生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

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生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一個免費使用的AI系統。使用它來吸引對話，獲得見解，自動化任務並見證AI的未來，全部位於一個地方。
Google Gemini
gemini.google.com
雙子座使您可以直接訪問Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在寫作，集思廣益，學習等方面獲得幫助 - 總結並從Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即時生成圖像 - 使用文字，語音，照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為bard。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驅動的研究和對話搜索引擎，它使用自然語言預測文本回答查詢。 Cllexity於2022年啟動，使用網絡來源產生答案，並引用文本響應中的鏈接。
Claude
claude.ai
克勞德（Claude）是人類的下一代AI助手，由人類眾所周知，經過訓練，可以安全，準確且有安全，以幫助您盡力而為。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球領先的AI寫作援助公司，每天被超過3000萬人和70,000個專業團隊信任。從立即創建初稿到完善所有信息，Grammarly可以幫助500強財產的96％的人獲得觀點，並獲得結果，而不會損害安全性或隱私。我們認為，偉大的寫作能完成工作。 Grammarly的產品產品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用於教育）在您所做的工作中，在500,000多個應用程序和網站上提供上下文相關的寫作支持。 Grammarly成立於2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，這是時代最有影響力的公司之一，AI中最具創新性的公司之一，也是Inc.最好的工作場所之一。我們採用遙遠的混合工作模型運作，這意味著我們主要在家中工作，並在北美和歐洲的樞紐舉行親自合作。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高級AI和機器學習的工具，通過提高搜索功能和大型數據集的分析來幫助組織做出更好的數據驅動決策。 該網站本身似乎著重於提供AI驅動的見解，使用戶可以以更智能，更有效的方式搜索和檢索數據。這可能涉及： -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量來提高生產力，解鎖創造力，並通過簡單的聊天體驗幫助您更好地了解信息。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驅動的速度和風格一致性為您的創意項目生成生產質量資產。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智慧提供支援的免費線上圖像建立工具。它旨在滿足各種創意需求，包括創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、商標等。 它提供了一種新手友好的方式，透過其人工智慧支援的功能，像專業人士一樣編輯圖像。使用者可以製作獨特的藝術作品、逼真的圖像，並嘗試融合真實圖像和合成圖像以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合成引人注目的作品的動態方式，從而提供巨大的創意靈活性。 Playground AI 的產品超越了標準圖像編輯，允許用戶將圖像擴展到原始邊界之外，無縫整合不同場景中的對象，並將其富有想像的概念具體化為視覺現實。 它透過提供將想法與他人結合的功能進一步增強了協作潛力，從而擴大了創造力的範圍。儘管功能強大，Playground AI 仍然致力於用戶友善性、可訪問性和包容性，使其成為經驗豐富的設計師和圖像創作新手的理想選擇。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 圖像產生器是一款線上工具，旨在根據文字提示產生圖像。它允許用戶根據輸入創建人工智慧生成的藝術和圖像，幾乎立即可視化想法。 