找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一個免費使用的AI系統。使用它來吸引對話，獲得見解，自動化任務並見證AI的未來，全部位於一個地方。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球領先的AI寫作援助公司，每天被超過3000萬人和70,000個專業團隊信任。從立即創建初稿到完善所有信息，Grammarly可以幫助500強財產的96％的人獲得觀點，並獲得結果，而不會損害安全性或隱私。我們認為，偉大的寫作能完成工作。 Grammarly的產品產品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用於教育）在您所做的工作中，在500,000多個應用程序和網站上提供上下文相關的寫作支持。 Grammarly成立於2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，這是時代最有影響力的公司之一，AI中最具創新性的公司之一，也是Inc.最好的工作場所之一。我們採用遙遠的混合工作模型運作，這意味著我們主要在家中工作，並在北美和歐洲的樞紐舉行親自合作。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高級AI和機器學習的工具，通過提高搜索功能和大型數據集的分析來幫助組織做出更好的數據驅動決策。 該網站本身似乎著重於提供AI驅動的見解，使用戶可以以更智能，更有效的方式搜索和檢索數據。這可能涉及： -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驅動的研究和對話搜索引擎，它使用自然語言預測文本回答查詢。 Cllexity於2022年啟動，使用網絡來源產生答案，並引用文本響應中的鏈接。
Google Gemini
gemini.google.com
雙子座使您可以直接訪問Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在寫作，集思廣益，學習等方面獲得幫助 - 總結並從Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即時生成圖像 - 使用文字，語音，照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為bard。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs是AI音頻研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了AI音頻模型，以產生現實，通用和上下文感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊可以使這些模型可訪問日常用戶，生產商和企業，以創建和本地化內容。 我們的技術用於表達有聲讀物和新聞文章，使視頻遊戲角色動畫，在電影預製作中提供幫助，在娛樂中自動化本地化過程，為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它還向那些失去了它們的人提供了聲音，並幫助個人在日常生活中滿足了無障礙需求。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一個由AI驅動的寫作平台，可幫助150個國家 /地區的每月活躍用戶超過3500萬。 Quillbot憑藉其創新的人類產品，旨在使寫作毫無痛苦，同時保留用戶的獨特視角和聲音。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量來提高生產力，解鎖創造力，並通過簡單的聊天體驗幫助您更好地了解信息。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費探索或訂閱 Paperpal Prime（19 美元/月），無限制地使用高級功能，包括我們值得信賴的線上抄襲檢查器和 30 多項稿件提交檢查。就像寫作、檢查、糾正、成功一樣簡單 - 現在就開始吧！
VEED
veed.io
