生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奧地利

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一個答案引擎，可使用大型語言模型為複雜問題提供準確答案
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
TypingMind
typingmind.com
使用 ChatGPT 的增強功能，如聊天歷史搜尋、資料夾、整合、提示庫等。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 的釋義工具受到全球數百萬人的信賴，可以使用最先進的人工智慧來重寫句子、段落或文章。
Jenni AI
jenni.ai
增強您的下一篇研究論文。 使用 JenniAI 研究並撰寫下一篇論文。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
VEED
veed.io
影片編輯變簡單。只需單擊即可建立影片。新增字幕、轉錄音訊等。
Fibery
fibery.io
無限靈活的工作空間，無需程式碼即可連接所有公司流程。 創造空間，將它們連結在一起，邀請隊友 並做一些很酷的事情。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是一家美國跨國科技公司，開發同名軟體，這是一種使用人工智慧和自然語言處理的英語數位寫作工具。透過機器學習和深度學習演算法，Grammarly 的產品提供語法檢查、拼字檢查和抄襲檢測服務，以及有關寫作清晰度、簡潔性、詞彙、表達風格和語氣的建議。該軟體於2009 年7 月在烏克蘭基輔首次發布。 Grammarly 總部位於舊金山，並在基輔、紐約市和溫哥華設有辦公室。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
ElevenLabs
elevenlabs.io
有史以來最真實、最通用的人工智慧語音軟體。 Eleven 為尋求講故事終極工具的創作者和出版商帶來了最引人注目、最豐富、最逼真的聲音。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款免費的線上人工智慧圖像建立器。用它來創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、標誌等。
Runway
runwayml.com
快速編輯影片所需的一切。 神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型支援的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
HeyGen
heygen.com
利用 AI 製作引人入勝的影片速度提高 10 倍 認識 HeyGen - 適合您團隊的最佳 AI 視訊生成平台。
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip 將長影片變成高品質的病毒式剪輯，供您在 TikTok、YouTube Shorts 和 Reels 上分享，以擴大社交媒體覆蓋範圍。
AfforAI
afforai.com
最大限度提高生產力的第二大腦。 Afforai 是一個人工智慧聊天機器人，可以搜尋、總結和翻譯多個來源的訊息，以產生值得信賴的研究。將冗長的研究文件提供給一堆乾巴巴的合規性要求，並提取您需要的關鍵發現。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。Repl.it 允許用戶使用瀏覽器編寫程式碼並建立應用程式和網站。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運...
Copy.ai
copy.ai
我們創造了世界上最先進的人工智慧文案，使您能夠在幾秒鐘內創建行銷文案！
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Fotor
fotor.com
適合所有人的免費線上照片編輯器。只需點擊幾下，即可使用 Fotor 的照片編輯器免費編輯照片。它涵蓋了所有線上照片編輯工具，因此您可以裁剪圖像、調整圖像大小、向照片添加文字、甚至製作照片拼貼以及輕鬆創建圖形設計。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
neuroflash
neuroflash.com
您最喜歡的人工智慧文字和圖像產生器。
Wordtune
wordtune.com
你的想法用言語表達。透過清晰、引人注目和真實的寫作準確地表達您的意思。
Speechify
speechify.com
更聰明地閱讀，而不是更努力地閱讀。透過使用我們領先的文字轉語音閱讀器來聆聽文件、文章、PDF、電子郵件（您閱讀的任何內容）。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可打造專業視覺效果
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的即時 AI 變聲器。自信地說話並透過獨特、超逼真的類人語音修改器讓您的情感閃耀。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
TextCortex
textcortex.com
一款 AI 工具即可撰寫您的所有內容。 行銷、銷售和網站文案只需幾秒鐘即可完成。由尖端人工智慧提供支援。整合於 1000 多個平台。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是您一直想要的不帶評判性、隨時可以再讀一份草稿、即使在凌晨 3 點也不會耗盡想法的人工智能寫作夥伴。️
Narakeet
narakeet.com
使用逼真的文字轉語音輕鬆創建畫外音。 不再浪費時間錄製聲音、編輯錯誤以及同步影像與聲音。 只需輸入或上傳您的腳本，從我們的 500 多種聲音中選擇一種，即可在幾分鐘內獲得聽起來專業的音訊或視訊。 免費試用 Narakeet 逼真的文字轉語音，無需註冊。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改寫和論文重寫的最佳釋義工具。我們的換詞器可以改變句子的結構並替換同義詞
Fliki
fliki.ai
在 2 分鐘內使用逼真的聲音根據腳本或部落格文章創建影片！
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 語音產生器免費複製您的聲音！使用 Resemble 的即時語音轉語音軟體來建立聽起來真實的 AI 聲音。
Magai
magai.co
您的 ChatGPT 支援的超級助手。 利用 Magai 革命性的 AI 工具和由 ChatGPT + GPT-4 提供支援的直覺聊天介面，改變您產生和完善內容的方式。
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neuronwriter.com
優化您的網站內容，讓 Google 喜歡它。 具有語義模型 (NLP)、Google SERP 分析和競賽資料的高級內容編輯器。 NEURONwriter 可以幫助您根據使用者意圖規劃和最佳化內容！
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
Dreamlike
dreamlike.art
借助人工智慧的力量，在幾秒鐘內創造出令人驚嘆的原創藝術。 神奇的人工智慧工具。創建無盡的原始圖像、修改現有圖像等等。
Hippo Video
hippovideo.io
類別領先的視訊訊息傳遞平台，受到面向客戶的團隊的青睞。
iMyFone
filme.imyfone.com
我們是 iMyfone，是一群充滿活力、對我們所做的事情充滿熱情的人。我們的使命是開發創新、易於使用且經濟實惠的軟體，為您帶來新鮮體驗。 明星產品： 1. iMyFone D-Back：恢復 iPhone、iPad、iPod touch 上的 18 種以上文件類型，包括 WhatsApp、Viber、微信、Kik、Line、照片、影片、訊息、聯絡人和筆記。 2. iMyFone AnyTo：即時更改GPS位置到任何地方，並且可以與基於位置的應用程式（例如AR遊戲、社交平台等）配合使用。 3. iMyFone LockWiper：立即移除 iPhone/iPad/iPod touch 上的各種鎖...
WriteTextAI
writetext.ai
使用與您的平台整合的人工智慧寫作助理 WriteText.ai 簡化您的電子商務文案寫作。可自訂的語氣、風格和受眾。
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer 是一個由人工智慧驅動的客戶參與平台，旨在提高客戶服務效率和個人化。它提供 24/7 的可用性、對查詢的快速回應，並透過減少對人類客戶服務代表的需求來顯著節省成本。該平台支援一系列功能，包括自動化支援、潛在客戶收集、會議安排和高級分析。 GPT-Trainer 受到超過 25,000 家企業的信賴，並與各種 CRM 和訊息傳遞管道無縫整合。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。Midjourney 根據自然語言描述（稱為提示）生成圖像，類似於OpenAI 的DALL-E 和Stability AI 的Stable Diffusion。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
NovelAI
novelai.net
由 GPT 驅動的 AI 說故事者。在人工智慧的驅動下，建構獨特的故事、驚心動魄的故事、誘人的浪漫，或只是閒逛。什麼都可以！
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智慧語音產生器從文字到語音。 支援人工智慧，真實的人們的聲音。 在幾分鐘內製作工作室品質的配音。使用 Murf 逼真的 AI 聲音進行播客、影片和所有專業演示。
D-ID
d-id.com
面向未來的生成人工智慧。 只需按一下按鈕即可製作帶有說話頭像的定制視頻，為企業和創作者提供超能力。