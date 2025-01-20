生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 羅馬尼亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智慧助手，經過安全、準確且可靠的培訓，可協助您出色地完成工作。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp 是一款 AI 藝術生成器，使用戶能夠安全、公平地創建 AI 生成的藝術。該工具使創作者能夠控制他們的藝術如何使用，是否應該根據其內容來訓練人工智慧模型和資料集，是否可以按照他們的風格生成人工智慧圖像，以及當他們的風格被用作靈感時是否應該歸功於他們在 DreamUp 生成的圖像中。 該工具將所有圖像升級到最高解析度，並允許用戶使用相同的提示重新運行，或調整原始提示以獲得新的方向。 此外，DeviantArt DreamUp 還為平台上提交的所有圖像自動標記 #AIart 和 DreamUp 指示。這有助於用戶控制在瀏覽 DeviantArt 時看到的 AI 藝術數量。 所有圖像必須符合服務條款和禮儀政策。所有 DeviantArt 會員均可獲得 5 個免費入門提示。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於2009 年，在《富比士》雲端100 強中排名第七，是《時代》雜誌100 家最具影響力的公司之一，是《Fast Company》人工智慧領域最具創新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作場所之一。我們採用遠端優先的混合工作模式，這意味著我們主要在家工作，並在北美和歐洲的中心進行面對面的協作。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公有雲基礎設施，以及 G Suite、企業版 Android 和 Chrome OS，以及用於機器學習和企業地圖服務的應用程式介面 (API)。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智慧提供支援的免費線上圖像建立工具。它旨在滿足各種創意需求，包括創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、商標等。 它提供了一種新手友好的方式，透過其人工智慧支援的功能，像專業人士一樣編輯圖像。使用者可以製作獨特的藝術作品、逼真的圖像，並嘗試融合真實圖像和合成圖像以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合成引人注目的作品的動態方式，從而提供巨大的創意靈活性。 Playground AI 的產品超越了標準圖像編輯，允許用戶將圖像擴展到原始邊界之外，無縫整合不同場景中的對象，並將其富有想像的概念具體化為視覺現實。 它透過提供將想法與他人結合的功能進一步增強了協作潛力，從而擴大了創造力的範圍。儘管功能強大，Playground AI 仍然致力於用戶友善性、可訪問性和包容性，使其成為經驗豐富的設計師和圖像創作新手的理想選擇。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智慧音訊研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了 AI 音訊模型，可產生逼真、多功能且具有情境感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊使日常用戶、產消者和企業可以使用這些模型來創建和在地化內容。 我們的技術用於為有聲讀物和新聞文章配音、為視頻遊戲角色製作動畫、幫助電影預製作、自動化娛樂本地化流程、為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它也為那些失去聲音的人回饋了聲音，並為日常生活中有無障礙需求的人提供了幫助。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (CRM)。 AWS 技術在世界各地的伺服器場實施，並由亞馬遜子公司維護。費用是根據使用者選擇的使用量（稱為「即用即付」模式）、硬體、作業系統、軟體或網路功能的組合，以及所需的可用性、冗餘性、安全性和服務選項。訂閱者可以付費購買一台虛擬 AWS 電腦、一台專用實體電腦或兩者的叢集。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂閱者的系統提供安全保障。 AWS 在全球許多地理區域開展業務，其中有 6 個位於北美。所有服務均根據使用情況計費，但每種服務以不同的方式衡量使用情況。根據Synergy Group 的數據，截至2017 年，AWS 佔據了所有雲端（IaaS、PaaS）的34% 的主導地位，而緊隨其後的三個競爭對手微軟、谷歌和IBM 分別擁有11%、8% 和6% 的份額。