生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波多黎各

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智慧助手，經過安全、準確且可靠的培訓，可協助您出色地完成工作。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智慧音訊研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了 AI 音訊模型，可產生逼真、多功能且具有情境感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊使日常用戶、產消者和企業可以使用這些模型來創建和在地化內容。 我們的技術用於為有聲讀物和新聞文章配音、為視頻遊戲角色製作動畫、幫助電影預製作、自動化娛樂本地化流程、為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它也為那些失去聲音的人回饋了聲音，並為日常生活中有無障礙需求的人提供了幫助。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可打造專業視覺效果
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智慧應用研究公司，致力於塑造藝術、娛樂和人類創造力的下一個時代。 快速編輯影片所需的一切。神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 圖像產生器是一款線上工具，旨在根據文字提示產生圖像。它允許用戶根據輸入創建人工智慧生成的藝術和圖像，幾乎立即可視化想法。 除了人工智慧影像生成功能外，Fotor 還提供一整套影像編輯工具。其中包括調整大小、裁剪、模糊、銳利化以及為影像添加文字或邊框。 除了傳統的編輯之外，用戶還可以將照片轉換為草圖或卡通、創建拼貼畫、合併圖像以及更改照片背景。該平台還提供了操作面部特徵、高檔圖像，甚至生成 PNG 檔案的工具。 Fotor 的功能擴展到創建用於行銷的徽標、傳單和海報，以及 YouTube 縮圖或 Instagram 貼文設計等社交媒體資產。 該平台涵蓋了廣泛的應用程序，例如編輯圖像中的文字、為照片著色以及從圖像中刪除物件或背景。除了照片編輯之外，Fotor 還提供類似的 AI 工具來產生和增強影片和 GIF，還允許用戶刪除浮水印或物件。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文字轉語音應用程序，可讓全世界輕鬆存取資訊。超過 20 萬人使用我們的 Google Chrome 擴充功能、網頁應用程式、iOS 應用程式和 Android 應用程式。我們的使命是確保閱讀永遠不會成為學習的障礙。 我們出色的用戶是學生、專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人有閱讀障礙和注意力不足過動症等學習差異，而許多人只是想更快地閱讀和隨時隨地聆聽。借助 Speechify，您可以將任何書籍、文件或網站轉換為音頻，並在車內、洗衣服、遛狗、做晚飯、鍛煉、跳傘時聆聽 - 無論您的日常生活是什麼！ Speechify 也為 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支援。輕鬆將文字轉語音新增至您的網站。 我們無所畏懼的執行長 Cliff Weitzman 於 2017 年在布朗大學的一間宿舍裡創立了 Speechify，這樣他就可以與其他人分享他一直在開發的令人難以置信的文本轉語音軟體。克里夫患有閱讀障礙，他對自己花了多少時間和精力來閱讀感到沮喪。先進的 TTS 技術徹底改變了遊戲規則，它使他能夠比普通讀者快 3 倍地完成閱讀，並更好地理解和保留資訊。 在 Speechify，我們的目標是讓閱讀永遠不會成為任何人學習的障礙。沒有什麼可以阻止您快速有效地學習資訊。 在短短幾年內，Speechify 已發展到在全球擁有 100 多名團隊成員。我們為這支令人難以置信的團隊感到自豪，團隊的成員曾擔任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的領導者和高級工程師。我們都熱愛並優先考慮所有權，快速交付價值，盡可能多地學習並讓我們的用戶感到被賦予權力。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是領先的人工智慧偵測器，用於檢查文件是否由 ChatGPT 等大型語言模型編寫。 GPTZero 在句子、段落和文件層級檢測 AI。 GPTZero 的模型在大型、多樣化的人類書寫和人工智慧生成文字語料庫上進行訓練，重點是英語散文。迄今為止，GPTZero 已為全球超過 250 萬用戶提供服務，並與 100 多個教育、招聘、出版、法律等領域的組織合作。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒體科技新創公司，正在開發一種人工智慧製作工具，使獨立電影製作人能夠以極少的預算提供大片級的視覺特效。