn Content 的個人 AI 寫作助理感興趣，可以以 10 倍的速度寫出更好的 LinkedIn 帖子，並最終建立您的個人品牌？ 然後進行下一步。立即免費註冊我們的 SaaS 工具，並在不到 1 小時的時間內寫出第一週的貼文。 我們將根據您的風格和聲音來分析和訓練您的個人人工智慧寫作助理。是時候讓您的 LinkedIn 遊戲更上一層樓了。
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 將幫助您利用智慧 AI 在幾秒鐘內撰寫更好、更具吸引力的網站內容、部落格文章、社群媒體貼文
Cowriter
cowriter.org
Cowriter是一款由AI驅動的文本編輯器，可以生成和編輯內容，並根據用戶的寫作風格提供個性化建議，支持多平台使用。
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款強大的創新工具，旨在徹底改變您的行銷策略。它是一種人工智慧驅動的文案寫作輔助工具，可以根據您的產品和客戶角色製作引人注目、有說服力的腳本。 想像一下，有一個工具可以像您一樣了解您的業務和客戶，並且可以以最有效的方式傳達您的價值主張。這就是 LeadScripts 所做的事。它消除了撰寫行銷文案的猜測和耗時的過程，使您能夠專注於業務的其他方面。 透過 LeadScripts，您不僅獲得了內容產生器，而且還獲得了滿足您的行銷文案需求的全面解決方案。它了解您的受眾和產品，並利用這些知識來創建真正引起共鳴的腳本。無論是電子郵件序列、銷售信函或廣告文案，LeadScripts 都會精心製作具有吸引力、說服力和轉換率的內容。
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一個創新的人工智慧平台，旨在幫助內容創作者，特別是娛樂產業的內容創作者滿足他們的內容創作需求。 Livy.AI 使用先進的人工智慧演算法簡化了創建原創、引人入勝的高品質內容的過程。 * AI 編劇工具：使用我們的 AI 編劇工具釋放 AI 在腳本生成方面的潛力。無論您是為電影、電視節目、播客還是新聞製作劇本，我們的工具都旨在加速創作過程，同時確保精彩故事講述所需的情感共鳴和結構。它是您的創意助手，可幫助您編織引人入勝的敘述、提高生產力並將想法轉化為腳本。 * AI 影像工具：Livy.AI 的 AI 影像工具是您創建具有視覺衝擊力的影像以補充您的腳本的伴侶。從概念藝術到角色設計，我們的工具利用先進的人工智慧來協助構思和創造講述故事的視覺效果。這是為了毫不費力地為你的敘述帶來視覺維度。 * 還有更多：除了腳本和圖像生成之外，Livy.AI 還在不斷擴展其工具套件，以滿足娛樂產業的動態需求。透過我們的平台，探索一系列解決方案，推動您的內容創作之旅進入人工智慧驅動的創造力的新時代。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款由人工智慧驅動的行銷文案，可協助您為廣告、登陸頁面、電子郵件等創建高品質、有說服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套強大的功能，可幫助您更快地創建高品質的副本和內容，並組織專案和文件中的工作。
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net是一個AI驅動的寫作增強平台，提供重寫、改寫、摘要和擴充文本的工具，幫助用戶提升寫作質量。
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr 是由巴基斯坦公司 SnapRytr 開發的人工智慧寫作助理和文章撰寫器。它旨在幫助小型企業和自由內容作家大規模創作精心撰寫和研究的文章。透過 SnapRytr，使用者的寫入速度可以提高 10 倍，每月節省 100 多個小時。 AI 寫作助理隨附 80 多個 AI 工具，可產生社群媒體、行銷、登陸頁面和專業溝通的內容。它還透過智慧型人工智慧文章編寫器幫助推平作家的障礙，只需要最少量的輸入即可產生高品質的內容。使用者可以輕鬆地與同事分享產生的內容並獲得回饋，並且他們可以使用 SnapRytr 的 API 來建立自己的工具或自動化 Google Sheets。 SnapRytr 提供了包含數十個免費小工具的一站式套件，包括 AI 內容寫作工具、AI 商業寫作工具等。