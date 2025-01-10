生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

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生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於2009 年，在《富比士》雲端100 強中排名第七，是《時代》雜誌100 家最具影響力的公司之一，是《Fast Company》人工智慧領域最具創新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作場所之一。我們採用遠端優先的混合工作模式，這意味著我們主要在家工作，並在北美和歐洲的中心進行面對面的協作。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式在地化工具，內容創作者和公司可以將其影片快速且有效率地翻譯成 130 多種語言。借助“文字轉語音”和“語音複製”技術，他們可以為影片添加專業品質的配音，而無需錄製或聘請配音演員。現在，您可以在配音時保留自己的聲音或畫外音。 2023 年 4 月初，Rask AI 榮獲 Product Hunt 的每日產品獎，在最初的幾週內，該專案就達到了 10,000 註冊的第一個里程碑！ 該團隊取消了訂閱用戶的 20 分鐘和 100 MB 限制。現在，創作者可以不受任何限制地為 YouTube 或課程配音長影片。還有一件很棒的事 - 配音過程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多說話者檢測和翻譯是一項獨特的功能，我們相信它使我們有別於其他服務。 Rask 的人工智慧團隊很自豪能夠成為最早提供這種體驗的團隊之一。 工具與 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行影片平台和社群媒體網站完全整合。 五月初，團隊將增加兩個很棒的功能。您可以將嘴唇動作同步到任何音訊。第二個特點是總結。或者簡單地說，它是 Shorts。人工智慧將從影片中選擇最有衝擊力的時刻，並將它們變成最精彩的片段。 Rask AI 團隊打破語言障礙，幫助內容創作者和公司與全球不同受眾分享他們的內容，增加其內容的潛在覆蓋率和影響力。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智慧音訊研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了 AI 音訊模型，可產生逼真、多功能且具有情境感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊使日常用戶、產消者和企業可以使用這些模型來創建和在地化內容。 我們的技術用於為有聲讀物和新聞文章配音、為視頻遊戲角色製作動畫、幫助電影預製作、自動化娛樂本地化流程、為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它也為那些失去聲音的人回饋了聲音，並為日常生活中有無障礙需求的人提供了幫助。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍。 VEED AI 讓您： * 使用人工智慧頭像將文字轉換為視頻 * 自動產生準確的字幕 * 立即刪除影片和圖像背景 * 還有更多 VEED 是一款為超過 300 萬創作者提供世界級影片策略的軟體。 * VEED 是一個影片編輯平台，提供自動字幕、內容偵測和各種設計選項等功能。 * 用戶經常提到易用性、字幕功能的準確性以及允許創意編輯和專業品質影片的各種設計選項。 * 審閱者遇到了一些問題，例如基於會員等級的功能限制、偶爾緩慢的處理時間以及希望在基本計劃中提供更高級的功能。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文字轉語音應用程序，可讓全世界輕鬆存取資訊。超過 20 萬人使用我們的 Google Chrome 擴充功能、網頁應用程式、iOS 應用程式和 Android 應用程式。我們的使命是確保閱讀永遠不會成為學習的障礙。 我們出色的用戶是學生、專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人有閱讀障礙和注意力不足過動症等學習差異，而許多人只是想更快地閱讀和隨時隨地聆聽。借助 Speechify，您可以將任何書籍、文件或網站轉換為音頻，並在車內、洗衣服、遛狗、做晚飯、鍛煉、跳傘時聆聽 - 無論您的日常生活是什麼！ Speechify 也為 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支援。輕鬆將文字轉語音新增至您的網站。 我們無所畏懼的執行長 Cliff Weitzman 於 2017 年在布朗大學的一間宿舍裡創立了 Speechify，這樣他就可以與其他人分享他一直在開發的令人難以置信的文本轉語音軟體。克里夫患有閱讀障礙，他對自己花了多少時間和精力來閱讀感到沮喪。先進的 TTS 技術徹底改變了遊戲規則，它使他能夠比普通讀者快 3 倍地完成閱讀，並更好地理解和保留資訊。 在 Speechify，我們的目標是讓閱讀永遠不會成為任何人學習的障礙。沒有什麼可以阻止您快速有效地學習資訊。 在短短幾年內，Speechify 已發展到在全球擁有 100 多名團隊成員。我們為這支令人難以置信的團隊感到自豪，團隊的成員曾擔任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的領導者和高級工程師。我們都熱愛並優先考慮所有權，快速交付價值，盡可能多地學習並讓我們的用戶感到被賦予權力。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智慧助手，經過安全、準確且可靠的培訓，可協助您出色地完成工作。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運行程式碼的容器。在任何給定的 repl 中，都有兩個主要部分 - 編輯器和控制台。 該編輯器使用 Monaco，這是為 Visual Studio Code 提供支援的相同技術。在行動裝置上，編輯器是 Ace。 Repl.it 有一個名為「駭客計畫」的高級套餐。它允許在專案中提供更多的儲存空間、私人程式碼和無限的協作者，而 Github Education 計劃包括 3 個月免費的 Hacker 計劃。 repl.it 上有 60 多種不同的程式語言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 該公司已獲得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的資助。 「該公司每週擁有超過 50 萬名活躍開發者和超過 300 萬用戶。 Repl.it 網站也有 Talk 論壇。世界各地的許多開發人員都使用該論壇來分享他們的創作。 Repl Talk 版主保持論壇的清潔。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智慧提供支援的免費線上圖像建立工具。它旨在滿足各種創意需求，包括創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、商標等。 它提供了一種新手友好的方式，透過其人工智慧支援的功能，像專業人士一樣編輯圖像。使用者可以製作獨特的藝術作品、逼真的圖像，並嘗試融合真實圖像和合成圖像以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合成引人注目的作品的動態方式，從而提供巨大的創意靈活性。 Playground AI 的產品超越了標準圖像編輯，允許用戶將圖像擴展到原始邊界之外，無縫整合不同場景中的對象，並將其富有想像的概念具體化為視覺現實。 它透過提供將想法與他人結合的功能進一步增強了協作潛力，從而擴大了創造力的範圍。儘管功能強大，Playground AI 仍然致力於用戶友善性、可訪問性和包容性，使其成為經驗豐富的設計師和圖像創作新手的理想選擇。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 圖像產生器是一款線上工具，旨在根據文字提示產生圖像。它允許用戶根據輸入創建人工智慧生成的藝術和圖像，幾乎立即可視化想法。 除了人工智慧影像生成功能外，Fotor 還提供一整套影像編輯工具。其中包括調整大小、裁剪、模糊、銳利化以及為影像添加文字或邊框。 除了傳統的編輯之外，用戶還可以將照片轉換為草圖或卡通、創建拼貼畫、合併圖像以及更改照片背景。該平台還提供了操作面部特徵、高檔圖像，甚至生成 PNG 檔案的工具。 Fotor 的功能擴展到創建用於行銷的徽標、傳單和海報，以及 YouTube 縮圖或 Instagram 貼文設計等社交媒體資產。 該平台涵蓋了廣泛的應用程序，例如編輯圖像中的文字、為照片著色以及從圖像中刪除物件或背景。除了照片編輯之外，Fotor 還提供類似的 AI 工具來產生和增強影片和 GIF，還允許用戶刪除浮水印或物件。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (CRM)。 AWS 技術在世界各地的伺服器場實施，並由亞馬遜子公司維護。費用是根據使用者選擇的使用量（稱為「即用即付」模式）、硬體、作業系統、軟體或網路功能的組合，以及所需的可用性、冗餘性、安全性和服務選項。