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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一個免費使用的AI系統。使用它來吸引對話，獲得見解，自動化任務並見證AI的未來，全部位於一個地方。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高級AI和機器學習的工具，通過提高搜索功能和大型數據集的分析來幫助組織做出更好的數據驅動決策。 該網站本身似乎著重於提供AI驅動的見解，使用戶可以以更智能，更有效的方式搜索和檢索數據。這可能涉及： -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驅動的研究和對話搜索引擎，它使用自然語言預測文本回答查詢。 Cllexity於2022年啟動，使用網絡來源產生答案，並引用文本響應中的鏈接。
Google Gemini
gemini.google.com
雙子座使您可以直接訪問Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在寫作，集思廣益，學習等方面獲得幫助 - 總結並從Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即時生成圖像 - 使用文字，語音，照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為bard。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量來提高生產力，解鎖創造力，並通過簡單的聊天體驗幫助您更好地了解信息。
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs是AI音頻研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了AI音頻模型，以產生現實，通用和上下文感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊可以使這些模型可訪問日常用戶，生產商和企業，以創建和本地化內容。 我們的技術用於表達有聲讀物和新聞文章，使視頻遊戲角色動畫，在電影預製作中提供幫助，在娛樂中自動化本地化過程，為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它還向那些失去了它們的人提供了聲音，並幫助個人在日常生活中滿足了無障礙需求。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球領先的AI寫作援助公司，每天被超過3000萬人和70,000個專業團隊信任。從立即創建初稿到完善所有信息，Grammarly可以幫助500強財產的96％的人獲得觀點，並獲得結果，而不會損害安全性或隱私。我們認為，偉大的寫作能完成工作。 Grammarly的產品產品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用於教育）在您所做的工作中，在500,000多個應用程序和網站上提供上下文相關的寫作支持。 Grammarly成立於2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，這是時代最有影響力的公司之一，AI中最具創新性的公司之一，也是Inc.最好的工作場所之一。我們採用遙遠的混合工作模型運作，這意味著我們主要在家中工作，並在北美和歐洲的樞紐舉行親自合作。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
Claude
claude.ai
克勞德（Claude）是人類的下一代AI助手，由人類眾所周知，經過訓練，可以安全，準確且有安全，以幫助您盡力而為。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驅動的速度和風格一致性為您的創意項目生成生產質量資產。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一個由AI驅動的寫作平台，可幫助150個國家 /地區的每月活躍用戶超過3500萬。 Quillbot憑藉其創新的人類產品，旨在使寫作毫無痛苦，同時保留用戶的獨特視角和聲音。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費探索或訂閱 Paperpal Prime（19 美元/月），無限制地使用高級功能，包括我們值得信賴的線上抄襲檢查器和 30 多項稿件提交檢查。就像寫作、檢查、糾正、成功一樣簡單 - 現在就開始吧！
