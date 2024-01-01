生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿根廷

ImgGen AI

imggen.ai

ImgGen 是一款由人工智慧驅動的圖像生成工具，可讓使用者根據文字提示創建獨特的圖像。 ImgGen 的使命是讓每個人都能輕鬆、快速、輕鬆地創建圖像。 ImgGen 旨在為人們提供一個用戶友好的網路介面，將他們的視覺創意變為現實。 ImgGen 使用 AI 技術產生看起來真實的影像。我們的模型經過數百萬張圖像的訓練，以捕捉模式和視覺概念。 ImgGen 由印度經驗豐富的軟體工程師 Ramandeep Singh 於 2023 年創立。我一直熱衷於使圖像生成可用於日常創意應用程式。在看到 AI 圖像模型的快速發展後，我決定圍繞這些模型創建一個易於使用的 Web 介面。