訂閱者可以付費購買一台虛擬 AWS 電腦、一台專用實體電腦或兩者的叢集。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂閱者的系統提供安全保障。 AWS 在全球許多地理區域開展業務，其中有 6 個位於北美。所有服務均根據使用情況計費，但每種服務以不同的方式衡量使用情況。根據Synergy Group 的數據，截至2017 年，AWS 佔據了所有雲端（IaaS、PaaS）的34% 的主導地位，而緊隨其後的三個競爭對手微軟、谷歌和IBM 分別擁有11%、8% 和6% 的份額。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可幫助專業和業餘播客輕鬆創建、編輯和分發高品質的播客。 該平台為用戶提供了一套工具來錄製和編輯音頻和視頻，並透過最多 10 名參與者的遠端採訪創建播客。 工作室品質的錄音、人工智慧支援的編輯和無縫導出都可以在一個基於網路的平台上實現。工具包括多軌錄音、音訊轉錄、直覺編輯、文字轉語音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智慧驅動的工具，如背景噪音消除、填充詞檢測、音訊轉文字、播客錄製、MP3到文字以及格式轉換。 Podcastle 還提供 iOS 和 Android 應用程序，以提供行動錄音功能。該平台旨在讓用戶輕鬆創建播客來分享故事並與受眾建立聯繫，無論其經驗水平如何。
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer 是一款先進的 AI 偵測去除器，可以將 AI 文字轉換為人類內容。它可以使用自然的人類書寫風格使人工智慧文字人性化，使其聽起來足夠真實以繞過人工智慧檢測。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智慧應用研究公司，致力於塑造藝術、娛樂和人類創造力的下一個時代。 快速編輯影片所需的一切。神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 對於任何想要使用 AI 生成文字而又不想被 GPTzero 等 AI 偵測器標記為人工文字的人來說，這是終極解決方案。透過 UnDetectable.ai，您可以放心，市場上的每個 AI 偵測器都會將您的書寫視為人類。 UnDetectable.ai 使用先進的人工智慧技術，獲取人工智慧生成的內容，並透過模仿人類書寫模式的細微變化、細微差別和不一致來增強它。結果是最終輸出與人類所寫的文字無法區分。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的數位研究助手，為您閱讀論文並為您提供亮點！ Scholarcy 將您的文件轉換為可搜尋、可共享的摘要抽認卡庫，可在任何裝置上訪問，並具有協作筆記和註釋功能。從 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 檔案建立摘要卡，從 Dropbox 匯入，然後匯出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
HeyGen
heygen.com
專業的AI影片只需打字、點擊、拖曳即可完成，就是這樣！ 憑藉無與倫比的客製化和個人化體驗，HeyGen 的100 多個逼真的AI 化身可以成為您的代言人，以40 多種語言和不同的口音針對各種用例進行交談，包括行銷推廣、個人化銷售宣傳、電子學習、培訓和開發、解釋器和操作方法影片。 不再需要昂貴且耗時的攝影組、視訊機構或演員。您現在擁有了一個個人視訊工作室！ * 該產品是一款視訊創建工具，允許用戶生成具有 AI 頭像和文字轉語音功能的視訊。 * 用戶喜歡易用性、頭像和口型同步的品質以及創建影片的速度。 * 審閱者指出了客戶服務問題、預覽的隱藏限制、昂貴的信用系統以及視訊翻譯功能的問題。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一個生成式 AI 影片編輯平台，只需點擊一下即可輕鬆將您的長鏡頭變成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是將影片內容創作民主化，讓任何有故事可講或熱衷分享的人都可以使用它，而不僅僅是那些擁有內容創作或影片編輯專業知識的人。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Narakeet
narakeet.com