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運行程式碼的容器。在任何給定的 repl 中，都有兩個主要部分 - 編輯器和控制台。 該編輯器使用 Monaco，這是為 Visual Studio Code 提供支援的相同技術。在行動裝置上，編輯器是 Ace。 Repl.it 有一個名為「駭客計畫」的高級套餐。它允許在專案中提供更多的儲存空間、私人程式碼和無限的協作者，而 Github Education 計劃包括 3 個月免費的 Hacker 計劃。 repl.it 上有 60 多種不同的程式語言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 該公司已獲得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的資助。 「該公司每週擁有超過 50 萬名活躍開發者和超過 300 萬用戶。 Repl.it 網站也有 Talk 論壇。世界各地的許多開發人員都使用該論壇來分享他們的創作。 Repl Talk 版主保持論壇的清潔。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 創建圖像所需的一切。 神奇的人工智慧藝術工具。產生原始影像、修改現有影像、將圖片擴展到原始邊界之外等等。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 領域的創新紐帶，它將靜態照片轉變為動態 AI 視訊敘事和以數位人物為特色的互動體驗。其強大的 API 的獨特之處在於能夠實現即時視訊生成，這對於客戶體驗 (CX)、行銷以及學習和開發等領域的直播和互動活動至關重要。自助服務 Creative Reality™ Studio 和行動應用程式擴展了 D-ID 的創新範圍，簡化了 AI 生成視訊的創建和定制，並體現了 D-ID 對豐富數位通訊的承諾。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公有雲基礎設施，以及 G Suite、企業版 Android 和 Chrome OS，以及用於機器學習和企業地圖服務的應用程式介面 (API)。
PlayHT
play.ht
PlayHT 是一個由人工智慧驅動的語音生成平台，可讓您立即建立超逼真的文字轉語音。他們的語音人工智慧可以將文字轉換為自然的人類聲音，跨越任何語言和口音。 * PlayHT 使用先進的語音 AI 和機器學習技術，從文字輸入產生類似人類的聲音。 * 他們擁有包含 142 種語言和口音的 900 多個人工智慧語音庫。 * 您只需將文字輸入或貼上到他們的線上文字轉語音編輯器中，它就會立即合成語音。 * 您可以自訂聲音、速度、音高、發音等。 * 聲音聽起來非常真實和人性化。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智慧提供支援的免費線上圖像建立工具。它旨在滿足各種創意需求，包括創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、商標等。 它提供了一種新手友好的方式，透過其人工智慧支援的功能，像專業人士一樣編輯圖像。使用者可以製作獨特的藝術作品、逼真的圖像，並嘗試融合真實圖像和合成圖像以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合成引人注目的作品的動態方式，從而提供巨大的創意靈活性。 Playground AI 的產品超越了標準圖像編輯，允許用戶將圖像擴展到原始邊界之外，無縫整合不同場景中的對象，並將其富有想像的概念具體化為視覺現實。 它透過提供將想法與他人結合的功能進一步增強了協作潛力，從而擴大了創造力的範圍。儘管功能強大，Playground AI 仍然致力於用戶友善性、可訪問性和包容性，使其成為經驗豐富的設計師和圖像創作新手的理想選擇。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一個聊天 UI 前端，可讓您透過 API 金鑰使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 透過將 API 金鑰與 Typing Mind 等聊天 UI 前端結合使用，您可以享受以下好處： * 您只需按使用量付費（而不是像 ChatGPT Plus 那樣按月訂閱） * 您的聊天對話不會用於 OpenAI/Claude/etc 的訓練。 * 在統一介面內方便地與多個模特兒聊天 * 享受專業、先進的聊天使用者介面和大量功能 * Typing Mind 首先離線且預設私密。您的所有資料、訊息和 API 金鑰都儲存在您的裝置本機，除了您之外沒有人可以看到它們。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍。 VEED AI 讓您： * 使用人工智慧頭像將文字轉換為視頻 * 自動產生準確的字幕 * 立即刪除影片和圖像背景 * 還有更多 VEED 是一款為超過 300 萬創作者提供世界級影片策略的軟體。 * VEED 是一個影片編輯平台，提供自動字幕、內容偵測和各種設計選項等功能。 * 用戶經常提到易用性、字幕功能的準確性以及允許創意編輯和專業品質影片的各種設計選項。 * 審閱者遇到了一些問題，例如基於會員等級的功能限制、偶爾緩慢的處理時間以及希望在基本計劃中提供更高級的功能。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一個生成式 AI 影片編輯平台，只需點擊一下即可輕鬆將您的長鏡頭變成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是將影片內容創作民主化，讓任何有故事可講或熱衷分享的人都可以使用它，而不僅僅是那些擁有內容創作或影片編輯專業知識的人。