Veed是想要擴展視頻製作的企業的多合一平台。市場營銷，銷售，L＆D和社交媒體的200多個國家 /地區的客戶比以往任何時候都快30倍。 VEED將力量掌握在您的團隊手中： *記錄質量內容 *輕鬆編輯視頻 *自動轉錄 忘記學習笨拙且昂貴的編輯軟件或依靠代理商。 Veed是您直觀的視頻工具套件。從首席執行官到實習生的每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 Veed Enterprise允許您： *實時與其他團隊成員合作 *訪問30,000多個股票媒體資產的圖書館 *使用自定義模板節省時間 哦，Veed具有一套AI工具，可使生產提高10倍。 Veed AI讓您： *使用AI頭像轉換為視頻 *自動生成準確的字幕 *立即刪除視頻和圖像背景 *等等 VEED是為超過300萬創作者提供世界一流視頻策略的軟件。 * VEED是一個視頻編輯平台，可提供自動字幕，內容檢測和各種設計選項之類的功能。 *用戶經常提及易用性，字幕功能的準確性以及允許創造性編輯和專業質量視頻的各種設計選項。 *審稿人遇到了問題，例如基於成員資格級別，偶爾處理時間緩慢的功能以及對基本計劃中更高級功能的渴望的限制。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套雲計算服務的套件，該服務在與Google內部用於其最終用戶產品的基礎架構上運行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一組管理工具外，它還提供了一系列模塊化雲服務，包括計算，數據存儲，數據分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細信息。GoogleCloud Platform提供基礎架構作為服務，平台作為服務以及無服務器的計算環境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，該平台用於在Google管理的數據中心開發和託管Web應用程序，這是該公司的首個雲計算服務。該服務通常於2011年11月獲得。自App Engine發布以來，Google向平台添加了多個雲服務。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共雲基礎架構以及G Suite，Android和Chrome OS的企業版本以及用於機器學習和企業映射服務的應用程序編程接口（API）。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驅動的速度和風格一致性為您的創意項目生成生產質量資產。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Simplified
simplified.com
簡化是一個創建，協作和擴展營銷的應用程序。設計，寫營銷副本，創建視頻，協作並發佈到社交活動中 - 都位於同一地方。 簡化為速度和簡單性而建立，可幫助超過40萬創作者，營銷人員和企業擴展營銷，簡化其工作流程並單擊幾下完成工作。借助無代碼設計編輯，AI作家，令人驚嘆的模板，多個品牌套件，無限制工作區和應用內發布，您可以在不切換選項卡的情況下開始和完成營銷。曾經。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer是AI驅動的設計工具，可幫助您在幾秒鐘內創建設計和編輯照片。 釋放您的創造力 - 在Vise -viss創建，設計和編輯您幾乎可以通過AI想像的任何內容。使用生成AI的力量，用您的單詞，手工藝品的下一級設計來創建引人注目的圖像，例如個性化的生日賀卡，節日賀卡和手機的壁紙，甚至使用AI來編輯專家（例如專家）照片中的對象。創建想要的東西，何時何地需要。 關鍵功能： *圖像：創建您可以想像的任何圖像。科幻藝術，超現實的場景，有趣的圖像？夢見它，描述它並用AI創建它。您的想像力是無限的！ *貼紙：創建一些粘附的東西。製作自定義貼紙，以幫助您介紹消息傳遞應用程序，社交等。 *使用AI進行編輯：使您的照片和圖像與AI完美。 *生成擦除：消除不需要的干擾，以使圖像中不想要的物體消失。 *刪除背景：說再見對不良背景。一步步輕鬆刪除不需要的圖像背景。 *模糊背景：將最重要的關注焦點帶入。模糊任何圖像的背景，以使您的主題流行。 *添加過濾器，調整亮度，調整大小：自定義以適合您的創意視覺，包括調整大小以將創作變成合適的正方形或自定義尺寸。 *壁紙/背景：將其全部展示。創建自定義牆紙或背景以適合您當前的心情，發表聲明或將特殊場合保持在手機屏幕上。 *賀卡：在任何場合製作完美的問候。從生日賀卡到節日賀卡及以後，即使您不知所措，也可以創建帶有個性化消息和圖像的周到的賀卡。 *會標：標記。在您的日常生活或特殊場合中添加一些個人流行音樂，例如婚禮，並帶有定制的會標，這些字母使用字母以及更多來定義您的商標。 *邀請：創建令人驚嘆的邀請。自定義您的邀請函，以及任何活動，例如生日，婚禮以及其他任何大小的事件。 *社交帖子：在線脫穎而出。與設計師一起提升和製作您的下一個社交帖子，以創建完美的圖像和文本以在線共享。 *圖標：視覺上表達自己。創建圖標以輕鬆傳達您的願景並裝飾設計。 *表情符號：表達自己！用定制的表情符號對任何心情都有完美的反應。 *著色書頁：上色並進入您的流程。創建自定義著色書頁，以使著色更令人興奮。非常適合各個年齡段。 *框架圖像：將您的照片變成定制的框架內存，您可以在任何地方共享。 *拼貼：將您喜歡的照片，樣式和描述帶到您最喜歡的記憶中創建自定義拼貼。 *橫幅：為新聞通訊標題，社交資料等橫幅創建橫幅，以吸引註意力並脫穎而出。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型驅動的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便您在運行之前準確了解該功能的成本，並可以輕鬆追蹤使用情況。在做出任何決定之前，免費試用 1min.AI 以確保它適合您！
