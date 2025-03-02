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生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球領先的AI寫作援助公司，每天被超過3000萬人和70,000個專業團隊信任。從立即創建初稿到完善所有信息，Grammarly可以幫助500強財產的96％的人獲得觀點，並獲得結果，而不會損害安全性或隱私。我們認為，偉大的寫作能完成工作。 Grammarly的產品產品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用於教育）在您所做的工作中，在500,000多個應用程序和網站上提供上下文相關的寫作支持。 Grammarly成立於2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，這是時代最有影響力的公司之一，AI中最具創新性的公司之一，也是Inc.最好的工作場所之一。我們採用遙遠的混合工作模型運作，這意味著我們主要在家中工作，並在北美和歐洲的樞紐舉行親自合作。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改寫和論文重寫的最佳釋義工具。我們的換詞器可以改變句子的結構並替換同義詞
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是首屈一指的人工智慧驅動的內容創作平台，徹底改變了個人和企業製作書面內容的方式。憑藉最先進的人工智慧技術，我們的平台提供了一套創新工具，旨在提高寫作效率和品質。從產生高品質的文章到透過智慧建議來完善寫作，Write On AI 使用戶能夠輕鬆創建引人注目的內容。我們的用戶友好介面和可自訂功能使其成為學生、專業人士和企業的首選工具。
TextAIssist
textaissist.com
TextAIssist - AI 寫作和文法工具是一款功能強大且免費的 AI 寫作助手，旨在提升您的電子郵件和訊息的寫作體驗。只需輕輕一按，即可輕鬆修復語法和調整語氣，從而簡化您的工作流程。達到您想要的語氣，無論是正式還是休閒，並輕鬆糾正語法和打字問題。 TextAIssist 非常適合電子郵件、報告和行銷文案，提供使用者友善的介面，以實現無縫且有效的寫作之旅。
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai - 終極人工智慧助手，旨在提高您的社交媒體和線上生產力。擁有 30 多種不同的 AI 類型 - 我們可以滿足您的需求！我們的服務旨在幫助小型內容創作者和中小型企業。
1MillionResume
1millionresume.com
使用我們的人工智慧履歷產生器來提升您的職業生涯：在幾分鐘內創建您的夢想簡歷 我們的人工智慧簡歷產生器旨在幫助您為您的夢想工作創建完美的簡歷。有了 100 萬份履歷，您不僅僅是在製作一份履歷；您還可以建立一份履歷。你正在建立一個更光明的未來。 * 使用我們的履歷表產生器在 30 分鐘內製作一份履歷 告別花費數小時甚至數天的時間來進行文字對齊和格式設定。我們的 AI 履歷表產生器優化了履歷表建立流程，讓您可以在 30 分鐘內製作一份出色的履歷。無論您是剛踏上職業生涯的畢業生，還是正在考慮職業轉型的經驗豐富的專業人士，我們的履歷製作工具都能滿足您的需求和時間限制。 * 適合每個職業道路的多樣化專業模板 履歷的美觀可以決定你對潛在雇主的第一印象。這就是為什麼 1millionresume 提供各種針對不同行業和職業階段的專業設計模板。從創意到企業，找到一個與您獨特的職業道路完美契合的模板。 * 體驗人工智慧在履歷建立的優勢 想像一下，一個人工智慧助理了解您的技能、經驗和職業目標，然後將它們轉化為專業製作的履歷。這正是我們的人工智慧簡歷產生器所做的。透過利用人工智慧的力量，我們不僅使履歷製作過程高效、有效，而且帶來了令人難以置信的回報。 * 將您的履歷提升到新的高度 在當今瞬息萬變的就業市場中，精心製作、量身訂製的履歷表是您獲得新機會的黃金門票。傳統的履歷創建方法可能既麻煩又耗時，阻礙了您的職業發展。透過 1millionresume，我們將尖端技術和對職業發展的熱情結合起來，為您提供創新的解決方案。
Ava AI
hiava.ai