Speechify
speechify.com
Speechify是一個文本到語音的應用程序，它使世界易於訪問信息。 20多人使用我們的Google Chrome擴展名，Web應用程序，iOS應用程序和Android應用程序。我們的任務是確保閱讀絕不是學習的障礙。 我們出色的用戶是學生，專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人都有學習差異，例如閱讀障礙和多動症，而許多人只想更快地閱讀並在旅途中聆聽。使用Speechify，您可以將任何書籍，文檔或網站變成音頻，然後在車上時聽，洗衣服，walking狗，做晚餐，鍛煉，跳傘 - 無論您的日常工作是什麼！ Speechify還為Medium，The Star Tribune，Direct等人提供動力。輕鬆地將文本到語音添加到您的網站。 我們無所畏懼的首席執行官克里夫·韋茲曼（Cliff Weitzman）於2017年在布朗大學的一個宿舍內創立了Speechify，因此他可以與他人分享他一直在開發的令人難以置信的文本對語音軟件。克里夫患有閱讀障礙，他對他閱讀的時間和精力感到沮喪。 Advanced TTS Technology是一款全面的Gamechanger，它使他能夠比普通讀者快3倍，並更好地理解和保留信息。 在語音上，我們的目標是閱讀永遠不要成為任何人學習的障礙。沒有什麼可以阻止您快速有效地學習信息。 Speechify已成長為僱用100多名團隊成員在短短幾年內遍布全球。我們為這支令人難以置信的團隊感到自豪，他們以前是Snapchat，Apple，Spotify，Amazon＆Uber等公司的領導者和高級工程師。我們都喜歡並確定所有權的優先級，以速度提供價值，盡可能多地學習，並使用戶感到有能力。
Qwen
qwenlm.ai
QWEN AI - 來自阿里巴巴Qwen的免費生物AI工作助理。來自Qwen的免費生成AI工作助理。 OpenSource免費chatgpt。免費使用Qwen的AI聊天機器人。您的免費AI助手。立即嘗試Qwen聊天！
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
VEED
veed.io
Veed是想要擴展視頻製作的企業的多合一平台。市場營銷，銷售，L＆D和社交媒體的200多個國家 /地區的客戶比以往任何時候都快30倍。 VEED將力量掌握在您的團隊手中： *記錄質量內容 *輕鬆編輯視頻 *自動轉錄 忘記學習笨拙且昂貴的編輯軟件或依靠代理商。 Veed是您直觀的視頻工具套件。從首席執行官到實習生的每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 Veed Enterprise允許您： *實時與其他團隊成員合作 *訪問30,000多個股票媒體資產的圖書館 *使用自定義模板節省時間 哦，Veed具有一套AI工具，可使生產提高10倍。 Veed AI讓您： *使用AI頭像轉換為視頻 *自動生成準確的字幕 *立即刪除視頻和圖像背景 *等等 VEED是為超過300萬創作者提供世界一流視頻策略的軟件。 * VEED是一個視頻編輯平台，可提供自動字幕，內容檢測和各種設計選項之類的功能。 *用戶經常提及易用性，字幕功能的準確性以及允許創造性編輯和專業質量視頻的各種設計選項。 *審稿人遇到了問題，例如基於成員資格級別，偶爾處理時間緩慢的功能以及對基本計劃中更高級功能的渴望的限制。
Replit
replit.com