使用逼真的文字轉語音輕鬆創建畫外音。 不再浪費時間錄製聲音、編輯錯誤以及同步影像與聲音。 只需輸入或上傳您的腳本，從我們的 500 多種聲音中選擇一種，即可在幾分鐘內獲得聽起來專業的音訊或視訊。 免費試用 Narakeet 逼真的文字轉語音，無需註冊。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI 使用專有的深度學習模型創建自訂 AI 語音，該模型使用文字轉語音和語音轉語音合成來產生高品質的 AI 生成的音訊內容。 Resemble Localize 是我們的多語言在地化工具，可以翻譯文字並將您的 AI 語音轉換為多達 100 種語言。 Resemble Fill 是我們的生成填充（音訊修復）功能，可讓您使用複製的 AI 語音修改現有語音。 Fill 可用於修改程式化音訊廣告、動態串流廣告插入 (SAI)、語音助理等。 最近，我們憑藉語音 AI 對 Netflix 獲得艾美獎提名的《安迪沃荷日記》的貢獻，榮獲 2023 年威比獎「最佳語音技術應用獎」。 除了 Netflix 之外，我們還與 Byju's、世界銀行集團、Boingo、環球影業、派拉蒙影業等合作。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改寫和論文重寫的最佳釋義工具。我們的換詞器可以改變句子的結構並替換同義詞
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費探索或訂閱 Paperpal Prime（19 美元/月），無限制地使用高級功能，包括我們值得信賴的線上抄襲檢查器和 30 多項稿件提交檢查。就像寫作、檢查、糾正、成功一樣簡單 - 現在就開始吧！
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可打造專業視覺效果
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI，一種自然語言寫作工具，可協助創建滿足您所有需求的自訂內容。無論您是在撰寫部落格、廣告、論文還是短篇小說，Friday AI 都可以幫助您設計傳達訊息所需的書面資料。 Friday AI是下一代人工智慧寫作助手，可以在眨眼間產生數百個單字。人工智慧助理不僅僅是一個工具，它還是您工作過程中的助手，是您選擇正確單字和短語來優化內容的幫手。 使用者從 40 多個範本和 30 種書寫語氣中進行選擇，輸入一些關鍵字，BAM Friday AI 會在不到一秒的時間內產生原創的引人入勝的內容。無論您是撰寫長部落格、社群媒體貼文、廣告、創意故事，還是尋找如何改善網站 SEO 和元描述的技巧，Friday AI 都可以幫助您透過超越其他軟體的廣泛功能來完成工作人工智慧助理。 開發 Friday AI 需要社區的努力；您對 Friday AI 的回饋和使用不僅會改進我們的機器學習演算法，而且會由我們的開發團隊直接評估，以根據您的需求進行改進。現在，您的創意夥伴正在等待激發您的靈感。使用 Friday AI 創建更多內容並優化您的工作流程！
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 領域的創新紐帶，它將靜態照片轉變為動態 AI 視訊敘事和以數位人物為特色的互動體驗。其強大的 API 的獨特之處在於能夠實現即時視訊生成，這對於客戶體驗 (CX)、行銷以及學習和開發等領域的直播和互動活動至關重要。自助服務 Creative Reality™ Studio 和行動應用程式擴展了 D-ID 的創新範圍，簡化了 AI 生成視訊的創建和定制，並體現了 D-ID 對豐富數位通訊的承諾。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可幫助您的寫作速度提高 10 倍，並克服寫作障礙。 使用 HyperWrite 建立更好的部落格文章、電子郵件、副本等。 嘗試我們的 AI 支援的文件編輯器和智慧模板，或下載 HyperWrite Chrome 擴充程序，在您喜愛的網站上享受 AI 寫作的好處。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是領先的人工智慧偵測器，用於檢查文件是否由 ChatGPT 等大型語言模型編寫。 GPTZero 在句子、段落和文件層級檢測 AI。 GPTZero 的模型在大型、多樣化的人類書寫和人工智慧生成文字語料庫上進行訓練，重點是英語散文。迄今為止，GPTZero 已為全球超過 250 萬用戶提供服務，並與 100 多個教育、招聘、出版、法律等領域的組織合作。
AfforAI
afforai.com
Afforai 是一個人工智慧聊天機器人，可以搜尋、總結和翻譯多個來源的訊息，以產生值得信賴的研究。將冗長的研究文件提供給一堆乾巴巴的合規性要求，並提取您需要的關鍵發現。 Afforai 是您的第二個大腦，幫助您精煉無限的知識來進行值得信賴的研究。研究人員利用我們從數千份文件中搜尋、總結和提取訊息，不受語言和文化障礙的影響。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
DubWiz
dubwiz.com