使用者可以選擇小工具的相關類別，無論他們需要行銷還是業務內容，並在一個地方方便地分類所有類型的小工具。 人工智慧文章編寫器使用起來毫不費力，使用者可以根據主題、目錄、大綱或關鍵字產生文章。目標是幫助使用者節省寫作時間，並在幾分鐘內寫出更出色的文章。 整體而言，SnapRytr 是一款有用的人工智慧寫作助手，可以為用戶節省無數的寫作時間，讓他們有時間專注於工作中更重要的方面。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一個創新的數位平台，利用人工智慧來優化和自動化行銷內容創建。擁有 50 多個模板，使用者可以快速產生高品質的文字、創意圖像和音訊轉錄。它專為個人企業家和小型企業打造，即使僅使用行動裝置和 4G 連接，也能實現高效、簡單和快速的內容製作。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智慧文案，為品牌、代理商和行銷人員產生內容。該軟體是一個網路應用程序，包含用於簡化文案寫作的模板或人工智慧工具。 使用者可以先輸入一些有關品牌、服務或產品的單字。 Copyter 可以產生超過 37 種語言的副本，包括英語、西班牙語、法語等。所有內容均屬於用戶，允許內容用於私人和商業目的。 此人工智慧寫作平台提供按月訂閱和按次付費訂閱。 Copyter 主要用於建立網站登陸頁面和 SEO 元描述的文字。它也適用於電子商務平台（例如亞馬遜）的標題和產品描述。其他常見用例包括 PPC（按點擊付費）廣告、社交媒體貼文和部落格。該系統包括一個整合的可讀性和語法檢查器，用於編輯文字並確保內容品質。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai是一款AI內容助手，幫助用戶更快速有效地創建和自定義內容，提供多種模板及功能選項，適合提升內容創作效率。
Docsie
docsie.io
Docsie是一個基於網頁的文檔平台，幫助企業創建、維護和發佈多語言的產品文檔，並分析用戶互動以改進文檔。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智慧滿足人類潛力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地釋放您的生產力和創造力。想像一下，節省數千個小時搜尋資訊、撰寫文字、發現想法和採購圖像。是時候增強你的大腦了，給自己更多的時間，把你的寫作速度提高 20 倍。 Eleo 不僅僅是另一種人工智慧服務。與其他平台不同，Eleo 允許您以適當的風格聊天和寫作、提出好問題、使用文案功能進行翻譯，甚至產生圖像。它是一款綜合工具，讓人工智慧的使用變得有趣、快速且實用。最好的部分是什麼？它價格實惠，並提供適合您需求的定價方案。 但為什麼Eleo會超級呢？嗯，領先的公司已經為員工配備了人工智慧，以獲得競爭優勢。 Eleo 為您提供在快速發展的就業市場中保持領先所需的技能。它提高效率、速度和創造力，使您成為所在領域的大師。 使用 Eleo 很簡單。只需註冊，選擇一個計劃，讓自己沉浸在平台中，然後毫不費力地開始執行您的任務。 Eleo 可在任何裝置上使用，因此您可以隨時隨地存取您的資訊、文件和影像。 不要落後。立即擁抱 Eleo.ai 的力量並釋放您的全部潛力。與我們一起踏上人工智慧世界的非凡之旅，體驗生產力和創造力的未來。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：透過我們的一體化 AI 儀表板增強您的業務 我們專門為小型企業和個人企業家提供強大的、數據驅動的人工智慧解決方案，我們用戶友好的儀表板使內容創建和專案管理變得輕而易舉。 Haller AI 可自訂、可擴展且經濟高效，是您優化工作流程並實現無與倫比的業務效率的一體化解決方案。加入我們的網絡，了解最新的人工智慧驅動的業務解決方案。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil是一款AI寫作工具，旨在加速內容創作，提供內容規劃、文本擴展和重寫等功能，適合各類型作家使用。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI是一款AI工具，利用OpenAI GPT模型自動生成各類內容，並提供程式碼除錯和用戶角色生成等功能。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是一個簡短生成引擎，可協助您擴展內容行銷工作。它可以幫助您比使用Google 文件更快地創建高品質的內容摘要，透過預先收集您需要的90% 以上的信息，並幫助您專注於最有價值的部分，例如創建出色的大綱並為作者提供工作角度和。
