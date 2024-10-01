生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 希臘

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生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
VEED
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Fibery
fibery.io
Fibery 是一個產品發現和開發平台。大多數產品策略都是建立在隨機分散的數據和意見的基礎上的。 Fibery 可以幫助您分析使用者回饋或市場訊號並確定最重要的見解，以便您知道下一步該做什麼。 💡 在 Fibery.io 上開始 14 天免費試用。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於20...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智慧提供支援的免費線上圖像建立工具。它旨在滿足各種創意需求，包括創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、商標等。 它提供了一種新手友好的方式，透過其人工智慧支援的功能，像專業人士一樣編輯圖像。使用者可以製作獨特的藝術作品、逼真的圖像，並嘗試融合真實圖像和合成圖像以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合成引人注目的作品的動態方式，從而提供巨大的創意靈活性。 Playground AI 的產品超越了標準圖像編輯，允許用戶將圖像擴展到原始邊界之外，無縫整合不同場景中的對象，並將其富有想像的概念具體化為視覺現實。 ...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助...
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智慧應用研究公司，致力於塑造藝術、娛樂和人類創造力的下一個時代。 快速編輯影片所需的一切。神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智慧音訊研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了 AI 音訊模型，可產生逼真、多功能且具有情境感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊使日常用戶、產消者和企業可以使用這些模型來創建和在地化內容。 我們的技術用於為有聲讀物和新聞文章配音、為視頻遊戲角色製作動畫、幫助電影預製作、自動化娛樂本地化流程、為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它也為那些失去聲音的人回饋了聲音，並為日常生活中有無障礙需求的人提供了幫助。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 讓雄心勃勃的團隊能夠建立有影響力的 AI 代理程式。 Voiceflow 深受設計師和開發人員的喜愛，可協助團隊共同建立、測試、交付、衡量和改進語音和聊天體驗。中階市場和財富 500 強企業的對話式 AI 產品團隊（從 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得寶）信賴 Voiceflow 作為他們的協作式 AI 代理構建平台。直覺的代理建構器畫布、知識庫和內容管理系統與可擴展的開發人員工具包相結合，用於交付可在整個客戶體驗中擴展的高級人工智慧代理。如今，全球有超過 25 萬個雄心勃勃的團隊正在 Voiceflow 上建立代理商。
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys 是一款功能強大的新型基於 Web 的 AI 代理，旨在徹底改變生產力並簡化複雜的任務。它利用最先進的人工智慧技術來改善日常生活。 主要特性和優點 * 基於 Web 的平台：透過 Web 應用程式從任何裝置存取 Cognosys。 * 強大的人工智慧技術：利用 GPT-3.5、GPT-4、PaLM2 等模型獲得最佳結果。 * 可自訂：根據您的需求調整目標、提示、設定和模式。 * 生產力最佳化：自動化複雜的目標以節省時間和精力。 * 簡化任務：讓規劃、內容建立、資料分析等變得更容易。 * 程式碼和文字輸出：取得文字、程式碼或電子表格格式的結果。 * 用例多功能性：從個人到企業的...
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運行程式碼的容器。在任何給定的 repl 中，都有兩個主要部分 - ...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、B...
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，...
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可打造專業視覺效果
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 創建圖像所需的一切。 神奇的人工智慧藝術工具。產生原始影像、修改現有影像、將圖片擴展到原始邊界之外等等。
AKOOL
content.akool.com
AKOOL 是一個突破性的生成式人工智慧平台，用於個人化視覺行銷和廣告。借助 AKOOL，行銷創造者和創新者可以建立客製化的、引人入勝的體驗，將人們吸引到品牌中，從而將他們轉化為忠實的客戶。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公認的人工智慧影片創作平台。數千家公司使用它創建 120 種語言的視頻，節省高達 80% 的時間和預算。受到埃森哲、BBC、Google、亞馬遜等機構的信賴。 只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Synthesys
synthesys.io
Synthesys 平台由當季配音和視訊演員以及認識到製作 AI 視聽內容需求的語言和 AI 專業人士共同開發。我們相信個人化內容和合成媒體是內容的未來。創造一種快速、輕鬆地分享有價值的內容的文化是我們使命的一個組成部分。無論是自由工作者、企業或任何其他人群。 AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可幫助專業和業餘播客輕鬆創建、編輯和分發高品質的播客。 該平台為用戶提供了一套工具來錄製和編輯音頻和視頻，並透過最多 10 名參與者的遠端採訪創建播客。 工作室品質的錄音、人工智慧支援的編輯和無縫導出都可以在一個基於網路的平台上實現。工具包括多軌錄音、音訊轉錄、直覺編輯、文字轉語音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智慧驅動的工具，如背景噪音消除、填充詞檢測、音訊轉文字、播客錄製、MP3到文字以及格式轉換。 Podcastle 還提供 iOS 和 Android 應用程序，以提...
