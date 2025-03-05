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生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一個免費使用的AI系統。使用它來吸引對話，獲得見解，自動化任務並見證AI的未來，全部位於一個地方。
Google Gemini
gemini.google.com
雙子座使您可以直接訪問Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在寫作，集思廣益，學習等方面獲得幫助 - 總結並從Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即時生成圖像 - 使用文字，語音，照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為bard。
Playground AI
playground.com
遊樂場AI是由人工智能提供動力的免費在線圖像創建工具。它旨在滿足各種創造性需求，包括創建藝術，社交媒體帖子，演示文稿，海報，視頻，徽標等。 它提供了一種新手友好的方式，可以通過其AI支持的功能來編輯像專業人士一樣的圖像。用戶可以製作獨特的藝術品，逼真的圖像，並嘗試使用真實和合成圖像融合以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供了“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合到引人注目的作品中的動態方式，從而提供了巨大的創意靈活性。 遊樂場AI的產品通過允許用戶將圖像擴展到其原始邊界，無縫將對象擴展到各種場景中，並將其想像力概念實現為視覺現實，從而超出了標準圖像編輯。 它通過提供將思想與他人相結合的功能，從而擴大創造力的範圍，從而進一步增強了協作潛力。儘管具有強大的功能，但Playground AI仍保持對用戶友好，可訪問性和包容性的承諾，使其成為經驗豐富的設計師和新手進行圖像創建的理想選擇。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驅動的研究和對話搜索引擎，它使用自然語言預測文本回答查詢。 Cllexity於2022年啟動，使用網絡來源產生答案，並引用文本響應中的鏈接。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高級AI和機器學習的工具，通過提高搜索功能和大型數據集的分析來幫助組織做出更好的數據驅動決策。 該網站本身似乎著重於提供AI驅動的見解，使用戶可以以更智能，更有效的方式搜索和檢索數據。這可能涉及： -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
Claude
claude.ai
克勞德（Claude）是人類的下一代AI助手，由人類眾所周知，經過訓練，可以安全，準確且有安全，以幫助您盡力而為。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量來提高生產力，解鎖創造力，並通過簡單的聊天體驗幫助您更好地了解信息。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Runway
runwayml.com
您需要快速編輯視頻所需的所有內容。神奇的AI工具，實時協作，精確編輯等等。您的下一代視頻創建套件。 Runway是一家研究公司開創了人類想像的新工具。它一直處於多模式AI系統的最前沿，確保了內容創建的未來是可訪問，可控制和賦予創意者權力的。跑道的使命是確保任何人都可以講故事。它認為，應用於視聽內容的深度學習技術將永遠改變藝術，創造力和設計工具。
Oxolo
oxolo.com
Oxolo 正在為基於人工智慧的媒體建立深度技術平台。借助我們的技術，任何人都可以創建自動化視頻，例如產品視頻、廣告、社交媒體內容等等。 我們透過創建人工智慧驅動的聊天機器人化身來虛擬化特定的人，這些化身與現實無法區分，並準備好參與和交流。我們完整的技術堆疊是基於人工智慧和機器學習的最新研究和開發。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驅動的速度和風格一致性為您的創意項目生成生產質量資產。