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的釋義工具具有豐富的功能，使其成為任何想要改進寫作的人的絕佳選擇： * 多樣化的語氣選項：該工具有多種語氣可供選擇，可以靈活地將您的寫作與任何背景或受眾相匹配。 * 保持原始意義：人工智慧確保您的訊息的本質保持不變，同時賦予其新鮮和獨特的呈現方式。 * 可訪問性和易用性：該工具被設計為可訪問且易於使用，沒有複雜的設置或陡峭的學習曲線。 使用 WordfixerBot 的好處是顯而易見的： * 提升寫作品質：製作的內容不僅獨特，也能引起目標讀者的共鳴。 * 節省時間：快速產生釋義文本而不影響質量，讓您能夠專注於寫作或業務的其他方面。 * 避免剽竊：該工具有助於確保您的作品是原創的並且不存在剽竊問題。
Writekit
writekit.ai
人工智慧驅動的寫作變得簡單。 Writekit 提供人工智慧整合工具來簡化內容製作並提高創造力。從產生富有洞察力的補充到即時團隊合作，Writekit 專為需要效率、品質和無壓力寫作過程的作家和行銷人員而設計。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是內容生成機器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支援的產品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，專為 LinkedIn（和電子郵件）製作。它是一個人工智慧寫作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的電子郵箱內創建原創內容。這些功能可透過 Chrome 擴充功能存取。 只需輸入三個單詞，Writi 就會提示您想說什麼，然後坐下來，讓 Writi 弄清楚您談話的上下文。選擇您想要使用的、專為您的特定對話而設計的內容。我們整合了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 並將其專門用於 LinkedIn 和電子郵件。它使用起來非常簡單，但功能非常強大。
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能強大的人工智慧文案和圖像生成 SaaS（軟體即服務）工具，旨在提高專業人士的生產力並簡化內容編寫流程。 Zomani. 提供智慧寫作協助、文法和拼字檢查、抄襲偵測、內容優化和無縫協作功能，幫助內容作者有效率地產生高品質、無錯誤的內容。 Zomani 將您的內容與現有內容的廣泛資料庫進行比較，以識別任何無意的相似之處或抄襲情況。 還有更多。
Trolly.ai
trolly.ai
AI 產生 SEO 優化文章，速度提升 2 倍
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智慧通訊輔助工具，旨在協助製作和改進對外銷售資訊。它能夠以用戶獨特的語氣、多種形式產生客製化訊息，從直接、大膽到創意、隨意。 此工具滿足多種出站管道和場景，方便跨電子郵件或LinkedIn等平台輕鬆操作。它提供從介紹到後續求婚和分手情況的幫助。 為了推動參與，吐溫確保基於語氣、目標、背景和歷史來傳達背景驅動、目標導向的訊息。該工具還提供訊息改進的即時建議，提供精細的替代方案和改進。 從精心製作可靠的介紹到創建後續訊息和處理回饋，吐溫有效地簡化了銷售溝通流程。 Twain 因其在產生清晰且引起共鳴的訊息方面的表現而受到認可，提供不同的定價計劃，包括免費、專業和客製化團隊計劃。 它因其增強訊息的語氣、結構和長度、節省時間的特性以及以可擴展方式運行的能力而受到用戶的稱讚。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基於 GPT-3 人工智慧的文案寫作工具，使用戶能夠快速輕鬆地創建高品質、有效的文案。它使用自然語言處理 (NLP) 來分析文字並產生引人入勝、令人信服且針對用戶目標受眾量身定制的內容。 TypeEngine 還為使用者提供了範本庫，使您可以快速為專案產生副本。借助 TypeEngine，您可以建立有說服力的文案，以自然有效的方式向受眾傳達訊息。
