生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

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生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT是一款免費的AI應用，提供文本對話、數據分析、文件編輯與多語言支持，適合個人與專業用途。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek 提供利用先進 AI 與機器學習的工具，幫助組織通過改進搜索和數據分析做出更好的數據驅動決策。
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini是一款AI應用，可協助用戶進行寫作、學習和圖片生成，並支援多種輸入方式，提供即時信息和摘要。
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.ai 是一個AI驅動的圖像生成平台，能夠將文本提示轉換為高質量圖像，支持自定義和協作。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是一款基於AI聊天機器人的研究搜索引擎，能以自然語言回答查詢並提供網頁來源連結。
Runway
runwayml.com
Runway是一款視頻編輯應用，提供AI工具實現文本到視頻、圖像編輯和實時協作，適合各種創意項目。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney是一個生成式人工智慧應用，能根據文本提示生成圖像，支援用戶在多種平台上創造獨特視覺效果。
Claude
claude.ai
克勞德是一款AI助手，能進行自然對話、生成文本和理解圖像，適用於各種任務和行業，並強調安全性與可靠性。
VEED
veed.io
VEED是一款多功能視頻編輯平台，提供錄製、編輯、字幕生成和AI工具，幫助用戶快速創建專業視頻。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot是一個AI寫作平台，提供釋義、語法檢查、抄襲檢查和詞彙增強等工具，幫助用戶改善寫作質量和效率。
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop是一個基於AI的視覺編輯工具，提供背景去除、物件清理和圖像生成等功能，適合創建和編輯各類圖片。
Qwen
qwenlm.ai
Qwen是一個免費的AI工作助手，提供多功能的介面進行對話、文檔處理、視覺分析和編碼輔助。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是一款AI驅動的寫作工具，提供語法、拼寫和風格建議，幫助用戶提高清晰度與可讀性，適用於各種寫作風格。
HeyGen
heygen.com
HeyGen是一個AI視頻創建工具，通過輸入文本生成專業視頻，支持超過40種語言的虛擬代言人。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer是一款AI設計工具，幫助用戶快速創建圖像、編輯照片和製作自定義設計。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics是一個使用人工智能將真人錄像轉變為3D動畫的工具，幫助獨立電影製作人創作高品質視覺效果。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一個利用AI技術自動將長視頻轉換為短片的平台，支持多種社交媒體，適合所有使用者。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot 是一個AI生產力工具，整合於Microsoft 365，幫助用戶提高效率、自動化任務和生成內容.
Narakeet
narakeet.com
Narakeet是一個文本到語音平台，能將書面文本轉換為高質量音頻，支持多種語言和聲音選擇，適用於各類項目。
Playground AI
playground.com
Playground AI是一個免費的在線圖像創建工具，使用AI幫助用戶創作藝術、社交媒體帖子、演示文稿等各類視覺內容。
Podium
podium.com
講台是一個整合的客戶通信平台，幫助企業提高網站轉換率和客戶互動，提供即時消息、聲譽管理和付款功能。
AI Writer
ai-writer.com
AI作者是一款使用人工智能生成高質量內容的工具，能根據標題快速創作文章，幫助用戶克服寫作障礙。
Aha!
