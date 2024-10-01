生成式人工智慧基礎架構軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒙哲臘 最受歡迎 最近新增

生成式 AI 基礎架構軟體利用機器學習、自然語言理解和雲端運算，為訓練和部署生成模型創建可擴展、高效且安全的環境，繼續引領創新。這些解決方案解決了模型可擴展性、推理速度和高可用性方面的關鍵挑戰，促進了大型語言模型 (LLM) 和其他生成人工智慧技術的開發和生產使用。值得注意的是，它們擁有使用者友善的介面，可對資源分配、成本管理和效能最佳化提供細粒度的控制。 其中許多工具透過提供預先訓練的模型和 API 來加快開發速度。先進的解決方案可以進一步整合 API 鏈、資料管道整合和多雲部署的功能，從而增強生成模型與外部系統和資料來源互動的能力。通常整合強大的安全措施，包括資料加密和基於角色的存取控制，以確保敏感資料的安全處理和合規性。 除了基本的訓練和推理功能之外，這些解決方案通常還提供高級功能，例如即時監控、微調選項和全面的文件。這些功能簡化了開發人員和非開發人員的配置、部署和監控流程，使生成式 AI 模型更易於存取和管理。因此，這些解決方案在公司的人工智慧和數據科學生態系統中發揮著至關重要的作用，特別是對於旨在將人工智慧整合到其產品、服務或工作流程中的企業而言。 與通用雲端運算平台或更廣泛的資料科學和機器學習工具不同，生成式人工智慧基礎架構解決方案專門滿足生成模型的獨特要求。它們為模型訓練、部署、安全性和整合提供了一整套功能。這使它們與預先建置的生成式人工智慧軟體區分開來，因為它們為資料科學家和工程師提供了開發根據其特定需求定制的生成式人工智慧驅動的解決方案所需的工具和基礎設施。 要納入生成式人工智慧基礎設施類別，產品必須符合特定標準： * 為模型訓練和推理提供可擴展的選項。 * 為運算資源和API呼叫提供透明、靈活的定價模型。 * 透過資料加密和 GDPR 合規性等功能實現安全資料處理。 * 支援無縫整合到現有資料管道和工作流程中，最好透過 API 或預先建置的連接器。 透過滿足這些標準，生成式人工智慧基礎設施軟體使組織能夠釋放生成式人工智慧技術的全部潛力，從而在當今的數位環境中促進創新和競爭力。