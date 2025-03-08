找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一個免費使用的AI系統。使用它來吸引對話，獲得見解，自動化任務並見證AI的未來，全部位於一個地方。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量來提高生產力，解鎖創造力，並通過簡單的聊天體驗幫助您更好地了解信息。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驅動的研究和對話搜索引擎，它使用自然語言預測文本回答查詢。 Cllexity於2022年啟動，使用網絡來源產生答案，並引用文本響應中的鏈接。
Google Gemini
gemini.google.com
雙子座使您可以直接訪問Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在寫作，集思廣益，學習等方面獲得幫助 - 總結並從Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即時生成圖像 - 使用文字，語音，照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為bard。
Playground AI
playground.com
遊樂場AI是由人工智能提供動力的免費在線圖像創建工具。它旨在滿足各種創造性需求，包括創建藝術，社交媒體帖子，演示文稿，海報，視頻，徽標等。 它提供了一種新手友好的方式，可以通過其AI支持的功能來編輯像專業人士一樣的圖像。用戶可以製作獨特的藝術品，逼真的圖像，並嘗試使用真實和合成圖像融合以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供了“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合到引人注目的作品中的動態方式，從而提供了巨大的創意靈活性。 遊樂場AI的產品通過允許用戶將圖像擴展到其原始邊界，無縫將對象擴展到各種場景中，並將其想像力概念實現為視覺現實，從而超出了標準圖像編輯。 它通過提供將思想與他人相結合的功能，從而擴大創造力的範圍，從而進一步增強了協作潛力。儘管具有強大的功能，但Playground AI仍保持對用戶友好，可訪問性和包容性的承諾，使其成為經驗豐富的設計師和新手進行圖像創建的理想選擇。
Claude
claude.ai
克勞德（Claude）是人類的下一代AI助手，由人類眾所周知，經過訓練，可以安全，準確且有安全，以幫助您盡力而為。
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs是AI音頻研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了AI音頻模型，以產生現實，通用和上下文感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊可以使這些模型可訪問日常用戶，生產商和企業，以創建和本地化內容。 我們的技術用於表達有聲讀物和新聞文章，使視頻遊戲角色動畫，在電影預製作中提供幫助，在娛樂中自動化本地化過程，為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它還向那些失去了它們的人提供了聲音，並幫助個人在日常生活中滿足了無障礙需求。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驅動的速度和風格一致性為您的創意項目生成生產質量資產。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一個生成的AI視頻編輯平台，單擊一鍵將您的長鏡頭變成病毒準備的短褲。 OpusClip的構建是為了使視頻內容創建民主化，使其能夠講述故事或熱情分享的任何人，而不僅僅是那些在內容創建或視頻編輯方面具有專業知識的人。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高級AI和機器學習的工具，通過提高搜索功能和大型數據集的分析來幫助組織做出更好的數據驅動決策。 該網站本身似乎著重於提供AI驅動的見解，使用戶可以以更智能，更有效的方式搜索和檢索數據。這可能涉及： -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
