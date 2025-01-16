生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 葡萄牙

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (CRM)。 AWS 技術在世界各地的伺服器場實施，並由亞馬遜子公司維護。費用是根據使用者選擇的使用量（稱為「即用即付」模式）、硬體、作業系統、軟體或網路功能的組合，以及所需的可用性、冗餘性、安全性和服務選項。訂閱者可以付費購買一台虛擬 AWS 電腦、一台專用實體電腦或兩者的叢集。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂閱者的系統提供安全保障。 AWS 在全球許多地理區域開展業務，其中有 6 個位於北美。所有服務均根據使用情況計費，但每種服務以不同的方式衡量使用情況。根據Synergy Group 的數據，截至2017 年，AWS 佔據了所有雲端（IaaS、PaaS）的34% 的主導地位，而緊隨其後的三個競爭對手微軟、谷歌和IBM 分別擁有11%、8% 和6% 的份額。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智慧助手，經過安全、準確且可靠的培訓，可協助您出色地完成工作。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公有雲基礎設施，以及 G Suite、企業版 Android 和 Chrome OS，以及用於機器學習和企業地圖服務的應用程式介面 (API)。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於2009 年，在《富比士》雲端100 強中排名第七，是《時代》雜誌100 家最具影響力的公司之一，是《Fast Company》人工智慧領域最具創新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作場所之一。我們採用遠端優先的混合工作模式，這意味著我們主要在家工作，並在北美和歐洲的中心進行面對面的協作。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運行程式碼的容器。在任何給定的 repl 中，都有兩個主要部分 - 編輯器和控制台。 該編輯器使用 Monaco，這是為 Visual Studio Code 提供支援的相同技術。在行動裝置上，編輯器是 Ace。 Repl.it 有一個名為「駭客計畫」的高級套餐。它允許在專案中提供更多的儲存空間、私人程式碼和無限的協作者，而 Github Education 計劃包括 3 個月免費的 Hacker 計劃。 repl.it 上有 60 多種不同的程式語言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 該公司已獲得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的資助。 「該公司每週擁有超過 50 萬名活躍開發者和超過 300 萬用戶。 Repl.it 網站也有 Talk 論壇。世界各地的許多開發人員都使用該論壇來分享他們的創作。 Repl Talk 版主保持論壇的清潔。
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI 是一個由人工智慧驅動的內容創建平台，提供各種工具來幫助您高效產生高品質內容。他們的主要產品包括： * AI 模板 - 跨不同類別的預製模板，例如部落格、電子郵件、社交媒體貼文等，您可以輕鬆自訂。 * AI 影像產生器 - 使用 DALL-E 2、DALL-E 3、穩定擴散等 AI 產生獨特的影像。 * AI 助理 - 根據您的需求量身定制的聊天機器人，可以自動回應客戶的查詢。 * AI 語音轉文字 - 準確地將音訊轉換為文字記錄。 * AI Voiceover - 以超過 100 種語言將文字傳送到逼真的類人語音。 * AI 代碼 - 取得代碼建議並在您鍵入時自動完成。 LilybankAI 使用先進的人工智慧簡化內容創作。請遵循三個簡單步驟： * 輸入內容 - 提供您的內容想法、文字記錄、圖像等。 * AI 生成 - LilybankAI 使用最新的 AI 模型分析您的輸入並產生高品質的輸出。 * 交付內容 - 此平台為您提供精美的客製化內容，與您的受眾產生共鳴。 您無需任何創造性的努力即可獲得 10 倍快的結果。 LilybankAI 易於使用的介面使任何人都可以輕鬆創建人工智慧內容。