Ava - 您的個人人工智慧寫作助手 Ava 是一款創新人工智慧寫作助手，旨在徹底改變您創建內容的方式。 Ava 擁有豐富的知識庫，包括莎士比亞和 10% 的互聯網，可幫助您在短短幾秒鐘內產生高品質的文章、部落格、廣告、電子郵件、社交媒體貼文等。使用這款直覺的工具告別寫作障礙，將您的寫作提升到新的高度。 透過簡化從構思到執行的整個寫作過程，Ava 使您能夠在更短的時間內完成更多工作，同時提高工作效率。透過 AIDA 框架、用於廣告創建的 BAB 框架和個人化冷電子郵件等用例特定模板，Ava 讓行銷人員和內容創作者等可以輕鬆高效地製作真正能引起受眾共鳴的引人入勝的材料。 無論您是在策劃引人注目的行銷活動還是集思廣益地討論新鮮的文章創意，讓 Ava 成為您的首選合作夥伴，幫助您釋放創意潛力。立即註冊，體驗無與倫比的內容創作效率，再也不用盯著空白頁面了！
Outline.ai
outline.ai
您的人工智慧寫作助理。 Outline 是一款由人工智慧驅動的協作文件編輯器。告別寫作障礙，迎接更好的寫作。
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI 利用 AI 的力量快速闡明您腦海中的想法、提出新想法並輕鬆從 PDF 中檢索您需要的資訊。
Remail.ai
remail.ai
Remail 是一款 AI 電子郵件助手，讓您撰寫電子郵件的速度提高 10 倍。重新郵件解決方案支援 Gmail 和 Outlook，以任何語言輕鬆報告或撰寫高品質的電子郵件回覆。 Remail 是一款先進的人工智慧工具，旨在徹底改變電子郵件撰寫體驗，使用戶能夠以卓越的效率撰寫電子郵件。 Remail 的主要目標是透過提供可提高回應時間和整體生產力的創新功能來加快電子郵件通訊流程。
Writely
writelyai.com
Writely AI 是一個創新的寫作平台，可在幾秒鐘內產生文章、短篇故事、電子郵件和影片摘要。經過大量文本的訓練，其深度學習模型模仿人類寫作，產生的輸出抄襲最少。 Writely 具有語調改變、翻譯、創意產生和文字操作等功能，可協助您高效且引人入勝地創建內容。 WritelyCHAT 提供任務協助，確保可靠的建議。該工具可透過 Chrome 擴充功能存取，與各種裝置相容，並在 Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上擁有活躍的社群。
ChatLabs
writingmate.ai
writingmate 的 ChatLabs 是一個功能強大的平台，可以存取 30 多種不同的 AI 模型，包括 GPT-4o、LLaMA 3、Google Gemini Pro、Claude 3 和 Mistral。 ChatLabs 還允許您使用內建的 GPT 助理、分析文件、搜尋網路以及建立了解有關您業務的一切的自訂 AI 代理程式。
Writingo
writingo.ai
writingo 是一種獨特的人工智慧驅動解決方案，經過人工智慧訓練和支持，可產生高品質的內容。 writingo 可以輕鬆處理內容創建，無需您花費時間或精力。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI 是 WordPress 的人工智慧助理外掛。它可以幫助用戶使用先進的人工智慧在幾分鐘內產生文章、產品描述和網站副本等內容。 主要特點和優點： * 在幾秒鐘內撰寫文章、部落格文章、登陸頁面 * 為電子商務網站建立產品描述 * 為頁面產生引人入勝的網站副本 * 內建影像生成功能來建立自訂影像 * 可作為 WordPress 外掛程式和 Chrome 擴充功能使用 * 與所有主要頁面建立器和主題集成 * 節省高達 90% 的內容創作時間 * 高級套餐的用戶數量不受限制 * 每月包含數百萬字 * 經濟實惠的月度和年度定價計劃 * 7 天退款保證 Bertha AI 利用最先進的人工智慧技術來產生類似人類的內容。以下是其工作原理的快速概述： * 使用者向 Bertha 提供內容提示、主題或他們想要為其創建內容的想法 * Bertha 分析提示並利用其龐大的知識資料庫來創建相關內容 * 生成的內容在幾秒鐘內返回給用戶 * 用戶可以在發布之前輕鬆編輯和完善人工智慧生成的內容 Bertha 接受了數千億個參數的訓練，能夠像人類作家一樣創作高品質、獨特的內容。人工智慧已經學習了不同的寫作風格、主題、語言規則等，以產生引人入勝、資訊豐富且可讀的內容。
ContentBlock
contentblock.ai
利用 AI 創建內容的速度提高 10 倍。使用最先進的 AI 寫作助理增強您的寫作能力，以 10 倍的速度創作令人驚嘆的原創內容。
ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 內容的個人人工智慧寫作助理。透過根據您的風格和聲音進行訓練的個人化 AI 的強大功能，以 10 倍的速度撰寫更好的 LinkedIn 貼文。 超過 3000 名用戶已經使用 ContentIn 來震撼他們的 LinkedIn 內容。成千上萬的企業家和專業人士，就像您一樣，將 LinkedIn 遊戲提升到了新的水平。 以下是如何開始： 1. 註冊 14 天免費試用。 2. 我們在 1 分鐘內創建您的個人化 LinkedIn 內容計劃。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小時的時間內撰寫並安排第一週的 LinkedIn 貼文。 4. 我們將在接下來的 1-2 週內開始訓練您的個人人工智慧，以便它以您的聲音和風格進行書寫。 5. 有了自學人工智慧，每週你都會更快寫出更好的貼文。沒有更多的藉口可以最終震撼您的 LinkedIn 內容遊戲。 因此，越早開始，您就能越早看到令人驚嘆的結果。 您是否對 LinkedIn Content 的個人 AI 寫作助理感興趣，可以以 10 倍的速度寫出更好的 LinkedIn 帖子，並最終建立您的個人品牌？ 然後進行下一步。立即免費註冊我們的 SaaS 工具，並在不到 1 小時的時間內寫出第一週的貼文。 我們將根據您的風格和聲音來分析和訓練您的個人人工智慧寫作助理。是時候讓您的 LinkedIn 遊戲更上一層樓了。
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com 將幫助您利用智慧 AI 在幾秒鐘內撰寫更好、更具吸引力的網站內容、部落格文章、社群媒體貼文
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款由人工智慧驅動的文字編輯器和文案生成器，旨在增強作家的能力並加快創意寫作過程。 Cowriter 的 AI 編輯器旨在優化作家的工作效率並滿足您的所有寫作需求，而無需將您的手從鍵盤上移開。只需幾秒鐘即可快速輕鬆地建立、編輯和改進您的內容。 * 根據您的寫作風格產生內容：Cowriter 可以按照您獨特的寫作風格理解、學習和生成內容。隨著時間的推移，Cowriter 會向您學習，提供與您的語氣和聲音相匹配的個人化建議。 * 使用即時數據：使用來自網路的即時數據產生內容！對於每項寫作任務，Cowriter 都可以研究可靠的網路資源，並撰寫更好、最新和更真實的內容。輕鬆產生包含最新新聞、事件和趨勢的文章、論文和學術論文。 * 與您自己的人工智慧寫作專家聊天：Cowriter 可以幫助滿足各種創意寫作需求，例如集思廣益，提供提高讀者參與度的策略指導，或創建和完善內容。 * 在幾秒鐘內創建行銷文案：創建引人入勝的原創內容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款強大的創新工具，旨在徹底改變您的行銷策略。它是一種人工智慧驅動的文案寫作輔助工具，可以根據您的產品和客戶角色製作引人注目、有說服力的腳本。 想像一下，有一個工具可以像您一樣了解您的業務和客戶，並且可以以最有效的方式傳達您的價值主張。這就是 LeadScripts 所做的事。它消除了撰寫行銷文案的猜測和耗時的過程，使您能夠專注於業務的其他方面。 透過 LeadScripts，您不僅獲得了內容產生器，而且還獲得了滿足您的行銷文案需求的全面解決方案。它了解您的受眾和產品，並利用這些知識來創建真正引起共鳴的腳本。無論是電子郵件序列、銷售信函或廣告文案，LeadScripts 都會精心製作具有吸引力、說服力和轉換率的內容。
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一個創新的人工智慧平台，旨在幫助內容創作者，特別是娛樂產業的內容創作者滿足他們的內容創作需求。 Livy.AI 使用先進的人工智慧演算法簡化了創建原創、引人入勝的高品質內容的過程。 * AI 編劇工具：使用我們的 AI 編劇工具釋放 AI 在腳本生成方面的潛力。無論您是為電影、電視節目、播客還是新聞製作劇本，我們的工具都旨在加速創作過程，同時確保精彩故事講述所需的情感共鳴和結構。它是您的創意助手，可幫助您編織引人入勝的敘述、提高生產力並將想法轉化為腳本。 * AI 影像工具：Livy.AI 的 AI 影像工具是您創建具有視覺衝擊力的影像以補充您的腳本的伴侶。從概念藝術到角色設計，我們的工具利用先進的人工智慧來協助構思和創造講述故事的視覺效果。這是為了毫不費力地為你的敘述帶來視覺維度。 * 還有更多：除了腳本和圖像生成之外，Livy.AI 還在不斷擴展其工具套件，以滿足娛樂產業的動態需求。透過我們的平台，探索一系列解決方案，推動您的內容創作之旅進入人工智慧驅動的創造力的新時代。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款由人工智慧驅動的行銷文案，可協助您為廣告、登陸頁面、電子郵件等創建高品質、有說服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套強大的功能，可幫助您更快地創建高品質的副本和內容，並組織專案和文件中的工作。