除了人工智慧影像生成功能外，Fotor 還提供一整套影像編輯工具。其中包括調整大小、裁剪、模糊、銳利化以及為影像添加文字或邊框。 除了傳統的編輯之外，用戶還可以將照片轉換為草圖或卡通、創建拼貼畫、合併圖像以及更改照片背景。該平台還提供了操作面部特徵、高檔圖像，甚至生成 PNG 檔案的工具。 Fotor 的功能擴展到創建用於行銷的徽標、傳單和海報，以及 YouTube 縮圖或 Instagram 貼文設計等社交媒體資產。 該平台涵蓋了廣泛的應用，例如編輯圖像中的文字、為照片著色以及從圖像中刪除物件或背景。除了照片編輯之外，Fotor 還提供類似的 AI 工具來產生和增強影片和 GIF，還允許用戶刪除浮水印或物件。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文字轉語音應用程序，可讓全世界輕鬆存取資訊。超過 20 萬人使用我們的 Google Chrome 擴充功能、網頁應用程式、iOS 應用程式和 Android 應用程式。我們的使命是確保閱讀永遠不會成為學習的障礙。 我們出色的用戶是學生、專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人有閱讀障礙和注意力不足過動症等學習差異，而許多人只是想更快地閱讀和隨時隨地聆聽。借助 Speechify，您可以將任何書籍、文件或網站轉換為音頻，並在車內、洗衣服、遛狗、做晚飯、鍛煉、跳傘時聆聽 - 無論您的日常生活是什麼！ Speechify 也為 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支援。輕鬆將文字轉語音新增至您的網站。 我們無所畏懼的執行長 Cliff Weitzman 於 2017 年在布朗大學的一間宿舍裡創立了 Speechify，這樣他就可以與其他人分享他一直在開發的令人難以置信的文本轉語音軟體。克里夫患有閱讀障礙，他對自己花了多少時間和精力來閱讀感到沮喪。先進的 TTS 技術徹底改變了遊戲規則，它使他能夠比普通讀者快 3 倍地完成閱讀，並更好地理解和保留資訊。 在 Speechify，我們的目標是讓閱讀永遠不會成為任何人學習的障礙。沒有什麼可以阻止您快速有效地學習資訊。 在短短幾年內，Speechify 已發展到在全球擁有 100 多名團隊成員。我們為這支令人難以置信的團隊感到自豪，團隊的成員曾擔任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的領導者和高級工程師。我們都熱愛並優先考慮所有權，快速交付價值，盡可能多地學習並讓我們的用戶感到被賦予權力。
Booth AI
booth.ai
利用 AI 創作專業品質的產品攝影。 只需指定您想要的照片並上傳一些範例產品圖片，即可快速產生高品質的生活照片。
Krater AI
krater.ai
Krater.ai 是人工智慧應用程式的一體化平台。 Krater.ai 讓您能夠利用人工智慧的力量，在幾秒鐘內輕鬆創建內容和複製。 借助 Krater AI，將您的企業提升到新的水平。我們的一體化超級應用程式釋放了人工智慧技術的力量，實現了從內容創建到文字到語音轉換功能的一切。透過 Krater，您將獲得無限的可能性和真正的創新。體驗無與倫比的功能和易用性 - 立即註冊並獲得 AI 優勢。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
AtOnce
atonce.com
AtOnce 是一個尖端的人工智慧解決方案，試圖成為萬能的傑克。它使行銷人員和內容創作者能夠製作從 TikTok 創意和 Facebook 廣告到部落格文章和客製化人工智慧生成藝術的一切。世界各地的公司都使用它來獲得高品質的 SEO 內容、提高轉換率、更快的草稿創建以及緩解作家障礙。這些服務和其他服務以 30 多種語言提供，與其聊天功能相結合，使 AtOnce 能夠為所有主要電子商務網站提供客戶支援。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一個使用人工智慧編寫內容的平台，包括產品描述、部落格文章和廣告標題。我們正在把需要幾週才能完成的事情，變成幾天。