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter是一個SaaS（軟體即服務）平台，使用先進的OpenAI人工智慧技術GPT4產生各種文字內容，例如33種語言的文章、部落格、廣告、媒體等。使用者還可以透過 OpenAI DALL-E AI 解決方案描述影像來產生 AI 影像。 使用者可以在AIWriter中輸入提示或主題，平台將使用GPT4技術根據該輸入產生完整的文字。
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud 是一款屢獲殊榮的 ML 平台，適用於擁有 100,000 多名用戶的任何雲，包括 NVIDIA、CFA Institute、Snowflake、Flatiron School、Nestle 等。它是一款用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。使用者可以在完全託管的環境中啟動具有 4TB RAM 的筆記本、新增 GPU、連接到分散式工作叢集、建立大型語言模型等。資料科學家和分析師使用他們想要使用的工具可以最好地工作。您可以在 Saturn Cloud 中使用您喜歡的語言、IDE 和機器學習庫。 我們提供完整的 Git 整合、共享自訂映像和安全...
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文字轉語音應用程序，可讓全世界輕鬆存取資訊。超過 20 萬人使用我們的 Google Chrome 擴充功能、網頁應用程式、iOS 應用程式和 Android 應用程式。我們的使命是確保閱讀永遠不會成為學習的障礙。 我們出色的用戶是學生、專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人有閱讀障礙和注意力不足過動症等學習差異，而許多人只是想更快地閱讀和隨時隨地聆聽。借助 Speechify，您可以將任何書籍、文件或網站轉換為音頻，並在車內、洗衣服、遛狗、做晚飯、鍛煉、跳傘時聆聽 - 無論您的日常生活是什麼！ Speechify 也為 Medium、Star Tribune、Th...
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒體科技新創公司，正在開發一種人工智慧製作工具，使獨立電影製作人能夠以極少的預算提供大片級的視覺特效。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的即時 AI 變聲器。自信地說話並透過獨特、超逼真的類人語音修改器讓您的情感閃耀。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的數位研究助手，為您閱讀論文並為您提供亮點！ Scholarcy 將您的文件轉換為可搜尋、可共享的摘要抽認卡庫，可在任何裝置上訪問，並具有協作筆記和註釋功能。從 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 檔案建立摘要卡，從 Dropbox 匯入，然後匯出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI工具提供了多種有吸引力的AI頭像供企業選擇。該工具配備了各種種族、年齡和風格，以確保完美適合任何業務需求。 AI Studios 還提供 80 多種語言的化身，使其成為全球企業的全球解決方案。人工智慧頭像不僅適用於多個種族和職業，而且該工具還允許自訂頭像以滿足特定的業務需求。 AI Avatar 工具還包括 Rememory、文字轉影片、PowerPoint 轉影片、ChatGPT、換臉和文字轉語音等功能。這些功能為企業提供了更大的靈活性，使他們能夠輕鬆有效地創建影片。 DeepBrain 人工智慧工具可以為各行業帶來益處，包括金融服務、零售、教育和媒體。 此外，...
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，提供各種工具來幫助寫作和研究的各個方面。它提供抄襲檢查、引用、語法更正、翻譯、文字生成等功能。 Smodin 利用先進的人工智慧模型和演算法來增強其寫作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文字重寫器 - 此功能使用人工智慧來分析文字並重寫它，同時保持原始意義。它重新措辭並更改措辭以創建新版本的文本。 * 抄襲檢查器 - 抄襲檢查器掃描文字並使用人工智慧將其與數十億線上資源進行比較。它突出顯示任何重複或非原創內容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型語言模型產生任何主題的新文字。它可以撰寫完整的文章、論文、研究論...
