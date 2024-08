生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 庫拉索

D-ID

d-id.com

D-ID 是生成式 AI 領域的創新紐帶,它將靜態照片轉變為動態 AI 視訊敘事和以數位人物為特色的互動體驗。其強大的 API 的獨特之處在於能夠實現即時視訊生成,這對於客戶體驗 (CX)、行銷以及學習和開發等領域的直播和互動活動至關重要。自助服務 Creative Reality™ Studio 和行動應用程式擴展了 D-ID 的創新範圍,簡化了 AI 生成視訊的創建和定制,並體現了 D-ID 對豐富數位通訊的承諾。