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net是一個綜合性寫作增強平台，利用先進的人工智慧技術，為使用者提供多種強大的寫作提升工具。該平台包含人工智慧重寫器，可自動重寫句子或段落，使其更加簡潔、清晰和有效。 改寫工具可幫助使用者在不改變其意義的情況下改寫句子。人工智慧摘要器，可以自動將大塊文字壓縮為更短、更易於管理的摘要。還有一個文字擴展工具，允許用戶快速輕鬆地使用相關單字、短語和想法擴展他們的寫作。 借助 RewriteTool.net，使用者可以提高寫作技巧並輕鬆製作專業、高品質的內容。
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr 是由巴基斯坦公司 SnapRytr 開發的人工智慧寫作助理和文章撰寫器。它旨在幫助小型企業和自由內容作家大規模創作精心撰寫和研究的文章。透過 SnapRytr，使用者的寫入速度可以提高 10 倍，每月節省 100 多個小時。 AI 寫作助理隨附 80 多個 AI 工具，可產生社群媒體、行銷、登陸頁面和專業溝通的內容。它還透過智慧型人工智慧文章編寫器幫助推平作家的障礙，只需要最少量的輸入即可產生高品質的內容。使用者可以輕鬆地與同事分享產生的內容並獲得回饋，並且他們可以使用 SnapRytr 的 API 來建立自己的工具或自動化 Google Sheets。 SnapRytr 提供了包含數十個免費小工具的一站式套件，包括 AI 內容寫作工具、AI 商業寫作工具等。使用者可以選擇小工具的相關類別，無論他們需要行銷還是業務內容，並在一個地方方便地分類所有類型的小工具。 人工智慧文章編寫器使用起來毫不費力，使用者可以根據主題、目錄、大綱或關鍵字產生文章。目標是幫助使用者節省寫作時間，並在幾分鐘內寫出更出色的文章。 整體而言，SnapRytr 是一款有用的人工智慧寫作助手，可以為用戶節省無數的寫作時間，讓他們有時間專注於工作中更重要的方面。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一個創新的數位平台，利用人工智慧來優化和自動化行銷內容創建。擁有 50 多個模板，使用者可以快速產生高品質的文字、創意圖像和音訊轉錄。它專為個人企業家和小型企業打造，即使僅使用行動裝置和 4G 連接，也能實現高效、簡單和快速的內容製作。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智慧文案，為品牌、代理商和行銷人員產生內容。該軟體是一個網路應用程序，包含用於簡化文案寫作的模板或人工智慧工具。 使用者可以先輸入一些有關品牌、服務或產品的單字。 Copyter 可以產生超過 37 種語言的副本，包括英語、西班牙語、法語等。所有內容均屬於用戶，允許內容用於私人和商業目的。 此人工智慧寫作平台提供按月訂閱和按次付費訂閱。 Copyter 主要用於建立網站登陸頁面和 SEO 元描述的文字。它也適用於電子商務平台（例如亞馬遜）的標題和產品描述。其他常見用例包括 PPC（按點擊付費）廣告、社交媒體貼文和部落格。該系統包括一個整合的可讀性和語法檢查器，用於編輯文字並確保內容品質。
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智慧內容助手，可協助使用者更快地編寫更好的內容。它為用戶提供了 20 多個模板、個人化選項以及改寫、擴展、壓縮和翻譯內容的能力。它還提供多種定價計劃，從免費版本到年度或月度計劃。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智慧滿足人類潛力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地釋放您的生產力和創造力。想像一下，節省數千個小時搜尋資訊、撰寫文字、發現想法和採購圖像。是時候增強你的大腦了，給自己更多的時間，把你的寫作速度提高 20 倍。 Eleo 不僅僅是另一種人工智慧服務。與其他平台不同，Eleo 允許您以適當的風格聊天和寫作、提出好問題、使用文案功能進行翻譯，甚至產生圖像。它是一款綜合工具，讓人工智慧的使用變得有趣、快速且實用。最好的部分是什麼？它價格實惠，並提供適合您需求的定價方案。 但為什麼Eleo會超級呢？嗯，領先的公司已經為員工配備了人工智慧，以獲得競爭優勢。 Eleo 為您提供在快速發展的就業市場中保持領先所需的技能。它提高效率、速度和創造力，使您成為所在領域的大師。 使用 Eleo 很簡單。只需註冊，選擇一個計劃，讓自己沉浸在平台中，然後毫不費力地開始執行您的任務。 Eleo 可在任何裝置上使用，因此您可以隨時隨地存取您的資訊、文件和影像。 不要落後。立即擁抱 Eleo.ai 的力量並釋放您的全部潛力。