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI 是一款先進的人工智慧文案輔助工具，旨在加快寫作過程並提高內容品質。它旨在幫助用戶在部落格、搜尋引擎優化、社交媒體、重寫、銷售、廣告和網站等不同領域更快地寫作。 該工具使用由行業專家培訓的人工智慧技術，確保提供的內容可以幫助提高排名並推動銷售，無論行業如何。 它專注於製作具有多種語言的無限變體的高性能文案，使企業能夠走向全球，而不必擔心翻譯尷尬。 Craftly.AI 還具有自訂工具和訓練功能，提供追蹤、分析和自動版本控制。它還提供了一個用於協作和組織專案的工作場所，包括監控、組織和共享專案的功能。 Craftly.AI 為個人作家、行銷人員、小型企業、大型團隊、學生、教育工作者、機構和非營利組織提供支援。 Craftly.AI 除了是對抗作家障礙的寶貴工具之外，對於希望簡化文案寫作流程並提高內容整體品質的企業來說，它也是一種出色的資源。
Designs.ai
designs.ai
Designs.ai是由AI驅動的在線工具，可幫助用戶創建各種數字元素。它配備了一套不同的工具，可針對營銷和創造性生產的各個方面。 該平台具有AI聊天，提供強大的AI模型； AI抽獎將圖紙轉化為視覺上吸引人的藝術；面對面交換器，提供尖端的面部交換技術；和Imagemaker，為視覺創作開闢了無限的可能性。 AI作者是生成針對SEO優化的營銷內容的工具。 Videomaker允許為不同類型的廣告系列創建即時視頻，而Logomaker則提供了AI設計的品牌徽標和品牌套件。 DesignMaker為視覺內容提供了動態模板，演講者將文本腳本轉換為自然聲音。 ColourMatcher，GraphicMaker，Font配對和日曆是平台中分別有助於顏色匹配，矢量設計，字體配對和事件計劃的其他工具。 該平台還提供資源，例如教程，有關AI，設計和營銷的有見地的文章，以及用於擴展知識和技能的用戶社區。 該工具集旨在使用AI擴展創意生產，旨在簡化流程並提高用戶的效率。
WordHero
wordhero.co
WordHero 是一款專為作家、行銷人員和企業主設計的人工智慧寫作助理。只需點擊一下，只需幾秒鐘即可產生不同形式的內容：部落格、電子郵件、社交媒體貼文、產品描述等等。 擁有一個工具可以在幾秒鐘內為您的企業創建長篇部落格文章，這不是很神奇嗎？ WordHero 利用 OpenAI 的 GPT-3（一種具有 1750 億個參數的高階語言模型）的強大功能，為您節省研究和寫作的時間和精力。 透過 WordHero，您可以使用 60 多種書寫工具。他們將這些工具分為 5 大類：
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai 是適合您所有行銷活動的最佳人工智慧工具。 獲得人工智慧驅動的洞察，找到完美的定位和受眾群體，為您的行銷活動帶來最終結果。 透過 Shakespeare.AI，像世界排名第一的行銷人員一樣產生高轉換文字、圖像/影片廣告和行銷策略。使您在競爭中獲得不公平的優勢。 * 將 CAC 降低 33% * 將您的轉換率提高 40% * 製作可轉換的高性能廣告 * 取得人工智慧優化和見解。 加入超過 1,000 多名選擇 Shakespeare.Ai 的人的行列，幫助他們實現行銷目標。
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI提供了強大的釋義工具，旨在提高使用者寫作的獨特性和流暢性。該工具提供了 49 種不同的模式，使用者可以透過這些模式自訂內容的風格或基調。 該軟體包含的功能使用戶能夠為其內容添加更多深度和感覺，增強情感影響，提高清晰度和簡潔性，並提高細節水平。 Yaara AI 的釋義工具還提供了增強原創性的選項，從而使用戶能夠使自己的內容脫穎而出。軟體採用 GPT-3 技術，可確保正確理解文本的上下文和意義，並且產生的釋義自然流暢。 使用者可以控制寫作中詞彙變化的程度，從而可以根據需要進行客製化。 Yaara AI 的工具可讓使用者有效地改寫句子、段落、文章或文章，同時提高流暢性、詞彙量和風格等各個方面。 它支援多種英語方言，包括美國、英國、加拿大和澳洲。各種釋義模式涵蓋廣泛，從「創意」和「形式」到「情感」和「深入」。 因此，該軟體旨在提供一個高效且易於使用的全面文字重寫解決方案。
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在透過大幅減少創建優質內容所需的時間來徹底改變行銷領域。該平台提供人工智慧圖稿、聊天、範本和文件等服務，可簡化和優化行銷流程。 Jounce 提供直覺的文案解決方案，讓用戶只需幾個步驟即可創建專業的內容。它提供了一系列可自訂的範本來啟動文案寫作過程。 輸入所需的提示或指南後，Jounce 的人工智慧會處理內容創建，產生多個選項供使用者選擇。其他功能包括人工智慧驅動的文件編輯器，用於建立和編輯行銷資料，並具有自動格式設定、拼字檢查和語法修正功能。 該軟體還支援協作，允許無限數量的團隊成員貢獻想法和編寫內容。它為各種內容類型（如社交媒體貼文、網站內容、電子郵件活動等）提供了 70 多個行銷範本。 此外，Jounce 還提供深色模式等功能，方便使用者在深夜工作時間使用。它滿足行銷領域各種專業人士的需求，從內容創作者到小企業主。