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍。 VEED AI 讓您： * 使用人工智慧頭像將文字轉換為視頻 * 自動產生準確的字幕 * 立即刪除影片和圖像背景 * 還有更多 VEED 是一款為超過 300 萬創作者提供世界級影片策略的軟體。 * VEED 是一個影片編輯平台，提供自動字幕、內容偵測和各種設計選項等功能。 * 用戶經常提到易用性、字幕功能的準確性以及允許創意編輯和專業品質影片的各種設計選項。 * 審閱者遇到了一些問題，例如基於會員等級的功能限制、偶爾緩慢的處理時間以及希望在基本計劃中提供更高級的功能。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智慧應用研究公司，致力於塑造藝術、娛樂和人類創造力的下一個時代。 快速編輯影片所需的一切。神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一個協作平台，2 至 2000 人的團隊可以在其工作中採用人工智慧。 在一個共享工作空間中學習、協作和掌握 AI。 想像這樣一個世界：您的團隊的集體智慧被人工智慧放大，激發創造力，提高生產力並促進創新。 當然，您認識到像 ChatGPT 這樣的法學碩士的潛力，但說服您的整個團隊並不那麼容易。 您希望建立有效的人工智慧驅動的工作流程並與每個人分享人工智慧見解，但您缺少一個實現這一目標的專用平台。 您甚至想知道，“我的團隊是否充分利用了人工智慧的潛力？” 認識 GPT 團隊。
WordHero
wordhero.co
WordHero 是一款專為作家、行銷人員和企業主設計的人工智慧寫作助理。只需點擊一下，只需幾秒鐘即可產生不同形式的內容：部落格、電子郵件、社交媒體貼文、產品描述等等。 擁有一個工具可以在幾秒鐘內為您的企業創建長篇部落格文章，這不是很神奇嗎？ WordHero 利用 OpenAI 的 GPT-3（一種具有 1750 億個參數的高階語言模型）的強大功能，為您節省研究和寫作的時間和精力。 透過 WordHero，您可以使用 60 多種書寫工具。他們將這些工具分為 5 大類：
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運行程式碼的容器。在任何給定的 repl 中，都有兩個主要部分 - 編輯器和控制台。 該編輯器使用 Monaco，這是為 Visual Studio Code 提供支援的相同技術。在行動裝置上，編輯器是 Ace。 Repl.it 有一個名為「駭客計畫」的高級套餐。它允許在專案中提供更多的儲存空間、私人程式碼和無限的協作者，而 Github Education 計劃包括 3 個月免費的 Hacker 計劃。 repl.it 上有 60 多種不同的程式語言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 該公司已獲得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的資助。 「該公司每週擁有超過 50 萬名活躍開發者和超過 300 萬用戶。 Repl.it 網站也有 Talk 論壇。世界各地的許多開發人員都使用該論壇來分享他們的創作。 Repl Talk 版主保持論壇的清潔。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文字轉語音應用程序，可讓全世界輕鬆存取資訊。超過 20 萬人使用我們的 Google Chrome 擴充功能、網頁應用程式、iOS 應用程式和 Android 應用程式。我們的使命是確保閱讀永遠不會成為學習的障礙。 我們出色的用戶是學生、專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人有閱讀障礙和注意力不足過動症等學習差異，而許多人只是想更快地閱讀和隨時隨地聆聽。借助 Speechify，您可以將任何書籍、文件或網站轉換為音頻，並在車內、洗衣服、遛狗、做晚飯、鍛煉、跳傘時聆聽 - 無論您的日常生活是什麼！ Speechify 也為 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支援。輕鬆將文字轉語音新增至您的網站。 我們無所畏懼的執行長 Cliff Weitzman 於 2017 年在布朗大學的一間宿舍裡創立了 Speechify，這樣他就可以與其他人分享他一直在開發的令人難以置信的文本轉語音軟體。克里夫患有閱讀障礙，他對自己花了多少時間和精力來閱讀感到沮喪。先進的 TTS 技術徹底改變了遊戲規則，它使他能夠比普通讀者快 3 倍地完成閱讀，並更好地理解和保留資訊。 在 Speechify，我們的目標是讓閱讀永遠不會成為任何人學習的障礙。沒有什麼可以阻止您快速有效地學習資訊。 在短短幾年內，Speechify 已發展到在全球擁有 100 多名團隊成員。我們為這支令人難以置信的團隊感到自豪，團隊的成員曾擔任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的領導者和高級工程師。我們都熱愛並優先考慮所有權，快速交付價值，盡可能多地學習並讓我們的用戶感到被賦予權力。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
