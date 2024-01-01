生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 白俄羅斯

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
HeyGen
heygen.com
專業的AI影片只需打字、點擊、拖曳即可完成，就是這樣！ 憑藉無與倫比的客製化和個人化體驗，HeyGen 的100 多個逼真的AI 化身可以成為您的代言人，以40 多種語言和不同的口音針對各種用例進行交談，包括行銷推廣、個人化銷售宣傳、電子學習、培訓和開發、解釋器和操作方法影片。 不再需要昂貴且耗時的攝影組、視訊機構或演員。您現在擁有了一個個人視訊工作室！ * 該產品是一款視訊創建工具，允許用戶生成具有 AI 頭像和文字轉語音功能的視訊。 * 用戶喜歡易用性、頭像和口型同步的品質以及創建影片的速度。 * 審閱者指出了客戶服務問題、預覽的隱藏限制、昂貴的信用系統以及視訊翻譯功能的問題。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智慧音訊研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了 AI 音訊模型，可產生逼真、多功能且具有情境感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊使日常用戶、產消者和企業可以使用這些模型來創建和在地化內容。 我們的技術用於為有聲讀物和新聞文章配音、為視頻遊戲角色製作動畫、幫助電影預製作、自動化娛樂本地化流程、為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它也為那些失去聲音的人回饋了聲音，並為日常生活中有無障礙需求的人提供了幫助。
Reface
reface.ai
Reface – 在這裡，您只需一張自拍照即可交換影片和 GIF 中的臉、為照片製作動畫並將照片變成卡通。
Coqui
coqui.ai
Coqui 致力於開放語音技術，並致力於成為語音研究人員、開發人員和從業者聚集的中心。 我們的專案包括基於深度學習的 STT 和 TTS 引擎、作業排程器以及更多即將推出的專案。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
VEED
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智慧提供支援的免費線上圖像建立工具。它旨在滿足各種創意需求，包括創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、商標等。 它提供了一種新手友好的方式，透過其人工智慧支援的功能，像專業人士一樣編輯圖像。使用者可以製作獨特的藝術作品、逼真的圖像，並嘗試融合真實圖像和合成圖像以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合成引人注目的作品的動態方式，從而提供巨大的創意靈活性。 Playground AI 的產品超越了標準圖像編輯，允許用戶將圖像擴展到原始邊界之外，無縫整合不同場景中的對象，並將其富有想像的概念具體化為視覺現實。 ...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Fibery
fibery.io
Fibery 是一個產品發現和開發平台。大多數產品策略都是建立在隨機分散的數據和意見的基礎上的。 Fibery 可以幫助您分析使用者回饋或市場訊號並確定最重要的見解，以便您知道下一步該做什麼。 💡 在 Fibery.io 上開始 14 天免費試用。
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer 是一款先進的 AI 偵測去除器，可以將 AI 文字轉換為人類內容。它可以使用自然的人類書寫風格使人工智慧文字人性化，使其聽起來足夠真實以繞過人工智慧檢測。
Dubverse
dubverse.ai
在快節奏的數位內容創作世界中，Dubverse.ai 成為影片製作人、教育工作者和企業的遊戲規則改變者。這個創新平台利用人工智慧的功能來簡化和增強影片製作流程，特別注重克服語言障礙並使內容普遍可用。 Dubverse.ai 產品的核心是強大的合成媒體引擎，它透過尖端的人工智慧技術增強人類的創造力。過程簡單但功能強大： * AI字幕：自動產生多種語言的準確字幕，增強觀眾的參與度和理解力。 * 文字轉語音：將文字轉換為聽起來自然的畫外音，使您的影片更加動態且適合更廣泛的受眾。 Dubverse.ai 包含一套旨在滿足各種內容創建需求的功能： * 多語言支援：透過支援 60 多種語言，內容創作者...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運行程式碼的容器。在任何給定的 repl 中，都有兩個主要部分 - ...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platf...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、B...