Claude
claude.ai
克勞德（Claude）是人類的下一代AI助手，由人類眾所周知，經過訓練，可以安全，準確且有安全，以幫助您盡力而為。
D-ID
d-id.com
D-ID是生成AI景觀中創新的聯繫，將靜止的照片轉變為動態的AI視頻敘事和以數字人物為特色的互動體驗。它的強大API在實現實時視頻生成的能力方面是獨一無二的，這對於跨客戶體驗（CX），營銷以及學習和開發等領域的實時流媒體和互動互動至關重要。自助服務Creative Realiale™工作室和移動應用程序擴展了D-ID的創新範圍，簡化了AI生成的視頻的創建和自定義，並體現了D-ID致力於豐富數字通信的承諾。
Spike
spikenow.com
Spike通過將電子郵件，團隊聊天，協作文檔和會議匯總到一個提要中來解決團隊和個人的交流混亂。 Spike供個人使用：獲得Spike的會話電子郵件應用程序的更好的電子郵件體驗，該應用將您的電子郵件變成聊天。這就像擁有一個將您最重要的消息列為優先級的增壓消息平台，因此您可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受無雜波的電子郵件體驗。團隊的尖峰：團隊的溝通清晰度！ Spike為團隊提供了全面的生產力套件。它將團隊聊天，電子郵件，視頻會議，AI工具和協作文檔結合在一起。與內部團隊和外部利益相關者（包括同事，合作夥伴，客戶和供應商）毫不費力地進行交流和協作，無論他們是否使用Spike。 Spike是為有意義的團隊互動而設計的第一項業務電子郵件服務。通過使用自己的電子郵件域或從Spike購買自定義域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存檔的電子郵件和消息傳遞，以確保溝通平穩。
Phrasly
phrasly.ai
Phrasly 是您利用 AI 生成文字的首選解決方案，無需擔心被 GPTzero 等 AI 偵測器偵測到。有了 Phrasly，您就可以確信，當今每個可用的人工智慧偵測器都會將您的寫作視為純粹的人工創作。 透過尖端的人工智慧技術，Phrasly 可以改變機器生成的內容，為其註入人類自然書寫所特有的細微變化、微妙的細微差別和偶爾的不一致之處。最終產品？文字完全無縫且與人手書寫的內容沒有區別。立即體驗 Phrasly 的差異，將您的內容提升到一個新的水平！
AI Article Spinner
aiarticlespinner.co
AI Article spinner 是文章重寫器，可以消除論文和內容中的抄襲行為。
Replit
replit.com
repl.it是一家位於舊金山的初創企業和在線IDE（集成開發環境）。它的名稱來自首字母縮寫詞，代表“閱讀 - 評估 - 打印循環”。該服務是由Jordanian程序員Amjad Masad和Jordanian設計師Haya Odeh在2016年創建的。REPP.IT允許用戶使用瀏覽器編寫代碼並構建應用程序和網站。此外，REPL.IT允許用戶通過各種方式共享項目。他們還主持“果醬”，根據某個主題進行編碼。競賽獎品通常因臨時帳戶升級，金錢，加密貨幣或禮品卡而異。 repl repl。它是一個互動的編程環境。您可以在最受歡迎的編程語言中創建一個工作空間，在該語言中，您可以在可以運行代碼的虛擬機上給您一個容器。在任何給定的補充中，都有兩個主要部分 - 編輯器和控制台。 編輯使用摩納哥，摩納哥是為Visual Studio代碼提供動力的技術。在移動設備上，編輯器是Ace。 repl。它有一個高級層，稱為黑客計劃。它允許在項目上提供更多的存儲空間，私人代碼和無限的合作者，而GitHub教育計劃包括3個月免費的黑客計劃。 Repl.it上有60多種不同的編程語言，包括Python，Ruby，HTML和Java。 該公司已從Y Combinator，Andreessen Horowitz，Bloomberg Beta和其他公司獲得資金。 “該公司擁有超過500,000個活躍的開發人員和超過300萬用戶。 REPL.it網站還設有一個脫口秀論壇。世界上許多開發人員都使用該論壇來分享他們的創作。該論壇被臥式談話主持人保持清潔。