VEED
veed.io
Veed是想要擴展視頻製作的企業的多合一平台。市場營銷，銷售，L＆D和社交媒體的200多個國家 /地區的客戶比以往任何時候都快30倍。 VEED將力量掌握在您的團隊手中： *記錄質量內容 *輕鬆編輯視頻 *自動轉錄 忘記學習笨拙且昂貴的編輯軟件或依靠代理商。 Veed是您直觀的視頻工具套件。從首席執行官到實習生的每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 Veed Enterprise允許您： *實時與其他團隊成員合作 *訪問30,000多個股票媒體資產的圖書館 *使用自定義模板節省時間 哦，Veed具有一套AI工具，可使生產提高10倍。 Veed AI讓您： *使用AI頭像轉換為視頻 *自動生成準確的字幕 *立即刪除視頻和圖像背景 *等等 VEED是為超過300萬創作者提供世界一流視頻策略的軟件。 * VEED是一個視頻編輯平台，可提供自動字幕，內容檢測和各種設計選項之類的功能。 *用戶經常提及易用性，字幕功能的準確性以及允許創造性編輯和專業質量視頻的各種設計選項。 *審稿人遇到了問題，例如基於成員資格級別，偶爾處理時間緩慢的功能以及對基本計劃中更高級功能的渴望的限制。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球領先的AI寫作援助公司，每天被超過3000萬人和70,000個專業團隊信任。從立即創建初稿到完善所有信息，Grammarly可以幫助500強財產的96％的人獲得觀點，並獲得結果，而不會損害安全性或隱私。我們認為，偉大的寫作能完成工作。 Grammarly的產品產品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用於教育）在您所做的工作中，在500,000多個應用程序和網站上提供上下文相關的寫作支持。 Grammarly成立於2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，這是時代最有影響力的公司之一，AI中最具創新性的公司之一，也是Inc.最好的工作場所之一。我們採用遙遠的混合工作模型運作，這意味著我們主要在家中工作，並在北美和歐洲的樞紐舉行親自合作。
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs是AI音頻研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了AI音頻模型，以產生現實，通用和上下文感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊可以使這些模型可訪問日常用戶，生產商和企業，以創建和本地化內容。 我們的技術用於表達有聲讀物和新聞文章，使視頻遊戲角色動畫，在電影預製作中提供幫助，在娛樂中自動化本地化過程，為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它還向那些失去了它們的人提供了聲音，並幫助個人在日常生活中滿足了無障礙需求。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一個由AI驅動的寫作平台，可幫助150個國家 /地區的每月活躍用戶超過3500萬。 Quillbot憑藉其創新的人類產品，旨在使寫作毫無痛苦，同時保留用戶的獨特視角和聲音。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一個生成的AI視頻編輯平台，單擊一鍵將您的長鏡頭變成病毒準備的短褲。 OpusClip的構建是為了使視頻內容創建民主化，使其能夠講述故事或熱情分享的任何人，而不僅僅是那些在內容創建或視頻編輯方面具有專業知識的人。
D-ID
d-id.com
D-ID是生成AI景觀中創新的聯繫，將靜止的照片轉變為動態的AI視頻敘事和以數字人物為特色的互動體驗。它的強大API在實現實時視頻生成的能力方面是獨一無二的，這對於跨客戶體驗（CX），營銷以及學習和開發等領域的實時流媒體和互動互動至關重要。自助服務Creative Realiale™工作室和移動應用程序擴展了D-ID的創新範圍，簡化了AI生成的視頻的創建和自定義，並體現了D-ID致力於豐富數字通信的承諾。
Replit
replit.com