repl.it是一家位於舊金山的初創企業和在線IDE（集成開發環境）。它的名稱來自首字母縮寫詞，代表“閱讀 - 評估 - 打印循環”。該服務是由Jordanian程序員Amjad Masad和Jordanian設計師Haya Odeh在2016年創建的。REPP.IT允許用戶使用瀏覽器編寫代碼並構建應用程序和網站。此外，REPL.IT允許用戶通過各種方式共享項目。他們還主持“果醬”，根據某個主題進行編碼。競賽獎品通常因臨時帳戶升級，金錢，加密貨幣或禮品卡而異。 repl repl。它是一個互動的編程環境。您可以在最受歡迎的編程語言中創建一個工作空間，在該語言中，您可以在可以運行代碼的虛擬機上給您一個容器。在任何給定的補充中，都有兩個主要部分 - 編輯器和控制台。 編輯使用摩納哥，摩納哥是為Visual Studio代碼提供動力的技術。在移動設備上，編輯器是Ace。 repl。它有一個高級層，稱為黑客計劃。它允許在項目上提供更多的存儲空間，私人代碼和無限的合作者，而GitHub教育計劃包括3個月免費的黑客計劃。 Repl.it上有60多種不同的編程語言，包括Python，Ruby，HTML和Java。 該公司已從Y Combinator，Andreessen Horowitz，Bloomberg Beta和其他公司獲得資金。 “該公司擁有超過500,000個活躍的開發人員和超過300萬用戶。 REPL.it網站還設有一個脫口秀論壇。世界上許多開發人員都使用該論壇來分享他們的創作。該論壇被臥式談話主持人保持清潔。
Runway
runwayml.com
您需要快速編輯視頻所需的所有內容。神奇的AI工具，實時協作，精確編輯等等。您的下一代視頻創建套件。 Runway是一家研究公司開創了人類想像的新工具。它一直處於多模式AI系統的最前沿，確保了內容創建的未來是可訪問，可控制和賦予創意者權力的。跑道的使命是確保任何人都可以講故事。它認為，應用於視聽內容的深度學習技術將永遠改變藝術，創造力和設計工具。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer是AI驅動的設計工具，可幫助您在幾秒鐘內創建設計和編輯照片。 釋放您的創造力 - 在Vise -viss創建，設計和編輯您幾乎可以通過AI想像的任何內容。使用生成AI的力量，用您的單詞，手工藝品的下一級設計來創建引人注目的圖像，例如個性化的生日賀卡，節日賀卡和手機的壁紙，甚至使用AI來編輯專家（例如專家）照片中的對象。創建想要的東西，何時何地需要。 關鍵功能： *圖像：創建您可以想像的任何圖像。科幻藝術，超現實的場景，有趣的圖像？夢見它，描述它並用AI創建它。您的想像力是無限的！ *貼紙：創建一些粘附的東西。製作自定義貼紙，以幫助您介紹消息傳遞應用程序，社交等。 *使用AI進行編輯：使您的照片和圖像與AI完美。 *生成擦除：消除不需要的干擾，以使圖像中不想要的物體消失。 *刪除背景：說再見對不良背景。一步步輕鬆刪除不需要的圖像背景。 *模糊背景：將最重要的關注焦點帶入。模糊任何圖像的背景，以使您的主題流行。 *添加過濾器，調整亮度，調整大小：自定義以適合您的創意視覺，包括調整大小以將創作變成合適的正方形或自定義尺寸。 *壁紙/背景：將其全部展示。創建自定義牆紙或背景以適合您當前的心情，發表聲明或將特殊場合保持在手機屏幕上。 *賀卡：在任何場合製作完美的問候。從生日賀卡到節日賀卡及以後，即使您不知所措，也可以創建帶有個性化消息和圖像的周到的賀卡。 *會標：標記。在您的日常生活或特殊場合中添加一些個人流行音樂，例如婚禮，並帶有定制的會標，這些字母使用字母以及更多來定義您的商標。 *邀請：創建令人驚嘆的邀請。自定義您的邀請函，以及任何活動，例如生日，婚禮以及其他任何大小的事件。 *社交帖子：在線脫穎而出。與設計師一起提升和製作您的下一個社交帖子，以創建完美的圖像和文本以在線共享。 *圖標：視覺上表達自己。創建圖標以輕鬆傳達您的願景並裝飾設計。 *表情符號：表達自己！用定制的表情符號對任何心情都有完美的反應。 *著色書頁：上色並進入您的流程。創建自定義著色書頁，以使著色更令人興奮。非常適合各個年齡段。 *框架圖像：將您的照片變成定制的框架內存，您可以在任何地方共享。 *拼貼：將您喜歡的照片，樣式和描述帶到您最喜歡的記憶中創建自定義拼貼。 *橫幅：為新聞通訊標題，社交資料等橫幅創建橫幅，以吸引註意力並脫穎而出。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套雲計算服務的套件，該服務在與Google內部用於其最終用戶產品的基礎架構上運行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一組管理工具外，它還提供了一系列模塊化雲服務，包括計算，數據存儲，數據分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細信息。