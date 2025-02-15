生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 薩爾瓦多

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
Claude
claude.ai
克勞德（Claude）是人類的下一代AI助手，由人類眾所周知，經過訓練，可以安全，準確且有安全，以幫助您盡力而為。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智慧音訊研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了 AI 音訊模型，可產生逼真、多功能且具有情境感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊使日常用戶、產消者和企業可以使用這些模型來創建和在地化內容。 我們的技術用於為有聲讀物和新聞文章配音、為視頻遊戲角色製作動畫、幫助電影預製作、自動化娛樂本地化流程、為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它也為那些失去聲音的人回饋了聲音，並為日常生活中有無障礙需求的人提供了幫助。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高級AI和機器學習的工具，通過提高搜索功能和大型數據集的分析來幫助組織做出更好的數據驅動決策。 該網站本身似乎著重於提供AI驅動的見解，使用戶可以以更智能，更有效的方式搜索和檢索數據。這可能涉及： - 智能搜索：使用AI來增強傳統搜索功能，例如理解上下文或搜索中的情感。 -DATA Insights：利用AI揭示可能不會立即顯而易見的數據的模式和趨勢。 - 業務應用程序：幫助企業使用數據來優化決策和運營。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
VEED
veed.io
Veed是想要擴展視頻製作的企業的多合一平台。市場營銷，銷售，L＆D和社交媒體的200多個國家 /地區的客戶比以往任何時候都快30倍。 VEED將力量掌握在您的團隊手中： *記錄質量內容 *輕鬆編輯視頻 *自動轉錄 忘記學習笨拙且昂貴的編輯軟件或依靠代理商。 Veed是您直觀的視頻工具套件。從首席執行官到實習生的每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 Veed Enterprise允許您： *實時與其他團隊成員合作 *訪問30,000多個股票媒體資產的圖書館 *使用自定義模板節省時間 哦，Veed具有一套AI工具，可使生產提高10倍。 Veed AI讓您： *使用AI頭像轉換為視頻 *自動生成準確的字幕 *立即刪除視頻和圖像背景 *等等 VEED是為超過300萬創作者提供世界一流視頻策略的軟件。 * VEED是一個視頻編輯平台，可提供自動字幕，內容檢測和各種設計選項之類的功能。 *用戶經常提及易用性，字幕功能的準確性以及允許創造性編輯和專業質量視頻的各種設計選項。 *審稿人遇到了問題，例如基於成員資格級別，偶爾處理時間緩慢的功能以及對基本計劃中更高級功能的渴望的限制。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運行程式碼的容器。在任何給定的 repl 中，都有兩個主要部分 - 編輯器和控制台。 該編輯器使用 Monaco，這是為 Visual Studio Code 提供支援的相同技術。在行動裝置上，編輯器是 Ace。 Repl.it 有一個名為「駭客計畫」的高級套餐。它允許在專案中提供更多的儲存空間、私人程式碼和無限的協作者，而 Github Education 計劃包括 3 個月免費的 Hacker 計劃。 repl.it 上有 60 多種不同的程式語言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 該公司已獲得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的資助。 「該公司每週擁有超過 50 萬名活躍開發者和超過 300 萬用戶。 Repl.it 網站也有 Talk 論壇。世界各地的許多開發人員都使用該論壇來分享他們的創作。 Repl Talk 版主保持論壇的清潔。