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo 是最值得信賴和領先的基於人工智慧的 100% 真人配音文字到語音轉換工具之一，專門考慮當前的市場挑戰而設計和開發，以克服現有解決方案的成本。無論您是培訓師、Youtuber、自由工作者還是為 IVR 和電話服務錄製專業影片、錄音的公司，Speakatoo 都已被證明是其中最好的。 由於其簡單性和強大的管理面板，您可以快速輕鬆地將任何文字轉換為配音。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是網路出版商的一款工具，可協助他們確保製作原創內容。 原創內容 = 獨特的人類創作內容...Google和讀者想要的那種！ Originality.AI 確保原創內容能夠透過...發布 AI 偵測器- Originality.AI 內部建構的AI 旨在識別由任何流行的NLP API 創建的內容，包括GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和GPT-3（世界上第一個識別GPT-3的工具） ）。 Originality.AI 可以預測內容是否由任何流行的 AI 寫作助理製作。 抄襲檢查器 - 嚴肅的網路出版商/內容行銷人員需要確保他們發布的內容沒有抄襲，以便他們的內容有最好的排名機會。 Originality.AI 是一款抄襲檢查器，專為需要管理作家團隊的嚴肅網路出版商而建造。只需輸入您的 URL，它即可提供團隊管理、儀表板、掃描記錄、自動積分和完整網站掃描。
Mistral AI
mistral.ai
快速、開源且安全的語言模型。利用私有資料和使用回饋，促進業務用例模型的專業化。由歐洲世界級團隊打造，面向全球市場。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是一個簡短生成引擎，可協助您擴展內容行銷工作。它可以幫助您比使用Google 文件更快地創建高品質的內容摘要，透過預先收集您需要的90% 以上的信息，並幫助您專注於最有價值的部分，例如創建出色的大綱並為作者提供工作角度和。
Pennore
pennore.com
Pennore 是獲取優質網路內容的簡單快速的方法。透過我們，您可以立即為您的網站訂購內容。訂購非常容易和簡單，並且您的內容是由忠誠且有能力的作家撰寫的。
younet.ai
younet.ai
Younet 是一個由人工智慧 (AI) 提供支援的創新平台，使用戶能夠根據其數據知識創建個人化的 AI 模型。我們的平台利用自然語言處理 (NLP) 的力量來理解用戶查詢並提供準確的回應。 Younet 的應用程式涵蓋客戶服務、行銷、科學、銷售、分析和客戶參與等領域，對於尋求深入了解客戶行為並提供個人化體驗的企業而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用於個人用途來解決智力任務。透過 Younet 體驗人工智慧的未來。
Xzero
xzeroai.com
使用 Xzero AI 促進您的內容創作，Xzero AI 是人工智慧驅動的寫作、圖像生成和編碼的領先平台。輕鬆為網站、部落格、社群媒體等創建高品質內容。釋放最佳人工智慧作家的力量，取得令人驚嘆的結果
Xerolag
xerolag.com
Xerolag 是一款人工智慧內容生成應用程序，由最新的高級深度學習語言模型 GPT-3 提供支援。借助 Xerolag，您可以快速輕鬆地創建高品質、獨特的內容。我們先進的人工智慧技術可以產生任何語言的內容，涵蓋任何主題 - 從部落格文章和文章，到產品描述和網頁內容。使用 Xerolag 快速取得您需要的內容！
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是首屈一指的人工智慧驅動的內容創作平台，徹底改變了個人和企業製作書面內容的方式。憑藉最先進的人工智慧技術，我們的平台提供了一套創新工具，旨在提高寫作效率和品質。從產生高品質的文章到透過智慧建議來完善寫作，Write On AI 使用戶能夠輕鬆創建引人注目的內容。我們的用戶友好介面和可自訂功能使其成為學生、專業人士和企業的首選工具。
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai 是終極人工智慧助理 使用人工智慧來幫助提高您的流程並節省工作時間。使用我們的人工智慧產生高品質的內容。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基於 GPT-3 人工智慧的文案寫作工具，使用戶能夠快速輕鬆地創建高品質、有效的文案。它使用自然語言處理 (NLP) 來分析文字並產生引人入勝、令人信服且針對用戶目標受眾量身定制的內容。 TypeEngine 還為使用者提供了範本庫，使您可以快速為專案產生副本。借助 TypeEngine，您可以建立有說服力的文案，以自然有效的方式向受眾傳達訊息。