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 圖像產生器是一款線上工具，旨在根據文字提示產生圖像。它允許用戶根據輸入創建人工智慧生成的藝術和圖像，幾乎立即可視化想法。 除了人工智慧影像生成功能外，Fotor 還提供一整套影像編輯工具。其中包括調整大小、裁剪、模糊、銳利化以及為影像添加文字或邊框。 除了傳統的編輯之外，用戶還可以將照片轉換為草圖或卡通、創建拼貼畫、合併圖像以及更改照片背景。該平台還提供了操作面部特徵、高檔圖像，甚至生成 PNG 檔案的工具。 Fotor 的功能擴展到創建用於行銷的徽標、傳單和海報，以及 YouTube 縮圖或 Instagram 貼文設計等社交媒體資產。 該平台涵蓋了廣泛的應用程...
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒體科技新創公司，正在開發一種人工智慧製作工具，使獨立電影製作人能夠以極少的預算提供大片級的視覺特效。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 創建圖像所需的一切。 神奇的人工智慧藝術工具。產生原始影像、修改現有影像、將圖片擴展到原始邊界之外等等。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是領先的人工智慧偵測器，用於檢查文件是否由 ChatGPT 等大型語言模型編寫。 GPTZero 在句子、段落和文件層級檢測 AI。 GPTZero 的模型在大型、多樣化的人類書寫和人工智慧生成文字語料庫上進行訓練，重點是英語散文。迄今為止，GPTZero 已為全球超過 250 萬用戶提供服務，並與 100 多個教育、招聘、出版、法律等領域的組織合作。
Fliki
fliki.ai
Fliki 透過生成式 AI 的力量，幫助您大規模創建音訊和視訊內容。 * Fliki 是一款影片創作工具，利用 AI 技術根據用戶提供的想法或亞馬遜產品連結產生影片。 * 評論者讚賞 Fliki 的用戶友好介面、節省影片創建時間的能力以及所生成影片的高視覺品質。 * 用戶提到了諸如畫外音故障、「分鐘」用法不明確、免費版本中偶爾出現的錯誤以及自訂和影片編輯方面的限制等問題。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI 使用專有的深度學習模型創建自訂 AI 語音，該模型使用文字轉語音和語音轉語音合成來產生高品質的 AI 生成的音訊內容。 Resemble Localize 是我們的多語言在地化工具，可以翻譯文字並將您的 AI 語音轉換為多達 100 種語言。 Resemble Fill 是我們的生成填充（音訊修復）功能，可讓您使用複製的 AI 語音修改現有語音。 Fill 可用於修改程式化音訊廣告、動態串流廣告插入 (SAI)、語音助理等。 最近，我們憑藉語音 AI 對 Netflix 獲得艾美獎提名的《安迪沃荷日記》的貢獻，榮獲 2023 年威比獎「最佳語音技術應用獎」。 除...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor 是一款基於人工智慧 (AI) 的程式碼解釋器，旨在幫助各個層級的開發人員（尤其是初學者）了解程式碼如何在各種程式語言中運作。 這個工具很直觀，您只需輸入您感興趣的程式碼並選擇您想要的解釋方式。使用AI Code Mentor，您將更深入地了解程式設計邏輯，成為更好的開發人員。
Reword
reword.co
Reword 是一款由人工智慧驅動的寫作編輯器，可協助團隊協作為讀者製作優秀的文章。它提供了一系列功能，例如將相關資訊直接提供給編輯的研究功能、協作工具以及診斷書面內容中的弱點的能力。 根據其網站，Reword 的人工智慧模型是“針對讀者進行訓練的”，可以在內容中添加自然的內部鏈接，同時突出顯示薄弱部分，並檢測主題盲點。 該工具的版本控制功能使作者能夠透過升級內容和提高用戶滿意度來更好地與受眾建立聯繫。此外，Reword 的人工智慧被設計為透明和道德的，重點是提供作者內容、關鍵字和短語的公平表示。 該工具與現有文章內容完全集成，可輕鬆分析、優化和重新利用已發布的內容。 Reword 旨在...