DeepBrain AI
deepbrain.io
Deepbrain AI工具為企業供您選擇提供了多種有吸引力的AI頭像。該工具配備了各種種族，年齡和样式，以確保適合任何業務需求。 AI工作室還提供80多種語言的這些化身，使其成為全球企業的全球解決方案。 AI頭像不僅在多個種族和專業中可用，而且該工具還允許自定義化身滿足特定的業務需求。 AI AVATAR工具還包括回憶，視頻文本，視頻的PowerPoint，Chatgpt，Face Swap和文字到語音等功能。這些功能為企業提供了進一步的靈活性，使他們可以輕鬆而效率地創建視頻。 Deepbrain AI工具在包括金融服務，零售，教育和媒體在內的各個行業都可以有益。 此外，頭像可用於多種目的，包括培訓視頻，操作視頻和在線視頻製作。總體而言，Deepbrain AI工具為企業提供了針對視頻需求的動態解決方案。 它具有多功能性和可定制性，非常適合尋求創造性方法來增強其營銷策略的企業。
Poly.AI
polyai.ai
Poly.AI 是一個創新的聊天機器人平台，旨在利用下一代人工智慧促進更深入、更謹慎的對話。它使用戶能夠與超過 1000 萬個獨特的角色進行自由、動態的聊天，從而增強角色扮演體驗和休閒對話。
HeyGen
heygen.com
專業的AI視頻只能通過輸入，單擊，拖動來完成！ 憑藉無與倫比的自定義和個性化經驗，Heygen的100多個現實AI頭像可以是您引人入勝的發言人，以40多種語言與各種用例進行各種口音，包括營銷促銷，個性化的銷售推銷， Elearning，Elearning，Training和Develpment，Divelling和demander和Hogogy視頻。 沒有更昂貴且耗時的攝像頭，視頻代理商或演員/女演員。現在，您手中有一個個人視頻工作室！ *該產品是一種視頻創建工具，允許用戶使用AI頭像和文本到語音功能生成視頻。 *用戶喜歡易用性，化身和唇部同步的質量以及創建視頻的速度。 *審稿人指出了客戶服務的問題，預覽的隱藏限制，昂貴的信用系統以及視頻翻譯功能的問題。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (CRM)。 AWS 技術在世界各地的伺服器場實施，並由亞馬遜子公司維護。費用是根據使用者選擇的使用量（稱為「即用即付」模式）、硬體、作業系統、軟體或網路功能的組合，以及所需的可用性、冗餘性、安全性和服務選項。訂閱者可以付費購買一台虛擬 AWS 電腦、一台專用實體電腦或兩者的叢集。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂閱者的系統提供安全保障。 AWS 在全球許多地理區域開展業務，其中有 6 個位於北美。所有服務均根據使用情況計費，但每種服務以不同的方式衡量使用情況。根據Synergy Group 的數據，截至2017 年，AWS 佔據了所有雲端（IaaS、PaaS）的34% 的主導地位，而緊隨其後的三個競爭對手微軟、谷歌和IBM 分別擁有11%、8% 和6% 的份額。
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI 影像產生器是 Black Forest Labs 開發的最先進的文字到影像生成模型。它根據文字提示創建高品質的圖像，利用先進的人工智慧技術來產生逼真和藝術的視覺效果。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou 是一個由人工智慧驅動的平台，允許用戶使用 Deepfake 技術將文字轉換為語音或將錄音轉換為不同的聲音。該服務提供文字轉語音、語音到語音轉換和視訊口型同步。 FakeYou 利用數小時語音資料訓練的先進深度學習模型來產生逼真、自然的聲音。用戶可以輸入文字或音頻，並選擇眾多支援的語音選項之一，例如名人、卡通、遊戲角色等。 文字轉語音引擎將分析輸入文字並產生類似人類的聲音大聲朗讀文字。語音轉換引擎可以將錄音轉換為不同的聲音，如荷馬辛普森或巴拉克奧巴馬。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智慧和您提供支援的文字到影片。 Rephrase Studio 是一個文字到影片產生平台，可消除影片製作的複雜性，使您能夠在幾分鐘內使用數位化身創建具有專業外觀的影片。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