DubWiz是完全基於現代人工智慧技術的視訊翻譯配音服務。它允許您輕鬆地將公司的產品視頻配音並本地化為當地市場的日語產品視頻，例如德語。或在 YouTube 上將充滿活力的菜餚食譜從阿拉伯語翻譯成法語。您所需要的只是一個瀏覽器和網路存取。 DubWiz 透過將多種服務整合為一項便利服務而從競爭對手中脫穎而出。目前支援 142 種語言和地方方言（您可以從任何語言翻譯到任何語言）和 785 種神經語音。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公有雲基礎設施，以及 G Suite、企業版 Android 和 Chrome OS，以及用於機器學習和企業地圖服務的應用程式介面 (API)。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI 人性化工具可以讓那些試圖繞過 AI 偵測的人受益，同時又不影響誠實或正直。總體而言，Humbot 提供了可靠的解決方案，可在內容創建方面保持領先地位，同時輕鬆繞過人工智慧偵測
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai 是一個無程式碼人工智慧應用程式建構器，可讓使用者建立客製化的人工智慧應用程式來自動執行任務、產生內容、回答問題等。它包括數千個預先建置的人工智慧應用程序，適用於各種用例，例如文字生成、聊天機器人、圖像生成、工作流程管理和批次處理。該平台還包括訓練 ChatGPT 功能，允許用戶根據自己的資料訓練聊天機器人，以及自動代理構建器，以創建自動解決複雜挑戰的人工智慧助理。此外，用戶可以將他們的人工智慧應用程式連接到任何外部服務，並將智慧技術嵌入現有軟體中。
Descript
descript.com
Descript 是一種新型影片編輯器，就像文件一樣簡單。 Descript 的人工智慧功能和直覺的介面為 YouTube 和 TikTok 頻道、熱門播客以及使用影片進行行銷、銷售以及內部培訓和協作的企業提供了動力。 Descript 旨在使影片與文件和投影片一起成為每個溝通者工具包的主要內容。
Revoicer
revoicer.com
在數位內容創作的世界中，強大的配音的影響力怎麼強調都不為過。無論是教育影片、播客或廣告，正確的聲音都可以吸引註意力、傳達情感並增強整體訊息。這就是配音技術領導品牌 Revoicer 發揮作用的地方。 Revoicer 成立於 2021 年，已迅速成為高品質、人性化配音的首選來源，提供 30 多種語言和旨在滿足各種需求的大量功能。 使用 Revoicer 創建畫外音是一個簡單的過程，不需要任何技術技能。它是一個完全基於網絡的應用程序，這意味著無需下載或安裝任何內容。以下是這款創新應用程式的運作方式： * 使用者只需將想要轉換的文字貼到 Revoicer 應用程式中即可。 * 他們從 80 多種語言的人工智慧語音中進行選擇，並可以預覽每一種。 * 點擊「生成」按鈕，即可建立畫外音並準備播放。 * 如果滿意，使用者可以下載 MP3 檔案以在各種項目中使用。
dupdub
dupdub.com
DupDub 是一款創新的一體化內容創作平台，利用先進的人工智慧技術幫助使用者輕鬆製作高品質內容並簡化工作流程。 DupDub 的用戶友好平台由尖端人工智慧提供支持，使用戶能夠將他們的想法和內容無縫轉換為各種引人入勝的格式。 想法到文字功能使用戶可以輕鬆生成引人注目的書面內容，例如行銷宣傳、播客腳本、創意寫作作品等。只需輸入一個粗略的想法或大綱，DupDub 的先進人工智慧就會產生精美、連貫的文本，可供發布。 DupDub 提供 70 多種語言和口音的 400 多種超逼真的類人聲音。強大的文字轉語音引擎可以將任何書面腳本轉換為自然的配音，從而節省用戶的時間和金錢。 用戶可以透過應用真實的語音和情感使靜態圖像變得栩栩如生。這種突破性的視覺敘事技術非常適合分享故事、製作影片和保存珍貴的回憶。 DupDub 讓影片編輯對於初學者和專業人士來說都變得簡單。智慧影片編輯器透過轉錄自動產生字幕，將影片翻譯成 40 多種語言，並可輕鬆修剪、合併、效果和轉場。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一個聊天 UI 前端，可讓您透過 API 金鑰使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 透過將 API 金鑰與 Typing Mind 等聊天 UI 前端結合使用，您可以享受以下好處： * 您只需按使用量付費（而不是像 ChatGPT Plus 那樣按月訂閱） * 您的聊天對話不會用於 OpenAI/Claude/etc 的訓練。 * 在統一介面內方便地與多個模特兒聊天 * 享受專業、先進的聊天使用者介面和大量功能 * Typing Mind 首先離線且預設私密。您的所有資料、訊息和 API 金鑰都儲存在您的裝置本機，除了您之外沒有人可以看到它們。