PlayHT
play.ht
PlayHT 是一個由人工智慧驅動的語音生成平台，可讓您立即建立超逼真的文字轉語音。他們的語音人工智慧可以將文字轉換為自然的人類聲音，跨越任何語言和口音。 * PlayHT 使用先進的語音 AI 和機器學習技術，從文字輸入產生類似人類的聲音。 * 他們擁有包含 142 種語言和口音的 900 多個人工智慧語音庫。 * 您只需將文字輸入或貼上到他們的線上文字轉語音編輯器中，它就會立即合成語音。 * 您可以自訂聲音、速度、音高、發音等。 * 聲音聽起來非常真實和人性化。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 圖像產生器是一款線上工具，旨在根據文字提示產生圖像。它允許用戶根據輸入創建人工智慧生成的藝術和圖像，幾乎立即可視化想法。 除了人工智慧影像生成功能外，Fotor 還提供一整套影像編輯工具。其中包括調整大小、裁剪、模糊、銳利化以及為影像添加文字或邊框。 除了傳統的編輯之外，用戶還可以將照片轉換為草圖或卡通、創建拼貼畫、合併圖像以及更改照片背景。該平台還提供了操作面部特徵、高檔圖像，甚至生成 PNG 檔案的工具。 Fotor 的功能擴展到創建用於行銷的徽標、傳單和海報，以及 YouTube 縮圖或 Instagram 貼文設計等社交媒體資產。 該平台涵蓋了廣泛的應用，例如編輯圖像中的文字、為照片著色以及從圖像中刪除物件或背景。除了照片編輯之外，Fotor 還提供類似的 AI 工具來產生和增強影片和 GIF，還允許用戶刪除浮水印或物件。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Magai
magai.co
Magai 是一個基於人工智慧的平台，可幫助內容創作者加速創作過程。憑藉直覺的聊天介面和尖端的人工智慧模型，其強大的工具集使用戶能夠快速且準確地生成和完善內容。改變內容製作方式 - Magai 是內容創作的終極解決方案。 Magai 是一個突破性的平台，有望徹底改變您與人工智慧互動的內容生成、編輯和管理方式。 Magai 受到行業領導者的信賴並在多家媒體上亮相，它不僅提供強大的人工智慧聊天機器人模型，而且還提供大量工具，為您的內容創建過程添加令人難以置信的功能。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，提供各種工具來幫助寫作和研究的各個方面。它提供抄襲檢查、引用、語法更正、翻譯、文字生成等功能。 Smodin 利用先進的人工智慧模型和演算法來增強其寫作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文字重寫器 - 此功能使用人工智慧來分析文字並重寫它，同時保持原始意義。它重新措辭並更改措辭以創建新版本的文本。 * 抄襲檢查器 - 抄襲檢查器掃描文字並使用人工智慧將其與數十億線上資源進行比較。它突出顯示任何重複或非原創內容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型語言模型產生任何主題的新文字。它可以撰寫完整的文章、論文、研究論文等。 * AI Grader - 該工具分析論文和書面文本，以提供回饋和改進建議。它著重於語法、結構、可讀性等元素。 * AI 聊天 - 聊天機器人使用對話式 AI 進行自然對話。它可以透過直覺的聊天介面回答問題、總結文字、產生新內容等。
Verbatik
verbatik.com
Verbatik 是一項創新的文字轉語音 (TTS) 服務，可使用先進的人工智慧語音將文字轉換為自然的語音。只需點擊 5 次，用戶就可以將任何文字轉換為高品質的音訊 mp3 或 wav 檔案。 Verbatik 使用最先進的機器學習演算法來產生逼真的聲音。用戶只需： * 從 142 種語言和口音的 600 多種人工智慧語音中進行選擇 * 在編輯器中輸入文字 * 自訂語氣、情緒、發音 * 點擊合成並下載音頻 Verbatik 可以處理任何長度或複雜程度的文本，以產生聽起來自然的結果。
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta 的 AI Studio 根據靈感和個人興趣創建 AI 角色，讓用戶可以創建獨特的 AI。
Content at Scale
contentatscale.ai
Content at Scale 的 RankWell 是有史以來第一個無法檢測的 AI SEO 內容編寫器，旨在透過取代僱用編寫團隊的需要來擴展內容行銷，而不會損失品質或冒聲譽風險。從關鍵字到完整的部落格文章（標題、元描述、簡介到結論），無需任何人工幹預。
Build AI
buildai.space
建立適合您業務的、由人工智慧驅動的網路應用程式。無需任何技術技能。 在幾分鐘內建立人工智慧介面。只需描述您的應用程序，讓我們的平台完成剩下的工作。無需編碼！