與我們一起踏上人工智慧世界的非凡之旅，體驗生產力和創造力的未來。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：透過我們的一體化 AI 儀表板增強您的業務 我們專門為小型企業和個人企業家提供強大的、數據驅動的人工智慧解決方案，我們用戶友好的儀表板使內容創建和專案管理變得輕而易舉。 Haller AI 可自訂、可擴展且經濟高效，是您優化工作流程並實現無與倫比的業務效率的一體化解決方案。加入我們的網絡，了解最新的人工智慧驅動的業務解決方案。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智慧工具改變全世界作家和讀者的生活。以極快的速度創造令人驚嘆的內容。 Jaq N Jil 是一款功能強大的AI 寫作工具，可讓您的內容編寫過程更快更好，具有AI 輔助內容規劃、AI 文字擴展和重寫、海量庫存圖片庫、文字和語音啟動的AI 聊天機器人等功能更多內容在他們的專業+版本中。它還透過 Zapier 與 5,000 多個工具整合。使用該工具來撰寫 SEO 部落格文章、社交貼文標題、散文和論文、行銷資料等等。 Jaq n Jil 的創建充分考慮了內容行銷人員的需求。由於 Jaq n Jil，作家和代理商都在體驗高效的工作流程和內容製作的增加。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款由人工智慧驅動的工具，利用 OpenAI GPT 模型產生各種類型的內容，例如推文、部落格文章、LinkedIn 貼文和 YouTube 腳本。該工具旨在透過自動產生優質內容來節省時間和精力。除了產生書面內容之外，ProMind AI 還具有強大的工具，可以修復程式碼中的錯誤並產生程式碼，這對於程式設計師和開發人員來說非常有用。主要功能ProMind AI 具有多項關鍵功能，使其成為內容創建和程式碼偵錯的強大工具。其中一些功能包括： * 內容產生：ProMind AI 可以產生各種內容類型，包括推文、部落格文章、LinkedIn 貼文、YouTube 腳本等。它還可以透過按需生成高品質內容來幫助用戶節省時間和精力。 * 程式碼調試：ProMind AI 可以幫助識別和修復軟體程式碼中的錯誤，從而可能加快開發過程。 * 使用者角色生成：ProMind AI 可以產生使用者角色，這是目標受眾群體的虛構表示。它們可用於幫助企業更好地了解客戶並更有效地進行行銷工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型為其各種功能提供支持，確保高品質的內容和準確的程式碼除錯。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是一個簡短生成引擎，可協助您擴展內容行銷工作。它可以幫助您比使用Google 文件更快地創建高品質的內容摘要，透過預先收集您需要的90% 以上的信息，並幫助您專注於最有價值的部分，例如創建出色的大綱並為作者提供工作角度和。
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的釋義工具具有豐富的功能，使其成為任何想要改進寫作的人的絕佳選擇： * 多樣化的語氣選項：該工具有多種語氣可供選擇，可以靈活地將您的寫作與任何背景或受眾相匹配。 * 保持原始意義：人工智慧確保您的訊息的本質保持不變，同時賦予其新鮮和獨特的呈現方式。 * 可訪問性和易用性：該工具被設計為可訪問且易於使用，沒有複雜的設置或陡峭的學習曲線。 使用 WordfixerBot 的好處是顯而易見的： * 提升寫作品質：製作的內容不僅獨特，也能引起目標讀者的共鳴。 * 節省時間：快速產生釋義文本而不影響質量，讓您能夠專注於寫作或業務的其他方面。 * 避免剽竊：該工具有助於確保您的作品是原創的並且不存在剽竊問題。
Writekit
writekit.ai
人工智慧驅動的寫作變得簡單。 Writekit 提供人工智慧整合工具來簡化內容製作並提高創造力。從產生富有洞察力的補充到即時團隊合作，Writekit 專為需要效率、品質和無壓力寫作過程的作家和行銷人員而設計。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是內容生成機器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支援的產品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，專為 LinkedIn（和電子郵件）製作。它是一個人工智慧寫作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的電子郵箱內創建原創內容。這些功能可透過 Chrome 擴充功能存取。 只需輸入三個單詞，Writi 就會提示您想說什麼，然後坐下來，讓 Writi 弄清楚您談話的上下文。選擇您想要使用的、專為您的特定對話而設計的內容。我們整合了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 並將其專門用於 LinkedIn 和電子郵件。它使用起來非常簡單，但功能非常強大。
