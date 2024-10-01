生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 希臘

Summary Box

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Summary Box 是您個人的網路人工智慧副駕駛。它透過提供總結內容、書寫以及與網頁和上傳文件聊天的功能來增強您的線上體驗。它旨在讓您在任何網站上的網路體驗更加互動、資訊豐富且高效，無論是用於研究、學習還是個人使用。 摘要框主要用作瀏覽器擴展，使其非常易於使用。安裝後，您可以點擊任何網站或文章上的「摘要框」按鈕，與其進行聊天、取得摘要，甚至用它來編寫內容。除了瀏覽器擴充功能之外，Summary Box 還具有全面的 Web 儀表板。在這裡，用戶可以訪問擴充功能中提供的相同工具來進行總結和寫作。此外，儀表板還提供了一項額外的獨特功能：上傳文件並與文件聊天的能力。無論是個人文檔、學校筆記還是...