HeyGen
heygen.com
專業的AI視頻只能通過輸入，單擊，拖動來完成！ 憑藉無與倫比的自定義和個性化經驗，Heygen的100多個現實AI頭像可以是您引人入勝的發言人，以40多種語言與各種用例進行各種口音，包括營銷促銷，個性化的銷售推銷， Elearning，Elearning，Training和Develpment，Divelling和demander和Hogogy視頻。 沒有更昂貴且耗時的攝像頭，視頻代理商或演員/女演員。現在，您手中有一個個人視頻工作室！ *該產品是一種視頻創建工具，允許用戶使用AI頭像和文本到語音功能生成視頻。 *用戶喜歡易用性，化身和唇部同步的質量以及創建視頻的速度。 *審稿人指出了客戶服務的問題，預覽的隱藏限制，昂貴的信用系統以及視頻翻譯功能的問題。
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai 會自動從您的部落格文章產生引人入勝的可分享影片。使用影片在社群上脫穎而出，在 Google 上排名更高，並在純影片平台上分享您的內容。 主要優點： * 在社群媒體上脫穎而出：在社群媒體上分享您的新部落格文章的預告影片。潛在客戶更喜歡觀看視頻，而且視頻被分享的可能性高出 3 倍。 * 在 Google 上排名更高：Google 喜歡影片內容！透過將影片嵌入到您的部落格文章中來提高您的排名和停留時間。 * 讓您的受眾感到厭煩：在 TikTok 和 YouTube 等純影片平台上分享您的內容，以便將您的內容重新定位給新受眾。 工作原理： * 影片會在幾秒鐘內從您的部落格文章中自動產生。 * 只需輸入文章 URL 並點擊“生成”即可！ * 您文章的標題、文字和圖像將用於建立影片。 * 選擇我們超逼真的人工智慧配音之一來朗讀您的文字。 * 您也可以手動建立視訊以實現完全控制。 我可以製作什麼類型的影片？ * 部落格文章預告片：分享文章簡介並提示在您的網站上閱讀全文。這些影片非常適合分享您的新部落格文章，因為它們的點擊率比純文字/圖像的貼文更高。 * 評論/案例研究：讓客戶評論和案例研究不言而喻。將基於文字的推薦轉化為影片。 * 操作方法：在幾分鐘而不是幾小時內建立用於行銷、培訓或支援的解釋影片。 * 公告：以更具吸引力的視訊格式向觀眾分享有關新功能或職位發布的新聞。 影片可以讓 SEO 快速提升： * 功能片段：帶有影片的頁面有更高的機會被選為功能片段。 * 提高點擊率：帶有影片的頁面有時會在搜尋引擎結果頁面中顯示影片縮圖。即使您不是第一個結果，這也可以大幅提高您的點擊率。 * 更廣泛的覆蓋範圍：帶有影片的網站將顯示在 Google 圖片和 Google 影片搜尋中，從而擴大您的覆蓋範圍。 * 更長的停留時間：停留時間是訪客在您的網站上花費的時間。這是搜尋排名的關鍵指標。由於影片更具吸引力且無法瀏覽，因此可以大大增加停留時間和您的排名。 * 減少競爭：Google喜歡影片內容！對於您想要排名的每個關鍵字，都有數百篇文章 - 但只有少數影片。 影片可以增加您的社交關注： * 擴大受眾群體：許多平台都透過影片而非文字/圖像來推廣影片。它更有可能被看到和分享。向更廣泛的受眾展示您的內容。 * 脫穎而出：影片引人注目且引人入勝，從現有內容創建滾動停止影片。 * 提高點擊率：影片感覺更加個人化，讓您預先分享更多價值，從而提高網站的點擊率。 * 僅視頻平台：許多平台僅允許視頻，將您的文本重新調整為視頻以吸引更廣泛的受眾。在 YouTube、TikTok、Instagram 等分享您的部落格！
Midgenai
midgenai.com
最好的免費人工智慧圖像生成器，具有最好的訓練模型
D-ID
d-id.com