aha.io
Aha!是一款產品開發軟體，提供工具支持產品經理有效管理策略、簡化流程和增強團隊合作。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一個AI視頻創建平台，將文本轉換為專業視頻，支持多種語言，適用於培訓、營銷和教育，無需攝影設備。
PlayHT
play.ht
PlayHT是一個由AI驅動的文本轉語音平台，可即時生成自然的人聲，支持142種語言和900多種聲音。
Stockimg.ai
stockimg.ai
Stockimg.ai 是一個利用人工智能生成可定制庫存圖像的應用，適用於設計商標、書籍封面和海報等。
getimg.ai
getimg.ai
getimg.ai 是一個文本到圖像生成平台，允許用戶根據文本提示創建和修改高質量圖片，並支援API集成。
CodePal
codepal.ai
CodePal 是終極編碼伴侶。它是一個綜合平台，提供一系列編碼助理和工具來幫助開發人員。它非常適合學生、初學者、經驗豐富的開發人員以及想要改進開發流程的公司。 AI 程式碼產生器可以執行各種任務，例如程式設計、對程式碼應用轉換和操作以及許多其他任務。人工智慧程式碼產生器對於學習非常有用，因為它們可以很好地掌握如何用程式碼編寫手邊的任務。
SteosVoice
cybervoice.io
每個人的人工智慧聲帶。 1、創造獨特的內容； 2. 配音影片、捐款、獨立遊戲、模組； 3. 創建播客； 4. 祝賀您的顧客； 5.靠你的聲音賺錢。
Replit
replit.com
Replit是一個雲端集成開發環境，允許用戶在瀏覽器中編寫代碼、協作及共享項目，支持多種編程語言。
Type
type.ai
Type是一款以AI為基礎的文檔編輯器，幫助用戶生成、編輯和完善文字內容，簡化文本處理任務。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metavoice是一款實時AI語音轉換工具，能改變使用者的聲音以模仿不同的音調和個性，適用於流媒體和娛樂。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs是一款AI音頻生成應用，能創建逼真的語音和音效，支持多語言，適用於內容創作和自動化工作流程。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供雲計算服務，包括計算、數據存儲、數據分析及機器學習，幫助用戶構建和擴展應用程序。
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter是一個SaaS（軟體即服務）平台，使用先進的OpenAI人工智慧技術GPT4產生各種文字內容，例如33種語言的文章、部落格、廣告、媒體等。使用者還可以透過 OpenAI DALL-E AI 解決方案描述影像來產生 AI 影像。 使用者可以在AIWriter中輸入提示或主題，平台將使用GPT4技術根據該輸入產生完整的文字。
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox是一款由AI驅動的編程工具，用於提高開發人員生產力、加速調試過程並優化工作流程。
ChatGate
chatgate.ai
Chatgate AI是一個擁有Chatgpt，Gemini和Claude的多合一平台，也是數千種全球AI產品的導航器。 * AI商店：Chatgate AI的最大賣點是AI商店，您可以在其中找到成千上萬的AI工具和平台可以嘗試，涵蓋了所有類型的生成AI。雖然如果您可以分割這些工具來更快地尋找這些工具，那將很方便，但是您不能以各種各樣的選擇來爭論。 * GPTS：Chatgate AI還提供了針對特定需求量身定制的聊天機器人的訪問權限，例如代碼顧問，激勵助手等。這些工具本質上與Chatgpt相同，但是具有新鮮的油漆工作，使它們更適合特定需求。儘管這些不同的應用程序目前沒有太大差異，但隨著技術的進步，它們有很大的潛力可以改善。 * AI Chatbots：Chatgate AI還具有自己的內置AI功能，可讓您使用一系列聊天機器人來提出問題，擴展想法，甚至生成完整的內容，就像我們在上面的示例中所做的那樣。
Speechify
speechify.com
Speechify是一款文本到語音的應用程式，可以將各類書面內容轉換為音頻，適合需要隨時隨地收聽的人士使用。
Dreamlike
dreamlike.art
Dreamlike是一款AI驅動的應用，使用文本提示生成詳細的圖像，適合藝術家和設計師探索創意。