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能強大的人工智慧文案和圖像生成 SaaS（軟體即服務）工具，旨在提高專業人士的生產力並簡化內容編寫流程。 Zomani. 提供智慧寫作協助、文法和拼字檢查、抄襲偵測、內容優化和無縫協作功能，幫助內容作者有效率地產生高品質、無錯誤的內容。 Zomani 將您的內容與現有內容的廣泛資料庫進行比較，以識別任何無意的相似之處或抄襲情況。 還有更多。
Trolly.ai
trolly.ai
AI 產生 SEO 優化文章，速度提升 2 倍
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智慧通訊輔助工具，旨在協助製作和改進對外銷售資訊。它能夠以用戶獨特的語氣、多種形式產生客製化訊息，從直接、大膽到創意、隨意。 此工具滿足多種出站管道和場景，方便跨電子郵件或LinkedIn等平台輕鬆操作。它提供從介紹到後續求婚和分手情況的幫助。 為了推動參與，吐溫確保基於語氣、目標、背景和歷史來傳達背景驅動、目標導向的訊息。該工具還提供訊息改進的即時建議，提供精細的替代方案和改進。 從精心製作可靠的介紹到創建後續訊息和處理回饋，吐溫有效地簡化了銷售溝通流程。 Twain 因其在產生清晰且引起共鳴的訊息方面的表現而受到認可，提供不同的定價計劃，包括免費、專業和客製化團隊計劃。 它因其增強訊息的語氣、結構和長度、節省時間的特性以及以可擴展方式運行的能力而受到用戶的稱讚。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基於 GPT-3 人工智慧的文案寫作工具，使用戶能夠快速輕鬆地創建高品質、有效的文案。它使用自然語言處理 (NLP) 來分析文字並產生引人入勝、令人信服且針對用戶目標受眾量身定制的內容。 TypeEngine 還為使用者提供了範本庫，使您可以快速為專案產生副本。借助 TypeEngine，您可以建立有說服力的文案，以自然有效的方式向受眾傳達訊息。
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai 是終極人工智慧助理 使用人工智慧來幫助提高您的流程並節省工作時間。使用我們的人工智慧產生高品質的內容。
BlogNLP
blognlp.com
BlogNLP 是一個線上平台，提供各種工具來幫助您克服寫作障礙並立即輕鬆生成內容。無論您需要新主題的創意、吸引人的標題還是引人入勝的段落，BlogNLP 都能滿足您的需求。您還可以使用 BlogNLP 優化內容以實現 SEO 和可讀性，確保您的部落格文章在搜尋引擎中排名靠前並吸引更多讀者。 BlogNLP 的工作原理是使用智慧演算法來分析您的寫作風格，並根據行業趨勢和最佳實踐建議相關關鍵字、短語甚至整個段落。您所需要做的就是輸入一個想法或主題，BlogNLP 將為您處理剩下的事情。您也可以透過選擇適合您需求的語氣、長度和格式來自訂您的內容。
Jottingly
jottingly.com
Jottingly 是最好的 AI 寫作工具，用於創建 SEO 優化、無抄襲內容、生成 AI 圖像、將音訊轉換為文字以及創建 AI 配音。只需點擊幾下，您就可以更有效地經營業務。
JustBlog.ai
justblog.ai
JustBlog.ai Blog Creator 的獨特之處在於它專注於 SEO 和聯盟部落格以幫助推動電子商務。您可以使用 AI 選擇細化來修改部落格的任何部分，並使用 AI 自動建立相關連結。停止浪費時間撰寫產品評論文章，讓 JustBlog.ai 為您提供獲勝所需的工具！使用 JustBlog.ai 上的 AI 工具，您可以輕鬆生成博客，自動提取亞馬遜產品並使用您的聯盟標籤標記它們。 * 部落格文章生成 * 產品比較與產品概述文章 * 使用人工智慧選擇和優化文章部分
Koala AI
koala.sh