D-ID是生成AI景觀中創新的聯繫，將靜止的照片轉變為動態的AI視頻敘事和以數字人物為特色的互動體驗。它的強大API在實現實時視頻生成的能力方面是獨一無二的，這對於跨客戶體驗（CX），營銷以及學習和開發等領域的實時流媒體和互動互動至關重要。自助服務Creative Realiale™工作室和移動應用程序擴展了D-ID的創新範圍，簡化了AI生成的視頻的創建和自定義，並體現了D-ID致力於豐富數字通信的承諾。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式在地化工具，內容創作者和公司可以將其影片快速且有效率地翻譯成 130 多種語言。借助“文字轉語音”和“語音複製”技術，他們可以為影片添加專業品質的配音，而無需錄製或聘請配音演員。現在，您可以在配音時保留自己的聲音或畫外音。 2023 年 4 月初，Rask AI 榮獲 Product Hunt 的每日產品獎，在最初的幾週內，該專案就達到了 10,000 註冊的第一個里程碑！ 該團隊取消了訂閱用戶的 20 分鐘和 100 MB 限制。現在，創作者可以不受任何限制地為 YouTube 或課程配音長影片。還有一件很棒的事 - 配音過程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多說話者檢測和翻譯是一項獨特的功能，我們相信它使我們有別於其他服務。 Rask 的人工智慧團隊很自豪能夠成為最早提供這種體驗的團隊之一。 工具與 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行影片平台和社群媒體網站完全整合。 五月初，團隊將增加兩個很棒的功能。您可以將嘴唇動作同步到任何音訊。第二個特點是總結。或者簡單地說，它是 Shorts。人工智慧將從影片中選擇最有衝擊力的時刻，並將它們變成最精彩的片段。 Rask AI 團隊打破語言障礙，幫助內容創作者和公司與全球不同受眾分享他們的內容，增加其內容的潛在覆蓋率和影響力。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Artimator
artimator.io
免費的人工智慧藝術生成器 我們的免費 AI 藝術生成器基於 Stable Diffusion 1.5、Stable Diffusion XL (SDXL) 和 Artimator 人工智慧藝術品，將幫助您輕鬆地從文字描述或 AI 圖像中創建令人驚嘆和最美麗的藝術！您可以根據您的文字描述創造出無限的獨特藝術。如果您不喜歡生成的人工智慧藝術，您可以使用相同的文字描述再次生成以獲得不同的結果或在提示中添加額外的說明。透過 Artimator AI 照片產生器，您可以設計不同風格的自拍照，並了解您最喜歡的卡通人物在現實生活中的樣子。此外，我們的人工智慧影像產生器可以輕鬆刪除照片中不必要的物體，例如陌生人。 AI 藝術品產生器將節省您搜尋免費圖像的時間，並節省您購買圖像庫存的費用。當您使用我們的免費 AI 圖像生成器生成 AI 藝術時，您將自動獲得 AI 藝術的所有權利。
Mistral AI
mistral.ai
快速、開源且安全的語言模型。利用私有資料和使用回饋，促進業務用例模型的專業化。由歐洲世界級團隊打造，面向全球市場。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生產力工具，可根據文字或內容（例如有關某個主題的事實、統計數據、測驗、見解和教育）產生捲軸。所有捲軸都包含使用先進人工智慧或克隆版本語音的語音旁白。憑藉其自動駕駛模式，它有助於在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自動建立和發布 Reels。或者，每個捲軸都可以在發布前進行人工審核。所有捲軸都包含您的公司名稱和徽標。 * AI 腳本產生：它根據各種文字提示或類別（如事實、統計數據、瑣事、見解、促銷等）創建捲軸腳本。 * 人工智慧和克隆語音旁白：選擇人工智慧產生的語音庫或複製您的聲音以獲得獨特的觸感。 * 捲軸創建的自動駕駛模式：自動執行捲軸的創建和發布過程。 * 在社群媒體平台上自動發布：直接發佈到 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels。 * 品牌能力：將您的品牌名稱或商標納入捲軸中。 * 多樣化的範本選項：從一系列範本中進行選擇以適合您的內容風格。 * 簡單的使用者介面：易於使用的設計適合各個層級的使用者。 * 效能分析：存取內建工具來追蹤和分析捲軸的效能。
Opentune
opentune.ai