repl.it是一家位於舊金山的初創企業和在線IDE（集成開發環境）。它的名稱來自首字母縮寫詞，代表“閱讀 - 評估 - 打印循環”。該服務是由Jordanian程序員Amjad Masad和Jordanian設計師Haya Odeh在2016年創建的。REPP.IT允許用戶使用瀏覽器編寫代碼並構建應用程序和網站。此外，REPL.IT允許用戶通過各種方式共享項目。他們還主持“果醬”，根據某個主題進行編碼。競賽獎品通常因臨時帳戶升級，金錢，加密貨幣或禮品卡而異。 repl repl。它是一個互動的編程環境。您可以在最受歡迎的編程語言中創建一個工作空間，在該語言中，您可以在可以運行代碼的虛擬機上給您一個容器。在任何給定的補充中，都有兩個主要部分 - 編輯器和控制台。 編輯使用摩納哥，摩納哥是為Visual Studio代碼提供動力的技術。在移動設備上，編輯器是Ace。 repl。它有一個高級層，稱為黑客計劃。它允許在項目上提供更多的存儲空間，私人代碼和無限的合作者，而GitHub教育計劃包括3個月免費的黑客計劃。 Repl.it上有60多種不同的編程語言，包括Python，Ruby，HTML和Java。 該公司已從Y Combinator，Andreessen Horowitz，Bloomberg Beta和其他公司獲得資金。 “該公司擁有超過500,000個活躍的開發人員和超過300萬用戶。 REPL.it網站還設有一個脫口秀論壇。世界上許多開發人員都使用該論壇來分享他們的創作。該論壇被臥式談話主持人保持清潔。
HeyGen
heygen.com
專業的AI視頻只能通過輸入，單擊，拖動來完成！ 憑藉無與倫比的自定義和個性化經驗，Heygen的100多個現實AI頭像可以是您引人入勝的發言人，以40多種語言與各種用例進行各種口音，包括營銷促銷，個性化的銷售推銷， Elearning，Elearning，Training和Develpment，Divelling和demander和Hogogy視頻。 沒有更昂貴且耗時的攝像頭，視頻代理商或演員/女演員。現在，您手中有一個個人視頻工作室！ *該產品是一種視頻創建工具，允許用戶使用AI頭像和文本到語音功能生成視頻。 *用戶喜歡易用性，化身和唇部同步的質量以及創建視頻的速度。 *審稿人指出了客戶服務的問題，預覽的隱藏限制，昂貴的信用系統以及視頻翻譯功能的問題。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費探索或訂閱 Paperpal Prime（19 美元/月），無限制地使用高級功能，包括我們值得信賴的線上抄襲檢查器和 30 多項稿件提交檢查。就像寫作、檢查、糾正、成功一樣簡單 - 現在就開始吧！
Speechify
speechify.com
Speechify是一個文本到語音的應用程序，它使世界易於訪問信息。 20多人使用我們的Google Chrome擴展名，Web應用程序，iOS應用程序和Android應用程序。我們的任務是確保閱讀絕不是學習的障礙。 我們出色的用戶是學生，專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人都有學習差異，例如閱讀障礙和多動症，而許多人只想更快地閱讀並在旅途中聆聽。使用Speechify，您可以將任何書籍，文檔或網站變成音頻，然後在車上時聽，洗衣服，walking狗，做晚餐，鍛煉，跳傘 - 無論您的日常工作是什麼！ Speechify還為Medium，The Star Tribune，Direct等人提供動力。輕鬆地將文本到語音添加到您的網站。 我們無所畏懼的首席執行官克里夫·韋茲曼（Cliff Weitzman）於2017年在布朗大學的一個宿舍內創立了Speechify，因此他可以與他人分享他一直在開發的令人難以置信的文本對語音軟件。克里夫患有閱讀障礙，他對他閱讀的時間和精力感到沮喪。 Advanced TTS Technology是一款全面的Gamechanger，它使他能夠比普通讀者快3倍，並更好地理解和保留信息。 在語音上，我們的目標是閱讀永遠不要成為任何人學習的障礙。沒有什麼可以阻止您快速有效地學習信息。 Speechify已成長為僱用100多名團隊成員在短短幾年內遍布全球。我們為這支令人難以置信的團隊感到自豪，他們以前是Snapchat，Apple，Spotify，Amazon＆Uber等公司的領導者和高級工程師。我們都喜歡並確定所有權的優先級，以速度提供價值，盡可能多地學習，並使用戶感到有能力。
Narakeet
narakeet.com
使用逼真的文字轉語音輕鬆創建畫外音。 不再浪費時間錄製聲音、編輯錯誤以及同步影像與聲音。 只需輸入或上傳您的腳本，從我們的 500 多種聲音中選擇一種，即可在幾分鐘內獲得聽起來專業的音訊或視訊。 免費試用 Narakeet 逼真的文字轉語音，無需註冊。