Koala AI 為出版商、SEO 專業人士和社群媒體行銷人員提供人工智慧工具平台。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo 正在利用完全整合的生產力平台與尖端人工智慧相結合，重塑人們的工作方式。我們相信讓生產力變得快速、聰明且簡單。 Kroolo 不只是一個平台；更是一個平台。它是一個動態工作區，旨在將所有基本工具集中在一個集中工作區中 - 不再需要從一個應用程式跳到另一個應用程式。我們的平台無縫整合專案、目標、任務、文件和協作，為當今的業務運作方式提供整體解決方案。 主要特點： * 人工智慧驅動的效率：Kroolo 的核心在於強大的人工智慧編排引擎 Kroo AI。 Kroo AI 配備了 1,000 多個模板，確保專案、目標和文件的創建不僅快如閃電，而且結果高度相關且立即可用，為人工智慧驅動的生產力設定了新標準。 * 無縫整合：我們了解互聯性在當今數位工作生活中的重要性。 Kroolo 可以與最受歡迎的生產力工具完全整合。告別重複輸入和資料遺失，因為 Kroolo 可確保流暢、整合的使用者體驗。 * 直覺的工作空間：我們建造的 Kroolo 易於設定和使用。花在學習工具如何運作的時間更少，意味著有更多的時間提高工作效率。我們認為這很重要。
Linguix Turbo
turbo.linguix.com
Linguix Turbo 是一款文字擴充和快捷方式應用程序，使 Google Chrome 用戶能夠透過自動執行重複的打字任務來簡化其工作流程。透過 Linguix Turbo，使用者可以為標準問候語、常用短語、預設回應、文字片段、日曆連結和簽名建立個人化範本。這些模板可以使用各種功能進行樣式和格式設置，包括顏色和大小調整、連結和清單。 使用者可以輕鬆地將範本插入任何可以輸入內容的網站內的任何文字欄位中。 Linguix Turbo 還提供共享快捷方式和快速搜尋方面的協作。 Linguix Turbo 是一款功能強大的生產力工具，可節省使用者寶貴的時間。立即下載應用程序，以提高您團隊的生產力並優化您的工作流程。
MTarget
mtarget.co
MTARGET 是印尼的電子郵件傳送平台，可協助企業傳送大量個人電子郵件，而無需維護電子郵件伺服器。
Article Insights
articleinsights.com
Article Insights 是一款由人工智慧驅動的內容產生器，只需點擊幾下即可幫助用戶製作關鍵字豐富的文章。該軟體利用巧妙的關鍵字組而不是雜亂的關鍵字來定位內容。這些關鍵字組是從競爭對手的內容中挖掘的數據，確保用戶不會錯過相關關鍵字。 透過 ChatGPT 集成，Article Insights 的 AI 作家可以快速生成文章。所有計劃都包含為人工智慧作家提供支援的人工智慧積分。使用者還可以利用自己的 OpenAI API 金鑰並存取 ChatGPT 3.5 和 GPT-4.0 等其他模型，以進行更高級的內容創建。 Article Insights 的一個關鍵功能是競爭對手分析。它為用戶提供了競爭對手的目標關鍵字的直覺概覽，以便他們知道要關注哪些關鍵字。這確保創建的內容能夠利用高潛力的關鍵字來推動自然流量。 Article Insights 基於 WordPress 6.4.3 構建，採用響應式設計，可適應任何裝置寬度。它還實施了機器人和元標記等最佳實踐，以實現 SEO 友好。憑藉無縫的 OpenAI 整合、直覺的 UI 和強大的關鍵字工具，Article Insights 致力於讓所有技能水平的用戶都能輕鬆輕鬆地創建由 AI 驅動的內容。
Arvin
arvin.chat
Arvin 是由 GPT-4 支援的 AI 瀏覽器擴充功能。隨時隨地與 Arvin 在線上聊天，進行即時研究、閱讀和創造力。
Automateed
automateed.com
Automateed 是一種基於雲端的生成式 AI 工具，可透過人工智慧 (AI) 技術協助建立電子書內容和封面。該軟體可協助用戶在集中式介面上建立鉛磁鐵、Kindle 電子書和資訊產品。它提供了利基研究、標題和大綱生成以及自訂格式等功能。
Beebzi.AI
beebzi.ai
Beebzi.AI，用於行銷和銷售的改變遊戲規則的人工智慧內容副駕駛平台。 Beebzi.AI 獨特地整合了尖端技術和創新功能，正在徹底改變企業生成內容的方式並取得前所未有的成果。 Beebzi.AI 的平台提供 90 多個模板，每個模板都經過精心設計，以滿足您可以想像的每個用例。這些範本經過專門培訓，可以產生前所未有的內容，確保您的行銷和銷售工作始終處於創新的前沿。從引人入勝的部落格文章到引人注目的社交媒體標題，Beebzi.AI 使您能夠創建與目標受眾產生共鳴的引人入勝的內容。
Draftsmith
draftsmith.ai