GoogleCloud Platform提供基礎架構作為服務，平台作為服務以及無服務器的計算環境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，該平台用於在Google管理的數據中心開發和託管Web應用程序，這是該公司的首個雲計算服務。該服務通常於2011年11月獲得。自App Engine發布以來，Google向平台添加了多個雲服務。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共雲基礎架構以及G Suite，Android和Chrome OS的企業版本以及用於機器學習和企業映射服務的應用程序編程接口（API）。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 讓雄心勃勃的團隊能夠建立有影響力的 AI 代理程式。 Voiceflow 深受設計師和開發人員的喜愛，可協助團隊共同建立、測試、交付、衡量和改進語音和聊天體驗。中階市場和財富 500 強企業的對話式 AI 產品團隊（從 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得寶）信賴 Voiceflow 作為他們的協作式 AI 代理構建平台。直覺的代理建構器畫布、知識庫和內容管理系統與可擴展的開發人員工具包相結合，用於交付可在整個客戶體驗中擴展的高級人工智慧代理。如今，全球有超過 25 萬個雄心勃勃的團隊正在 Voiceflow 上建立代理商。
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 對於任何想要使用 AI 生成文字而又不想被 GPTzero 等 AI 偵測器標記為人工文字的人來說，這是終極解決方案。透過 UnDetectable.ai，您可以放心，市場上的每個 AI 偵測器都會將您的書寫視為人類。 UnDetectable.ai 使用先進的人工智慧技術，獲取人工智慧生成的內容，並透過模仿人類書寫模式的細微變化、細微差別和不一致來增強它。結果是最終輸出與人類所寫的文字無法區分。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型驅動的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便您在運行之前準確了解該功能的成本，並可以輕鬆追蹤使用情況。在做出任何決定之前，免費試用 1min.AI 以確保它適合您！
Playground AI
playground.com
遊樂場AI是由人工智能提供動力的免費在線圖像創建工具。它旨在滿足各種創造性需求，包括創建藝術，社交媒體帖子，演示文稿，海報，視頻，徽標等。 它提供了一種新手友好的方式，可以通過其AI支持的功能來編輯像專業人士一樣的圖像。用戶可以製作獨特的藝術品，逼真的圖像，並嘗試使用真實和合成圖像融合以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供了“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合到引人注目的作品中的動態方式，從而提供了巨大的創意靈活性。 遊樂場AI的產品通過允許用戶將圖像擴展到其原始邊界，無縫將對象擴展到各種場景中，並將其想像力概念實現為視覺現實，從而超出了標準圖像編輯。 它通過提供將思想與他人相結合的功能，從而擴大創造力的範圍，從而進一步增強了協作潛力。儘管具有強大的功能，但Playground AI仍保持對用戶友好，可訪問性和包容性的承諾，使其成為經驗豐富的設計師和新手進行圖像創建的理想選擇。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Fliki
fliki.ai
Fliki 透過生成式 AI 的力量，幫助您大規模創建音訊和視訊內容。 * Fliki 是一款影片創作工具，利用 AI 技術根據用戶提供的想法或亞馬遜產品連結產生影片。 * 評論者讚賞 Fliki 的用戶友好介面、節省影片創建時間的能力以及所生成影片的高視覺品質。 * 用戶提到了諸如畫外音故障、「分鐘」用法不明確、免費版本中偶爾出現的錯誤以及自訂和影片編輯方面的限制等問題。
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer 是一款先進的 AI 偵測去除器，可以將 AI 文字轉換為人類內容。它可以使用自然的人類書寫風格使人工智慧文字人性化，使其聽起來足夠真實以繞過人工智慧檢測。
