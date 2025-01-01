生成式人工智慧基礎架構軟體 - 最受歡迎的應用程式

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生成式 AI 基礎架構軟體利用機器學習、自然語言理解和雲端運算，為訓練和部署生成模型創建可擴展、高效且安全的環境，繼續引領創新。這些解決方案解決了模型可擴展性、推理速度和高可用性方面的關鍵挑戰，促進了大型語言模型 (LLM) 和其他生成人工智慧技術的開發和生產使用。值得注意的是，它們擁有使用者友善的介面，可對資源分配、成本管理和效能最佳化提供細粒度的控制。 其中許多工具透過提供預先訓練的模型和 API 來加快開發速度。先進的解決方案可以進一步整合 API 鏈、資料管道整合和多雲部署的功能，從而增強生成模型與外部系統和資料來源互動的能力。通常整合強大的安全措施，包括資料加密和基於角色的存取控制，以確保敏感資料的安全處理和合規性。 除了基本的訓練和推理功能之外，這些解決方案通常還提供高級功能，例如即時監控、微調選項和全面的文件。這些功能簡化了開發人員和非開發人員的配置、部署和監控流程，使生成式 AI 模型更易於存取和管理。因此，這些解決方案在公司的人工智慧和數據科學生態系統中發揮著至關重要的作用，特別是對於旨在將人工智慧整合到其產品、服務或工作流程中的企業而言。 與通用雲端運算平台或更廣泛的資料科學和機器學習工具不同，生成式人工智慧基礎架構解決方案專門滿足生成模型的獨特要求。它們為模型訓練、部署、安全性和整合提供了一整套功能。這使它們與預先建置的生成式人工智慧軟體區分開來，因為它們為資料科學家和工程師提供了開發根據其特定需求定制的生成式人工智慧驅動的解決方案所需的工具和基礎設施。 要納入生成式人工智慧基礎設施類別，產品必須符合特定標準： * 為模型訓練和推理提供可擴展的選項。 * 為運算資源和API呼叫提供透明、靈活的定價模型。 * 透過資料加密和 GDPR 合規性等功能實現安全資料處理。 * 支援無縫整合到現有資料管道和工作流程中，最好透過 API 或預先建置的連接器。 透過滿足這些標準，生成式人工智慧基礎設施軟體使組織能夠釋放生成式人工智慧技術的全部潛力，從而在當今的數位環境中促進創新和競爭力。
提議新的應用程式
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow是一個平台，幫助團隊構建和部署AI驅動的對話代理，如聊天機器人和語音助手，支持多渠道的實時協作。
Botpress
botpress.com
Botpress是一個生成性AI平台，用於建立聊天機器人，提供直觀的編輯體驗及多種集成功能，適合各類用戶使用。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一個專注於計算機視覺、自然語言處理和音頻識別的人工智慧平台，支持圖像、視頻、文本和音頻數據的分析和識別。
Together AI
together.ai
AI共同是一個綜合平台，讓開發人員能訓練、微調和部署AI模型，支持多模式應用和動態數據集成，以改善客戶體驗。
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai 是一款無需編碼的 AI 聊天機器人建構工具，讓用戶可以根據自己的數據輕鬆建立自訂 ChatGPT 聊天機器人。
GPTGuard.ai
gptguard.ai
GPTGuard.ai保護您的ChatGPT和其他LLM互動，透過合成數據替換敏感數據，確保隱私和安全。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 是一款促進企業採用生成式人工智慧的應用，提供聊天工具 TuneChat、開發者平台 TuneStudio 和開源提示引擎 ChainFury。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ是一個AI平台，幫助產品團隊開發、部署和管理大型語言模型，支持可擴展應用和性能監控。
Promptly
trypromptly.com
迅速是一個低代碼生成AI平台，簡化大型語言模型的提示創建與管理，支持用戶進行提示優化與實驗。
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB是一個AI微調平台，幫助用戶通過自有數據來調整和評估大型語言模型，簡化自定義AI模型的創建過程。