Simplified
simplified.com
簡化是一個創建，協作和擴展營銷的應用程序。設計，寫營銷副本，創建視頻，協作並發佈到社交活動中 - 都位於同一地方。 簡化為速度和簡單性而建立，可幫助超過40萬創作者，營銷人員和企業擴展營銷，簡化其工作流程並單擊幾下完成工作。借助無代碼設計編輯，AI作家，令人驚嘆的模板，多個品牌套件，無限制工作區和應用內發布，您可以在不切換選項卡的情況下開始和完成營銷。曾經。
Craiyon
craiyon.com
Craiyon 是一個 AI 模型，可根據任何文字提示繪製圖像！
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor 是一款基於人工智慧 (AI) 的程式碼解釋器，旨在幫助各個層級的開發人員（尤其是初學者）了解程式碼如何在各種程式語言中運作。 這個工具很直觀，您只需輸入您感興趣的程式碼並選擇您想要的解釋方式。使用AI Code Mentor，您將更深入地了解程式設計邏輯，成為更好的開發人員。
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能強大的人工智慧文案和圖像生成 SaaS（軟體即服務）工具，旨在提高專業人士的生產力並簡化內容編寫流程。 Zomani. 提供智慧寫作協助、文法和拼字檢查、抄襲偵測、內容優化和無縫協作功能，幫助內容作者有效率地產生高品質、無錯誤的內容。 Zomani 將您的內容與現有內容的廣泛資料庫進行比較，以識別任何無意的相似之處或抄襲情況。 還有更多。
R2 Copilot
r2copilot.ai
R2 Copilot 是一款以隱私為中心、由 GPT 驅動的 AI 助手，適用於您的日常業務通訊。 R2 Copilot 可作為 Microsoft Office 365 產品、社交媒體平台的插件以及各種線上服務和應用程式的擴充功能。 R2 旨在改變您與 AI 助理互動的方式，使用尖端的 AI 語言學習模型和創新的資料交換協議，使您的互動安全、快速且嚴格保密 R2 的使用是基於使用者和 AI 助理之間的通用互動模型 - 透過使用者輸入的提示和從助理收到的答案。由於它是一種通用模型，因此不需要使用者進行陡峭的學習曲線。 R2 Copilot 與其他助手的真正區別在於它注重通訊保密 您在使用 R2 Copilot 時撰寫和提示輸入的任何內容都會在您的裝置上加密，並在您關閉外掛程式時立即刪除。這樣，您與 R2 的通訊始終保持私密。
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI 是一款自動化線上寫作助手，提供全套寫作和修訂工具，包括 AI 校對器、AI 釋義器、AI 摘要器、語言翻譯器和抄襲檢查器。 Wordvice AI 旨在成為滿足您所有寫作和修改需求的一站式資源。 Wordvice AI 使用最新的人工智慧技術來創建有用且直覺的工具，非常適合研究人員、學生和商業專業人士。新的人工智慧寫作生成器和擴展目前正在開發中...
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me 是一款網頁應用程序，可協助使用者輕鬆提升溝通技能。它允許用戶只需點擊幾下即可產生專業的訊息、求職信和複雜的 Excel 公式。該服務旨在簡化溝通並節省用戶時間。 該服務的工作原理是讓使用者輸入一些有關他們需要產生的訊息、信件或公式的基本資訊。使用者可以選擇訊息的語氣、語言和長度。對於求職信，使用者提供有關職位和公司的資訊。對於 Excel 公式，使用者描述他們需要公式計算什麼。 然後，Professionalize It To Me 使用先進的人工智慧根據用戶的輸入產生專業的溝通。人工智慧旨在產生類似人類的自然語言內容。
PodScribe
podscribe.com
Podscribe 是播客廣告的獨立自動驗證和歸因平台。 透過人工智慧+人工審核的結合，我們驗證了十多個元素，以確保您的播客廣告完美運作。 這些因素包括： - 正確的促銷/URL - 競爭性分離 - 正確的長度 - 正確的位置（例如中段與前段） - 未堆疊在其他 4 個廣告後面 - 品牌安全 我們也利用人工智慧+人工審核的結合，提供業界第一個也是唯一的大規模人工品牌安全評分（基於 IAB/GARM 標準）。這些值得信賴的分數讓廣告主對購買充滿信心，尤其是在規模較小、鮮為人知的播客上。 了解我們今天如何提高您的播客/YouTube 投資回報率，將您的內部團隊的效率提高 5 倍，並減輕您的品牌安全擔憂！