Molin AI
molin.ai
Molin AI 是一家 SaaS 新創公司，專門為電子商務商店開發人工智慧聊天機器人，任何人都可以在幾分鐘內創建自己的人工智慧聊天機器人。沒有任何編碼經驗。 - 整合到所有電子商務平台和任何其他類型的網站中：Shopify、Woocommerce、Wix...借助 Molin，您將始終為您的客戶提供幫助，讓他們更有信心購買、退貨和退貨甚至給您5星評價！
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai 是一個一體化的人工智慧平台。它幫助內容創作者和企業使用生成式人工智慧來克服白頁綜合症，創建原始圖像並使內容適應不同的格式、語氣和語言。已有超過 10,000 人在使用 BingBang.ai。為什麼不是你呢？
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款創新的內容生成工具，利用人工智慧的力量幫助用戶創建高品質的書面內容。憑藉其先進的演算法、可自訂的選項和用戶友好的介面，GravityWrite 旨在簡化內容創建過程並提高生產力。 GravityWrite 是一款綜合性內容產生工具，它使用人工智慧技術產生引人入勝且結構良好的書面內容。它提供了用戶友好的介面和一系列功能，可以輕鬆創建高品質的文章、部落格文章、行銷文案等。 GravityWrite 旨在透過自動化內容創建過程來節省使用者的時間和精力。 GravityWrite 提供了多種可以增強您的內容創建過程的功能： * AI 驅動的內容生成：GravityWrite 利用先進的 AI 演算法根據您的輸入產生高品質的內容建議。它分析來自各種來源的數據，以提供準確且相關的內容推薦。 * 自訂選項：使用 GravityWrite，您可以自訂產生的內容，以符合您的品牌聲音和目標受眾。您可以調整內容的語氣、風格和長度以滿足您的特定需求。 * 關鍵字優化：GravityWrite 結合了智慧關鍵字優化，幫助您創建 SEO 友善的內容，從而提高您的搜尋引擎排名。透過無縫整合相關關鍵字，您可以提高內容的可見度並吸引更多的自然流量。 * 抄襲偵測：GravityWrite 包含內建抄襲偵測功能，確保您產生的內容是原創且獨特的。這可以幫助您保持信譽並避免搜尋引擎的任何潛在處罰。 * 省時高效：GravityWrite 透過為您提供結構良好的內容建議來簡化內容創建過程。這可以節省您的研究和寫作時間，讓您專注於工作的其他方面。
Marmof
marmof.com
Marmof 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可協助您在短短幾秒鐘內建立內容。它旨在幫助您節省寫作過程的時間，以便您可以專注於業務的其他方面。 Marmof 是一款內容創作工具，專為任何想要創建內容的人而設計，無論其職業或寫作經驗如何。成千上萬的專業作家也使用 Marmof 創建的人工智慧驅動、SEO 優化的內容。它可以幫助他們集思廣益，節省時間，並讓他們深入了解受眾的需求。 Marmof 易於使用，可從任何裝置存取。只需輸入您想寫的主題，Marmof 就會產生想法清單供您選擇。一旦您選擇了一個想法，Marmof 將幫助您充實它，並在短短幾分鐘內創建一個完整的內容。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一個由AI驅動的寫作平台，可幫助150個國家 /地區的每月活躍用戶超過3500萬。 Quillbot憑藉其創新的人類產品，旨在使寫作毫無痛苦，同時保留用戶的獨特視角和聲音。
D-ID
d-id.com
D-ID是生成AI景觀中創新的聯繫，將靜止的照片轉變為動態的AI視頻敘事和以數字人物為特色的互動體驗。它的強大API在實現實時視頻生成的能力方面是獨一無二的，這對於跨客戶體驗（CX），營銷以及學習和開發等領域的實時流媒體和互動互動至關重要。自助服務Creative Realiale™工作室和移動應用程序擴展了D-ID的創新範圍，簡化了AI生成的視頻的創建和自定義，並體現了D-ID致力於豐富數字通信的承諾。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI 是一個革命性的平台，它的使命是重塑我們對數位內容領域語言解決方案的思考方式。 Wavel AI 專注於創新和質量，開發了一套工具，旨在幫助企業和個人最大限度地發揮多語言音訊和視訊內容的潛力。本文深入探討了使用 Wavel AI 的功能、用例和整體優勢，讓您一窺無縫且高效內容在地化的未來。 