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的數位研究助手，為您閱讀論文並為您提供亮點！ Scholarcy 將您的文件轉換為可搜尋、可共享的摘要抽認卡庫，可在任何裝置上訪問，並具有協作筆記和註釋功能。從 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 檔案建立摘要卡，從 Dropbox 匯入，然後匯出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智慧提供支援的免費線上圖像建立工具。它旨在滿足各種創意需求，包括創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、商標等。 它提供了一種新手友好的方式，透過其人工智慧支援的功能，像專業人士一樣編輯圖像。使用者可以製作獨特的藝術作品、逼真的圖像，並嘗試融合真實圖像和合成圖像以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合成引人注目的作品的動態方式，從而提供巨大的創意靈活性。 Playground AI 的產品超越了標準圖像編輯，允許用戶將圖像擴展到原始邊界之外，無縫整合不同場景中的對象，並將其富有想像的概念具體化為視覺現實。 它透過提供將想法與他人結合的功能進一步增強了協作潛力，從而擴大了創造力的範圍。儘管功能強大，Playground AI 仍然致力於用戶友善性、可訪問性和包容性，使其成為經驗豐富的設計師和圖像創作新手的理想選擇。
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款創新的內容生成工具，利用人工智慧的力量幫助用戶創建高品質的書面內容。憑藉其先進的演算法、可自訂的選項和用戶友好的介面，GravityWrite 旨在簡化內容創建過程並提高生產力。 GravityWrite 是一款綜合性內容產生工具，它使用人工智慧技術產生引人入勝且結構良好的書面內容。它提供了用戶友好的介面和一系列功能，可以輕鬆創建高品質的文章、部落格文章、行銷文案等。 GravityWrite 旨在透過自動化內容創建過程來節省使用者的時間和精力。 GravityWrite 提供了多種可以增強您的內容創建過程的功能： * AI 驅動的內容生成：GravityWrite 利用先進的 AI 演算法根據您的輸入產生高品質的內容建議。它分析來自各種來源的數據，以提供準確且相關的內容推薦。 * 自訂選項：使用 GravityWrite，您可以自訂產生的內容，以符合您的品牌聲音和目標受眾。您可以調整內容的語氣、風格和長度以滿足您的特定需求。 * 關鍵字優化：GravityWrite 結合了智慧關鍵字優化，幫助您創建 SEO 友善的內容，從而提高您的搜尋引擎排名。透過無縫整合相關關鍵字，您可以提高內容的可見度並吸引更多的自然流量。 * 抄襲偵測：GravityWrite 包含內建抄襲偵測功能，確保您產生的內容是原創且獨特的。這可以幫助您保持信譽並避免搜尋引擎的任何潛在處罰。 * 省時高效：GravityWrite 透過為您提供結構良好的內容建議來簡化內容創建過程。這可以節省您的研究和寫作時間，讓您專注於工作的其他方面。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智慧音訊研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了 AI 音訊模型，可產生逼真、多功能且具有情境感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊使日常用戶、產消者和企業可以使用這些模型來創建和在地化內容。 我們的技術用於為有聲讀物和新聞文章配音、為視頻遊戲角色製作動畫、幫助電影預製作、自動化娛樂本地化流程、為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它也為那些失去聲音的人回饋了聲音，並為日常生活中有無障礙需求的人提供了幫助。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一個生成式 AI 影片編輯平台，只需點擊一下即可輕鬆將您的長鏡頭變成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是將影片內容創作民主化，讓任何有故事可講或熱衷分享的人都可以使用它，而不僅僅是那些擁有內容創作或影片編輯專業知識的人。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍。 VEED AI 讓您： * 使用人工智慧頭像將文字轉換為視頻 * 自動產生準確的字幕 * 立即刪除影片和圖像背景 * 還有更多 VEED 是一款為超過 300 萬創作者提供世界級影片策略的軟體。 * VEED 是一個影片編輯平台，提供自動字幕、內容偵測和各種設計選項等功能。 * 用戶經常提到易用性、字幕功能的準確性以及允許創意編輯和專業品質影片的各種設計選項。 * 審閱者遇到了一些問題，例如基於會員等級的功能限制、偶爾緩慢的處理時間以及希望在基本計劃中提供更高級的功能。