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou 是一個由人工智慧驅動的平台，允許用戶使用 Deepfake 技術將文字轉換為語音或將錄音轉換為不同的聲音。該服務提供文字轉語音、語音到語音轉換和視訊口型同步。 FakeYou 利用數小時語音資料訓練的先進深度學習模型來產生逼真、自然的聲音。用戶可以輸入文字或音頻，並選擇眾多支援的語音選項之一，例如名人、卡通、遊戲角色等。 文字轉語音引擎將分析輸入文字並產生類似人類的聲音大聲朗讀文字。語音轉換引擎可以將錄音轉換為不同的聲音，如荷馬辛普森或巴拉克奧巴馬。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI 使用專有的深度學習模型創建自訂 AI 語音，該模型使用文字轉語音和語音轉語音合成來產生高品質的 AI 生成的音訊內容。 Resemble Localize 是我們的多語言在地化工具，可以翻譯文字並將您的 AI 語音轉換為多達 100 種語言。 Resemble Fill 是我們的生成填充（音訊修復）功能，可讓您使用複製的 AI 語音修改現有語音。 Fill 可用於修改程式化音訊廣告、動態串流廣告插入 (SAI)、語音助理等。 最近，我們憑藉語音 AI 對 Netflix 獲得艾美獎提名的《安迪沃荷日記》的貢獻，榮獲 2023 年威比獎「最佳語音技術應用獎」。 除...
PlayHT
play.ht
PlayHT 是一個由人工智慧驅動的語音生成平台，可讓您立即建立超逼真的文字轉語音。他們的語音人工智慧可以將文字轉換為自然的人類聲音，跨越任何語言和口音。 * PlayHT 使用先進的語音 AI 和機器學習技術，從文字輸入產生類似人類的聲音。 * 他們擁有包含 142 種語言和口音的 900 多個人工智慧語音庫。 * 您只需將文字輸入或貼上到他們的線上文字轉語音編輯器中，它就會立即合成語音。 * 您可以自訂聲音、速度、音高、發音等。 * 聲音聽起來非常真實和人性化。
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI 是一個革命性的平台，它的使命是重塑我們對數位內容領域語言解決方案的思考方式。 Wavel AI 專注於創新和質量，開發了一套工具，旨在幫助企業和個人最大限度地發揮多語言音訊和視訊內容的潛力。本文深入探討了使用 Wavel AI 的功能、用例和整體優勢，讓您一窺無縫且高效內容在地化的未來。 Wavel AI 作為一種複雜的語言解決方案運行，簡化了視訊和音訊內容本地化的過程。它利用人工智慧提供配音、配音生成、文字轉語音轉換和語音複製等服務。以下是對該平台如何運作的深入了解： * 配音：Wavel AI 使用戶能夠以 20 多種語言快速配音視頻，從而擴大了全球內容創作者的影響力。...
WordHero
wordhero.co
WordHero 是一款專為作家、行銷人員和企業主設計的人工智慧寫作助理。只需點擊一下，只需幾秒鐘即可產生不同形式的內容：部落格、電子郵件、社交媒體貼文、產品描述等等。 擁有一個工具可以在幾秒鐘內為您的企業創建長篇部落格文章，這不是很神奇嗎？ WordHero 利用 OpenAI 的 GPT-3（一種具有 1750 億個參數的高階語言模型）的強大功能，為您節省研究和寫作的時間和精力。 透過 WordHero，您可以使用 60 多種書寫工具。他們將這些工具分為 5 大類：
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視...