Coqui
coqui.ai
Coqui 致力於開放語音技術，並致力於成為語音研究人員、開發人員和從業者聚集的中心。 我們的專案包括基於深度學習的 STT 和 TTS 引擎、作業排程器以及更多即將推出的專案。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的即時 AI 變聲器。自信地說話並透過獨特、超逼真的類人語音修改器讓您的情感閃耀。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer是AI驅動的設計工具，可幫助您在幾秒鐘內創建設計和編輯照片。 釋放您的創造力 - 在Vise -viss創建，設計和編輯您幾乎可以通過AI想像的任何內容。使用生成AI的力量，用您的單詞，手工藝品的下一級設計來創建引人注目的圖像，例如個性化的生日賀卡，節日賀卡和手機的壁紙，甚至使用AI來編輯專家（例如專家）照片中的對象。創建想要的東西，何時何地需要。 關鍵功能： *圖像：創建您可以想像的任何圖像。科幻藝術，超現實的場景，有趣的圖像？夢見它，描述它並用AI創建它。您的想像力是無限的！ *貼紙：創建一些粘附的東西。製作自定義貼紙，以幫助您介紹消息傳遞應用程序，社交等。 *使用AI進行編輯：使您的照片和圖像與AI完美。 *生成擦除：消除不需要的干擾，以使圖像中不想要的物體消失。 *刪除背景：說再見對不良背景。一步步輕鬆刪除不需要的圖像背景。 *模糊背景：將最重要的關注焦點帶入。模糊任何圖像的背景，以使您的主題流行。 *添加過濾器，調整亮度，調整大小：自定義以適合您的創意視覺，包括調整大小以將創作變成合適的正方形或自定義尺寸。 *壁紙/背景：將其全部展示。創建自定義牆紙或背景以適合您當前的心情，發表聲明或將特殊場合保持在手機屏幕上。 *賀卡：在任何場合製作完美的問候。從生日賀卡到節日賀卡及以後，即使您不知所措，也可以創建帶有個性化消息和圖像的周到的賀卡。 *會標：標記。在您的日常生活或特殊場合中添加一些個人流行音樂，例如婚禮，並帶有定制的會標，這些字母使用字母以及更多來定義您的商標。 *邀請：創建令人驚嘆的邀請。自定義您的邀請函，以及任何活動，例如生日，婚禮以及其他任何大小的事件。 *社交帖子：在線脫穎而出。與設計師一起提升和製作您的下一個社交帖子，以創建完美的圖像和文本以在線共享。 *圖標：視覺上表達自己。創建圖標以輕鬆傳達您的願景並裝飾設計。 *表情符號：表達自己！用定制的表情符號對任何心情都有完美的反應。 *著色書頁：上色並進入您的流程。創建自定義著色書頁，以使著色更令人興奮。非常適合各個年齡段。 *框架圖像：將您的照片變成定制的框架內存，您可以在任何地方共享。 *拼貼：將您喜歡的照片，樣式和描述帶到您最喜歡的記憶中創建自定義拼貼。 *橫幅：為新聞通訊標題，社交資料等橫幅創建橫幅，以吸引註意力並脫穎而出。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 創建圖像所需的一切。 神奇的人工智慧藝術工具。產生原始影像、修改現有影像、將圖片擴展到原始邊界之外等等。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
Mistral AI
mistral.ai
快速、開源且安全的語言模型。利用私有資料和使用回饋，促進業務用例模型的專業化。由歐洲世界級團隊打造，面向全球市場。
Fotor
fotor.com
Fotor的AI Image Generator是一種在線工具，旨在從文本提示中生成圖像。它允許用戶幾乎通過基於輸入創建AI生成的藝術和圖像來立即可視化想法。 除了AI驅動的圖像生成功能外，Fotor還提供了一套全面的圖像編輯工具。這些包括調整大小，裁剪，模糊，銳化，並在圖像中添加文本或邊界。 除了傳統的編輯外，用戶還可以將照片轉換為草圖或漫畫，創建拼貼，合併圖像並更改照片背景。該平台還提供了操縱面部特徵，高檔圖像甚至生成PNG文件的工具。 Fotor的功能擴展到了營銷徽標，傳單和海報的創建，以及YouTube縮略圖或Instagram Post Designs等社交媒體資產。 該平台涵蓋了廣泛的應用程序，例如在圖像中編輯文本，為照片著色以及從圖像中刪除對像或背景。除了照片編輯外，Fotor還提供類似的AI工具來生成和增強視頻和GIF，還允許用戶刪除水印或對象。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Reword
reword.co