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI 是一款功能強大的影像產生器，專注於創建一致的角色並控制其姿勢、構圖和風格。
Shopia
shopia.ai
Shopia 是一款由人工智慧驅動的工具，為企業、自由工作者和代理商提供 SEO 和行銷內容解決方案。它提供了對超過 80 名 AI 作家和 SEO 助理的團隊的訪問，可以在幾秒鐘內生成產品描述、優化的廣告和完整的部落格文章。該工具提供人工智慧文章規劃器和作者，使用戶能夠規劃其內容策略並產生完整的文章，同時優化搜尋引擎優化內容。此外，Shopia 還提供了亞馬遜列表人工智慧，可以分析競爭對手的清單並產生資料驅動的副本。該工具還具有 API，允許用戶為其品牌創建自訂人工智慧模型。 Shopia 為電子商務、部落客和社群媒體專家提供解決方案，幫助對市場清單進行排名、管理 SKU、產生文章和優化廣告以獲得更高的投資報酬率。該平台擁有一個人才網絡，將用戶與受好評的自由工作者聯繫起來，幫助將生成的副本轉化為成品內容。 Shopia 還提供路線圖和學習資源，包括文章、影片和幫助中心，以引導用戶了解應用程式的功能。 總體而言，Shopia 是一款綜合工具，利用人工智慧的力量為尋求優化行銷和 SEO 策略的企業和專業人士提供解決方案。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智慧應用研究公司，致力於塑造藝術、娛樂和人類創造力的下一個時代。 快速編輯影片所需的一切。神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
LOVO
lovo.ai
LOVO 是一個專業級內容創建平台，由生成式人工智慧和先進的文字轉語音技術提供支援，可為行銷、廣告、電子學習、入門和在地化目的創建高品質的音訊和視訊內容。 LOVO 擁有一個不斷增長的庫，包含 100 多種語言的 500 多種類人情感聲音、精細的音頻控制和易於使用的介面。這就是為什麼超過 1,000,000 名專業人士信任 LOVO 來滿足他們的音訊和視訊內容需求。 * LOVO 是一款文字轉人工智慧語音工具，可讓使用者從文字產生音頻，提供多種語音和語言，並能夠微調效能。 * 評論家經常提到 LOVO 語音的自然聲音、其易用性以及透過為小段落或整個腳本生成音訊來節省時間和金錢的能力。 *使用者報告了語音選擇的局限性、某些語音的清晰度問題以及工具中缺乏「感覺」或「情緒」選項。
Booth AI
booth.ai
利用 AI 創作專業品質的產品攝影。 只需指定您想要的照片並上傳一些範例產品圖片，即可快速產生高品質的生活照片。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ 協助產品團隊大規模部署大型語言模式。公司利用我們來創建由法學碩士支援的應用程式並在生產中監控它們。我們的應用程式提供了建立和比較提示、追蹤即時表現以及根據人類反饋不斷改進模型的工具。
HeyGen
heygen.com
專業的AI影片只需打字、點擊、拖曳即可完成，就是這樣！ 憑藉無與倫比的客製化和個人化體驗，HeyGen 的100 多個逼真的AI 化身可以成為您的代言人，以40 多種語言和不同的口音針對各種用例進行交談，包括行銷推廣、個人化銷售宣傳、電子學習、培訓和開發、解釋器和操作方法影片。 不再需要昂貴且耗時的攝影組、視訊機構或演員。您現在擁有了一個個人視訊工作室！ * 該產品是一款視訊創建工具，允許用戶生成具有 AI 頭像和文字轉語音功能的視訊。 * 用戶喜歡易用性、頭像和口型同步的品質以及創建影片的速度。 * 審閱者指出了客戶服務問題、預覽的隱藏限制、昂貴的信用系統以及視訊翻譯功能的問題。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文字轉語音應用程序，可讓全世界輕鬆存取資訊。超過 20 萬人使用我們的 Google Chrome 擴充功能、網頁應用程式、iOS 應用程式和 Android 應用程式。我們的使命是確保閱讀永遠不會成為學習的障礙。 我們出色的用戶是學生、專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人有閱讀障礙和注意力不足過動症等學習差異，而許多人只是想更快地閱讀和隨時隨地聆聽。借助 Speechify，您可以將任何書籍、文件或網站轉換為音頻，並在車內、洗衣服、遛狗、做晚飯、鍛煉、跳傘時聆聽 - 無論您的日常生活是什麼！ Speechify 也為 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支援。輕鬆將文字轉語音新增至您的網站。 我們無所畏懼的執行長 Cliff Weitzman 於 2017 年在布朗大學的一間宿舍裡創立了 Speechify，這樣他就可以與其他人分享他一直在開發的令人難以置信的文本轉語音軟體。克里夫患有閱讀障礙，他對自己花了多少時間和精力來閱讀感到沮喪。先進的 TTS 技術徹底改變了遊戲規則，它使他能夠比普通讀者快 3 倍地完成閱讀，並更好地理解和保留資訊。 在 Speechify，我們的目標是讓閱讀永遠不會成為任何人學習的障礙。沒有什麼可以阻止您快速有效地學習資訊。 在短短幾年內，Speechify 已發展到在全球擁有 100 多名團隊成員。我們為這支令人難以置信的團隊感到自豪，團隊的成員曾擔任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的領導者和高級工程師。我們都熱愛並優先考慮所有權，快速交付價值，盡可能多地學習並讓我們的用戶感到被賦予權力。
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可打造專業視覺效果
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是網路出版商的一款工具，可協助他們確保製作原創內容。 原創內容 = 獨特的人類創作內容...Google和讀者想要的那種！ Originality.AI 確保原創內容能夠透過...發布 AI 偵測器- Originality.AI 內部建構的AI 旨在識別由任何流行的NLP API 創建的內容，包括GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和GPT-3（世界上第一個識別GPT-3的工具） ）。 Originality.AI 可以預測內容是否由任何流行的 AI 寫作助理製作。 抄襲檢查器 - 嚴肅的網路出版商/內容行銷人員需要確保他們發布的內容沒有抄襲，以便他們的內容有最好的排名機會。 Originality.AI 是一款抄襲檢查器，專為需要管理作家團隊的嚴肅網路出版商而建造。只需輸入您的 URL，它即可提供團隊管理、儀表板、掃描記錄、自動積分和完整網站掃描。
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 對於任何想要使用 AI 生成文字而又不想被 GPTzero 等 AI 偵測器標記為人工文字的人來說，這是終極解決方案。透過 UnDetectable.ai，您可以放心，市場上的每個 AI 偵測器都會將您的書寫視為人類。 UnDetectable.ai 使用先進的人工智慧技術，獲取人工智慧生成的內容，並透過模仿人類書寫模式的細微變化、細微差別和不一致來增強它。結果是最終輸出與人類所寫的文字無法區分。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式在地化工具，內容創作者和公司可以將其影片快速且有效率地翻譯成 130 多種語言。借助“文字轉語音”和“語音複製”技術，他們可以為影片添加專業品質的配音，而無需錄製或聘請配音演員。現在，您可以在配音時保留自己的聲音或畫外音。 2023 年 4 月初，Rask AI 榮獲 Product Hunt 的每日產品獎，在最初的幾週內，該專案就達到了 10,000 註冊的第一個里程碑！ 該團隊取消了訂閱用戶的 20 分鐘和 100 MB 限制。現在，創作者可以不受任何限制地為 YouTube 或課程配音長影片。還有一件很棒的事 - 配音過程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多說話者檢測和翻譯是一項獨特的功能，我們相信它使我們有別於其他服務。 Rask 的人工智慧團隊很自豪能夠成為最早提供這種體驗的團隊之一。 工具與 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行影片平台和社群媒體網站完全整合。 五月初，團隊將增加兩個很棒的功能。您可以將嘴唇動作同步到任何音訊。第二個特點是總結。或者簡單地說，它是 Shorts。人工智慧將從影片中選擇最有衝擊力的時刻，並將它們變成最精彩的片段。 Rask AI 團隊打破語言障礙，幫助內容創作者和公司與全球不同受眾分享他們的內容，增加其內容的潛在覆蓋率和影響力。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是領先的人工智慧偵測器，用於檢查文件是否由 ChatGPT 等大型語言模型編寫。 GPTZero 在句子、段落和文件層級檢測 AI。 