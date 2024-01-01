生成式人工智慧基礎架構軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 汶萊

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生成式 AI 基礎架構軟體利用機器學習、自然語言理解和雲端運算，為訓練和部署生成模型創建可擴展、高效且安全的環境，繼續引領創新。這些解決方案解決了模型可擴展性、推理速度和高可用性方面的關鍵挑戰，促進了大型語言模型 (LLM) 和其他生成人工智慧技術的開發和生產使用。值得注意的是，它們擁有用戶友好的介面，可對資源分配、成本管理和效能最佳化進行細粒度控制。 其中許多工具透過提供預先訓練的模型和 API 來加快開發速度。先進的解決方案可以進一步整合 API 鏈、資料管道整合和多雲部署的功能，從而增強生成模型與外部系統和資料來源互動的能力。通常整合強大的安全措施，包括資料加密和基於角色的存取控制，以確保敏感資料的安全處理和合規性。 除了基本的訓練和推理功能之外，這些解決方案通常還提供高級功能，例如即時監控、微調選項和全面的文件。這些功能簡化了開發人員和非開發人員的配置、部署和監控流程，使生成式 AI 模型更易於存取和管理。因此，這些解決方案在公司的人工智慧和數據科學生態系統中發揮著至關重要的作用，特別是對於旨在將人工智慧整合到其產品、服務或工作流程中的企業而言。 與通用雲端運算平台或更廣泛的資料科學和機器學習工具不同，生成式人工智慧基礎架構解決方案專門滿足生成模型的獨特要求。它們為模型訓練、部署、安全性和整合提供了一整套功能。這使它們與預先建置的生成式人工智慧軟體區分開來，因為它們為資料科學家和工程師提供了開發根據其特定需求定制的生成式人工智慧驅動的解決方案所需的工具和基礎設施。 要納入生成式人工智慧基礎設施類別，產品必須符合特定標準： * 為模型訓練和推理提供可擴展的選項。 * 為運算資源和API呼叫提供透明、靈活的定價模型。 * 透過資料加密和 GDPR 合規性等功能實現安全資料處理。 * 支援無縫整合到現有資料管道和工作流程中，最好透過 API 或預先建置的連接器。 透過滿足這些標準，生成式人工智慧基礎設施軟體使組織能夠釋放生成式人工智慧技術的全部潛力，從而在當今的數位環境中促進創新和競爭力。
提議新的應用程式
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
Voiceflow
voiceflow.com
建構人工智慧代理的協作平台。 團隊使用 Voiceflow 一起、更快、大規模地設計、測試和啟動聊天或語音 AI 代理。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Together AI
together.ai
用於建構和運行生成式人工智慧的最快雲端平台。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ 協助產品團隊大規模部署大型語言模式。公司利用我們來創建由法學碩士支援的應用程式並在生產中監控它們。我們的應用程式提供了建立和比較提示、追蹤即時表現以及根據人類反饋不斷改進模型的工具。
Promptly
trypromptly.com
面向企業的低程式碼生成式人工智慧平台，使每個組織都可以使用人工智慧。
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai 是一個無程式碼人工智慧聊天機器人建構器。它使您能夠創建自己的自訂 ChatGPT 聊天機器人，並根據您自己的獨特資料進行訓練。 借助 Insighto 直覺的無程式碼平台，建立自訂 AI 聊天機器人絕對沒有麻煩。您所需要做的就是匯入數據，自訂聊天機器人的外觀，並將其無縫嵌入您的網站。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受資料科學家喜愛，由 IT 管理。 用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。
Katonic.ai
katonic.ai
在無程式碼 Katonic 生成人工智慧平台上只需幾分鐘即可建立強大的人工智慧應用程式。透過生成式 AI 的力量，提高您和員工的生產力、增強客戶體驗並完成只有大型企業才能完成的事情。 * 無需編碼技能。 * 企業級安全性。 * 50+ 法學碩士可供選擇 * 根據您自己的資料進行訓練，並使用您自己的護欄。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的電腦視覺解決方案可協助企業自動對其視訊和影像資料進行視覺審查，以檢測和理解最細微的視覺元素的重要性 - 所有這些都是即時提供可操作的見解以推動業務決策。
BentoCloud
bentoml.com
AI 無伺服器雲端 - BentoCloud 是一個完全託管的平台，用於建立和營運 AI 應用程序，為 AI 團隊帶來敏捷的產品交付。 BentoML 是軟體工程師建構人工智慧產品的平台。
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB 是一個 LLM Ops 平台，用於微調和評估 LLM，讓通才技術團隊能夠輕鬆建立自訂 AI 模型。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