Opentune，一款專為人工智慧愛好者、開發人員和創新者設計的尖端應用程式。 Opentune 提供了一個用於管理、制定大型語言模型並與之互動的綜合平台。 Opentune 提供專門的支援和強大的基礎設施，以滿足您公司的需求。優先考慮安全性並準備推動您的業務發展。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 讓雄心勃勃的團隊能夠建立有影響力的 AI 代理程式。 Voiceflow 深受設計師和開發人員的喜愛，可協助團隊共同建立、測試、交付、衡量和改進語音和聊天體驗。中階市場和財富 500 強企業的對話式 AI 產品團隊（從 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得寶）信賴 Voiceflow 作為他們的協作式 AI 代理構建平台。直覺的代理建構器畫布、知識庫和內容管理系統與可擴展的開發人員工具包相結合，用於交付可在整個客戶體驗中擴展的高級人工智慧代理。如今，全球有超過 25 萬個雄心勃勃的團隊正在 Voiceflow 上建立代理商。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
Kukarella
kukarella.com
畫外音具有完美的音訊清晰度、節奏、語調和發音。在 Kukarella 上，您可以嘗試最好的 AI 神經語音。包括所有商業權利。 Kukarella 提供 130 種語言和口音的 800 多種人工智慧語音，適合我們任何付費方案的商業用途。除了配音之外，您還可以使用 Dialogues AI 工具創建對話，或使用 Simdubbing 工具將文字翻譯和配音成數百種語言。 這還不是全部 - 您可以轉錄各種視頻、音頻和 YouTube 視頻，從網頁中抓取文本，以及識別圖像上的文本。此外，Kukarella 與一些科技領域的知名企業合作，例如 Google、Amazon、Microsoft 和 IBM，因此您知道自己正在獲得最好的產品。 來自加拿大政府、Salesforce、DHL、麥當勞、倫敦大學和戴姆勒梅賽德斯等組織的許多創意人士都使用 Kukarella 進行配音和轉錄，因此您將成為良好的伙伴。
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
PicLumen
piclumen.com
透過文字到圖像和圖像到圖像的方法產生人工智慧圖像。各種風格的無限、免費、無浮水印創作。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI 影像產生器是 Black Forest Labs 開發的最先進的文字到影像生成模型。它根據文字提示創建高品質的圖像，利用先進的人工智慧技術來產生逼真和藝術的視覺效果。
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta 的 AI Studio 根據靈感和個人興趣創建 AI 角色，讓用戶可以創建獨特的 AI。
Writer
writer.com
Writer是企業級人工智慧生成平台。 Writer 讓您的員工（產品、營運、支援、行銷、人力資源等）能夠透過改變他們的工作方式來最大限度地發揮創造力和 10 倍的生產力。 Writer 的安全平台可輕鬆捕捉您的業務資料來源，並提供根據您自己的資料進行微調並遵循您自己的 AI 護欄的準確答案和內容。 Writer 將生成式 AI 交到人們工作的地方，以便他們可以輕鬆地進行創建、分析和管理。 Writer 的平台是企業級的，不使用或共享您的數據，並具有開放和透明的 LLM，這些 LLM 是 Writer 構建的，並且可以通過多種方式（包括自託管）進行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 標準，並部署於 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等領先企業。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可幫助專業和業餘播客輕鬆創建、編輯和分發高品質的播客。 該平台為用戶提供了一套工具來錄製和編輯音頻和視頻，並透過最多 10 名參與者的遠端採訪創建播客。 工作室品質的錄音、人工智慧支援的編輯和無縫導出都可以在一個基於網路的平台上實現。工具包括多軌錄音、音訊轉錄、直覺編輯、文字轉語音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智慧驅動的工具，如背景噪音消除、填充詞檢測、音訊轉文字、播客錄製、MP3到文字以及格式轉換。 Podcastle 還提供 iOS 和 Android 應用程序，以提供行動錄音功能。該平台旨在讓用戶輕鬆創建播客來分享故事並與受眾建立聯繫，無論其經驗水平如何。