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一個生成式 AI 影片編輯平台，只需點擊一下即可輕鬆將您的長鏡頭變成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是將影片內容創作民主化，讓任何有故事可講或熱衷分享的人都可以使用它，而不僅僅是那些擁有內容創作或影片編輯專業知識的人。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公認的人工智慧影片創作平台。數千家公司使用它創建 120 種語言的視頻，節省高達 80% 的時間和預算。受到埃森哲、BBC、Google、亞馬遜等機構的信賴。 只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info是一款線上釋義工具，利用人工智慧技術來改寫句子。該工具會取代具有相似含義的單字並修改句子結構，同時保留文字的原始含義。 它可以用於撰寫部落格文章、創作獨特的文章以及行銷文案等多種用途。 它支援多種語言，使用戶能夠用各種語言重新表述文本。 它有助於提高用戶對網站的參與度並提供競爭優勢。 學生可以依靠它來製作文法準確、無抄襲的作業。教師可以將其用於學習筆記、報告和測驗。 記者可以以清晰簡潔的方式重新表述文本，避免逐字複製來源。 在寫作方面，該工具有助於製作無抄襲且有利於SEO 的部落格文章、引人入勝的劇本寫作、有說服力的文案寫作和無限的內容生成。釋義文本聞名。 與其他工具相比，它提供了較高的字數限制和無限的日常使用。該平台支援多種語言，確保全球用戶的可訪問性。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智慧和您提供支援的文字到影片。 Rephrase Studio 是一個文字到影片產生平台，可消除影片製作的複雜性，使您能夠在幾分鐘內使用數位化身創建具有專業外觀的影片。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免費的文字轉語音工具，提供語音合成服務，支援多種語言，包括英語、法語、德語、西班牙語、阿拉伯語、中文、日語、韓語、越南語等，以及各種語音風格。您可以用它來朗讀文字和電子書，或下載音訊檔案以用於商業用途（完全免費）。作為一款優秀的免費TTS工具，TTSMaker可以輕鬆在線上將文字轉換為語音。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 讓雄心勃勃的團隊能夠建立有影響力的 AI 代理程式。 Voiceflow 深受設計師和開發人員的喜愛，可協助團隊共同建立、測試、交付、衡量和改進語音和聊天體驗。中階市場和財富 500 強企業的對話式 AI 產品團隊（從 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得寶）信賴 Voiceflow 作為他們的協作式 AI 代理構建平台。直覺的代理建構器畫布、知識庫和內容管理系統與可擴展的開發人員工具包相結合，用於交付可在整個客戶體驗中擴展的高級人工智慧代理。如今，全球有超過 25 萬個雄心勃勃的團隊正在 Voiceflow 上建立代理商。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家獨立的人工智慧公司，專注於電腦視覺、自然語言處理和音訊辨識。 Clarifai 成立於 2013 年，是最早成立的深度學習平台之一，為非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料提供人工智慧平台。其平台支援整個人工智慧生命週期，包括圖像、視訊、文字和音訊資料的資料探索、資料標記、模型訓練、評估和推理。 Clarifai 總部位於華盛頓特區，利用機器學習和深度神經網路自動識別和分析圖像、視訊、文字和音訊。 Clarifai 使用戶能夠透過 API、行動 SDK 和/或本地解決方案將人工智慧技術應用到他們的產品中。
Corrector App
corrector.app
校正器應用程式是最好的語法檢查器，提供多種語言版本！無需帳戶或下載。與文法錯誤說再見！
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou 是一個由人工智慧驅動的平台，允許用戶使用 Deepfake 技術將文字轉換為語音或將錄音轉換為不同的聲音。該服務提供文字轉語音、語音到語音轉換和視訊口型同步。 FakeYou 利用數小時語音資料訓練的先進深度學習模型來產生逼真、自然的聲音。用戶可以輸入文字或音頻，並選擇眾多支援的語音選項之一，例如名人、卡通、遊戲角色等。 文字轉語音引擎將分析輸入文字並產生類似人類的聲音大聲朗讀文字。語音轉換引擎可以將錄音轉換為不同的聲音，如荷馬辛普森或巴拉克奧巴馬。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的數位研究助手，為您閱讀論文並為您提供亮點！ Scholarcy 將您的文件轉換為可搜尋、可共享的摘要抽認卡庫，可在任何裝置上訪問，並具有協作筆記和註釋功能。從 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 檔案建立摘要卡，從 Dropbox 匯入，然後匯出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Aha!