GPTZero 的模型在大型、多樣化的人類書寫和人工智慧生成文字語料庫上進行訓練，重點是英語散文。迄今為止，GPTZero 已為全球超過 250 萬用戶提供服務，並與 100 多個教育、招聘、出版、法律等領域的組織合作。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 領域的創新紐帶，它將靜態照片轉變為動態 AI 視訊敘事和以數位人物為特色的互動體驗。其強大的 API 的獨特之處在於能夠實現即時視訊生成，這對於客戶體驗 (CX)、行銷以及學習和開發等領域的直播和互動活動至關重要。自助服務 Creative Reality™ Studio 和行動應用程式擴展了 D-ID 的創新範圍，簡化了 AI 生成視訊的創建和定制，並體現了 D-ID 對豐富數位通訊的承諾。
Reface
reface.ai
Reface – 在這裡，您只需一張自拍照即可交換影片和 GIF 中的臉、為照片製作動畫並將照片變成卡通。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI 人性化工具可以讓那些試圖繞過 AI 偵測的人受益，同時又不影響誠實或正直。總體而言，Humbot 提供了可靠的解決方案，可在內容創建方面保持領先地位，同時輕鬆繞過人工智慧偵測
Journalist AI
tryjournalist.com
Journalist AI 是一款功能強大的自動部落格產生工具，為每種可以想像的部落格類型提供強大的模型。 AI 利用最佳 SEO 實踐，提供無版權圖像，讓您可以整合 YouTube 影片、圍繞關鍵字建立文章，並設法以 150 多種語言實現此目的。它具有從正確/事實到創意/原創的各種模式，包括非正式和有說服力的措辭。產生的文章可以透過方便的整合直接發佈到您的網站，或簡單地下載為 .zip 檔案。 Journalist AI 是終極代筆助手，可協助您完全自動化部落格並提高寫作效率和內容輸出。您所要做的就是向它提供一些關鍵字、標題或簡單的業務描述，它會處理剩下的事情。可以透過外部和內部連結完全客製化大綱和文章結構。前者可以自動即時找到，後者由人工智慧及其全站分析獨立生成。 可以用 150 多種語言產生文章，內容包含您想要的聲音。根據您的個人喜好，後者的範圍可以從非正式的到有說服力的。一旦您對生成的文章感到滿意，您就可以簡單地下載它們或直接發布它們，這要歸功於與 WordPress、Shopify、Wix 等主要網站建立器的整合。請注意，所有這些都可以透過一個簡單的線上介面來實現。 雖然 Journalist AI 不提供任何 API 選項或瀏覽器擴展，但它確實具有非常方便且直觀的第三方整合。這種整合可以說是其最強大的工具，因為它允許您快速輕鬆地將文章發佈到您的網站。不必複製內容並擔心其樣式是否正確，可以為您節省無數的時間和麻煩。
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks 致力於培育鼓勵分享想法並增強真實性的安全環境。每天，世界上最大的企業和教育機構以及數以百萬計的個人都信任Copyleaks 獨有的人工智慧文字分析，以識別潛在的抄襲和人工智慧生成的內容，提供負責任的人工智慧採用的完全透明度，確保無錯誤寫作並保護智慧財產權和版權。 建立數位信任和信心：這是 Copyleaks 的方式。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 圖像產生器是一款線上工具，旨在根據文字提示產生圖像。它允許用戶根據輸入創建人工智慧生成的藝術和圖像，幾乎立即可視化想法。 除了人工智慧影像生成功能外，Fotor 還提供一整套影像編輯工具。其中包括調整大小、裁剪、模糊、銳利化以及為影像添加文字或邊框。 除了傳統的編輯之外，用戶還可以將照片轉換為草圖或卡通、創建拼貼畫、合併圖像以及更改照片背景。該平台還提供了操作面部特徵、高檔圖像，甚至生成 PNG 檔案的工具。 Fotor 的功能擴展到創建用於行銷的徽標、傳單和海報，以及 YouTube 縮圖或 Instagram 貼文設計等社交媒體資產。 該平台涵蓋了廣泛的應用，例如編輯圖像中的文字、為照片著色以及從圖像中刪除物件或背景。除了照片編輯之外，Fotor 還提供類似的 AI 工具來產生和增強影片和 GIF，還允許用戶刪除浮水印或物件。