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai 是終極人工智慧助理 使用人工智慧來幫助提高您的流程並節省工作時間。使用我們的人工智慧產生高品質的內容。
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是一款利用 AI 技術幫助用戶創建和完善內容的工具，支持多種格式，提升寫作生產力和質量。
Xerolag
xerolag.com
Xerolag 是一款人工智慧內容生成應用程序，由最新的高級深度學習語言模型 GPT-3 提供支援。借助 Xerolag，您可以快速輕鬆地創建高品質、獨特的內容。我們先進的人工智慧技術可以產生任何語言的內容，涵蓋任何主題 - 從部落格文章和文章，到產品描述和網頁內容。使用 Xerolag 快速取得您需要的內容！
Xzero
xzeroai.com
使用 Xzero AI 促進您的內容創作，Xzero AI 是人工智慧驅動的寫作、圖像生成和編碼的領先平台。輕鬆為網站、部落格、社群媒體等創建高品質內容。釋放最佳人工智慧作家的力量，取得令人驚嘆的結果
Copyfactory
copyfactory.io
Copyfactory 是專為銷售團隊和代理商設計的 B2B 文案平台。其主要目標是幫助使用者節省銷售文案寫作任務的時間。借助 Copyfactory，使用者可以在幾秒鐘內用幾乎任何語言編寫整個 A/B 銷售序列。該平台允許用戶使用任何數據創建自己的潛在客戶個人化模板，以提高回應率。 Copyfactory 的一個獨特功能是，它使用戶能夠訓練 AI 以與自己類似的風格進行寫作。 該平台對於想要在銷售開發中擴大個人化工作的銷售團隊和代理商特別有用。 Copyfactory 提供拖放序列建立功能，使用者可以選擇模板、回答幾個問題並快速產生序列。協作即時編輯允許團隊成員提供回饋。用戶還可以根據任何潛在客戶研究，使用他們想要的任何資料來源創建獨特的個人化模板。 Copyfactory 與團隊可能已經使用的其他銷售工具無縫集成，例如 Outreach、Apollo、Salesloft、Hubspot、Pipedrive 等。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo是一款由AI驅動的生產力平台，整合項目、任務、文件及協作工具，幫助用戶提升工作效率，簡化項目管理。
Linguix Turbo
turbo.linguix.com
Linguix Turbo 是一款文字擴充和快捷方式應用程序，使 Google Chrome 用戶能夠透過自動執行重複的打字任務來簡化其工作流程。透過 Linguix Turbo，使用者可以為標準問候語、常用短語、預設回應、文字片段、日曆連結和簽名建立個人化範本。這些模板可以使用各種功能進行樣式和格式設置，包括顏色和大小調整、連結和清單。 使用者可以輕鬆地將範本插入任何可以輸入內容的網站內的任何文字欄位中。 Linguix Turbo 還提供共享快捷方式和快速搜尋方面的協作。 Linguix Turbo 是一款功能強大的生產力工具，可節省使用者寶貴的時間。立即下載應用程序，以提高您團隊的生產力並優化您的工作流程。
MTarget
mtarget.co
MTARGET 是印尼的電子郵件傳送平台，可協助企業傳送大量個人電子郵件，而無需維護電子郵件伺服器。
Article Insights
articleinsights.com
Article Insights 是一款由人工智慧驅動的內容產生器，只需點擊幾下即可幫助用戶製作關鍵字豐富的文章。該軟體利用巧妙的關鍵字組而不是雜亂的關鍵字來定位內容。這些關鍵字組是從競爭對手的內容中挖掘的數據，確保用戶不會錯過相關關鍵字。 透過 ChatGPT 集成，Article Insights 的 AI 作家可以快速生成文章。所有計劃都包含為人工智慧作家提供支援的人工智慧積分。使用者還可以利用自己的 OpenAI API 金鑰並存取 ChatGPT 3.5 和 GPT-4.0 等其他模型，以進行更高級的內容創建。 Article Insights 的一個關鍵功能是競爭對手分析。它為用戶提供了競爭對手的目標關鍵字的直覺概覽，以便他們知道要關注哪些關鍵字。這確保創建的內容能夠利用高潛力的關鍵字來推動自然流量。 Article Insights 基於 WordPress 6.4.3 構建，採用響應式設計，可適應任何裝置寬度。它還實施了機器人和元標記等最佳實踐，以實現 SEO 友好。憑藉無縫的 OpenAI 整合、直覺的 UI 和強大的關鍵字工具，Article Insights 致力於讓所有技能水平的用戶都能輕鬆輕鬆地創建由 AI 驅動的內容。