Descript
descript.com
描述是一種新型的視頻編輯器，就像文檔一樣容易。描述的AI功能功能和直觀的界面燃料YouTube和Tiktok頻道，頂級播客以及使用視頻進行營銷，銷售以及內部培訓和協作的企業。描述旨在使視頻與文檔和幻燈片一起成為每個通信者工具包的主要內容。
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor 是一款基於人工智慧 (AI) 的程式碼解釋器，旨在幫助各個層級的開發人員（尤其是初學者）了解程式碼如何在各種程式語言中運作。 這個工具很直觀，您只需輸入您感興趣的程式碼並選擇您想要的解釋方式。使用AI Code Mentor，您將更深入地了解程式設計邏輯，成為更好的開發人員。
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai 是一款人工智慧圖像產生器，可根據簡單的文字和圖像提示創建精美、逼真的圖像。無論您需要用於行銷材料、設計靈感還是電子商務照片的圖像，Artsmart.ai 都能滿足您的需求。只需選擇與您想要的風格相符的預設，例如照片寫實或印象派，然後輸入提示來描述您要建立的影像。透過 Artsmart.ai，您可以輕鬆提升您的行銷策略，並透過視覺上引人入勝的內容給您的受眾留下深刻印象。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
Andi
andisearch.com
Andi 正在利用生成式人工智慧尋找下一代。 Andi 為您提供答案，而不是鏈接，就像詢問聰明的朋友一樣。 Andi 使用語言模型與即時數據結合來產生問題的答案，並解釋和總結來自最佳來源的資訊。 由於 SEO 垃圾郵件、廣告和監視資本主義，搜尋被破壞。 Andi 理清雜亂，讓您直接獲得所需的知識。它以易於理解的方式直觀地呈現它，並保護您免受廣告技術和乾擾。
Audyo
audyo.ai
Audyo 是一款音訊編輯工具，提供大量專為滿足現代內容創作者的需求而客製化的功能。一些突出的功能包括： * 人類品質的人工智慧聲音。 * 像編輯文件一樣編輯音訊。 * 在不同的揚聲器聲音之間切換。 * 使用語音調整發音。 * 嵌入式音訊播放器。 * 可共享的網路播放器。 * 多語言翻譯。 * AI寫作助理。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可幫助專業和業餘播客輕鬆創建、編輯和分發高品質的播客。 該平台為用戶提供了一套工具來錄製和編輯音頻和視頻，並透過最多 10 名參與者的遠端採訪創建播客。 工作室品質的錄音、人工智慧支援的編輯和無縫導出都可以在一個基於網路的平台上實現。工具包括多軌錄音、音訊轉錄、直覺編輯、文字轉語音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智慧驅動的工具，如背景噪音消除、填充詞檢測、音訊轉文字、播客錄製、MP3到文字以及格式轉換。 Podcastle 還提供 iOS 和 Android 應用程序，以提供行動錄音功能。該平台旨在讓用戶輕鬆創建播客來分享故事並與受眾建立聯繫，無論其經驗水平如何。
Fotor
fotor.com
Fotor的AI Image Generator是一種在線工具，旨在從文本提示中生成圖像。它允許用戶幾乎通過基於輸入創建AI生成的藝術和圖像來立即可視化想法。 除了AI驅動的圖像生成功能外，Fotor還提供了一套全面的圖像編輯工具。這些包括調整大小，裁剪，模糊，銳化，並在圖像中添加文本或邊界。 除了傳統的編輯外，用戶還可以將照片轉換為草圖或漫畫，創建拼貼，合併圖像並更改照片背景。該平台還提供了操縱面部特徵，高檔圖像甚至生成PNG文件的工具。 Fotor的功能擴展到了營銷徽標，傳單和海報的創建，以及YouTube縮略圖或Instagram Post Designs等社交媒體資產。 該平台涵蓋了廣泛的應用程序，例如在圖像中編輯文本，為照片著色以及從圖像中刪除對像或背景。除了照片編輯外，Fotor還提供類似的AI工具來生成和增強視頻和GIF，還允許用戶刪除水印或對象。
PicLumen
piclumen.com
透過文字到圖像和圖像到圖像的方法產生人工智慧圖像。各種風格的無限、免費、無浮水印創作。
Monica
monica.im