Pennore
pennore.com
Pennore 是獲取優質網路內容的簡單快速的方法。透過我們，您可以立即為您的網站訂購內容。訂購非常容易和簡單，並且您的內容是由忠誠且有能力的作家撰寫的。
younet.ai
younet.ai
Younet 是一個由人工智慧 (AI) 提供支援的創新平台，使用戶能夠根據其數據知識創建個人化的 AI 模型。我們的平台利用自然語言處理 (NLP) 的力量來理解用戶查詢並提供準確的回應。 Younet 的應用程式涵蓋客戶服務、行銷、科學、銷售、分析和客戶參與等領域，對於尋求深入了解客戶行為並提供個人化體驗的企業而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用於個人用途來解決智力任務。透過 Younet 體驗人工智慧的未來。
RightBlogger
rightblogger.com
RightBlogger 是一系列由人工智慧驅動的工具和解決方案，可協助您自動化創意流程。這些工具可以產生各種語言的內容，包括愛爾蘭語等罕見語言。內容還可以從不同的角度編寫、縮短、擴展、重寫、釋義、提煉成常見問題、清單或其他文字。甚至還有專注於 SEO 的工具可以幫助您優化標題、創建影響深遠的描述以及研究關鍵字。一旦將這些與人工智慧驅動的社交媒體和冷電子郵件支援結合起來，您就會獲得完美的創意風暴。
Xzero
xzeroai.com
使用 Xzero AI 促進您的內容創作，Xzero AI 是人工智慧驅動的寫作、圖像生成和編碼的領先平台。輕鬆為網站、部落格、社群媒體等創建高品質內容。釋放最佳人工智慧作家的力量，取得令人驚嘆的結果
Xerolag
xerolag.com
Xerolag 是一款人工智慧內容生成應用程序，由最新的高級深度學習語言模型 GPT-3 提供支援。借助 Xerolag，您可以快速輕鬆地創建高品質、獨特的內容。我們先進的人工智慧技術可以產生任何語言的內容，涵蓋任何主題 - 從部落格文章和文章，到產品描述和網頁內容。使用 Xerolag 快速取得您需要的內容！
SummerEyes
summereyes.ai
SummerEyes 是一款由人工智慧驅動的生產力工具，可讓您立即總結您在網頁瀏覽器中選擇的任何文字 - 就像複製貼上一樣簡單。我們使用最新的自然語言處理演算法來提取、理解和重寫任何文字正文，以突出顯示重要細節並消除多餘內容，從而為您騰出時間來閱讀更多內容、了解更多內容、做更多事情。 只需 30% 的時間即可了解新聞文章的要點。閱讀分兩段的分析師報告的主要發現。從冗長的電子郵件中刪除所有不必要的細節。
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是首屈一指的人工智慧驅動的內容創作平台，徹底改變了個人和企業製作書面內容的方式。憑藉最先進的人工智慧技術，我們的平台提供了一套創新工具，旨在提高寫作效率和品質。從產生高品質的文章到透過智慧建議來完善寫作，Write On AI 使用戶能夠輕鬆創建引人注目的內容。我們的用戶友好介面和可自訂功能使其成為學生、專業人士和企業的首選工具。
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai 是終極人工智慧助理 使用人工智慧來幫助提高您的流程並節省工作時間。使用我們的人工智慧產生高品質的內容。
Flowrite
flowrite.com
Flowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可協助您更快、更有效率地撰寫電子郵件、訊息和其他通訊內容。它作為 Chrome 擴充功能或網路應用程式運行，並與 Gmail、Outlook、LinkedIn 和其他平台中的收件匣整合。 Flowrite 使用先進的自然語言處理技術來產生適合您需求的高品質寫作建議。它的工作原理如下： * 給 Flowrite 一些單字或片語來提供上下文 * 點擊Flowrite按鈕產生建議 * 查看人工智慧生成的建議並選擇您最喜歡的 * 如果需要則迭代 - Flowrite 提供多種選項 人工智慧會考慮您的指示和收件人詳細信息，在幾秒鐘內製作個人化的相關訊息。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基於 GPT-3 人工智慧的文案寫作工具，使用戶能夠快速輕鬆地創建高品質、有效的文案。它使用自然語言處理 (NLP) 來分析文字並產生引人入勝、令人信服且針對用戶目標受眾量身定制的內容。 TypeEngine 還為使用者提供了範本庫，使您可以快速為專案產生副本。借助 TypeEngine，您可以建立有說服力的文案，以自然有效的方式向受眾傳達訊息。