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph 是領先的程式碼智慧平台，徹底改變了開發人員理解、修復和自動化程式碼的方式。 在 Sourcegraph，我們利用 AI 的力量和 AI 編碼助手 Cody 來幫助開發人員更好地理解他們的程式碼。我們的技術可以輕鬆瀏覽大型程式碼庫、尋找相關程式碼片段並獲得歷史背景。此外，我們的程式碼搜尋和分析工具可協助您快速修復錯誤、重構程式碼並提高效能 - 所有這些都在一個易於使用的介面中。 超過一百萬工程師使用 Sourcegraph 來提高程式碼安全性、高效地培訓開發人員、促進程式碼重複使用、解決事件並促進程式碼健康。 程式碼智慧是提高企業工程速度、軟體品質和穩定性以及團隊健康的關鍵能力。 Databricks、Plaid、Uber、Lyft、Reddit、GE 和 Dropbox 等領先公司都依賴 Sourcegraph 來建立我們都依賴的產品。 Sourcegraph 是一家全遠距公司，由 Andreessen Horowitz、紅杉資本、Craft Ventures、Redpoint Ventures 和 Goldcrest Capital 提供支援。
Dreamlike
dreamlike.art
借助人工智慧的力量，在幾秒鐘內創造出令人驚嘆的原創藝術。 神奇的人工智慧工具。創建無盡的原始圖像、修改現有圖像等等。
Stockimg.ai
stockimg.ai
團隊的 AI 圖像生成 - 您可以輕鬆生成 AI 徽標、AI 書籍封面、AI 海報等 - Stockimg AI
Mistral AI
mistral.ai
快速、開源且安全的語言模型。利用私有資料和使用回饋，促進業務用例模型的專業化。由歐洲世界級團隊打造，面向全球市場。
Build AI
buildai.space
建立適合您業務的、由人工智慧驅動的網路應用程式。無需任何技術技能。 在幾分鐘內建立人工智慧介面。只需描述您的應用程序，讓我們的平台完成剩下的工作。無需編碼！
Revoicer
revoicer.com
在數位內容創作的世界中，強大的配音的影響力怎麼強調都不為過。無論是教育影片、播客或廣告，正確的聲音都可以吸引註意力、傳達情感並增強整體訊息。這就是配音技術領導品牌 Revoicer 發揮作用的地方。 Revoicer 成立於 2021 年，已迅速成為高品質、人性化配音的首選來源，提供 30 多種語言和旨在滿足各種需求的大量功能。 使用 Revoicer 創建畫外音是一個簡單的過程，不需要任何技術技能。它是一個完全基於網絡的應用程序，這意味著無需下載或安裝任何內容。以下是這款創新應用程式的運作方式： * 使用者只需將想要轉換的文字貼到 Revoicer 應用程式中即可。 * 他們從 80 多種語言的人工智慧語音中進行選擇，並可以預覽每一種。 * 點擊「生成」按鈕，即可建立畫外音並準備播放。 * 如果滿意，使用者可以下載 MP3 檔案以在各種項目中使用。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生產力工具，可根據文字或內容（例如有關某個主題的事實、統計數據、測驗、見解和教育）產生捲軸。所有捲軸都包含使用先進人工智慧或克隆版本語音的語音旁白。憑藉其自動駕駛模式，它有助於在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自動建立和發布 Reels。或者，每個捲軸都可以在發布前進行人工審核。所有捲軸都包含您的公司名稱和徽標。 * AI 腳本產生：它根據各種文字提示或類別（如事實、統計數據、瑣事、見解、促銷等）創建捲軸腳本。 * 人工智慧和克隆語音旁白：選擇人工智慧產生的語音庫或複製您的聲音以獲得獨特的觸感。 * 捲軸創建的自動駕駛模式：自動執行捲軸的創建和發布過程。 * 在社群媒體平台上自動發布：直接發佈到 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels。 * 品牌能力：將您的品牌名稱或商標納入捲軸中。 * 多樣化的範本選項：從一系列範本中進行選擇以適合您的內容風格。 * 簡單的使用者介面：易於使用的設計適合各個層級的使用者。 * 效能分析：存取內建工具來追蹤和分析捲軸的效能。
Dubverse
dubverse.ai
在快節奏的數位內容創作世界中，Dubverse.ai 成為影片製作人、教育工作者和企業的遊戲規則改變者。這個創新平台利用人工智慧的功能來簡化和增強影片製作流程，特別注重克服語言障礙並使內容普遍可用。 Dubverse.ai 產品的核心是強大的合成媒體引擎，它透過尖端的人工智慧技術增強人類的創造力。過程簡單但功能強大： * AI字幕：自動產生多種語言的準確字幕，增強觀眾的參與度和理解力。 * 文字轉語音：將文字轉換為聽起來自然的畫外音，使您的影片更加動態且適合更廣泛的受眾。 Dubverse.ai 包含一套旨在滿足各種內容創建需求的功能： * 多語言支援：透過支援 60 多種語言，內容創作者可以不受語言限制地接觸全球受眾。 * 揚聲器選擇：從多種人工智慧聲音中進行選擇，找到最適合您視訊語氣和風格的聲音。 * 腳本編輯器：直覺的腳本編輯器具有即時翻譯功能，可簡化編輯過程。 * 類人聲音：Dubverse.ai 的文字轉語音引擎提供聽起來自然且引人入勝的聲音。 * 內建分享：輕鬆與他人協作並在一處收集回饋。 * 可下載字幕：透過多語言字幕增強影片的搜尋引擎優化和可訪問性。