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免費的文字轉語音工具，提供語音合成服務，支援多種語言，包括英語、法語、德語、西班牙語、阿拉伯語、中文、日語、韓語、越南語等，以及各種語音風格。您可以用它來朗讀文字和電子書，或下載音訊檔案以用於商業用途（完全免費）。作為一款優秀的免費TTS工具，TTSMaker可以輕鬆在線上將文字轉換為語音。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的數位研究助手，為您閱讀論文並為您提供亮點！ Scholarcy 將您的文件轉換為可搜尋、可共享的摘要抽認卡庫，可在任何裝置上訪問，並具有協作筆記和註釋功能。從 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 檔案建立摘要卡，從 Dropbox 匯入，然後匯出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Playground AI
playground.com
遊樂場AI是由人工智能提供動力的免費在線圖像創建工具。它旨在滿足各種創造性需求，包括創建藝術，社交媒體帖子，演示文稿，海報，視頻，徽標等。 它提供了一種新手友好的方式，可以通過其AI支持的功能來編輯像專業人士一樣的圖像。用戶可以製作獨特的藝術品，逼真的圖像，並嘗試使用真實和合成圖像融合以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供了“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合到引人注目的作品中的動態方式，從而提供了巨大的創意靈活性。 遊樂場AI的產品通過允許用戶將圖像擴展到其原始邊界，無縫將對象擴展到各種場景中，並將其想像力概念實現為視覺現實，從而超出了標準圖像編輯。 它通過提供將思想與他人相結合的功能，從而擴大創造力的範圍，從而進一步增強了協作潛力。儘管具有強大的功能，但Playground AI仍保持對用戶友好，可訪問性和包容性的承諾，使其成為經驗豐富的設計師和新手進行圖像創建的理想選擇。
Runway
runwayml.com
您需要快速編輯視頻所需的所有內容。神奇的AI工具，實時協作，精確編輯等等。您的下一代視頻創建套件。 Runway是一家研究公司開創了人類想像的新工具。它一直處於多模式AI系統的最前沿，確保了內容創建的未來是可訪問，可控制和賦予創意者權力的。跑道的使命是確保任何人都可以講故事。它認為，應用於視聽內容的深度學習技術將永遠改變藝術，創造力和設計工具。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 對於任何想要使用 AI 生成文字而又不想被 GPTzero 等 AI 偵測器標記為人工文字的人來說，這是終極解決方案。透過 UnDetectable.ai，您可以放心，市場上的每個 AI 偵測器都會將您的書寫視為人類。 UnDetectable.ai 使用先進的人工智慧技術，獲取人工智慧生成的內容，並透過模仿人類書寫模式的細微變化、細微差別和不一致來增強它。結果是最終輸出與人類所寫的文字無法區分。
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
VoiceOverMaker
voiceovermaker.io
VoiceOverMaker 線上文字轉語音可以將文字轉換為自然口語，包含 30 多種語言和語言變體的 600 多種語音。使用突破性的語音合成研究 (WaveNet) 產生一流的音訊。易於使用的編輯器可讓您建立和編輯高品質的視訊語音或建立 MP3 或 WAV 格式的音訊檔案。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
Stockimg.ai
stockimg.ai
團隊的 AI 圖像生成 - 您可以輕鬆生成 AI 徽標、AI 書籍封面、AI 海報等 - Stockimg AI Stockimg AI 是一款由人工智慧驅動的創新設計和內容創建工具，旨在簡化視覺和書面內容的生成過程。 Stockimg AI 非常適合企業、行銷人員和社群媒體經理，讓使用者能夠快速且有效率地創建令人驚嘆的設計。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是領先的人工智慧偵測器，用於檢查文件是否由 ChatGPT 等大型語言模型編寫。 GPTZero 在句子、段落和文件層級檢測 AI。 GPTZero 的模型在大型、多樣化的人類書寫和人工智慧生成文字語料庫上進行訓練，重點是英語散文。迄今為止，GPTZero 已為全球超過 250 萬用戶提供服務，並與 100 多個教育、招聘、出版、法律等領域的組織合作。