Mistral AI
mistral.ai
快速、開源且安全的語言模型。利用私有資料和使用回饋，促進業務用例模型的專業化。由歐洲世界級團隊打造，面向全球市場。
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai 是一款創新工具，利用人工智慧輕鬆將任何文字轉換為具有超真實聲音的音訊。只需點擊幾下即可將文字轉錄成音訊文件，還可以為您的觀眾創建引人入勝的播客和有聲讀物！您有多種真實的聲音可供選擇，包括男性和女性，以完美體現文本的聲音。它包含 120 多種語言的 900 多種語音！聲音是透過人工智慧的最新進展產生的，從而產生高品質的聲音。 特徵： * 將文字轉換為音訊 * 從文字建立播客 * 從文字建立有聲書 * 900多種人工智慧生成的聲音 * 提供120多種語言 * 新增多個對話者 * 匯出為 .mp3 檔案並共享鏈接 * 發音的自訂選項，如速度、音高、音量、發音方式… 借助 Od...
Colossyan
colossyan.com
在 Colossyan，學習的未來是由人工智慧影片建構的。 Colossyan 易於使用的 AI 視訊平台正在重塑 L&D 內容創作的格局。加入諾華、大陸集團、WSP 和派拉蒙等頂級公司，告別昂貴的拍攝、日程安排延誤和低參與度。 Colossyan 使您能夠使用 AI 創建培訓視頻，其成本僅為傳統製作的一小部分，並且比純文字材料的效率更高。 * 從文字建立視頻 從文字、PDF、專業設計的範本或使用人工智慧驅動的影片提示工具建立有效的影片。利用 Colossyan 先進的文字轉語音技術的強大功能，輔以即用型模板、在地化工具和簡單直觀的影片編輯器。 * 選擇最適合你的人工智慧主播 Colos...
Blogcast
blogcast.host
建立無需錄製的播客。使用文字轉語音技術，從部落格文章和播客、視訊等內容產生清晰、自然的語音。無需麥克風！
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai 會自動從您的部落格文章產生引人入勝的可分享影片。使用影片在社群上脫穎而出，在 Google 上排名更高，並在純影片平台上分享您的內容。 主要優點： * 在社群媒體上脫穎而出：在社群媒體上分享您的新部落格文章的預告影片。潛在客戶更喜歡觀看視頻，而且視頻被分享的可能性高出 3 倍。 * 在 Google 上排名更高：Google 喜歡影片內容！透過將影片嵌入到您的部落格文章中來提高您的排名和停留時間。 * 讓您的受眾感到厭煩：在 TikTok 和 YouTube 等純影片平台上分享您的內容，以便將您的內容重新定位給新受眾。 工作原理： * 影片會在幾秒鐘內從您的部落格文章...
Oxolo
oxolo.com
Oxolo 正在為基於人工智慧的媒體建立深度技術平台。借助我們的技術，任何人都可以創建自動化視頻，例如產品視頻、廣告、社交媒體內容等等。 我們透過創建人工智慧驅動的聊天機器人化身來虛擬化特定的人，這些化身與現實無法區分，並準備好參與和交流。我們完整的技術堆疊是基於人工智慧和機器學習的最新研究和開發。
Ai Sofiya
aisofiya.com
Sofiya 是一款多功能人工智慧工具，不僅提供 TTS 轉換，還具有文字生成和聊天機器人功能。這使其成為一種多功能工具，可用於廣泛的應用程式和設置，例如客戶服務聊天機器人、語音助理、教育聊天機器人、自然語言處理任務的文本生成等等。
Munch
getmunch.com
蒙克是內容專業人士的新家。它使用最新的人工智慧技術提供自動內容重新利用、智慧分發和數據驅動的內容創建 Munch 使用最先進的生成人工智慧和行銷分析，從您的長影片中提取最具吸引力、最熱門和最有影響力的剪輯。
Typecast
typecast.ai
Typecast 的帶有情緒文字轉語音的人工智慧語音產生器是一款線上工具，可讓使用者將文字轉換為逼真的語音。該工具擁有超過 400 多個超現實聲音的庫，使用戶能夠按照自己想要的方式創建內容。 它為不同目的提供各種特性和功能，包括講故事、演示、產品行銷、培訓影片、YouTube 影片和教育。方式為其視頻內容提供動力。 使用者可以輕鬆地扮演角色，輸入所需的文本，選擇語音風格，然後下載生成的音訊。該工具還為有聲書、教育、銷售、紀錄片、培訓和遊戲等不同類別提供文字轉語音模板，使用戶更容易上手。消除生產成本的煩惱。 使用者不需要雇用演員、管理攝製組或租用工作室，因為該工具消除了螢幕錄製和後製編輯的...
