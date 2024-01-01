生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 厄瓜多

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks 致力於培育鼓勵分享想法並增強真實性的安全環境。每天，世界上最大的企業和教育機構以及數以百萬計的個人都信任Copyleaks 獨有的人工智慧文字分析，以識別潛在的抄襲和人工智慧生成的內容，提供負責任的人工智慧採用的完全透明度，確保無錯誤寫作並保護智慧財產權和版權。 建立數位信任和信心：這是 Copyleaks 的方式。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智慧音訊研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了 AI 音訊模型，可產生逼真、多功能且具有情境感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊使日常用戶、產消者和企業可以使用這些模型來創建和在地化內容。 我們的技術用於為有聲讀物和新聞文章配音、為視頻遊戲角色製作動畫、幫助電影預製作、自動化娛樂本地化流程、為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它也為那些失去聲音的人回饋了聲音，並為日常生活中有無障礙需求的人提供了幫助。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於20...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、B...
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可打造專業視覺效果
HeyGen
heygen.com
專業的AI影片只需打字、點擊、拖曳即可完成，就是這樣！ 憑藉無與倫比的客製化和個人化體驗，HeyGen 的100 多個逼真的AI 化身可以成為您的代言人，以40 多種語言和不同的口音針對各種用例進行交談，包括行銷推廣、個人化銷售宣傳、電子學習、培訓和開發、解釋器和操作方法影片。 不再需要昂貴且耗時的攝影組、視訊機構或演員。您現在擁有了一個個人視訊工作室！ * 該產品是一款視訊創建工具，允許用戶生成具有 AI 頭像和文字轉語音功能的視訊。 * 用戶喜歡易用性、頭像和口型同步的品質以及創建影片的速度。 * 審閱者指出了客戶服務問題、預覽的隱藏限制、昂貴的信用系統以及視訊翻譯功能的問題。
LocalBot AI
localbot.ai
LocalBot.ai 利用尖端的人工智慧工具，幫助當地企業主節省寶貴的時間和金錢。 LocalBot.AI 使用最受歡迎的 AI 模型（例如 GPT、Dall-E、Ada）在幾秒鐘內創建文字、圖像、程式碼等。過程很簡單。您所要做的就是提供一個主題或想法，我們基於人工智慧的生成器將處理剩下的事情。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 領域的創新紐帶，它將靜態照片轉變為動態 AI 視訊敘事和以數位人物為特色的互動體驗。其強大的 API 的獨特之處在於能夠實現即時視訊生成，這對於客戶體驗 (CX)、行銷以及學習和開發等領域的直播和互動活動至關重要。自助服務 Creative Reality™ Studio 和行動應用程式擴展了 D-ID 的創新範圍，簡化了 AI 生成視訊的創建和定制，並體現了 D-ID 對豐富數位通訊的承諾。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一個生成式 AI 影片編輯平台，只需點擊一下即可輕鬆將您的長鏡頭變成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是將影片內容創作民主化，讓任何有故事可講或熱衷分享的人都可以使用它，而不僅僅是那些擁有內容創作或影片編輯專業知識的人。
Voicemaker
voicemaker.in
線上文字轉語音將文字轉換為非常人性化的自然人工智慧聲音。 您可以下載 MP3、WAV 音訊格式的聲音。 我們在全球擁有超過 1000 種人工智慧語音，涵蓋 130 種語言。
Craiyon
craiyon.com
Craiyon 是一個 AI 模型，可根據任何文字提示繪製圖像！
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platf...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智慧提供支援的免費線上圖像建立工具。它旨在滿足各種創意需求，包括創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、商標等。 它提供了一種新手友好的方式，透過其人工智慧支援的功能，像專業人士一樣編輯圖像。使用者可以製作獨特的藝術作品、逼真的圖像，並嘗試融合真實圖像和合成圖像以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合成引人注目的作品的動態方式，從而提供巨大的創意靈活性。 Playground AI 的產品超越了標準圖像編輯，允許用戶將圖像擴展到原始邊界之外，無縫整合不同場景中的對象，並將其富有想像的概念具體化為視覺現實。 ...
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智慧應用研究公司，致力於塑造藝術、娛樂和人類創造力的下一個時代。 快速編輯影片所需的一切。神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，...
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidi...
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，提供各種工具來幫助寫作和研究的各個方面。它提供抄襲檢查、引用、語法更正、翻譯、文字生成等功能。 Smodin 利用先進的人工智慧模型和演算法來增強其寫作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文字重寫器 - 此功能使用人工智慧來分析文字並重寫它，同時保持原始意義。它重新措辭並更改措辭以創建新版本的文本。 * 抄襲檢查器 - 抄襲檢查器掃描文字並使用人工智慧將其與數十億線上資源進行比較。它突出顯示任何重複或非原創內容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型語言模型產生任何主題的新文字。它可以撰寫完整的文章、論文、研究論...