Andi
andisearch.com
Andi 正在利用生成式人工智慧尋找下一代。 Andi 為您提供答案，而不是鏈接，就像詢問聰明的朋友一樣。 Andi 使用語言模型與即時數據結合來產生問題的答案，並解釋和總結來自最佳來源的資訊。 由於 SEO 垃圾郵件、廣告和監視資本主義，搜尋被破壞。 Andi 理清雜亂，讓您直接獲得所需的知識。它以易於理解的方式直觀地呈現它，並保護您免受廣告技術和乾擾。
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou 是一個由人工智慧驅動的平台，允許用戶使用 Deepfake 技術將文字轉換為語音或將錄音轉換為不同的聲音。該服務提供文字轉語音、語音到語音轉換和視訊口型同步。 FakeYou 利用數小時語音資料訓練的先進深度學習模型來產生逼真、自然的聲音。用戶可以輸入文字或音頻，並選擇眾多支援的語音選項之一，例如名人、卡通、遊戲角色等。 文字轉語音引擎將分析輸入文字並產生類似人類的聲音大聲朗讀文字。語音轉換引擎可以將錄音轉換為不同的聲音，如荷馬辛普森或巴拉克奧巴馬。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一個AI視頻創建平台，可將文本轉換為具有可自定義化身的專業視頻，而無需相機。快速，成本效益，非常適合培訓，營銷和教育，它徹底改變了企業和創作者的交流方式。 成千上萬的公司使用它來創建120種語言的視頻，從而節省了多達80％的時間和預算。由埃森哲，英國廣播公司，谷歌，亞馬遜等人信任。 通過簡單地輸入文本來創建AI視頻。易於使用，便宜且可擴展。與人類演示者一起製作引人入勝的視頻 - 直接從您的瀏覽器中
Runway
runwayml.com
您需要快速編輯視頻所需的所有內容。神奇的AI工具，實時協作，精確編輯等等。您的下一代視頻創建套件。 Runway是一家研究公司開創了人類想像的新工具。它一直處於多模式AI系統的最前沿，確保了內容創建的未來是可訪問，可控制和賦予創意者權力的。跑道的使命是確保任何人都可以講故事。它認為，應用於視聽內容的深度學習技術將永遠改變藝術，創造力和設計工具。
Outwrite
outwrite.com
成為一個更好的作家，憑藉Chrome的Outwrite。我們的瀏覽器擴展不僅僅是語法檢查器，它有助於將您的想法變成強大的句子。 它可以在線撰寫，包括Gmail，Outlook，Google Docs，LinkedIn和WordPress。 您可以使用Outwrite來重寫句子，修復語法錯誤，改善詞彙，檢測被動語音（以及更多）。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer是AI驅動的設計工具，可幫助您在幾秒鐘內創建設計和編輯照片。 釋放您的創造力 - 在Vise -viss創建，設計和編輯您幾乎可以通過AI想像的任何內容。使用生成AI的力量，用您的單詞，手工藝品的下一級設計來創建引人注目的圖像，例如個性化的生日賀卡，節日賀卡和手機的壁紙，甚至使用AI來編輯專家（例如專家）照片中的對象。創建想要的東西，何時何地需要。 關鍵功能： *圖像：創建您可以想像的任何圖像。科幻藝術，超現實的場景，有趣的圖像？夢見它，描述它並用AI創建它。您的想像力是無限的！ *貼紙：創建一些粘附的東西。製作自定義貼紙，以幫助您介紹消息傳遞應用程序，社交等。 *使用AI進行編輯：使您的照片和圖像與AI完美。 *生成擦除：消除不需要的干擾，以使圖像中不想要的物體消失。 *刪除背景：說再見對不良背景。一步步輕鬆刪除不需要的圖像背景。 *模糊背景：將最重要的關注焦點帶入。模糊任何圖像的背景，以使您的主題流行。 *添加過濾器，調整亮度，調整大小：自定義以適合您的創意視覺，包括調整大小以將創作變成合適的正方形或自定義尺寸。 *壁紙/背景：將其全部展示。創建自定義牆紙或背景以適合您當前的心情，發表聲明或將特殊場合保持在手機屏幕上。 *賀卡：在任何場合製作完美的問候。從生日賀卡到節日賀卡及以後，即使您不知所措，也可以創建帶有個性化消息和圖像的周到的賀卡。 *會標：標記。在您的日常生活或特殊場合中添加一些個人流行音樂，例如婚禮，並帶有定制的會標，這些字母使用字母以及更多來定義您的商標。 *邀請：創建令人驚嘆的邀請。自定義您的邀請函，以及任何活動，例如生日，婚禮以及其他任何大小的事件。 *社交帖子：在線脫穎而出。與設計師一起提升和製作您的下一個社交帖子，以創建完美的圖像和文本以在線共享。 *圖標：視覺上表達自己。創建圖標以輕鬆傳達您的願景並裝飾設計。 *表情符號：表達自己！用定制的表情符號對任何心情都有完美的反應。 *著色書頁：上色並進入您的流程。創建自定義著色書頁，以使著色更令人興奮。非常適合各個年齡段。 *框架圖像：將您的照片變成定制的框架內存，您可以在任何地方共享。 *拼貼：將您喜歡的照片，樣式和描述帶到您最喜歡的記憶中創建自定義拼貼。 *橫幅：為新聞通訊標題，社交資料等橫幅創建橫幅，以吸引註意力並脫穎而出。
Voicemaker
voicemaker.in
線上文字轉語音將文字轉換為非常人性化的自然人工智慧聲音。 您可以下載 MP3、WAV 音訊格式的聲音。 我們在全球擁有超過 1000 種人工智慧語音，涵蓋 130 種語言。
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI 是一個革命性的平台，它的使命是重塑我們對數位內容領域語言解決方案的思考方式。 Wavel AI 專注於創新和質量，開發了一套工具，旨在幫助企業和個人最大限度地發揮多語言音訊和視訊內容的潛力。本文深入探討了使用 Wavel AI 的功能、用例和整體優勢，讓您一窺無縫且高效內容在地化的未來。 Wavel AI 作為一種複雜的語言解決方案運行，簡化了視訊和音訊內容本地化的過程。它利用人工智慧提供配音、配音生成、文字轉語音轉換和語音複製等服務。以下是對該平台如何運作的深入了解： * 配音：Wavel AI 使用戶能夠以 20 多種語言快速配音視頻，從而擴大了全球內容創作者的影響力。 * 配音服務：該平台能夠產生以 20 多種口音表達情感的配音，為視聽項目增添了深度。 * 文字轉語音技術：Wavel AI 提供 20 多種語言的 250 多種語音，為使用者提供多種選項來滿足其文字轉語音需求。 * 字幕、翻譯和轉錄：該平台不僅限於語音選項；它還提供了創建準確字幕、專業自動翻譯和轉錄的工具，以增強可訪問性和參與度。 * 語音複製：一項尖端功能，使用者可以複製各種語言的語音，為其內容添加個人化風格。 * 影片編輯功能：從腳本和字幕編輯到字幕生成，Wavel AI 為用戶提供了必備的影片編輯工具。
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。
younet.ai
younet.ai
Younet 是一個由人工智慧 (AI) 提供支援的創新平台，使用戶能夠根據其數據知識創建個人化的 AI 模型。我們的平台利用自然語言處理 (NLP) 的力量來理解用戶查詢並提供準確的回應。 Younet 的應用程式涵蓋客戶服務、行銷、科學、銷售、分析和客戶參與等領域，對於尋求深入了解客戶行為並提供個人化體驗的企業而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用於個人用途來解決智力任務。透過 Younet 體驗人工智慧的未來。
Xzero
xzeroai.com
使用 Xzero AI 促進您的內容創作，Xzero AI 是人工智慧驅動的寫作、圖像生成和編碼的領先平台。輕鬆為網站、部落格、社群媒體等創建高品質內容。釋放最佳人工智慧作家的力量，取得令人驚嘆的結果
Xerolag
xerolag.com
Xerolag 是一款人工智慧內容生成應用程序，由最新的高級深度學習語言模型 GPT-3 提供支援。借助 Xerolag，您可以快速輕鬆地創建高品質、獨特的內容。我們先進的人工智慧技術可以產生任何語言的內容，涵蓋任何主題 - 從部落格文章和文章，到產品描述和網頁內容。使用 Xerolag 快速取得您需要的內容！