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智慧通訊輔助工具，旨在協助製作和改進對外銷售資訊。它能夠以用戶獨特的語氣、多種形式產生客製化訊息，從直接、大膽到創意、隨意。 此工具滿足多種出站管道和場景，方便跨電子郵件或LinkedIn等平台輕鬆操作。它提供從介紹到後續求婚和分手情況的幫助。 為了推動參與，吐溫確保基於語氣、目標、背景和歷史來傳達背景驅動、目標導向的訊息。該工具還提供訊息改進的即時建議，提供精細的替代方案和改進。 從精心製作可靠的介紹到創建後續訊息和處理回饋，吐溫有效地簡化了銷售溝通流程。 Twain 因其在產生清晰且引起共鳴的訊息方面的表現而受到認可，提供不同的定價計劃，包括免費、專業和客製化團隊計劃。 它因其增強訊息的語氣、結構和長度、節省時間的特性以及以可擴展方式運行的能力而受到用戶的稱讚。
Trolly.ai
trolly.ai
AI 產生 SEO 優化文章，速度提升 2 倍
EILLA
eilla.ai
Eilla AI 是一個由人工智慧驅動的平台，旨在重新定義併購 (M&A)、創投 (VC) 和私募股權 (PE) 交易的傳統工作流程。 它提供日常任務的自動化，同時也為複雜的決策過程提供堅實的支援。 Eilla AI 專注於模仿行業專業人士的素質，成功地改變了交易流的管理方式，從而提高了效率和生產力。 用戶可以儘早訪問以探索該平台的特性和功能，並透過他們的回饋來塑造其持續發展。該平台還提供“內部計劃”，主要針對特定公司，使他們能夠與執行和工程團隊進行高水準的參與，從而直接影響新功能的開發。 該平台旨在提高交易效率的同時，也非常注重促進與用戶社群的密切互動，旨在創造一個用戶驅動、以效能為導向的環境。 我們為需要幫助或旨在探索更廣泛的潛在合作的用戶建立了查詢和支援系統。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智慧工具改變全世界作家和讀者的生活。以極快的速度創造令人驚嘆的內容。 Jaq N Jil 是一款功能強大的AI 寫作工具，可讓您的內容編寫過程更快更好，具有AI 輔助內容規劃、AI 文字擴展和重寫、海量庫存圖片庫、文字和語音啟動的AI 聊天機器人等功能更多內容在他們的專業+版本中。它還透過 Zapier 與 5,000 多個工具整合。使用該工具來撰寫 SEO 部落格文章、社交貼文標題、散文和論文、行銷資料等等。 Jaq n Jil 的創建充分考慮了內容行銷人員的需求。由於 Jaq n Jil，作家和代理商都在體驗高效的工作流程和內容製作的增加。
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr 是由巴基斯坦公司 SnapRytr 開發的人工智慧寫作助理和文章撰寫器。它旨在幫助小型企業和自由內容作家大規模創作精心撰寫和研究的文章。透過 SnapRytr，使用者的寫入速度可以提高 10 倍，每月節省 100 多個小時。 AI 寫作助理隨附 80 多個 AI 工具，可產生社群媒體、行銷、登陸頁面和專業溝通的內容。它還透過智慧型人工智慧文章編寫器幫助推平作家的障礙，只需要最少量的輸入即可產生高品質的內容。使用者可以輕鬆地與同事分享產生的內容並獲得回饋，並且他們可以使用 SnapRytr 的 API 來建立自己的工具或自動化 Google Sheets。 SnapRytr 提供了包含數十個免費小工具的一站式套件，包括 AI 內容寫作工具、AI 商業寫作工具等。使用者可以選擇小工具的相關類別，無論他們需要行銷還是業務內容，並在一個地方方便地分類所有類型的小工具。 人工智慧文章編寫器使用起來毫不費力，使用者可以根據主題、目錄、大綱或關鍵字產生文章。目標是幫助使用者節省寫作時間，並在幾分鐘內寫出更出色的文章。 整體而言，SnapRytr 是一款有用的人工智慧寫作助手，可以為用戶節省無數的寫作時間，讓他們有時間專注於工作中更重要的方面。
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一個創新的數位平台，利用人工智慧來優化和自動化行銷內容創建。擁有 50 多個模板，使用者可以快速產生高品質的文字、創意圖像和音訊轉錄。它專為個人企業家和小型企業打造，即使僅使用行動裝置和 4G 連接，也能實現高效、簡單和快速的內容製作。