Wavel AI 作為一種複雜的語言解決方案運行，簡化了視訊和音訊內容本地化的過程。它利用人工智慧提供配音、配音生成、文字轉語音轉換和語音複製等服務。以下是對該平台如何運作的深入了解： * 配音：Wavel AI 使用戶能夠以 20 多種語言快速配音視頻，從而擴大了全球內容創作者的影響力。 * 配音服務：該平台能夠產生以 20 多種口音表達情感的配音，為視聽項目增添了深度。 * 文字轉語音技術：Wavel AI 提供 20 多種語言的 250 多種語音，為使用者提供多種選項來滿足其文字轉語音需求。 * 字幕、翻譯和轉錄：該平台不僅限於語音選項；它還提供了創建準確字幕、專業自動翻譯和轉錄的工具，以增強可訪問性和參與度。 * 語音複製：一項尖端功能，使用者可以複製各種語言的語音，為其內容添加個人化風格。 * 影片編輯功能：從腳本和字幕編輯到字幕生成，Wavel AI 為用戶提供了必備的影片編輯工具。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Runway
runwayml.com
您需要快速編輯視頻所需的所有內容。神奇的AI工具，實時協作，精確編輯等等。您的下一代視頻創建套件。 Runway是一家研究公司開創了人類想像的新工具。它一直處於多模式AI系統的最前沿，確保了內容創建的未來是可訪問，可控制和賦予創意者權力的。跑道的使命是確保任何人都可以講故事。它認為，應用於視聽內容的深度學習技術將永遠改變藝術，創造力和設計工具。
VEED
veed.io
Veed是想要擴展視頻製作的企業的多合一平台。市場營銷，銷售，L＆D和社交媒體的200多個國家 /地區的客戶比以往任何時候都快30倍。 VEED將力量掌握在您的團隊手中： *記錄質量內容 *輕鬆編輯視頻 *自動轉錄 忘記學習笨拙且昂貴的編輯軟件或依靠代理商。 Veed是您直觀的視頻工具套件。從首席執行官到實習生的每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 Veed Enterprise允許您： *實時與其他團隊成員合作 *訪問30,000多個股票媒體資產的圖書館 *使用自定義模板節省時間 哦，Veed具有一套AI工具，可使生產提高10倍。 Veed AI讓您： *使用AI頭像轉換為視頻 *自動生成準確的字幕 *立即刪除視頻和圖像背景 *等等 VEED是為超過300萬創作者提供世界一流視頻策略的軟件。 * VEED是一個視頻編輯平台，可提供自動字幕，內容檢測和各種設計選項之類的功能。 *用戶經常提及易用性，字幕功能的準確性以及允許創造性編輯和專業質量視頻的各種設計選項。 *審稿人遇到了問題，例如基於成員資格級別，偶爾處理時間緩慢的功能以及對基本計劃中更高級功能的渴望的限制。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
DeepBrain AI
deepbrain.io
Deepbrain AI工具為企業供您選擇提供了多種有吸引力的AI頭像。該工具配備了各種種族，年齡和样式，以確保適合任何業務需求。 AI工作室還提供80多種語言的這些化身，使其成為全球企業的全球解決方案。 AI頭像不僅在多個種族和專業中可用，而且該工具還允許自定義化身滿足特定的業務需求。 AI AVATAR工具還包括回憶，視頻文本，視頻的PowerPoint，Chatgpt，Face Swap和文字到語音等功能。這些功能為企業提供了進一步的靈活性，使他們可以輕鬆而效率地創建視頻。 Deepbrain AI工具在包括金融服務，零售，教育和媒體在內的各個行業都可以有益。 此外，頭像可用於多種目的，包括培訓視頻，操作視頻和在線視頻製作。總體而言，Deepbrain AI工具為企業提供了針對視頻需求的動態解決方案。 它具有多功能性和可定制性，非常適合尋求創造性方法來增強其營銷策略的企業。
Monica
monica.im
Monica 是 ChatGPT APl 支援的 Chrome 擴展，旨在成為您輕鬆聊天和文案寫作的個人人工智慧助理。只需按 Cmd+M 或 Ctrl+M 即可開始與她聊天。或讓 Monica 幫助您撰寫文字並將其插入任何網頁。從 80 多個範本中進行選擇，快速產生行銷文案。在網頁中選擇一段文字，讓 Monica 為您解釋、翻譯、改寫。
AWS Console
amazon.com