Reword 是一款由人工智慧驅動的寫作編輯器，可協助團隊協作為讀者製作優秀的文章。它提供了一系列功能，例如將相關資訊直接提供給編輯的研究功能、協作工具以及診斷書面內容中的弱點的能力。 根據其網站，Reword 的人工智慧模型是“針對讀者進行訓練的”，可以在內容中添加自然的內部鏈接，同時突出顯示薄弱部分，並檢測主題盲點。 該工具的版本控制功能使作者能夠透過升級內容和提高用戶滿意度來更好地與受眾建立聯繫。此外，Reword 的人工智慧被設計為透明和道德的，重點是提供作者內容、關鍵字和短語的公平表示。 該工具與現有文章內容完全集成，可輕鬆分析、優化和重新利用已發布的內容。 Reword 旨在優化書面內容的一系列功能使其成為企業、出版商和作家尋求提高內容品質、增加讀者參與度並最終擴大受眾群體的寶貴工具。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免費的文字轉語音工具，提供語音合成服務，支援多種語言，包括英語、法語、德語、西班牙語、阿拉伯語、中文、日語、韓語、越南語等，以及各種語音風格。您可以用它來朗讀文字和電子書，或下載音訊檔案以用於商業用途（完全免費）。作為一款優秀的免費TTS工具，TTSMaker可以輕鬆在線上將文字轉換為語音。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
Free text to speech
text-to-speech.online
免費文字轉語音是一款功能強大且免費的線上文字轉語音合成工具，可將文字轉換為自然流暢的人聲，並具有多種自訂功能。 它提供了100+個揚聲器供用戶選擇，支援多語言和方言，甚至可以中英文混合。它在音訊參數配置方面也很靈活，允許使用者調整語速、音高、發音、停頓等。 該工具廣泛應用於新聞閱讀、旅遊導航、智慧硬體和通知廣播等領域，甚至可以將文字內容轉換成MP3檔案下載保存。 此外，它還提供涵蓋 129 種語言和變體的各種神經網路語音，使其能夠輕鬆覆蓋全球受眾。 Chrome、Firefox、Edge 等所有主流瀏覽器以及微信均支援。 行動用戶可以嘗試使用Chrome、Firefox以及新版Edge。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Dubverse
dubverse.ai
在快節奏的數位內容創作世界中，Dubverse.ai 成為影片製作人、教育工作者和企業的遊戲規則改變者。這個創新平台利用人工智慧的功能來簡化和增強影片製作流程，特別注重克服語言障礙並使內容普遍可用。 Dubverse.ai 產品的核心是強大的合成媒體引擎，它透過尖端的人工智慧技術增強人類的創造力。過程簡單但功能強大： * AI字幕：自動產生多種語言的準確字幕，增強觀眾的參與度和理解力。 * 文字轉語音：將文字轉換為聽起來自然的畫外音，使您的影片更加動態且適合更廣泛的受眾。 Dubverse.ai 包含一套旨在滿足各種內容創建需求的功能： * 多語言支援：透過支援 60 多種語言，內容創作者可以不受語言限制地接觸全球受眾。 * 揚聲器選擇：從多種人工智慧聲音中進行選擇，找到最適合您視訊語氣和風格的聲音。 * 腳本編輯器：直覺的腳本編輯器具有即時翻譯功能，可簡化編輯過程。 * 類人聲音：Dubverse.ai 的文字轉語音引擎提供聽起來自然且引人入勝的聲音。 * 內建分享：輕鬆與他人協作並在一處收集回饋。 * 可下載字幕：透過多語言字幕增強影片的搜尋引擎優化和可訪問性。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一個AI視頻創建平台，可將文本轉換為具有可自定義化身的專業視頻，而無需相機。快速，成本效益，非常適合培訓，營銷和教育，它徹底改變了企業和創作者的交流方式。 成千上萬的公司使用它來創建120種語言的視頻，從而節省了多達80％的時間和預算。由埃森哲，英國廣播公司，谷歌，亞馬遜等人信任。 通過簡單地輸入文本來創建AI視頻。易於使用，便宜且可擴展。與人類演示者一起製作引人入勝的視頻 - 直接從您的瀏覽器中
iMyFone
imyfone.com
