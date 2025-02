生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞內加爾

Professionalize It To Me

professionalizeitto.me

Professionalize It To Me 是一款網頁應用程序,可協助使用者輕鬆提升溝通技能。它允許用戶只需點擊幾下即可產生專業的訊息、求職信和複雜的 Excel 公式。該服務旨在簡化溝通並節省用戶時間。 該服務的工作原理是讓使用者輸入一些有關他們需要產生的訊息、信件或公式的基本資訊。使用者可以選擇訊息的語氣、語言和長度。對於求職信,使用者提供有關職位和公司的資訊。對於 Excel 公式,使用者描述他們需要公式計算什麼。 然後,Professionalize It To Me 使用先進的人工智慧根據用戶的輸入產生專業的溝通。人工智慧旨在產生類似人類的自然語言內容。