亞馬遜Web服務（AWS）是亞馬遜的子公司，以計量的付款方式為個人，公司和政府提供按需雲計算平台和API。這些雲計算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎架構和分佈式計算構建塊和工具。這些服務之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允許用戶可以通過Internet提供一批虛擬的計算機群。 AWS版本的虛擬計算機模擬了真實計算機的大多數屬性，包括用於處理的硬件中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM內存；硬盤/SSD存儲；選擇操作系統；聯網;以及預加載的應用程序軟件，例如Web服務器，數據庫和客戶關係管理（CRM）。 AWS技術是在世界各地的服務器農場實施的，並由亞馬遜子公司維護。費用基於用法（稱為“付費”模型），硬件，操作系統，軟件或網絡功能的組合，由訂戶所需的可用性，冗餘，安全性和服務選項選擇。訂戶可以為一台虛擬AWS計算機，專用的物理計算機或兩個群集付費。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂戶系統提供了安全性。 AWS從許多全球地理區域運營，包括北美的6個地區。與訂閱者相比，AMAZON MARKETS AWS向訂戶運作，以比建立實際的物理服務器農場更快，更便宜地獲得大規模計算能力。所有服務都是根據用法計費的，但是每種服務都以各種方式衡量使用。截至2017年，AWS擁有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下來的三位競爭對手Microsoft，Google和IBM分別為11％，8％，6％，根據Synergy Group。
Writer
writer.com
Writer是企業級人工智慧生成平台。 Writer 讓您的員工（產品、營運、支援、行銷、人力資源等）能夠透過改變他們的工作方式來最大限度地發揮創造力和 10 倍的生產力。 Writer 的安全平台可輕鬆捕捉您的業務資料來源，並提供根據您自己的資料進行微調並遵循您自己的 AI 護欄的準確答案和內容。 Writer 將生成式 AI 交到人們工作的地方，以便他們可以輕鬆地進行創建、分析和管理。 Writer 的平台是企業級的，不使用或共享您的數據，並具有開放和透明的 LLM，這些 LLM 是 Writer 構建的，並且可以通過多種方式（包括自託管）進行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 標準，並部署於 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等領先企業。
Simplified
simplified.com
簡化是一個創建，協作和擴展營銷的應用程序。設計，寫營銷副本，創建視頻，協作並發佈到社交活動中 - 都位於同一地方。 簡化為速度和簡單性而建立，可幫助超過40萬創作者，營銷人員和企業擴展營銷，簡化其工作流程並單擊幾下完成工作。借助無代碼設計編輯，AI作家，令人驚嘆的模板，多個品牌套件，無限制工作區和應用內發布，您可以在不切換選項卡的情況下開始和完成營銷。曾經。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免費的文字轉語音工具，提供語音合成服務，支援多種語言，包括英語、法語、德語、西班牙語、阿拉伯語、中文、日語、韓語、越南語等，以及各種語音風格。您可以用它來朗讀文字和電子書，或下載音訊檔案以用於商業用途（完全免費）。作為一款優秀的免費TTS工具，TTSMaker可以輕鬆在線上將文字轉換為語音。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套雲計算服務的套件，該服務在與Google內部用於其最終用戶產品的基礎架構上運行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一組管理工具外，它還提供了一系列模塊化雲服務，包括計算，數據存儲，數據分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細信息。GoogleCloud Platform提供基礎架構作為服務，平台作為服務以及無服務器的計算環境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，該平台用於在Google管理的數據中心開發和託管Web應用程序，這是該公司的首個雲計算服務。該服務通常於2011年11月獲得。自App Engine發布以來，Google向平台添加了多個雲服務。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共雲基礎架構以及G Suite，Android和Chrome OS的企業版本以及用於機器學習和企業映射服務的應用程序編程接口（API）。