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI 是一款先進的人工智慧文案輔助工具，旨在加快寫作過程並提高內容品質。它旨在幫助用戶在部落格、搜尋引擎優化、社交媒體、重寫、銷售、廣告和網站等不同領域更快地寫作。 該工具使用由行業專家培訓的人工智慧技術，確保提供的內容可以幫助提高排名並推動銷售，無論行業如何。 它專注於製作具有多種語言的無限變體的高性能文案，使企業能夠走向全球，而不必擔心翻譯尷尬。 Craftly.AI 還具有自訂工具和訓練功能，提供追蹤、分析和自動版本控制。它還提供了一個用於協作和組織專案的工作場所，包括監控、組織和共享專案的功能。 Craftly.AI 為個人作家、行銷人員、小型企業、大型團隊、學生、教育工作者、機構和非營利組織提供支援。 Craftly.AI 除了是對抗作家障礙的寶貴工具之外，對於希望簡化文案寫作流程並提高內容整體品質的企業來說，它也是一種出色的資源。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI 是一款寫作助手，提供自動補全、引用生成和重新措辭功能，幫助用戶快速、高效地創建內容，如論文和電子郵件。
Text Reader
textreader.ai
在幾秒鐘內產生逼真的音頻，非常適合播客、視訊旁白、個人問候語、IVR 電話系統等。
Booth AI
booth.ai
利用 AI 創作專業品質的產品攝影。 只需指定您想要的照片並上傳一些範例產品圖片，即可快速產生高品質的生活照片。
D-ID
d-id.com
D-ID是一款利用AI技術將靜態照片轉化為動態視頻的應用程式，支持個性化數字化身的創建與互動體驗。
Tabnine
tabnine.com
Tabnine是一個AI編碼助手，提供智能代碼建議和實時協作，支持多種編程語言，增強軟件開發效率和代碼質量。
PicLumen
piclumen.com
PicLumen是一個AI圖像生成平台，提供文本到圖像和圖像編輯功能，支持多種風格與語言，讓用戶無水印自由創作。
Free text to speech
text-to-speech.online
自由文本到語音應用將文本轉換為自然的語音，支持多語言和纍加自定義選項，方便用戶進行互動和學習。
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai是一款AI影像生成器，能根據文本和圖片提示創建逼真的影像，適用於設計靈感和市場營銷。
Imagine Anything
imagineanything.ai
使用 Imagine Anything 產生免費的 AI 圖像。使用我們的 AI 產生器輕鬆建立照片、剪貼畫、圖形等。 Imagine Anything 目前是一家人工智慧圖像生成器，但它正在努力為創意人員創建一站式平台，以將他們的願景變為現實。其目標是提供一套全面的人工智慧工具，用於產生各種類型的內容，包括圖像、影片、腳本、書籍、畫外音、字幕和音樂。
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo 是一個文本轉語音的應用程式，提供130多種語言和1000多種聲音選擇，適用於各種音頻內容創作。
Real Fake Photos
realfakephotos.com
真正的假照片是一款基於AI的工具，通過上傳用戶照片生成高質量圖像，助力約會應用程序配置文件提升匹配率。
Mixart.ai
mixart.ai
借助我們免費的人工智慧圖像生成器，創建和編輯圖像從未如此簡單。利用人工智慧的潛力，根據您的願景輕鬆生成和自訂視覺效果。今天就開始創作吧！
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX 是一款全面、免費的 AI 工具包，旨在簡化您的創作流程。無論您想要交換面孔、將文字轉換為圖像還是編輯照片，您都可以在一個地方找到所需的一切。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble.ai 是一個 AI 平台，提供文本轉語音和語音克隆功能，支援多語言翻譯及音頻編輯。
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款創新的內容生成工具，利用AI技術幫助用戶創建高質量的書面內容，簡化內容創建過程，提高效率。
Leelo
leelo-ai.com
Leelo 處於技術創新的前沿，提供先進的文字轉語音 (TTS) 工具，利用人工智慧的力量將文字轉換為高品質、自然的音訊。該工具對於企業和個人來說都是一項資產，它提供了從有聲讀物創建到數位內容配音增強的各種應用程式。 Leelo 專注於提供專業的音訊體驗，承諾其產生的每段音訊都具有精確性、流暢性和逼真的節奏。 了解 Leelo 文字轉語音工具背後的機制是欣賞其功能的關鍵。透過先進的人工智慧演算法，將書面文字轉換為口語的過程是無縫的。以下是 Leelo 運作方式的一瞥： * 使用者將文字輸入 Leelo 編輯器。 * 然後，他們從豐富的庫中選擇自己想要的語言、聲音和風格。 * 人工智慧處理文字並產生可即時收聽的音訊。
illostrationAI
illostration.com
IllustrationAI 是一款人工智慧驅動的工具，可讓使用者在幾秒鐘內建立人工智慧生成的插圖。透過 IllustrationAI，您可以從不同風格的庫中選擇您的風格，描述您想要說明的對象，並透過 AI 升級改進您的結果。您還可以刪除背景並新增自訂背景。
Ai Sofiya
aisofiya.com
AI Sofiya 是一款多功能的人工智能應用，提供文字轉語音、文本生成及聊天機器人功能，能夠處理各種查詢和任務。