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是首屈一指的人工智慧驅動的內容創作平台，徹底改變了個人和企業製作書面內容的方式。憑藉最先進的人工智慧技術，我們的平台提供了一套創新工具，旨在提高寫作效率和品質。從產生高品質的文章到透過智慧建議來完善寫作，Write On AI 使用戶能夠輕鬆創建引人注目的內容。我們的用戶友好介面和可自訂功能使其成為學生、專業人士和企業的首選工具。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是一個簡短生成引擎，可協助您擴展內容行銷工作。它可以幫助您比使用Google 文件更快地創建高品質的內容摘要，透過預先收集您需要的90% 以上的信息，並幫助您專注於最有價值的部分，例如創建出色的大綱並為作者提供工作角度和。
ContentBlock
contentblock.ai
利用 AI 創建內容的速度提高 10 倍。使用最先進的 AI 寫作助理增強您的寫作能力，以 10 倍的速度創作令人驚嘆的原創內容。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一個創新的數位平台，利用人工智慧來優化和自動化行銷內容創建。擁有 50 多個模板，使用者可以快速產生高品質的文字、創意圖像和音訊轉錄。它專為個人企業家和小型企業打造，即使僅使用行動裝置和 4G 連接，也能實現高效、簡單和快速的內容製作。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智慧文案，為品牌、代理商和行銷人員產生內容。該軟體是一個網路應用程序，包含用於簡化文案寫作的模板或人工智慧工具。 使用者可以先輸入一些有關品牌、服務或產品的單字。 Copyter 可以產生超過 37 種語言的副本，包括英語、西班牙語、法語等。所有內容均屬於用戶，允許內容用於私人和商業目的。 此人工智慧寫作平台提供按月訂閱和按次付費訂閱。 Copyter 主要用於建立網站登陸頁面和 SEO 元描述的文字。它也適用於電子商務平台（例如亞馬遜）的標題和產品描述。其他常見用例包括 PPC（按點擊付費）廣告、社交媒體貼文和部落格。該系統包括一個整合的可讀性和語法檢查器，用於編輯文字並確保內容品質。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智慧內容助手，可協助使用者更快地編寫更好的內容。它為用戶提供了 20 多個模板、個人化選項以及改寫、擴展、壓縮和翻譯內容的能力。它還提供多種定價計劃，從免費版本到年度或月度計劃。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智慧滿足人類潛力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地釋放您的生產力和創造力。想像一下，節省數千個小時搜尋資訊、撰寫文字、發現想法和採購圖像。是時候增強你的大腦了，給自己更多的時間，把你的寫作速度提高 20 倍。 Eleo 不僅僅是另一種人工智慧服務。與其他平台不同，Eleo 允許您以適當的風格聊天和寫作、提出好問題、使用文案功能進行翻譯，甚至產生圖像。它是一款綜合工具，讓人工智慧的使用變得有趣、快速且實用。最好的部分是什麼？它價格實惠，並提供適合您需求的定價方案。 但為什麼Eleo會超級呢？嗯，領先的公司已經為員工配備了人工智慧，以獲得競爭優勢。 Eleo 為您提供在快速發展的就業市場中保持領先所需的技能。它提高效率、速度和創造力，使您成為所在領域的大師。 使用 Eleo 很簡單。只需註冊，選擇一個計劃，讓自己沉浸在平台中，然後毫不費力地開始執行您的任務。 Eleo 可在任何裝置上使用，因此您可以隨時隨地存取您的資訊、文件和影像。 不要落後。立即擁抱 Eleo.ai 的力量並釋放您的全部潛力。與我們一起踏上人工智慧世界的非凡之旅，體驗生產力和創造力的未來。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：透過我們的一體化 AI 儀表板增強您的業務 我們專門為小型企業和個人企業家提供強大的、數據驅動的人工智慧解決方案，我們用戶友好的儀表板使內容創建和專案管理變得輕而易舉。 Haller AI 可自訂、可擴展且經濟高效，是您優化工作流程並實現無與倫比的業務效率的一體化解決方案。加入我們的網絡，了解最新的人工智慧驅動的業務解決方案。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智慧工具改變全世界作家和讀者的生活。以極快的速度創造令人驚嘆的內容。 Jaq N Jil 是一款功能強大的AI 寫作工具，可讓您的內容編寫過程更快更好，具有AI 輔助內容規劃、AI 文字擴展和重寫、海量庫存圖片庫、文字和語音啟動的AI 聊天機器人等功能更多內容在他們的專業+版本中。