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可創造專業的視覺效果。 ClipDrop 是一套由 AI 驅動的視覺化編輯和創建工具，由 Stability AI 提供支援。該平台具有大量功能，包括背景去除、物件清理、影像放大、重新照明等工具。 ClipDrop 還提供 API，使開發人員能夠將 AI 功能無縫整合到自己的應用程式中。 Reimagine XL 是 ClipDrop 的最新功能之一，可讓您創建圖像的無限變化，非常適合設計工作和概念藝術。
PicLumen
piclumen.com
透過文字到圖像和圖像到圖像的方法產生人工智慧圖像。各種風格的無限、免費、無浮水印創作。
Replit
replit.com
repl.it是一家位於舊金山的初創企業和在線IDE（集成開發環境）。它的名稱來自首字母縮寫詞，代表“閱讀 - 評估 - 打印循環”。該服務是由Jordanian程序員Amjad Masad和Jordanian設計師Haya Odeh在2016年創建的。REPP.IT允許用戶使用瀏覽器編寫代碼並構建應用程序和網站。此外，REPL.IT允許用戶通過各種方式共享項目。他們還主持“果醬”，根據某個主題進行編碼。競賽獎品通常因臨時帳戶升級，金錢，加密貨幣或禮品卡而異。 repl repl。它是一個互動的編程環境。您可以在最受歡迎的編程語言中創建一個工作空間，在該語言中，您可以在可以運行代碼的虛擬機上給您一個容器。在任何給定的補充中，都有兩個主要部分 - 編輯器和控制台。 編輯使用摩納哥，摩納哥是為Visual Studio代碼提供動力的技術。在移動設備上，編輯器是Ace。 repl。它有一個高級層，稱為黑客計劃。它允許在項目上提供更多的存儲空間，私人代碼和無限的合作者，而GitHub教育計劃包括3個月免費的黑客計劃。 Repl.it上有60多種不同的編程語言，包括Python，Ruby，HTML和Java。 該公司已從Y Combinator，Andreessen Horowitz，Bloomberg Beta和其他公司獲得資金。 “該公司擁有超過500,000個活躍的開發人員和超過300萬用戶。 REPL.it網站還設有一個脫口秀論壇。世界上許多開發人員都使用該論壇來分享他們的創作。該論壇被臥式談話主持人保持清潔。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
Stockimg.ai
stockimg.ai
團隊的 AI 圖像生成 - 您可以輕鬆生成 AI 徽標、AI 書籍封面、AI 海報等 - Stockimg AI Stockimg AI 是一款由人工智慧驅動的創新設計和內容創建工具，旨在簡化視覺和書面內容的生成過程。 Stockimg AI 非常適合企業、行銷人員和社群媒體經理，讓使用者能夠快速且有效率地創建令人驚嘆的設計。
BeautyPlus
beautyplus.com
BeautyPlus AI 照片編輯器專為輕鬆照片編輯而設計。它是一款基於人工智慧的圖像編輯應用程序，使用先進的人工智慧演算法來自動增強和編輯圖片以獲得更好的品質。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一個聊天 UI 前端，可讓您透過 API 金鑰使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 透過將 API 金鑰與 Typing Mind 等聊天 UI 前端結合使用，您可以享受以下好處： * 您只需按使用量付費（而不是像 ChatGPT Plus 那樣按月訂閱） * 您的聊天對話不會用於 OpenAI/Claude/etc 的訓練。 * 在統一介面內方便地與多個模特兒聊天 * 享受專業、先進的聊天使用者介面和大量功能 * Typing Mind 首先離線且預設私密。您的所有資料、訊息和 API 金鑰都儲存在您的裝置本機，除了您之外沒有人可以看到它們。
Frase
frase.io
Frase 是一款人工智慧寫作和 SEO 工具，可協助完成與內容創建相關的各種任務。它可以免費使用，不需要任何編碼知識。 AI寫作工具包括AI內容生成器、簡介生成器、大綱生成器、釋義工具、段落重寫器、博客標題生成器、描述生成器、人們也問、產品描述生成器、口號生成器、摘要生成器、價值主張生成器和句子重寫機。 每個工具都是針對不同類型的內容量身定制的，可用於快速輕鬆地創建獨特的、引人入勝的內容。此外，Frase 還提供一系列資源，包括即時產品演練、部落格、速成課程和幫助中心。 透過 Frase，內容創作比以往更快、更輕鬆、更有效率。