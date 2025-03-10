生成式人工智慧基礎架構軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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生成式 AI 基礎架構軟體利用機器學習、自然語言理解和雲端運算，為訓練和部署生成模型創建可擴展、高效且安全的環境，繼續引領創新。這些解決方案解決了模型可擴展性、推理速度和高可用性方面的關鍵挑戰，促進了大型語言模型 (LLM) 和其他生成人工智慧技術的開發和生產使用。值得注意的是，它們擁有使用者友善的介面，可對資源分配、成本管理和效能最佳化提供細粒度的控制。 其中許多工具透過提供預先訓練的模型和 API 來加快開發速度。先進的解決方案可以進一步整合 API 鏈、資料管道整合和多雲部署的功能，從而增強生成模型與外部系統和資料來源互動的能力。通常整合強大的安全措施，包括資料加密和基於角色的存取控制，以確保敏感資料的安全處理和合規性。 除了基本的訓練和推理功能之外，這些解決方案通常還提供高級功能，例如即時監控、微調選項和全面的文件。這些功能簡化了開發人員和非開發人員的配置、部署和監控流程，使生成式 AI 模型更易於存取和管理。因此，這些解決方案在公司的人工智慧和數據科學生態系統中發揮著至關重要的作用，特別是對於旨在將人工智慧整合到其產品、服務或工作流程中的企業而言。 與通用雲端運算平台或更廣泛的資料科學和機器學習工具不同，生成式人工智慧基礎架構解決方案專門滿足生成模型的獨特要求。它們為模型訓練、部署、安全性和整合提供了一整套功能。這使它們與預先建置的生成式人工智慧軟體區分開來，因為它們為資料科學家和工程師提供了開發根據其特定需求定制的生成式人工智慧驅動的解決方案所需的工具和基礎設施。 要納入生成式人工智慧基礎設施類別，產品必須符合特定標準： * 為模型訓練和推理提供可擴展的選項。 * 為運算資源和API呼叫提供透明、靈活的定價模型。 * 透過資料加密和 GDPR 合規性等功能實現安全資料處理。 * 支援無縫整合到現有資料管道和工作流程中，最好透過 API 或預先建置的連接器。 透過滿足這些標準，生成式人工智慧基礎設施軟體使組織能夠釋放生成式人工智慧技術的全部潛力，從而在當今的數位環境中促進創新和競爭力。
提議新的應用程式
Opentune
opentune.ai
Opentune，一款專為人工智慧愛好者、開發人員和創新者設計的尖端應用程式。 Opentune 提供了一個用於管理、制定大型語言模型並與之互動的綜合平台。 Opentune 提供專門的支援和強大的基礎設施，以滿足您公司的需求。優先考慮安全性並準備推動您的業務發展。
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai 是一款無需編碼的 AI 聊天機器人建構工具，讓用戶可以根據自己的數據輕鬆建立自訂 ChatGPT 聊天機器人。
Archie
archie.8base.com
描述您的想法，讓 Archie 產生免費的產品設計藍圖。 * 解決作家的障礙：只需用一兩句話描述您的想法，Archie 將立即開始提供有關需要構建的內容的見解。 * 快速概念化：藍圖顯著加速了從想法到有形設計概念的轉變。 * 數據驅動的評估：Archie 將從幾個不同的角度對您的想法進行初步評估。 * 增強創造力：Archie 會發現您可能沒有想到的事情，並提出建議，以提高專案的價值和健全性。 * 社交化您的想法：與早期利害關係人分享您的藍圖，以收集更多見解和支持（可選）。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一種先進的、人工智慧驅動的內容創建工具。它生成引人入勝的文本、定製圖像、獨特的錄音和動畫頭像視頻，所有這些都旨在增強您的企業和個人溝通。透過 ASKtoAI 轉變您的創造力。
CalypsoAI
calypsoai.com
CalypsoAI是一個平台，提供AI系統的安全掃描、風險保護及性能見解，幫助企業在使用AI時保持安全與合規。
Defog
defog.ai
Defog.ai是一種嵌入在應用程式中的自然語言資料查詢工具。該工具允許使用者提出自由格式的資料問題並存取 CSV 檔案或預先定義資料集中的資料。 可以從 Redshift 和門票銷售等資料庫中查詢數據，例如名為 Tickit 的範例資料集。該工具使用戶能夠以任何語言提出問題，並提供長尾問題的答案。 與其他解決方案不同，Defog 允許資料超能力而不損害隱私，因為它只需要存取資料庫模式，而不是實際資料。 該工具由 Y Combinator 支持，並提供演示，允許用戶將數據超能力嵌入到他們的應用程式中。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ是一個AI平台，幫助產品團隊開發、部署和管理大型語言模型，支持可擴展應用和性能監控。