TextAIssist
textaissist.com
TextAIssist - AI 寫作和文法工具是一款功能強大且免費的 AI 寫作助手，旨在提升您的電子郵件和訊息的寫作體驗。只需輕輕一按，即可輕鬆修復語法和調整語氣，從而簡化您的工作流程。達到您想要的語氣，無論是正式還是休閒，並輕鬆糾正語法和打字問題。 TextAIssist 非常適合電子郵件、報告和行銷文案，提供使用者友善的介面，以實現無縫且有效的寫作之旅。
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou 是一個由人工智慧驅動的平台，允許用戶使用 Deepfake 技術將文字轉換為語音或將錄音轉換為不同的聲音。該服務提供文字轉語音、語音到語音轉換和視訊口型同步。 FakeYou 利用數小時語音資料訓練的先進深度學習模型來產生逼真、自然的聲音。用戶可以輸入文字或音頻，並選擇眾多支援的語音選項之一，例如名人、卡通、遊戲角色等。 文字轉語音引擎將分析輸入文字並產生類似人類的聲音大聲朗讀文字。語音轉換引擎可以將錄音轉換為不同的聲音，如荷馬辛普森或巴拉克奧巴馬。
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta 的 AI Studio 根據靈感和個人興趣創建 AI 角色，讓用戶可以創建獨特的 AI。
Monica
monica.im
莫妮卡（Monica）是由Chatgpt APL提供支持的Chrome擴展，旨在成為您的個人AL助手，以輕鬆聊天和文案寫作。只需點擊CMD+M或Ctrl+M，然後開始與她聊天。或者讓莫妮卡幫助您撰寫和插入文本中的任何網頁。從80多個模板中選擇以快速生成營銷副本。在Web Pageand中選擇文本，讓Monica為您解釋，翻譯，重新介紹。
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI 影像產生器是 Black Forest Labs 開發的最先進的文字到影像生成模型。它根據文字提示創建高品質的圖像，利用先進的人工智慧技術來產生逼真和藝術的視覺效果。
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI 海報產生器是一款創新的 GPT，專門用於創建令人驚嘆的海報。無論您是想設計迪士尼皮克斯海報、經典電影海報或任何其他類型的海報設計，此 GPT 都能滿足您的需求。它是一個多功能的海報製作工具，利用人工智慧將您的想法轉化為視覺上迷人的設計。 AI 海報產生器非常適合專業人士和愛好者，提供用戶友好的介面，簡化了海報創建過程。這款 GPT 注重設計美學和細節，確保您創建的每張海報都引人注目，並根據您的特定需求量身定制。
Arvin
arvin.chat
Arvin 是由 GPT-4 支援的 AI 瀏覽器擴充功能。隨時隨地與 Arvin 在線上聊天，進行即時研究、閱讀和創造力。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一個AI視頻創建平台，可將文本轉換為具有可自定義化身的專業視頻，而無需相機。快速，成本效益，非常適合培訓，營銷和教育，它徹底改變了企業和創作者的交流方式。 成千上萬的公司使用它來創建120種語言的視頻，從而節省了多達80％的時間和預算。由埃森哲，英國廣播公司，谷歌，亞馬遜等人信任。 通過簡單地輸入文本來創建AI視頻。易於使用，便宜且可擴展。與人類演示者一起製作引人入勝的視頻 - 直接從您的瀏覽器中
Eskritor
eskritor.com
Eskritor 是一款基於人工智慧的內容編寫工具，只需點擊按鈕即可幫助人們產生部落格文章、產品描述和其他書面內容。 以下是讓 Eskritor 在競爭中脫穎而出的強大功能。該軟體配備了創新工具和先進功能，具有一系列優勢。
Build AI
buildai.space
建立適合您業務的、由人工智慧驅動的網路應用程式。無需任何技術技能。 在幾分鐘內建立人工智慧介面。只需描述您的應用程序，讓我們的平台完成剩下的工作。無需編碼！
Andi
andisearch.com
Andi 正在利用生成式人工智慧尋找下一代。 Andi 為您提供答案，而不是鏈接，就像詢問聰明的朋友一樣。 Andi 使用語言模型與即時數據結合來產生問題的答案，並解釋和總結來自最佳來源的資訊。 由於 SEO 垃圾郵件、廣告和監視資本主義，搜尋被破壞。 Andi 理清雜亂，讓您直接獲得所需的知識。它以易於理解的方式直觀地呈現它，並保護您免受廣告技術和乾擾。