AICamp
aicamp.so
AICamp應用程式結合多種大型語言模型支持及AI工作空間，幫助團隊更快速、輕鬆地完成任務。
Katonic.ai
katonic.ai
Katonic.ai是一個無需編碼的生成AI平台，幫助企業自動化工作流程，提高生產力和顧客體驗.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud是一個雲端機器學習平台，提供數據科學和機器學習的開發、部署及數據管道解決方案。
Opentune
opentune.ai
Opentune 是一款專為 AI 愛好者、開發者及創新者設計的應用程式，提供管理、客製化及互動大型語言模型的平台。
CalypsoAI
calypsoai.com
CalypsoAI是一個平台，提供AI系統的安全掃描、風險保護及性能見解，幫助企業在使用AI時保持安全與合規。
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence 提供自動化解決方案，保護企業的 AI 應用程式免受安全威脅，包括檢測模型漏洞及建議防護措施。
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy 是一款旨在保護 AI 系統提示中敏感信息的應用，通過檢測洩漏來維持用戶隱私與數據安全。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一款先進的人工智慧內容創作工具，可以生成吸引人的文本、客製化圖片、獨特的語音錄音和動畫虛擬形象視頻。
OctoAI
octo.ai
OctoAI提供基礎設施，幫助開發者運行、調整和擴展生成式AI應用，支持模型自定義和高效數據處理。
BentoCloud
bentoml.com
BentoCloud是一個完全托管的平台，用於構建和運行AI應用，支持模型部署、自動資源調整及多種輸入模式。
Vocode
vocode.dev
Vocode是一個開放源碼的語音AI平台，提供開發語音應用程式的工具，包括語音轉文本和文本轉語音功能，支持多種平台。
Chooch
chooch.ai
Chooch是一個視覺AI平台，結合生成AI和計算機視覺，幫助企業自動化視覺數據分析和檢測。
PentaPrompt
pentaprompt.com
Pentaprompt是一個提供多種AI模型的網頁應用，旨在幫助用戶建立個性化AI環境，提高生產力和互動效率。
Vext
vextapp.com
Vext是一個即用型的LLMOps平台，使用者可以快速開發符合商業需求的AI應用，提升AI解決方案的部署效率。
Aporia
aporia.com
Aporia是一個監控AI應用的平臺，確保機器學習模型的可靠性和公平性，防止數據洩露和幻覺，並提升透明度和問責制。
Predibase
predibase.com
Predibase 是最快、最有效的開源 LLM 生產化平台，支持 LoRA 訓練與服務，幫助工程團隊低成本地調整和部署模型。
Archie
archie.8base.com
Archie 應用程式可根據您的想法生成免費產品設計藍圖，幫助克服創作障礙，並提供數據驅動的評估和建議。
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI 是一款雲端工作空間，讓產品團隊能夠共同評估、測試和改善他們的生成式 AI 和大語言模型產品。
Preamble
preamble.com
Preamble是一個簡單易用的平臺，提供AI政策市場，以增強生成AI和大型語言模型的安全性和合規性。
MarkovML
markovml.com
MarkovML 是一款人工智能驅動的低代碼平台，提供數據分析和機器學習的協作平台，簡化數據管理和模型開發流程。
Lakera
lakera.ai
Lakera提供一系列工具，幫助組織安全開發大語言模型應用，減少風險，如資料損失和有害內容。
Defog
defog.ai
Defog是一款自然語言數據查詢工具，允許用戶以任何語言提問，並從CSV檔或預先定義的數據集中訪問數據，保障隱私。
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry是一個雲原生PaaS平台，協助機器學習團隊快速構建、部署和管理AI應用程序，提升效率和降低成本。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics是一個AI平台，幫助企業利用數據科學解決問題和推動增長，並提供易於理解的分析儀表板。