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard 使組織能夠建立 GenAI 應用程序，而無需擔心即時注入、資料遺失、有害內容和其他 LLM 風險。 Lakera Guard 的功能是基於專有資料庫，該資料庫結合了 LLM 應用程式、Gandalf、開源資料和我們專門的 ML 研究的見解。
MarkovML
markovml.com
MarkovML 是一個由人工智慧驅動的低程式碼平台，為數據分析和機器學習提供協作平台。它提供了一個用戶友好的介面，用於儲存和共享模型、實驗和數據集。 該平台旨在透過消除編碼的需要來簡化資料分析和模型開發的過程。 它包括一個智慧資料目錄，作為人工智慧相關活動的集中中心，可以輕鬆進行資料管理、增強資料治理並提高資料理解。 該平台還提供無監督的人工智慧驅動的數據分析器，可以產生深入的數據洞察、測量數據品質並為專家分析創建詳細的可視化報告。人工智慧應用程序，而無需編碼。 直覺的拖放介面允許為各種用例建立應用程序，例如摘要、分類和語義搜尋。且具成本效益的方式最大限度地發揮人工智慧的價值。 該平台還確保資料治理、隱私和安全。 該工具旨在改善團隊協調並最大限度地發揮人工智慧團隊的潛力。推進其人工智慧計劃。
GPTGuard.ai
gptguard.ai
GPTGuard.ai保護您的ChatGPT和其他LLM互動，透過合成數據替換敏感數據，確保隱私和安全。
PentaPrompt
pentaprompt.com
Pentaprompt是一個提供多種AI模型的網頁應用，旨在幫助用戶建立個性化AI環境，提高生產力和互動效率。
Preamble
preamble.com
Preamble 提供了一個易於使用的平台和人工智慧政策市場，以增強生成式人工智慧和法學碩士系統的安全性。我們協助企業加強安全、隱私、保全和合規人工智慧護欄。 Preamble, Inc. 是一家經驗豐富的領導公司。
Predibase
predibase.com
Predibase 是生產開源法學碩士的最快、最有效的方法。 作為 LoRA 培訓和服務的開發人員平台，Predibase 使工程團隊可以輕鬆地以盡可能低的成本在最先進的雲端基礎設施上微調和服務任何開源 LLM。 Predibase 由 Apple 和 Uber 內部人工智慧平台創建團隊構建，快速、高效且可擴展，適合任何規模的工作。 Predibase 將易於使用的聲明式介面與無伺服器託管基礎架構上的高階 GPU 容量相結合，用於訓練和服務，為工程師提供完整 ML 生命週期的解決方案。最重要的是，Predibase 建立在開源基礎之上，包括 Ludwig 和 LoRAX，並且可以部署在您的私有雲中，因此您的所有資料和模型都在您的控制之下。 在與財富 500 強和高成長公司的生產中，Predibase 正在幫助工程團隊在幾天而不是幾個月內將人工智慧驅動的價值返回給他們的組織。
Promptly
trypromptly.com
迅速是一個低代碼生成AI平台，簡化大型語言模型的提示創建與管理，支持用戶進行提示優化與實驗。
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy 是一款旨在保護 AI 系統提示中敏感信息的應用，通過檢測洩漏來維持用戶隱私與數據安全。
Vext
vextapp.com
Vext：LLMOps 作業系統 Vext 是一個開箱即用的 LLMOps 平台，為想要快速、大規模地建造 LLM 管道的使用者提供「Zapier for AI」體驗。 透過 Vext，您可以輕鬆快速地開發適合您獨特業務需求和資料的自訂 AI 應用程式。它不僅提供了一種無縫的方式來克服當前人工智慧技術的局限性，而且還加速了您部署創新人工智慧解決方案的能力，為您提供市場競爭優勢。
Vocode
vocode.dev
Vocode是一個開放源碼的語音AI平台，提供開發語音應用程式的工具，包括語音轉文本和文本轉語音功能，支持多種平台。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 是一款促進企業採用生成式人工智慧的應用，提供聊天工具 TuneChat、開發者平台 TuneStudio 和開源提示引擎 ChainFury。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow是一個平台，幫助團隊構建和部署AI驅動的對話代理，如聊天機器人和語音助手，支持多渠道的實時協作。
Botpress
botpress.com
Botpress是一個生成性AI平台，用於建立聊天機器人，提供直觀的編輯體驗及多種集成功能，適合各類用戶使用。
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud是一個雲端機器學習平台，提供數據科學和機器學習的開發、部署及數據管道解決方案。
Aporia
aporia.com