Writer
writer.com
Writer是企業級人工智慧生成平台。 Writer 讓您的員工（產品、營運、支援、行銷、人力資源等）能夠透過改變他們的工作方式來最大限度地發揮創造力和 10 倍的生產力。 Writer 的安全平台可輕鬆捕捉您的業務資料來源，並提供根據您自己的資料進行微調並遵循您自己的 AI 護欄的準確答案和內容。 Writer 將生成式 AI 交到人們工作的地方，以便他們可以輕鬆地進行創建、分析和管理。 Writer 的平台是企業級的，不使用或共享您的數據，並具有開放和透明的 LLM，這些 LLM 是 Writer 構建的，並且可以通過多種方式（包括自託管）進行部署。 Writer 符合 SOC 2 T...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor 是一款基於人工智慧 (AI) 的程式碼解釋器，旨在幫助各個層級的開發人員（尤其是初學者）了解程式碼如何在各種程式語言中運作。 這個工具很直觀，您只需輸入您感興趣的程式碼並選擇您想要的解釋方式。使用AI Code Mentor，您將更深入地了解程式設計邏輯，成為更好的開發人員。
Writerly
writerly.ai
Writerly 是一款強大但又不過分的人工智慧生產力軟體。我們受到全球超過 50 萬家最具創新力的組織和創作者的信任，利用生成式 AI 來提高業務成果。 更快更好地寫作：使用最好的人工智慧寫作助理 Writerly 提高轉換率並自動化您的內容行銷。 Writerly 是一款由人工智慧驅動的一體化寫作解決方案，旨在幫助個人和機構等產生適合所有工作途徑的優質、引人入勝且無抄襲的書面內容。 創建內容速度提高 4 倍。 自動將您的商業想法轉換為高轉換率的文章，從而提高流量、轉換率和 SEO 排名。 節省時間和金錢，同時使用人工智慧助理完全控制您的文案寫作。
VEED
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍...
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文字轉語音應用程序，可讓全世界輕鬆存取資訊。超過 20 萬人使用我們的 Google Chrome 擴充功能、網頁應用程式、iOS 應用程式和 Android 應用程式。我們的使命是確保閱讀永遠不會成為學習的障礙。 我們出色的用戶是學生、專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人有閱讀障礙和注意力不足過動症等學習差異，而許多人只是想更快地閱讀和隨時隨地聆聽。借助 Speechify，您可以將任何書籍、文件或網站轉換為音頻，並在車內、洗衣服、遛狗、做晚飯、鍛煉、跳傘時聆聽 - 無論您的日常生活是什麼！ Speechify 也為 Medium、Star Tribune、Th...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒體科技新創公司，正在開發一種人工智慧製作工具，使獨立電影製作人能夠以極少的預算提供大片級的視覺特效。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。我們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。我們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 我們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，我們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶...
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
AKOOL
content.akool.com
AKOOL 是一個突破性的生成式人工智慧平台，用於個人化視覺行銷和廣告。借助 AKOOL，行銷創造者和創新者可以建立客製化的、引人入勝的體驗，將人們吸引到品牌中，從而將他們轉化為忠實的客戶。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公認的人工智慧影片創作平台。數千家公司使用它創建 120 種語言的視頻，節省高達 80% 的時間和預算。受到埃森哲、BBC、Google、亞馬遜等機構的信賴。 只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 對於任何想要使用 AI 生成文字而又不想被 GPTzero 等 AI 偵測器標記為人工文字的人來說，這是終極解決方案。透過 UnDetectable.ai，您可以放心，市場上的每個 AI 偵測器都會將您的書寫視為人類。 UnDetectable.ai 使用先進的人工智慧技術，獲取人工智慧生成的內容，並透過模仿人類書寫模式的細微變化、細微差別和不一致來增強它。結果是最終輸出與人類所寫的文字無法區分。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou 是一個由人工智慧驅動的平台，允許用戶使用 Deepfake 技術將文字轉換為語音或將錄音轉換為不同的聲音。該服務提供文字轉語音、語音到語音轉換和視訊口型同步。 FakeYou 利用數小時語音資料訓練的先進深度學習模型來產生逼真、自然的聲音。用戶可以輸入文字或音頻，並選擇眾多支援的語音選項之一，例如名人、卡通、遊戲角色等。 文字轉語音引擎將分析輸入文字並產生類似人類的聲音大聲朗讀文字。語音轉換引擎可以將錄音轉換為不同的聲音，如荷馬辛普森或巴拉克奧巴馬。