Arvin
arvin.chat
Arvin是一款基於GPT-4的AI瀏覽器擴展，提供寫作、圖像生成和編輯、語言翻譯等功能，旨在提升生產力和創造力。
Automateed
automateed.com
Automateed 是一種基於雲端的生成式 AI 工具，可透過人工智慧 (AI) 技術協助建立電子書內容和封面。該軟體可協助用戶在集中式介面上建立鉛磁鐵、Kindle 電子書和資訊產品。它提供了利基研究、標題和大綱生成以及自訂格式等功能。
Beebzi.AI
beebzi.ai
Beebzi.AI，用於行銷和銷售的改變遊戲規則的人工智慧內容副駕駛平台。 Beebzi.AI 獨特地整合了尖端技術和創新功能，正在徹底改變企業生成內容的方式並取得前所未有的成果。 Beebzi.AI 的平台提供 90 多個模板，每個模板都經過精心設計，以滿足您可以想像的每個用例。這些範本經過專門培訓，可以產生前所未有的內容，確保您的行銷和銷售工作始終處於創新的前沿。從引人入勝的部落格文章到引人注目的社交媒體標題，Beebzi.AI 使您能夠創建與目標受眾產生共鳴的引人入勝的內容。
BlogNLP
blognlp.com
BlogNLP 是一個線上平台，提供各種工具來幫助您克服寫作障礙並立即輕鬆生成內容。無論您需要新主題的創意、吸引人的標題還是引人入勝的段落，BlogNLP 都能滿足您的需求。您還可以使用 BlogNLP 優化內容以實現 SEO 和可讀性，確保您的部落格文章在搜尋引擎中排名靠前並吸引更多讀者。 BlogNLP 的工作原理是使用智慧演算法來分析您的寫作風格，並根據行業趨勢和最佳實踐建議相關關鍵字、短語甚至整個段落。您所需要做的就是輸入一個想法或主題，BlogNLP 將為您處理剩下的事情。您也可以透過選擇適合您需求的語氣、長度和格式來自訂您的內容。
Conversionmaker.ai
conversionmaker.ai
Conversion Maker AI 是領先的文字優化和生成平台。它使用戶能夠創建可銷售的專業行銷文案，使用人工智慧 (AI) 在短短幾秒鐘內生成和建議文字。該服務提供了一個透過無數 A/B 測試開發的獨特文字優化模組，提供有關可讀性、目標受眾、轉換率等方面的專業提示。它與 Shopify、Shopware 或 Google Analytics 等線上商店無縫集成，並適應您的寫作風格以獲得更好的文字建議。該工具支援各種用例，包括創建產品描述、部落格文章、電子郵件、新聞通訊、社交媒體貼文等，使其成為店主、撰稿人、代理商和其他人的理想選擇。
Summarizer
summarizer.org
Summarizer應用程式利用AI技術生成文本摘要，幫助用戶快速理解文章或文檔的關鍵點。
Txt Muse
txtmuse.com
Txt Muse 是一款由人工智慧驅動的文字編輯器，可幫助作家更快、更輕鬆地創建高品質內容。它提供了強大的寫作輔助工具，例如自動完成建議、回饋和修訂，以改善寫作並消除寫作障礙。 主要特點包括： * 自動完成建議以克服寫作障礙 * 即時人工智慧回饋文案以完善寫作 * 幫助集思廣益和撰寫草稿的工具 * 與其他AI聊天工具簡單集成 Txt Muse 是一個基於 Web 的文字編輯器，作者可以用它來撰寫內容。它有一個乾淨、簡約的介面，類似於 Google Docs。
ToMate AI
tomate.ai
ToMate 是一款人工智慧助手，致力於徹底改變所有管道的通訊。您的個人人工智慧接受過 PDF、文字、Excel、網頁和歷史電子郵件的訓練。 利用人工智慧驅動的上下文來檢測和回應構建的力量來節省時間，並確保您發送的每封電子郵件都與上下文相關且有吸引力。 ToMate AI 透過主動刪除任何個人資料來確保隱私 電子郵件和文檔，增強信任和安全。 ToMate 可以在您自己的工作區中使用，因為它與 Gmail、Outlook、Web What'sApp、Salesforce、Intercom 等整合。 ToMate 提供永久免費計劃，每月最多可發送 100 則訊息。借助人工智慧，開始節省無盡的回應時間並提高客戶滿意度。