Aporia 是領先的人工智慧控制平台，受到新興科技新創公司和財富 500 強老牌公司的信賴，可確保人工智慧應用程式的隱私、安全性和可靠性。借助 Aporia，組織獲得了強大的人工智慧護欄，有效減輕幻覺、資料外洩和即時提示攻擊。護欄檢測引擎的核心是 Aporia Labs，這是一個由人工智慧和網路安全專家組成的團隊。團隊致力於不斷研究和開發識別和減輕幻覺和即時攻擊的尖端方法，確保保護您的品牌聲譽和用戶的信任。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一個專注於計算機視覺、自然語言處理和音頻識別的人工智慧平台，支持圖像、視頻、文本和音頻數據的分析和識別。
Chooch
chooch.ai
Chooch是一個視覺AI平台，結合生成AI和計算機視覺，幫助企業自動化視覺數據分析和檢測。
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI 是一個基於雲端的工作區，使產品團隊能夠協作評估、測試和改進其 GenAI/LLM 產品。
Together AI
together.ai
AI共同是一個綜合平台，讓開發人員能訓練、微調和部署AI模型，支持多模式應用和動態數據集成，以改善客戶體驗。
BentoCloud
bentoml.com
BentoCloud是一個完全托管的平台，用於構建和運行AI應用，支持模型部署、自動資源調整及多種輸入模式。
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry 是一個雲端原生PaaS，供機器學習團隊在自己的雲端/本地基礎設施上建置、部署和交付ML/LLM 應用程序，並透過正確的治理控制以更快、可擴展、經濟高效的方式，使他們能夠實現90比其他團隊更快實現價值 %。 TrueFoundry 抽象化所需的工程並提供 GenAI 加速器 - LLM PlayGround、LLM Gateway、LLM Deploy、LLM Finetune、RAG Playground 和應用程式模板，使組織能夠加快整體 GenAI/LLMOps 框架的佈局。企業可以在其內部系統中即插即用這些加速器，也可以在我們的加速器之上進行構建，以便為 GenAI 開發人員提供他們選擇的 LLMOps 平台。 TrueFoundry 是模組化的，完全由 API 驅動，與市場上流行的工具（如 LangChain、VectorDBs、GuardRails 等）進行了原生整合。 TrueFoundry 與超過 25 家財富 500 強公司以及高科技中端市場公司合作，包括 WadhwaniAI、WhatFix、2 家財富 100 強醫療保健、Games24x7、AvisoAI 等。 TrueFoundry 得到了紅杉資本、Eniac 和Naval Ravikant、Anthony Goldbloom 等天使投資人的支持，以及來自頂尖科技公司的50 多位AI 和ML 領導者、財富500 強CXO 以及AlphaSense、Innovaccer、WhatFix、Rubrik 等獨角獸公司創辦人的支持。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics 提供了一個革命性的人工智慧平台，讓您可以輕鬆地將資料科學用於您的業務，而不受資源和基礎設施的障礙。從新創公司到大型企業，各種規模的企業都可以利用 Qualetics 平台來解決複雜的業務問題並推動成長。 Qualetics 與您的產品、系統或流程配合，利用機器學習、NLP、電腦視覺和文字分析等深度人工智慧技術來收集資料並處理資料。的團隊-易於理解的儀表板，提供頂層和微觀層面的見解。 Qualetics 不僅可以讓您輕鬆獲得正確的數據見解，還可以讓您的團隊更輕鬆地理解數據並採取行動。 Qualetics 的人工智慧管理系統 (AIMS) 平台是所需的工具組合，可協助將來自多個管道的資料路由到複雜的機器學習系統中，並以清晰、無縫的方式提供見解供企業使用。
OctoAI
octo.ai
OctoAI提供基礎設施，幫助開發者運行、調整和擴展生成式AI應用，支持模型自定義和高效數據處理。
Robust Intelligence
robustintelligence.com
強大的智慧使企業能夠透過自動化解決方案來保護其人工智慧轉型，以防範安全威脅。 Robust Intelligence 的平台包括一個引擎，用於偵測和評估模型漏洞，以及建議和實施必要的防護措施，以減輕生產中人工智慧應用程式面臨的威脅。這使得公司能夠透過一次整合來滿足人工智慧安全標準，並在後台自動工作以保護應用程式從開發到生產的整個過程。 Robust Intelligence 得到紅杉資本和 Tiger Global 的支持，並受到 ADP、摩根大通、Expedia、德勤、思科和美國國防部等領先公司的信任，以解鎖企業人工智慧使命。
Katonic.ai
katonic.ai
Katonic.ai是一個無需編碼的生成AI平台，幫助企業自動化工作流程，提高生產力和顧客體驗.
AICamp
aicamp.so
AICamp應用程式結合多種大型語言模型支持及AI工作空間，幫助團隊更快速、輕鬆地完成任務。
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB是一個AI微調平台，幫助用戶通過自有數據來調整和評估大型語言模型，簡化自定義AI模型的創建過程。