iMyfone，一群充滿活力的人，對我們的工作充滿熱情。我們的使命是開發創新、易於使用且經濟實惠的軟體，為您帶來新鮮體驗。 明星產品： 1. iMyFone D-Back：恢復 iPhone、iPad、iPod touch 上的 18 種以上文件類型，包括 WhatsApp、Viber、微信、Kik、Line、照片、影片、訊息、聯絡人和筆記。 2. iMyFone AnyTo：即時更改GPS位置到任何地方，並且可以與基於位置的應用程式（例如AR遊戲、社交平台等）配合使用。 3. iMyFone LockWiper：立即移除 iPhone/iPad/iPod touch 上的各種鎖。 4. iMyFone Fixppo：專業的 iOS/iPadOS/tvOS 修復工具，讓您的 iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV 恢復正常！ 5. iMyFone iMyTrans(iTransor for WhatsApp)：最好的WhatsApp傳輸工具，支援所有iPhone和Android設備。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo 是最值得信賴和領先的基於人工智慧的 100% 真人配音文字到語音轉換工具之一，專門考慮當前的市場挑戰而設計和開發，以克服現有解決方案的成本。無論您是培訓師、Youtuber、自由工作者還是為 IVR 和電話服務錄製專業影片、錄音的公司，Speakatoo 都已被證明是其中最好的。 由於其簡單性和強大的管理面板，您可以快速輕鬆地將任何文字轉換為配音。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
AfforAI
afforai.com
Afforai 是一個人工智慧聊天機器人，可以搜尋、總結和翻譯多個來源的訊息，以產生值得信賴的研究。將冗長的研究文件提供給一堆乾巴巴的合規性要求，並提取您需要的關鍵發現。 Afforai 是您的第二個大腦，幫助您精煉無限的知識來進行值得信賴的研究。研究人員利用我們從數千份文件中搜尋、總結和提取訊息，不受語言和文化障礙的影響。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智慧和您提供支援的文字到影片。 Rephrase Studio 是一個文字到影片產生平台，可消除影片製作的複雜性，使您能夠在幾分鐘內使用數位化身創建具有專業外觀的影片。
DeepBrain AI
deepbrain.io
Deepbrain AI工具為企業供您選擇提供了多種有吸引力的AI頭像。該工具配備了各種種族，年齡和样式，以確保適合任何業務需求。 AI工作室還提供80多種語言的這些化身，使其成為全球企業的全球解決方案。 AI頭像不僅在多個種族和專業中可用，而且該工具還允許自定義化身滿足特定的業務需求。 AI AVATAR工具還包括回憶，視頻文本，視頻的PowerPoint，Chatgpt，Face Swap和文字到語音等功能。這些功能為企業提供了進一步的靈活性，使他們可以輕鬆而效率地創建視頻。 Deepbrain AI工具在包括金融服務，零售，教育和媒體在內的各個行業都可以有益。 此外，頭像可用於多種目的，包括培訓視頻，操作視頻和在線視頻製作。總體而言，Deepbrain AI工具為企業提供了針對視頻需求的動態解決方案。 它具有多功能性和可定制性，非常適合尋求創造性方法來增強其營銷策略的企業。
Qwen
qwenlm.ai
QWEN AI - 來自阿里巴巴Qwen的免費生物AI工作助理。來自Qwen的免費生成AI工作助理。 OpenSource免費chatgpt。免費使用Qwen的AI聊天機器人。您的免費AI助手。立即嘗試Qwen聊天！
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI 是一個革命性的平台，它的使命是重塑我們對數位內容領域語言解決方案的思考方式。 Wavel AI 專注於創新和質量，開發了一套工具，旨在幫助企業和個人最大限度地發揮多語言音訊和視訊內容的潛力。本文深入探討了使用 Wavel AI 的功能、用例和整體優勢，讓您一窺無縫且高效內容在地化的未來。 Wavel AI 作為一種複雜的語言解決方案運行，簡化了視訊和音訊內容本地化的過程。它利用人工智慧提供配音、配音生成、文字轉語音轉換和語音複製等服務。以下是對該平台如何運作的深入了解： * 配音：Wavel AI 使用戶能夠以 20 多種語言快速配音視頻，從而擴大了全球內容創作者的影響力。 * 配音服務：該平台能夠產生以 20 多種口音表達情感的配音，為視聽項目增添了深度。 * 文字轉語音技術：Wavel AI 提供 20 多種語言的 250 多種語音，為使用者提供多種選項來滿足其文字轉語音需求。 * 字幕、翻譯和轉錄：該平台不僅限於語音選項；它還提供了創建準確字幕、專業自動翻譯和轉錄的工具，以增強可訪問性和參與度。 * 語音複製：一項尖端功能，使用者可以複製各種語言的語音，為其內容添加個人化風格。 * 影片編輯功能：從腳本和字幕編輯到字幕生成，Wavel AI 為用戶提供了必備的影片編輯工具。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI 人性化工具可以讓那些試圖繞過 AI 偵測的人受益，同時又不影響誠實或正直。總體而言，Humbot 提供了可靠的解決方案，可在內容創建方面保持領先地位，同時輕鬆繞過人工智慧偵測