Techxperts Ai
techxperts.tech
Techxperts 是一個 AI 內容創建平台，可協助您創建各種內容，包括影片、圖像和文字。透過 Techxperts，您無需成為專業作家或設計師即可輕鬆創建高品質內容。 Techxperts 提供多種功能，可協助您為部落格、網站或社群媒體管道建立內容。以下是 Techxperts 可以做的一些事情： * 撰寫不同類型的內容，包括文章、部落格文章、社群媒體貼文等 * 創建圖像和視頻 * 產生不同的創意文字格式，例如詩歌、程式碼、劇本等 * 翻譯語言 * 用不同的語氣書寫 Techxperts 易於使用。只需向 Techxperts 提供有關您要創建的內容的一些詳細信息，Techxperts 就會為您生成內容。然後您可以根據自己的喜好編輯內容。
Superflows
superflows.ai
在快節奏的軟體世界中，提供直覺、無縫的使用者體驗是成功的關鍵。 Superflows 處於這項運動的最前沿，提供了一個開源工具包，旨在將類似於 ChatGPT Copilot 的 AI 產品助理整合到您的軟體中。該助理可以根據需要為使用者提供專家指導，從而大大提高產品的可用性。透過採用 Superflows，您可以邀請客戶進入用戶互動的新時代，每個軟體都變得像與專家交談一樣用戶友好。 Superflows 透過引進隨時提供專家建議與協助的人工智慧產品助手，重新構想了使用者與軟體的互動方式。以下是其工作原理的詳細說明： * 直覺的儀表板：控制儀表板簡化了設定和配置過程。 * 快速操作：使用者可以執行常見任務，例如在銷售管道中新增步驟或使用簡單命令匯出聯絡人。 * Playground 功能：這允許在完全部署之前測試和微調助手的功能。 * 無縫整合：Superflows 使用最少的程式碼嵌入現有的程式碼庫中，輕鬆地與您的產品生態系統合併。
Draftsmith
draftsmith.ai
Draftsmith 是 Microsoft Word 中的人工智慧寫作助手，它改變了專業人士完善內容的方式。它獨特地支持寫作的關鍵中期階段，即初稿和最終潤色之間，從而縮短修改時間。 借助字數減少、簡單語言建議和英語流利度幫助等工具，Draftsmith 提供句子級建議來改進現有內容。 你坐在駕駛座上。 Draftsmith 僅在需要時提供句子建議，確保使用者導向的體驗。 Draftsmith 在 Microsoft 的 Azure OpenAI 服務上安全地運行，尊重資料隱私，提供可靠且符合道德的 AI 解決方案，以實現卓越的寫作和更快的修訂。 無論您是要完善引人注目的行銷文案、簡化複雜的提案回應，還是在母語之外工作，Draftsmith 都能無縫整合到您的工作流程中，將AI 的力量直接帶入Word，讓您專注於創造有影響力、有同理心和讀者的內容- 友善的內容。 使用能夠理解專業寫作的細微差別並尊重您獨特聲音的工具。即使在截止日期很緊迫的情況下，Draftsmith 也可以幫助您將充足的草稿轉化為出色的作品。 立即在 Draftsmith.ai 取得 7 天免費試用
CuantumAI
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CuantumAI 是一款內容生成軟體，它使用人工智慧來產生獨特的文件、圖像、聊天和其他多媒體。該平台提供創建工具和自訂模板來自動化內容製作。它支援多種語言。
DinuAI
dinuai.com
DinuAI 是一個創新的 SaaS 平台，利用 OpenAI 人工智慧技術的力量為您的用戶提供一系列卓越的功能。 DinuAI，使用者可以毫不費力地產生獨特且無抄襲的內容和影像，利用多種語言來增強多功能性。它是一個用於生成 AI 內容、圖像和程式碼的一體化 SaaS 平台。它旨在幫助您立即為行銷人員、撰稿人、記者、電子商務專業人士、教育工作者、社交媒體經理、部落客、SEO 專家、內容作家、支援代理、歌曲作家等所有人生成高品質的文字.您還可以輕鬆編輯、匯出、移動或發布 AI 生成的結果。
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