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智慧通訊輔助工具，旨在協助製作和改進對外銷售資訊。它能夠以用戶獨特的語氣、多種形式產生客製化訊息，從直接、大膽到創意、隨意。 此工具滿足多種出站管道和場景，方便跨電子郵件或LinkedIn等平台輕鬆操作。它提供從介紹到後續求婚和分手情況的幫助。 為了推動參與，吐溫確保基於語氣、目標、背景和歷史來傳達背景驅動、目標導向的訊息。該工具還提供訊息改進的即時建議，提供精細的替代方案和改進。 從精心製作可靠的介紹到創建後續訊息和處理回饋，吐溫有效地簡化了銷售溝通流程。 Twain 因其在產生清晰且引起共鳴的訊息方面的表現而受到認可，提供不同的定價計劃，包括免費、專業和客製化團隊計劃。 它因其增強訊息的語氣、結構和長度、節省時間的特性以及以可擴展方式運行的能力而受到用戶的稱讚。
Trolly.ai
trolly.ai
AI 產生 SEO 優化文章，速度提升 2 倍
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能強大的人工智慧文案和圖像生成 SaaS（軟體即服務）工具，旨在提高專業人士的生產力並簡化內容編寫流程。 Zomani. 提供智慧寫作協助、文法和拼字檢查、抄襲偵測、內容優化和無縫協作功能，幫助內容作者有效率地產生高品質、無錯誤的內容。 Zomani 將您的內容與現有內容的廣泛資料庫進行比較，以識別任何無意的相似之處或抄襲情況。 還有更多。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是內容生成機器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支援的產品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，專為 LinkedIn（和電子郵件）製作。它是一個人工智慧寫作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的電子郵箱內創建原創內容。這些功能可透過 Chrome 擴充功能存取。 只需輸入三個單詞，Writi 就會提示您想說什麼，然後坐下來，讓 Writi 弄清楚您談話的上下文。選擇您想要使用的、專為您的特定對話而設計的內容。我們整合了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 並將其專門用於 LinkedIn 和電子郵件。它使用起來非常簡單，但功能非常強大。
Writekit
writekit.ai
人工智慧驅動的寫作變得簡單。 Writekit 提供人工智慧整合工具來簡化內容製作並提高創造力。從產生富有洞察力的補充到即時團隊合作，Writekit 專為需要效率、品質和無壓力寫作過程的作家和行銷人員而設計。
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot 的釋義工具具有豐富的功能，使其成為任何想要改進寫作的人的絕佳選擇： * 多樣化的語氣選項：該工具有多種語氣可供選擇，可以靈活地將您的寫作與任何背景或受眾相匹配。 * 保持原始意義：人工智慧確保您的訊息的本質保持不變，同時賦予其新鮮和獨特的呈現方式。 * 可訪問性和易用性：該工具被設計為可訪問且易於使用，沒有複雜的設置或陡峭的學習曲線。 使用 WordfixerBot 的好處是顯而易見的： * 提升寫作品質：製作的內容不僅獨特，也能引起目標讀者的共鳴。 * 節省時間：快速產生釋義文本而不影響質量，讓您能夠專注於寫作或業務的其他方面。 * 避免剽竊：該工具有助於確保您的作品是原創的並且不存在剽竊問題。
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me 是一個為各行業提供人工智慧驅動的聊天機器人服務的網站，包括客戶服務、電子商務、銀行、教育等。 Jaweb 提供人工智慧驅動的聊天機器人平台，以實現自動化和增強客戶支援體驗。聊天機器人旨在處理高達 80% 的客戶查詢和問題，從而縮短解決時間。該平台聲稱可以透過智慧、個人化的互動來提高銷售轉換率並提高客戶參與度。