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph 是一款情境 SEO 和 AI 寫作工具，專注於 SEO 的三個基石：定位正確的關鍵字、加快內容速度以及創建有效的內容孤島。 SurgeGraph 的品牌承諾很簡單，幫助您快速成長自然流量並實現激增效應。 * SurgeGraph 是一款軟體工具，旨在協助內容創建、關鍵字研究和 SEO 優化。 * 評論者喜歡內容生成的速度和品質、直覺的介面、頻繁的更新以及關鍵字研究和 SEO 工具的無縫整合。 * 審查者遇到了影像產生功能的問題、偶爾的軟體錯誤，有些人發現關鍵字研究功能不如內容編寫部分有用。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智慧文案，為品牌、代理商和行銷人員產生內容。該軟體是一個網路應用程序，包含用於簡化文案寫作的模板或人工智慧工具。 使用者可以先輸入一些有關品牌、服務或產品的單字。 Copyter 可以產生超過 37 種語言的副本，包括英語、西班牙語、法語等。所有內容均屬於用戶，允許內容用於私人和商業目的。 此人工智慧寫作平台提供按月訂閱和按次付費訂閱。 Copyter 主要用於建立網站登陸頁面和 SEO 元描述的文字。它也適用於電子商務平台（例如亞馬遜）的標題和產品描述。其他常見用例包括 PPC（按點擊付費）廣告、社交媒體貼文和部落格。該系統包括一個整合的可讀性和語法檢查器，用於編輯文字並確保內容品質。
GetGenie Ai
getgenie.ai
透過 GetGenie AI（您的個人內容和 SEO 助理）的強大功能，產生長篇內容、短文以及介於兩者之間的所有內容。分析關鍵字、論壇問題和競爭對手，開始統治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
crear.ai
crear.ai
Crear.ai 是一款人工智慧內容助手，可協助使用者更快地編寫更好的內容。它為用戶提供了 20 多個模板、個人化選項以及改寫、擴展、壓縮和翻譯內容的能力。它還提供多種定價計劃，從免費版本到年度或月度計劃。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智慧滿足人類潛力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地釋放您的生產力和創造力。想像一下，節省數千個小時搜尋資訊、撰寫文字、發現想法和採購圖像。是時候增強你的大腦了，給自己更多的時間，把你的寫作速度提高 20 倍。 Eleo 不僅僅是另一種人工智慧服務。與其他平台不同，Eleo 允許您以適當的風格聊天和寫作、提出好問題、使用文案功能進行翻譯，甚至產生圖像。它是一款綜合工具，讓人工智慧的使用變得有趣、快速且實用。最好的部分是什麼？它價格實惠，並提供適合您需求的定價方案。 但為什麼Eleo會超級呢？嗯，領先的公司已經為員工配備了人工智慧，以獲得競爭優勢。 Eleo 為您提供在快速發展的就業市場中保持領先所需的技能。它提高效率、速度和創造力，使您成為所在領域的大師。 使用 Eleo 很簡單。只需註冊，選擇一個計劃，讓自己沉浸在平台中，然後毫不費力地開始執行您的任務。 Eleo 可在任何裝置上使用，因此您可以隨時隨地存取您的資訊、文件和影像。 不要落後。立即擁抱 Eleo.ai 的力量並釋放您的全部潛力。與我們一起踏上人工智慧世界的非凡之旅，體驗生產力和創造力的未來。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：透過我們的一體化 AI 儀表板增強您的業務 我們專門為小型企業和個人企業家提供強大的、數據驅動的人工智慧解決方案，我們用戶友好的儀表板使內容創建和專案管理變得輕而易舉。 Haller AI 可自訂、可擴展且經濟高效，是您優化工作流程並實現無與倫比的業務效率的一體化解決方案。加入我們的網絡，了解最新的人工智慧驅動的業務解決方案。
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai 是一個一體化的人工智慧平台。它幫助內容創作者和企業使用生成式人工智慧來克服白頁綜合症，創建原始圖像並使內容適應不同的格式、語氣和語言。已有超過 10,000 人在使用 BingBang.ai。為什麼不是你呢？