aha.io
啊哈！是全球領先的產品開發軟體。我們幫助超過 100 萬產品製造商將他們的策略變為現實。我們的工具套件包括啊哈！路線圖，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知識，啊哈！發展。產品團隊依靠我們的專業知識、指導範本和 Aha! 的培訓計劃。學院成為他們最好的。我們很自豪能夠成為一家與眾不同的高成長 SaaS 公司。該業務自籌資金、獲利且 100% 偏遠。我們被公認為最適合工作的完全遠端公司之一，倡導 Bootstrap Movement，並透過 Aha! 向有需要的人捐贈了超過 100 萬美元。關心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在幫助產品經理提供簡化且協調良好的產品策略，並具有可根據特定工作流程要求進行客製化的強大環境。 * 審閱者經常提到該工具的廣泛功能、根據組織需求進行客製化的能力、快速且有用的技術支援以及與 Jira 和 SFDC 等其他平台的有效整合。 * 審查者遇到了自訂選項的限制，特別是字體樣式和庫存圖示、初始設定階段的顯著複雜性、陡峭的學習曲線以及報告功能的限制，特別是無法建立有關記錄變更的報告。
Conch
getconch.ai
海螺AI是一款小說寫作助手，幫助你將想法轉化為文字。 使用海螺產生新的句子和段落。 使用重寫來重新措詞文字。 使用 Google Docs 和 Gmail 上的下一個句子功能產生下一個句子。 海螺也可以幫助你閱讀。 使用摘要工具，您不僅可以總結文本，還可以使用它將複雜的文本正文轉換為易於理解的句子。 特徵 - 重寫：反白並重寫句子和段落 - 摘要器：總結 pdf、書籍和文章中選定的文本 - 海螺：回答任何問題或產生任何類型的內容 - 範本：產生簡介、大綱等等。 - Humanizer：重寫 AI 產生的文字以透過 AI 探測器 - Finder：詢問有關當前網站、任何文章或任何 PDF 的問題，人工智慧將挖掘答案。比預設查找好 10 倍。
Narakeet
narakeet.com
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Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是網路出版商的一款工具，可協助他們確保製作原創內容。 原創內容 = 獨特的人類創作內容...Google和讀者想要的那種！ Originality.AI 確保原創內容能夠透過...發布 AI 偵測器- Originality.AI 內部建構的AI 旨在識別由任何流行的NLP API 創建的內容，包括GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和GPT-3（世界上第一個識別GPT-3的工具） ）。 Originality.AI 可以預測內容是否由任何流行的 AI 寫作助理製作。 抄襲檢查器 - 嚴肅的網路出版商/內容行銷人員需要確保他們發布的內容沒有抄襲，以便他們的內容有最好的排名機會。 Originality.AI 是一款抄襲檢查器，專為需要管理作家團隊的嚴肅網路出版商而建造。只需輸入您的 URL，它即可提供團隊管理、儀表板、掃描記錄、自動積分和完整網站掃描。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是領先的人工智慧偵測器，用於檢查文件是否由 ChatGPT 等大型語言模型編寫。 GPTZero 在句子、段落和文件層級檢測 AI。 GPTZero 的模型在大型、多樣化的人類書寫和人工智慧生成文字語料庫上進行訓練，重點是英語散文。迄今為止，GPTZero 已為全球超過 250 萬用戶提供服務，並與 100 多個教育、招聘、出版、法律等領域的組織合作。
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI 是業界領先的 AI 內容偵測工具，可協助檢查使用 ChatGPT、GPT-4、Google Gemini 和更多大型語言模型產生的 AI 內容。 AI 內容偵測器是一款軟體，旨在明確文字的原創性，並確定給定文字是由 ChatGPT 等 AI 文字產生工具編寫還是由人類編寫。人工智慧內容檢測使用大型資料集和許多其他因素來提供此評估。
Free text to speech
text-to-speech.online
免費文字轉語音是一款功能強大且免費的線上文字轉語音合成工具，可將文字轉換為自然流暢的人聲，並具有多種自訂功能。 它提供了100+個揚聲器供用戶選擇，支援多語言和方言，甚至可以中英文混合。它在音訊參數配置方面也很靈活，允許使用者調整語速、音高、發音、停頓等。 該工具廣泛應用於新聞閱讀、旅遊導航、智慧硬體和通知廣播等領域，甚至可以將文字內容轉換成MP3檔案下載保存。 此外，它還提供涵蓋 129 種語言和變體的各種神經網路語音，使其能夠輕鬆覆蓋全球受眾。 Chrome、Firefox、Edge 等所有主流瀏覽器以及微信均支援。 行動用戶可以嘗試使用Chrome、Firefox以及新版Edge。