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是網路出版商的一款工具，可協助他們確保製作原創內容。 原創內容 = 獨特的人類創作內容...Google和讀者想要的那種！ Originality.AI 確保原創內容能夠透過...發布 AI 偵測器- Originality.AI 內部建構的AI 旨在識別由任何流行的NLP API 創建的內容，包括GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和GPT-3（世界上第一個識別GPT-3的工具） ）。 Originality.AI 可以預測內容是否由任何流行的 AI 寫作助理製作。 抄襲檢查器 - 嚴肅的網路出版商/內容行銷人員需要確保他們發布的內容沒有抄襲，以便他們的內容有最好的排名機會。 Originality.AI 是一款抄襲檢查器，專為需要管理作家團隊的嚴肅網路出版商而建造。只需輸入您的 URL，它即可提供團隊管理、儀表板、掃描記錄、自動積分和完整網站掃描。
LOVO
lovo.ai
由生成AI提供動力的視頻編輯平台。節省時間，資源和頭痛，包括製作產品營銷，培訓和學習與開發視頻。 Lovo是一個專業級的內容創建平台，由生成AI和高級文本提供給語音技術，以創建高質量的音頻和視頻內容，以供營銷，廣告，電子學習，入職和本地化目的。 Lovo擁有一個不斷增長的圖書館，其中包括100多種語言，粒狀音頻控制和易於使用的界面，其中包括500多種人類的情感聲音。這就是為什麼超過1,000,000名專業人士信任Lovo的音頻和視頻內容需求的原因。 * Lovo是一種文本到ai-voice工具，可讓用戶從文本中生成音頻，提供各種聲音和語言，並能夠微調性能。 *審稿人經常提及洛沃（Lovo）聲音的自然聲音，易用性以及通過為小段落或整個腳本生成音頻來節省時間和金錢的能力。 *用戶報告了語音選擇的限制，某些聲音清晰的問題以及工具中缺乏“感覺”或“情感”選項。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
Reword
reword.co
Reword 是一款由人工智慧驅動的寫作編輯器，可協助團隊協作為讀者製作優秀的文章。它提供了一系列功能，例如將相關資訊直接提供給編輯的研究功能、協作工具以及診斷書面內容中的弱點的能力。 根據其網站，Reword 的人工智慧模型是“針對讀者進行訓練的”，可以在內容中添加自然的內部鏈接，同時突出顯示薄弱部分，並檢測主題盲點。 該工具的版本控制功能使作者能夠透過升級內容和提高用戶滿意度來更好地與受眾建立聯繫。此外，Reword 的人工智慧被設計為透明和道德的，重點是提供作者內容、關鍵字和短語的公平表示。 該工具與現有文章內容完全集成，可輕鬆分析、優化和重新利用已發布的內容。 Reword 旨在優化書面內容的一系列功能使其成為企業、出版商和作家尋求提高內容品質、增加讀者參與度並最終擴大受眾群體的寶貴工具。
Article Fiesta
articlefiesta.com
Article Fiesta 是一款由人工智慧驅動的部落格產生工具，可以幫助您根據幾個關鍵字製作精彩的文章。產生的內容無抄襲、可讀性強、富含免版稅圖片、防止重複，並專注於搜尋引擎優化。您甚至可以透過常見問題解答部分和元描述來增強它。所有這些功能均由與 GPT-4 混合的自訂模型支援。 進入線上儀表板後，您會看到一個接受關鍵字、標題和指向您網站的可選內部連結的介面。然後，您可以產生一篇精彩的文章或博客，並將其直接發佈到您的網站。這些部落格可以透過免版稅圖像和優化的元描述來豐富。您還可以添加常見問題解答部分和其他細微差別，讓閱讀成為真正的樂趣。
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks 致力於培育鼓勵分享想法並增強真實性的安全環境。每天，世界上最大的企業和教育機構以及數以百萬計的個人都信任Copyleaks 獨有的人工智慧文字分析，以識別潛在的抄襲和人工智慧生成的內容，提供負責任的人工智慧採用的完全透明度，確保無錯誤寫作並保護智慧財產權和版權。 建立數位信任和信心：這是 Copyleaks 的方式。
Relevance AI
relevanceai.com
相關性AI是一個綜合平台，旨在幫助企業建立和管理AI勞動力。它提供了工具和解決方案來招募可以自動化的AI代理，從銷售和營銷到客戶支持和運營。該平台提供了無代碼構建器，使任何人都可以輕鬆地創建和部署強大的AI代理，而無需高級技術技能。
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com 是一家學術寫作諮詢和編輯服務公司，為學生與具有不同研究領域資格的專家校對人員提供聯繫。
Descript
descript.com
描述是一種新型的視頻編輯器，就像文檔一樣容易。描述的AI功能功能和直觀的界面燃料YouTube和Tiktok頻道，頂級播客以及使用視頻進行營銷，銷售以及內部培訓和協作的企業。描述旨在使視頻與文檔和幻燈片一起成為每個通信者工具包的主要內容。
© 2025 WebCatalog, Inc.