莫妮卡（Monica）是由Chatgpt APL提供支持的Chrome擴展，旨在成為您的個人AL助手，以輕鬆聊天和文案寫作。只需點擊CMD+M或Ctrl+M，然後開始與她聊天。或者讓莫妮卡幫助您撰寫和插入文本中的任何網頁。從80多個模板中選擇以快速生成營銷副本。在Web Pageand中選擇文本，讓Monica為您解釋，翻譯，重新介紹。
Free text to speech
text-to-speech.online
免費文字轉語音是一款功能強大且免費的線上文字轉語音合成工具，可將文字轉換為自然流暢的人聲，並具有多種自訂功能。 它提供了100+個揚聲器供用戶選擇，支援多語言和方言，甚至可以中英文混合。它在音訊參數配置方面也很靈活，允許使用者調整語速、音高、發音、停頓等。 該工具廣泛應用於新聞閱讀、旅遊導航、智慧硬體和通知廣播等領域，甚至可以將文字內容轉換成MP3檔案下載保存。 此外，它還提供涵蓋 129 種語言和變體的各種神經網路語音，使其能夠輕鬆覆蓋全球受眾。 Chrome、Firefox、Edge 等所有主流瀏覽器以及微信均支援。 行動用戶可以嘗試使用Chrome、Firefox以及新版Edge。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI 人性化工具可以讓那些試圖繞過 AI 偵測的人受益，同時又不影響誠實或正直。總體而言，Humbot 提供了可靠的解決方案，可在內容創建方面保持領先地位，同時輕鬆繞過人工智慧偵測
WriteXai
writexai.com
WriteXAI是一款人工智慧驅動的工具，可讓使用者自動產生內容和影像人工智慧影像產生工具，節省內容創作的時間和精力。該平台利用自然語言處理和機器學習，只需點擊幾下按鈕即可生成高品質的文章、社交媒體帖子，甚至產品描述。它還具有內建圖像生成器，可以生成相關且具有視覺吸引力的圖形來伴隨文字。您可以生成AI圖像、生成AI內容、生成FB廣告文案、生成部落格內容等等！
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI 是一種人工智慧論文寫作工具，受到超過 11196 名學生的信賴，並在雅虎、NewsDirect、Bezinga 等頂級新聞媒體上得到推薦。它的平台已迅速成為希望提高寫作技能和學術成功的學生的首選目的地。它的工具旨在為學生提供無縫且用戶友好的體驗，使其比以往更容易產生高品質的論文和其他書面作業。
Mistral AI
mistral.ai
快速、開源且安全的語言模型。利用私有資料和使用回饋，促進業務用例模型的專業化。由歐洲世界級團隊打造，面向全球市場。
Respeecher
respeecher.com
Respeecher 是一款語音克隆軟體，可創造與原始說話者無法區分的語音。 我們使用先進的人工智慧和機器學習來掌握您目標聲音的各個方面。我們將經典的數位訊號處理演算法與專有的深度生成建模技術結合。結果呢？電腦產生的聲音完全匹配。 Respeecher 適合任何能從語音複製技術中受益的人——從好萊塢電影工作室到遊戲開發商。如果您想要對您的專案進行完全的創意控制並獲得無可挑剔的品質 - Respeecher 適合您。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充當您可信賴的業務副駕駛，目的是使您對數據驅動的決策更加聰明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics為每個用戶（無論是數據科學家，業務分析師還是非IT專家）都以與組織目標相關的方式執行相關分析的功能。它縮短了每個用戶的旅程從簡單的分析到復雜的分析，使他們可以利用數據探索未知的數據，確定新的關係，對結果有更深入的了解並挑戰現狀。通過IBM Cognos分析可視化，分析和分享有關您的數據的可行見解。
Frase
frase.io
Frase 是一款人工智慧寫作和 SEO 工具，可協助完成與內容創建相關的各種任務。它可以免費使用，不需要任何編碼知識。 AI寫作工具包括AI內容生成器、簡介生成器、大綱生成器、釋義工具、段落重寫器、博客標題生成器、描述生成器、人們也問、產品描述生成器、口號生成器、摘要生成器、價值主張生成器和句子重寫機。 每個工具都是針對不同類型的內容量身定制的，可用於快速輕鬆地創建獨特的、引人入勝的內容。此外，Frase 還提供一系列資源，包括即時產品演練、部落格、速成課程和幫助中心。 透過 Frase，內容創作比以往更快、更輕鬆、更有效率。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒體科技新創公司，正在開發一種人工智慧製作工具，使獨立電影製作人能夠以極少的預算提供大片級的視覺特效。