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai 是一款人工智慧圖像產生器，可根據簡單的文字和圖像提示創建精美、逼真的圖像。無論您需要用於行銷材料、設計靈感還是電子商務照片的圖像，Artsmart.ai 都能滿足您的需求。只需選擇與您想要的風格相符的預設，例如照片寫實或印象派，然後輸入提示來描述您要建立的影像。透過 Artsmart.ai，您可以輕鬆提升您的行銷策略，並透過視覺上引人入勝的內容給您的受眾留下深刻印象。
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在透過大幅減少創建優質內容所需的時間來徹底改變行銷領域。該平台提供人工智慧圖稿、聊天、範本和文件等服務，可簡化和優化行銷流程。 Jounce 提供直覺的文案解決方案，讓用戶只需幾個步驟即可創建專業的內容。它提供了一系列可自訂的範本來啟動文案寫作過程。 輸入所需的提示或指南後，Jounce 的人工智慧會處理內容創建，產生多個選項供使用者選擇。其他功能包括人工智慧驅動的文件編輯器，用於建立和編輯行銷資料，並具有自動格式設定、拼字檢查和語法修正功能。 該軟體還支援協作，允許無限數量的團隊成員貢獻想法和編寫內容。它為各種內容類型（如社交媒體貼文、網站內...
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是網路出版商的一款工具，可協助他們確保製作原創內容。 原創內容 = 獨特的人類創作內容...Google和讀者想要的那種！ Originality.AI 確保原創內容能夠透過...發布 AI 偵測器- Originality.AI 內部建構的AI 旨在識別由任何流行的NLP API 創建的內容，包括GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和GPT-3（世界上第一個識別GPT-3的工具） ）。 Originality.AI 可以預測內容是否由任何流行的 AI 寫作助理製作。 抄襲檢查器 - 嚴肅的網路出版商/內容行銷人員需要確保他們發布的內容沒有抄襲，以便他...
Hive
hive.com
Hive 幫助團隊更快行動。 Hive 一流的專案管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，我們將為您建立它們。憑藉靈活的專案視圖和無限的自訂，Hive 可根據您的條件提供專案管理，保證成功。 Hive 被數千個快速發展的團隊用來幫助： - 專案管理 - 整合工具 - 資源配置 - 時間追蹤 - 打樣和批准 - 記筆記 - 任務管理 - 報告和分析
Gan AI
gan.ai
只需錄製一次，即可為整個客戶旅程中每個接觸點的每個用戶大規模個性化影片。 在 Gan.ai 之前，品牌只能進行基於文字的個人化行銷活動，在電子郵件或簡訊中插入使用者姓名，或最多以影片中的文字圖形形式插入。借助 Gan.ai，影片中的演員可以說出用戶的姓名（以及任何其他變數），從而在行銷活動中為品牌帶來更高的參與度、轉換率、點擊率和品牌回憶。 只需一個視訊錄製，Gan.ai 就可以讓品牌生成數百、數千或數百萬個個人化副本，並更改聲音和口型同步的變量，就好像它是為每個觀眾親自錄製的一樣。 AI 口型同步和語音同步模型即時模板化視訊的指定部分，並將其跨平臺本地交付給用戶。 三星、Zomato、...
Summary Box
summarybox.com
Summary Box 是您個人的網路人工智慧副駕駛。它透過提供總結內容、書寫以及與網頁和上傳文件聊天的功能來增強您的線上體驗。它旨在讓您在任何網站上的網路體驗更加互動、資訊豐富且高效，無論是用於研究、學習還是個人使用。 摘要框主要用作瀏覽器擴展，使其非常易於使用。安裝後，您可以點擊任何網站或文章上的「摘要框」按鈕，與其進行聊天、取得摘要，甚至用它來編寫內容。除了瀏覽器擴充功能之外，Summary Box 還具有全面的 Web 儀表板。在這裡，用戶可以訪問擴充功能中提供的相同工具來進行總結和寫作。此外，儀表板還提供了一項額外的獨特功能：上傳文件並與文件聊天的能力。無論是個人文檔、學校筆記還是...
Aporia
aporia.com
Aporia 是領先的人工智慧控制平台，受到新興科技新創公司和財富 500 強老牌公司的信賴，可確保人工智慧應用程式的隱私、安全性和可靠性。借助 Aporia，組織獲得了強大的人工智慧護欄，有效減輕幻覺、資料外洩和即時提示攻擊。護欄檢測引擎的核心是 Aporia Labs，這是一個由人工智慧和網路安全專家組成的團隊。團隊致力於不斷研究和開發識別和減輕幻覺和即時攻擊的尖端方法，確保保護您的品牌聲譽和用戶的信任。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platf...
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。