Draftsmith 是 Microsoft Word 中的人工智慧寫作助手，它改變了專業人士完善內容的方式。它獨特地支持寫作的關鍵中期階段，即初稿和最終潤色之間，從而縮短修改時間。 借助字數減少、簡單語言建議和英語流利度幫助等工具，Draftsmith 提供句子級建議來改進現有內容。 你坐在駕駛座上。 Draftsmith 僅在需要時提供句子建議，確保使用者導向的體驗。 Draftsmith 在 Microsoft 的 Azure OpenAI 服務上安全地運行，尊重資料隱私，提供可靠且符合道德的 AI 解決方案，以實現卓越的寫作和更快的修訂。 無論您是要完善引人注目的行銷文案、簡化複雜的提案回應，還是在母語之外工作，Draftsmith 都能無縫整合到您的工作流程中，將AI 的力量直接帶入Word，讓您專注於創造有影響力、有同理心和讀者的內容- 友善的內容。 使用能夠理解專業寫作的細微差別並尊重您獨特聲音的工具。即使在截止日期很緊迫的情況下，Draftsmith 也可以幫助您將充足的草稿轉化為出色的作品。 立即在 Draftsmith.ai 取得 7 天免費試用
Techxperts Ai
techxperts.tech
Techxperts 是一個 AI 內容創建平台，可協助您創建各種內容，包括影片、圖像和文字。透過 Techxperts，您無需成為專業作家或設計師即可輕鬆創建高品質內容。 Techxperts 提供多種功能，可協助您為部落格、網站或社群媒體管道建立內容。以下是 Techxperts 可以做的一些事情： * 撰寫不同類型的內容，包括文章、部落格文章、社群媒體貼文等 * 創建圖像和視頻 * 產生不同的創意文字格式，例如詩歌、程式碼、劇本等 * 翻譯語言 * 用不同的語氣書寫 Techxperts 易於使用。只需向 Techxperts 提供有關您要創建的內容的一些詳細信息，Techxperts 就會為您生成內容。然後您可以根據自己的喜好編輯內容。
Superflows
superflows.ai
在快節奏的軟體世界中，提供直覺、無縫的使用者體驗是成功的關鍵。 Superflows 處於這項運動的最前沿，提供了一個開源工具包，旨在將類似於 ChatGPT Copilot 的 AI 產品助理整合到您的軟體中。該助理可以根據需要為使用者提供專家指導，從而大大提高產品的可用性。透過採用 Superflows，您可以邀請客戶進入用戶互動的新時代，每個軟體都變得像與專家交談一樣用戶友好。 Superflows 透過引進隨時提供專家建議與協助的人工智慧產品助手，重新構想了使用者與軟體的互動方式。以下是其工作原理的詳細說明： * 直覺的儀表板：控制儀表板簡化了設定和配置過程。 * 快速操作：使用者可以執行常見任務，例如在銷售管道中新增步驟或使用簡單命令匯出聯絡人。 * Playground 功能：這允許在完全部署之前測試和微調助手的功能。 * 無縫整合：Superflows 使用最少的程式碼嵌入現有的程式碼庫中，輕鬆地與您的產品生態系統合併。
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer 是一款採用先進的人工智慧技術來產生各種類型文字（包括文章、部落格和論文）的簡明摘要的工具。 該工具保留了資訊的原始上下文和準確性，同時突出顯示了輸入材料的關鍵點。透過其使用者介面，該工具允許使用者設定所需的摘要長度。 摘要產生器還提取內容的“最佳行”，讓您立即理解文字的要點。完成過程不僅僅以一種語言進行，它可以提供多種語言的摘要，而無需在摘要之前進行翻譯。性。 它確保資料安全，向用戶保證它不會儲存任何個人資料。 AI Summarizer 具有易於使用的方法：使用者輸入或上傳文本，確認 reCAPTCHA，然後按一下按鈕以產生摘要。 可以下載摘要內容、將其複製到剪貼簿或清除以進行新一輪的摘要。該工具透過免費使用和無限的每日輸入增加了用戶的便利性。 事實證明，AI Summarizer 可以為不同職業的個人提供任何文本的精確摘要，因此非常有用。
Engram
engram.us
Engram 是一款由人工智慧驅動的語法檢查器和釋義器，針對非英語母語人士進行了最佳化。我們專有的人工智慧與 ChatGPT 相結合，提供複雜的、基於上下文的編輯，使文字聽起來更自然
CuantumAI
cuantum.ai
CuantumAI 是一款內容生成軟體，它使用人工智慧來產生獨特的文件、圖像、聊天和其他多媒體。該平台提供創建工具和自訂模板來自動化內容製作。它支援多種語言。
Conversionmaker.ai
conversionmaker.ai
Conversion Maker AI 是領先的文字優化和生成平台。它使用戶能夠創建可銷售的專業行銷文案，使用人工智慧 (AI) 在短短幾秒鐘內生成和建議文字。該服務提供了一個透過無數 A/B 測試開發的獨特文字優化模組，提供有關可讀性、目標受眾、轉換率等方面的專業提示。它與 Shopify、Shopware 或 Google Analytics 等線上商店無縫集成，並適應您的寫作風格以獲得更好的文字建議。該工具支援各種用例，包括創建產品描述、部落格文章、電子郵件、新聞通訊、社交媒體貼文等，使其成為店主、撰稿人、代理商和其他人的理想選擇。
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