Synthesys
synthesys.io
Synthesys 平台由當季配音和視訊演員以及認識到製作 AI 視聽內容需求的語言和 AI 專業人士共同開發。我們相信個人化內容和合成媒體是內容的未來。創造一種快速、輕鬆地分享有價值的內容的文化是我們使命的一個組成部分。無論是自由工作者、企業或任何其他人群。 AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
Spike
spikenow.com
Spike通過將電子郵件，團隊聊天，協作文檔和會議匯總到一個提要中來解決團隊和個人的交流混亂。 Spike供個人使用：獲得Spike的會話電子郵件應用程序的更好的電子郵件體驗，該應用將您的電子郵件變成聊天。這就像擁有一個將您最重要的消息列為優先級的增壓消息平台，因此您可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受無雜波的電子郵件體驗。團隊的尖峰：團隊的溝通清晰度！ Spike為團隊提供了全面的生產力套件。它將團隊聊天，電子郵件，視頻會議，AI工具和協作文檔結合在一起。與內部團隊和外部利益相關者（包括同事，合作夥伴，客戶和供應商）毫不費力地進行交流和協作，無論他們是否使用Spike。 Spike是為有意義的團隊互動而設計的第一項業務電子郵件服務。通過使用自己的電子郵件域或從Spike購買自定義域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存檔的電子郵件和消息傳遞，以確保溝通平穩。
AKOOL
akool.com
Akool是一個突破性的生成AI平台，用於個性化的視覺營銷和廣告。該平台使使用AI生成的頭像毫不費力地創建了工作室質量的在線培訓視頻，從而大大節省了成本並擴大了創造性的可能性。 借助Akool，營銷創建者和創新者可以建立自定義，引人入勝的體驗，以將他們轉換為忠實客戶的方式將人們吸引到品牌中。 Akool允許企業通過網站和API和企業等級安全選項來大規模地，每個品牌和每個客戶的商業質量超級個性化視頻和圖像。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可以幫助作家掌握講故事的藝術並加快他們的創意寫作過程。作為最好的人工智慧故事產生器之一，該工具的作用不僅僅是修復語法和拼字錯誤。除此之外，它還為您提供改進寫作風格的建議，讓新角色栩栩如生，並幫助您使故事更具吸引力。這就像有一位專業的文字大師隨時準備幫助您找到正確的單詞，改寫句子，甚至想出您可能沒有想到的情節曲折。 Sudowrite 使用最先進的深度學習技術來產生真實且適合上下文的文字。 Sudowrite 基於 GPT-3 和 GPT-4，即超過 175 億個參數的 Transformer 模型，可從訓練資料中學習一般概念。該模型通過猜測接下來最有可能出現的內容來生成文本，一次一個單字。 Sudowrite 並非旨在為您寫作，但可以幫助您大幅提升並加快寫作速度。對於作家、創意人員和小說作家來說，它是一個極好的工具。
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
LOVO
lovo.ai
由生成AI提供動力的視頻編輯平台。節省時間，資源和頭痛，包括製作產品營銷，培訓和學習與開發視頻。 Lovo是一個專業級的內容創建平台，由生成AI和高級文本提供給語音技術，以創建高質量的音頻和視頻內容，以供營銷，廣告，電子學習，入職和本地化目的。 Lovo擁有一個不斷增長的圖書館，其中包括100多種語言，粒狀音頻控制和易於使用的界面，其中包括500多種人類的情感聲音。這就是為什麼超過1,000,000名專業人士信任Lovo的音頻和視頻內容需求的原因。 * Lovo是一種文本到ai-voice工具，可讓用戶從文本中生成音頻，提供各種聲音和語言，並能夠微調性能。 *審稿人經常提及洛沃（Lovo）聲音的自然聲音，易用性以及通過為小段落或整個腳本生成音頻來節省時間和金錢的能力。 *用戶報告了語音選擇的限制，某些聲音清晰的問題以及工具中缺乏“感覺”或“情感”選項。
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