Narakeet
narakeet.com
使用逼真的文字轉語音輕鬆創建畫外音。 不再浪費時間錄製聲音、編輯錯誤以及同步影像與聲音。 只需輸入或上傳您的腳本，從我們的 500 多種聲音中選擇一種，即可在幾分鐘內獲得聽起來專業的音訊或視訊。 免費試用 Narakeet 逼真的文字轉語音，無需註冊。
Fliki
fliki.ai
Fliki 透過生成式 AI 的力量，幫助您大規模創建音訊和視訊內容。 * Fliki 是一款影片創作工具，利用 AI 技術根據用戶提供的想法或亞馬遜產品連結產生影片。 * 評論者讚賞 Fliki 的用戶友好介面、節省影片創建時間的能力以及所生成影片的高視覺品質。 * 用戶提到了諸如畫外音故障、「分鐘」用法不明確、免費版本中偶爾出現的錯誤以及自訂和影片編輯方面的限制等問題。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一個使用人工智慧編寫內容的平台，包括產品描述、部落格文章和廣告標題。我們正在把需要幾週才能完成的事情，變成幾天。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 讓雄心勃勃的團隊能夠建立有影響力的 AI 代理程式。 Voiceflow 深受設計師和開發人員的喜愛，可協助團隊共同建立、測試、交付、衡量和改進語音和聊天體驗。中階市場和財富 500 強企業的對話式 AI 產品團隊（從 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得寶）信賴 Voiceflow 作為他們的協作式 AI 代理構建平台。直覺的代理建構器畫布、知識庫和內容管理系統與可擴展的開發人員工具包相結合，用於交付可在整個客戶體驗中擴展的高級人工智慧代理。如今，全球有超過 25 萬個雄心勃勃的團隊正在 Voiceflow 上建立代理商。
Autocode
autocode.com
新用戶通知。購買提醒。預定的工作。社區機器人。 SQL 查詢。內部工具。使用 JavaScript 和 API 建立您想要的任何內容。
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI 是一款功能強大的影像產生器，專注於創建一致的角色並控制其姿勢、構圖和風格。
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI 是一款由人工智慧提供支援的卓越網路應用程序，使用戶能夠釋放他們的創造力並將他們的藝術想法變為現實。憑藉用戶友好的介面，它允許用戶，無論其經驗水平如何，都可以使用自己的概念、草圖和照片生成令人驚嘆且獨特的藝術作品。透過將想法轉化為令人著迷的視覺效果，透過個人草圖和繪圖與人工智慧協作，並產生自己圖像的顯著變化，ArtBlast AI 真正提供了無限的創造力潛力。此外，用戶可以透過添加描述性文字來進一步個性化他們的創作，使其成為使用人工智慧技術的無與倫比的工具。透過 ArtBlast AI 體驗 AI 藝術生成的魔力。 使用 ArtBlast AI（人工智慧驅動的圖像生成器...
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI ...
Good AI
the-good-ai.com
Good AI是一款先進的人工智慧寫作助手，幫助您快速寫出高品質的論文。它提供免費的人工智慧論文寫作器、人工智慧論文大綱和其他寫作工具來提升您的技能。 The Good AI 受到超過 200 萬作家的信賴，旨在透過易於使用的介面讓高級人工智慧變得可用。 Good AI 論文作者由先進的神經網路 AI 模型提供支持，該模型已經過數百萬篇高品質論文和文章的訓練。這使得它能夠在幾秒鐘內產生關於任何主題的獨特、相關且準確的內容。 要使用它，您只需輸入主題，選擇論文類型、字數以及是否包含參考文獻。然後人工智慧將為您產生一篇完整的論文。如果你想自訂或添加更多內容，你可以使用自動完成功能告訴人工智慧還...
RightBlogger
rightblogger.com
RightBlogger 是一系列由人工智慧驅動的工具和解決方案，可協助您自動化創意流程。這些工具可以產生各種語言的內容，包括愛爾蘭語等罕見語言。內容還可以從不同的角度編寫、縮短、擴展、重寫、釋義、提煉成常見問題、清單或其他文字。甚至還有專注於 SEO 的工具可以幫助您優化標題、創建影響深遠的描述以及研究關鍵字。一旦將這些與人工智慧驅動的社交媒體和冷電子郵件支援結合起來，您就會獲得完美的創意風暴。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運行程式碼的容器。在任何給定的 repl 中，都有兩個主要部分 - ...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助...