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解您的意圖並產生檢索您所需資訊所需的查詢。 2. 進階資料集建立：將簡單語言描述無縫轉換為 SQL 查詢。我們的人工智慧引擎解釋您的指令，建立 SQL 查詢，並從連接的資料庫中檢索相關數據，從而使數據提取更快、更容易存取。利用動態參數建立響應用戶輸入的可自訂資料集 3. 可自訂的報告：客製化您的報告以滿足您的特定需求。自訂資料視覺化、格式設定和分組，以建立富有洞察力且具有視覺吸引力的報告，從而有效地傳達資料。整合動態參數以啟用互動式過濾和個人化報告視圖。 4. 可自訂的儀表板：使用我們直覺的拖放介面輕鬆建立動態儀表板。排列視覺元素並調整其大小，以製作儀表板，提供數據的全面概述，從而實現快速洞察和決策。 5. 發布和嵌入：使用受密碼保護的發布方式與利害關係人安全地分享您的報告和儀表板。這可確保只有經過授權的個人才能查看您的報告並與之互動。您還可以將報告和儀表板整合到外部平台或網站中。透過在必要時嵌入視覺化來提高可訪問性和覆蓋範圍。 6. 連接最喜歡的資料庫：輕鬆連接到您喜歡的資料庫，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多選項即將推出。透過直接在 Flowtrail AI 中存取您喜歡的來源的資料來簡化您的工作流程，無需手動提取和匯入資料。
Chat Data
chat-data.com
聊天資料是一個多功能平台，旨在創建人工智慧聊天機器人並將其整合到網站上。這些可自訂的聊天機器人可以使用使用者提供的資料進行訓練，這些資料可以是文件或相關網站內容的連結。 聊天機器人旨在回答與其所教導內容相關的問題，從而協助提供 24/7 客戶支援。除了創建通用聊天機器人之外，聊天資料還提供用於創建醫療聊天機器人的專用模型。 這些醫療聊天模型還可用於開發具有特定語言和個性特徵的聊天機器人。使用者可以選擇 GPT-3.5 Turbo 和 GPT-4 作為其聊天機器人的模型。 該平台支援多種語言，從而確保全球受眾的可用性。聊天數據使用戶能夠與其他人分享他們的聊天機器人創作。 它還強調資料隱私，確保對話歷史記錄不會儲存在其伺服器上，而是保留在使用者的瀏覽器中。該平台允許用戶個性化他們的聊天機器人訓練流程，並將聊天機器人小部件直接與自訂模型端點整合。 該介面可以根據用戶的品牌個性進行定制，並可以使用不同類型的資料格式來訓練聊天機器人。還提供高級功能，例如整合常見問題解答連結、自訂聊天機器人的外觀、整合第三方工具以及對公共聊天機器人實施速率限制。 該平台整合了分析工具，使用戶能夠從聊天機器人對話中獲得洞察，了解用戶群的地理位置，並為未來的互動收集線索。 The usage of medical chat models also complies with HIPAA, using industry-standard data encryption methods.Overall, Chat Data is designed to give users wide-ranging control over their chatbot creations, from their training process and appearance to their end-use and analytical回饋.
sitenote
sitenote.ai
sitenote 是用於網站通知、模式和人工智慧聊天機器人的 CMS（內容管理系統）。它可以幫助行銷人員發起活動來提高網站轉換率，而無需任何技術專業知識。
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI 是一款由人工智慧驅動的行銷文案，可協助您為廣告、登陸頁面、電子郵件等創建高品質、有說服力的文案。 MarketingCopy AI 提供了一套強大的功能，可幫助您更快地創建高品質的副本和內容，並組織專案和文件中的工作。
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款強大的創新工具，旨在徹底改變您的行銷策略。它是一種人工智慧驅動的文案寫作輔助工具，可以根據您的產品和客戶角色製作引人注目、有說服力的腳本。 想像一下，有一個工具可以像您一樣了解您的業務和客戶，並且可以以最有效的方式傳達您的價值主張。這就是 LeadScripts 所做的事。它消除了撰寫行銷文案的猜測和耗時的過程，使您能夠專注於業務的其他方面。 透過 LeadScripts，您不僅獲得了內容產生器，而且還獲得了滿足您的行銷文案需求的全面解決方案。它了解您的受眾和產品，並利用這些知識來創建真正引起共鳴的腳本。無論是電子郵件序列、銷售信函或廣告文案，LeadScripts 都會精心製作具有吸引力、說服力和轉換率的內容。
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一個創新的人工智慧平台，旨在幫助內容創作者，特別是娛樂產業的內容創作者滿足他們的內容創作需求。 Livy.AI 使用先進的人工智慧演算法簡化了創建原創、引人入勝的高品質內容的過程。 * AI 編劇工具：使用我們的 AI 編劇工具釋放 AI 在腳本生成方面的潛力。無論您是為電影、電視節目、播客還是新聞製作劇本，我們的工具都旨在加速創作過程，同時確保精彩故事講述所需的情感共鳴和結構。它是您的創意助手，可幫助您編織引人入勝的敘述、提高生產力並將想法轉化為腳本。 * AI 影像工具：Livy.AI 的 AI 影像工具是您創建具有視覺衝擊力的影像以補充您的腳本的伴侶。從概念藝術到角色設計，我們的工具利用先進的人工智慧來協助構思和創造講述故事的視覺效果。這是為了毫不費力地為你的敘述帶來視覺維度。 * 還有更多：除了腳本和圖像生成之外，Livy.AI 還在不斷擴展其工具套件，以滿足娛樂產業的動態需求。透過我們的平台，探索一系列解決方案，推動您的內容創作之旅進入人工智慧驅動的創造力的新時代。