Copywritely
copywritely.com
優質 SEO 內容軟體：提升您的內容優化。讓您的內容對於人們和搜尋引擎來說都是完美的。
iMyFone
imyfone.com
iMyfone，一群充滿活力的人，對我們的工作充滿熱情。我們的使命是開發創新、易於使用且經濟實惠的軟體，為您帶來新鮮體驗。 明星產品： 1. iMyFone D-Back：恢復 iPhone、iPad、iPod touch 上的 18 種以上文件類型，包括 WhatsApp、Viber、微信、Kik、Line、照片、影片、訊息、聯絡人和筆記。 2. iMyFone AnyTo：即時更改GPS位置到任何地方，並且可以與基於位置的應用程式（例如AR遊戲、社交平台等）配合使用。 3. iMyFone LockWiper：立即移除 iPhone/iPad/iPod touch 上的各種鎖。 4. iMyFone Fixppo：專業的 iOS/iPadOS/tvOS 修復工具，讓您的 iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV 恢復正常！ 5. iMyFone iMyTrans(iTransor for WhatsApp)：最好的WhatsApp傳輸工具，支援所有iPhone和Android設備。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI動漫生成器是一款基於人工智慧技術的工具，用於生成各種動漫角色和插圖。它利用深度學習演算法和圖像生成技術，透過經過訓練的模型創建獨特且逼真的動漫角色表示。 透過AI動漫生成器，使用者可以探索創造動漫角色的無限可能性，並創造出獨特的動漫角色形象。
Thundercontent
thundercontent.com
Thundercontent 使用人工智慧來幫助您以光速撰寫獨特的文章。 ⚡️花更少的錢和時間，獲得更好的結果。
DeepBrain AI
deepbrain.io
Deepbrain AI工具為企業供您選擇提供了多種有吸引力的AI頭像。該工具配備了各種種族，年齡和样式，以確保適合任何業務需求。 AI工作室還提供80多種語言的這些化身，使其成為全球企業的全球解決方案。 AI頭像不僅在多個種族和專業中可用，而且該工具還允許自定義化身滿足特定的業務需求。 AI AVATAR工具還包括回憶，視頻文本，視頻的PowerPoint，Chatgpt，Face Swap和文字到語音等功能。這些功能為企業提供了進一步的靈活性，使他們可以輕鬆而效率地創建視頻。 Deepbrain AI工具在包括金融服務，零售，教育和媒體在內的各個行業都可以有益。 此外，頭像可用於多種目的，包括培訓視頻，操作視頻和在線視頻製作。總體而言，Deepbrain AI工具為企業提供了針對視頻需求的動態解決方案。 它具有多功能性和可定制性，非常適合尋求創造性方法來增強其營銷策略的企業。
GPTGuard.ai
gptguard.ai
確保您所有 ChatGPT 和其他 LLM 互動的安全和私密。 GPTGuard 的技術會以合成數據取代提示中的敏感數據，而不會影響上下文。您可以獲得 ChatGPT 的所有優勢，而無需擔心任何隱私或安全問題。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
Article Fiesta
articlefiesta.com
Article Fiesta 是一款由人工智慧驅動的部落格產生工具，可以幫助您根據幾個關鍵字製作精彩的文章。產生的內容無抄襲、可讀性強、富含免版稅圖片、防止重複，並專注於搜尋引擎優化。您甚至可以透過常見問題解答部分和元描述來增強它。所有這些功能均由與 GPT-4 混合的自訂模型支援。 進入線上儀表板後，您會看到一個接受關鍵字、標題和指向您網站的可選內部連結的介面。然後，您可以產生一篇精彩的文章或博客，並將其直接發佈到您的網站。這些部落格可以透過免版稅圖像和優化的元描述來豐富。您還可以添加常見問題解答部分和其他細微差別，讓閱讀成為真正的樂趣。
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