Free text to speech
text-to-speech.online
免費文字轉語音是一款功能強大且免費的線上文字轉語音合成工具，可將文字轉換為自然流暢的人聲，並具有多種自訂功能。 它提供了100+個揚聲器供用戶選擇，支援多語言和方言，甚至可以中英文混合。它在音訊參數配置方面也很靈活，允許使用者調整語速、音高、發音、停頓等。 該工具廣泛應用於新聞閱讀、旅遊導航、智慧硬體和通知廣播等領域，甚至可以將文字內容轉換成MP3檔案下載保存。 此外，它還提供涵蓋 129 種語言和變體的各種神經網路語音，使其能夠輕鬆覆蓋全球受眾。 Chrome、Firefox、Edge 等所有主流瀏覽器以及微信均支援。 行動用戶可以嘗試使用Chrome、Firefox以及新版Edge...
Salebot
salebot.ai
SaleBot 是一款多功能聊天機器人建構器，旨在簡化 Vkontakte、Telegram、Facebook、Viber、Talk-me、WhatsApp 和 Instagram 等各種訊息平台上的客戶互動。該平台為企業提供了一個全面的工具包，可實現通訊自動化、管理客戶關係並增強用戶參與度，而無需任何程式設計知識。 主要特點： * 多訊息傳遞支援：在單一介面中跨多個訊息傳遞平台整合和管理聊天機器人。 * CRM 整合：利用內建的 CRM 功能有效地組織您的銷售團隊和客戶互動。 * 業務自動化：利用各種工具自動執行重複性任務、管理客戶資料並簡化業務流程。 * 教育平台：創建和管理具有獨特設計...
Captiwiz
captiwiz.com
使用人工智能驅動的字幕創建令人驚嘆的視頻 產生引人入勝的標題，突出顯示您的關鍵字，並在幾秒鐘內添加音樂和動畫表情符號
Audyo
audyo.ai
Audyo 是一款音訊編輯工具，提供大量專為滿足現代內容創作者的需求而客製化的功能。一些突出的功能包括： * 人類品質的人工智慧聲音。 * 像編輯文件一樣編輯音訊。 * 在不同的揚聲器聲音之間切換。 * 使用語音調整發音。 * 嵌入式音訊播放器。 * 可共享的網路播放器。 * 多語言翻譯。 * AI寫作助理。
Rizzle
rizzle.com
Rizzle 從播客和影片中創建預告片、精彩片段和剪輯。利用 AI，Rizzle 將編輯時間從 8 小時以上縮短到 30 分鐘以內。 Rizzle 與 Getty Images、MapTiler、OpenAI、Anthropic 等合作，帶來卓越品質的影片。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於20...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智慧應用研究公司，致力於塑造藝術、娛樂和人類創造力的下一個時代。 快速編輯影片所需的一切。神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文字轉語音應用程序，可讓全世界輕鬆存取資訊。超過 20 萬人使用我們的 Google Chrome 擴充功能、網頁應用程式、iOS 應用程式和 Android 應用程式。我們的使命是確保閱讀永遠不會成為學習的障礙。 我們出色的用戶是學生、專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人有閱讀障礙和注意力不足過動症等學習差異，而許多人只是想更快地閱讀和隨時隨地聆聽。借助 Speechify，您可以將任何書籍、文件或網站轉換為音頻，並在車內、洗衣服、遛狗、做晚飯、鍛煉、跳傘時聆聽 - 無論您的日常生活是什麼！ Speechify 也為 Medium、Star Tribune、Th...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助...
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，...
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一個聊天 UI 前端，可讓您透過 API 金鑰使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 透過將 API 金鑰與 Typing Mind 等聊天 UI 前端結合使用，您可以享受以下好處： * 您只需按使用量付費（而不是像 ChatGPT Plus 那樣按月訂閱） * 您的聊天對話不會用於 OpenAI/Claude/etc 的訓練。 * 在統一介面內方便地與多個模特兒聊天 * 享受專業、先進的聊天使用者介面和大量功能 * Typing Mind 首先離線且預設私密。您的所有資料、訊息和 API...
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，無論...