它還透過 Zapier 與 5,000 多個工具整合。使用該工具來撰寫 SEO 部落格文章、社交貼文標題、散文和論文、行銷資料等等。 Jaq n Jil 的創建充分考慮了內容行銷人員的需求。由於 Jaq n Jil，作家和代理商都在體驗高效的工作流程和內容製作的增加。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款由人工智慧驅動的工具，利用 OpenAI GPT 模型產生各種類型的內容，例如推文、部落格文章、LinkedIn 貼文和 YouTube 腳本。該工具旨在透過自動產生優質內容來節省時間和精力。除了產生書面內容之外，ProMind AI 還具有強大的工具，可以修復程式碼中的錯誤並產生程式碼，這對於程式設計師和開發人員來說非常有用。主要功能ProMind AI 具有多項關鍵功能，使其成為內容創建和程式碼偵錯的強大工具。其中一些功能包括： * 內容產生：ProMind AI 可以產生各種內容類型，包括推文、部落格文章、LinkedIn 貼文、YouTube 腳本等。它還可以透過按需生成高品質內容來幫助用戶節省時間和精力。 * 程式碼調試：ProMind AI 可以幫助識別和修復軟體程式碼中的錯誤，從而可能加快開發過程。 * 使用者角色生成：ProMind AI 可以產生使用者角色，這是目標受眾群體的虛構表示。它們可用於幫助企業更好地了解客戶並更有效地進行行銷工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型為其各種功能提供支持，確保高品質的內容和準確的程式碼除錯。
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智慧通訊輔助工具，旨在協助製作和改進對外銷售資訊。它能夠以用戶獨特的語氣、多種形式產生客製化訊息，從直接、大膽到創意、隨意。 此工具滿足多種出站管道和場景，方便跨電子郵件或LinkedIn等平台輕鬆操作。它提供從介紹到後續求婚和分手情況的幫助。 為了推動參與，吐溫確保基於語氣、目標、背景和歷史來傳達背景驅動、目標導向的訊息。該工具還提供訊息改進的即時建議，提供精細的替代方案和改進。 從精心製作可靠的介紹到創建後續訊息和處理回饋，吐溫有效地簡化了銷售溝通流程。 Twain 因其在產生清晰且引起共鳴的訊息方面的表現而受到認可，提供不同的定價計劃，包括免費、專業和客製化團隊計劃。 它因其增強訊息的語氣、結構和長度、節省時間的特性以及以可擴展方式運行的能力而受到用戶的稱讚。
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能強大的人工智慧文案和圖像生成 SaaS（軟體即服務）工具，旨在提高專業人士的生產力並簡化內容編寫流程。 Zomani. 提供智慧寫作協助、文法和拼字檢查、抄襲偵測、內容優化和無縫協作功能，幫助內容作者有效率地產生高品質、無錯誤的內容。 Zomani 將您的內容與現有內容的廣泛資料庫進行比較，以識別任何無意的相似之處或抄襲情況。 還有更多。
Trolly.ai
trolly.ai
AI 產生 SEO 優化文章，速度提升 2 倍
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是內容生成機器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支援的產品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，專為 LinkedIn（和電子郵件）製作。它是一個人工智慧寫作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的電子郵箱內創建原創內容。這些功能可透過 Chrome 擴充功能存取。 只需輸入三個單詞，Writi 就會提示您想說什麼，然後坐下來，讓 Writi 弄清楚您談話的上下文。選擇您想要使用的、專為您的特定對話而設計的內容。我們整合了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 並將其專門用於 LinkedIn 和電子郵件。它使用起來非常簡單，但功能非常強大。
© 2025 WebCatalog, Inc.