CalypsoAI
calypsoai.com
隨著人工智慧繼續為各行各業帶來革命性的變化，並在日常使用中變得越來越普遍，相關的風險也隨之增加。在 CalypsoAI，我們認識到這些日益增長的風險。透過我們先進的 AISec 解決方案，我們的使命是透過提供突破性的 AI 安全平台來增強企業和政府組織的能力。這些平台測試、驗證和保護人工智慧系統，釋放新機遇，強化決策流程並推動創新。我們使組織能夠自信地駕馭人工智慧採用的複雜環境。 CalypsoAI 致力於塑造科技與安全相結合的未來，改變企業營運方式，為建立更美好的世界做出貢獻。
AICamp
aicamp.so
透過 AICamp 獨特的多種功能（例如多法學碩士支援和支援人工智慧的工作區），您可以讓每項團隊任務更快、更輕鬆、更愉快。
Vext
vextapp.com
Vext：LLMOps 作業系統 Vext 是一個開箱即用的 LLMOps 平台，為想要快速、大規模地建構樂高 LLM 流程的使用者提供「Zapier for AI」體驗。 透過 Vext，您可以輕鬆快速地開發適合您獨特業務需求和資料的自訂 AI 應用程式。它不僅提供了一種無縫的方式來克服當前人工智慧技術的局限性，而且還加速了您部署創新人工智慧解決方案的能力，為您提供市場競爭優勢。
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy 是一款尖端的第一代人工智慧作業系統，專為滿足人工智慧時代對隱私和安全日益增長的需求而開發。 憑藉其獨特的無程式碼設計，Prompt Privacy 為專業人士、商業公司和企業提供了一個用戶友好且直觀的平台，以在不損害敏感資料的情況下利用人工智慧的力量。
OctoAI
octo.ai
OctoAI 提供用於運行、調整和擴展生成式 AI 應用程式的基礎架構。 OctoAI 讓模型為您服務，而不是相反。開發人員可以輕鬆存取高效的人工智慧基礎設施，這樣他們就可以運行他們選擇的模型，針對特定用例進行調整，並無縫地從開發擴展到生產。憑藉市場上最快的基礎模型（包括Llama-2、Stable Diffusion 和SDXL）、集成定制解決方案以及世界一流的ML 系統，開發人員可以專注於構建讓客戶驚嘆的應用程序，而無需成為AI 基礎設施專家。 該公司得到領先創投公司的支持，總部位於華盛頓州西雅圖。 OctoAI 由創建者 Apache TVM 創立並領導，Apache TVM 是一個用...
Predibase
predibase.com
Predibase 是生產開源法學碩士的最快、最有效的方法。 作為 LoRA 培訓和服務的開發人員平台，Predibase 使工程團隊可以輕鬆地以盡可能低的成本在最先進的雲端基礎設施上微調和服務任何開源 LLM。 Predibase 由 Apple 和 Uber 內部人工智慧平台創建團隊構建，快速、高效且可擴展，適合任何規模的工作。 Predibase 將易於使用的聲明式介面與無伺服器託管基礎架構上的高階 GPU 容量相結合，用於訓練和服務，為工程師提供完整 ML 生命週期的解決方案。最重要的是，Predibase 建立在開源基礎之上，包括 Ludwig 和 LoRAX，並且可以部署在您的...
Defog
defog.ai
為每個企業用戶提供人性化的人工智慧分析師。利用 Defog 的一體化平台部署準確的人工智慧輔助資料分析。
Archie
archie.8base.com
描述您的想法，讓 Archie 產生免費的產品設計藍圖。 * 解決作家的障礙：只需用一兩句話描述您的想法，Archie 將立即開始提供有關需要構建的內容的見解。 * 快速概念化：藍圖顯著加速了從想法到有形設計概念的轉變。 * 數據驅動的評估：Archie 將從幾個不同的角度對您的想法進行初步評估。 * 增強創造力：Archie 會發現您可能沒有想到的事情，並提出建議，以提高專案的價值和健全性。 * 社交化您的想法：與早期利害關係人分享您的藍圖，以收集更多見解和支持（可選）。
GPTGuard.ai
gptguard.ai
確保您所有 ChatGPT 和其他 LLM 互動的安全和私密。 GPTGuard 的技術會以合成數據取代提示中的敏感數據，而不會影響上下文。您可以獲得 ChatGPT 的所有優勢，而無需擔心任何隱私或安全問題。
Robust Intelligence
robustintelligence.com
強大的智慧使企業能夠透過自動化解決方案來保護其人工智慧轉型，以防範安全威脅。 Robust Intelligence 的平台包括一個引擎，用於偵測和評估模型漏洞，以及建議和實施必要的防護措施，以減輕生產中人工智慧應用程式面臨的威脅。這使得公司能夠透過一次整合來滿足人工智慧安全標準，並在後台自動工作以保護應用程式從開發到生產的整個過程。 Robust Intelligence 得到紅杉資本和 Tiger Global 的支持，並受到 ADP、摩根大通、Expedia、德勤、思科和美國國防部等領先公司的信任，以解鎖企業人工智慧使命。
Aporia
aporia.com
使用 Aporia 的 ML Observability 檢測漂移和模型退化、集中模型管理、解釋預測並改進生產中的 ML 模型。
Vocode
vocode.dev
Vocode 提供了在法學碩士之上構建任何類型的基於語音的應用程式的工具和抽象。您可以使用 Vocode 建立的範例包括設定法學碩士來接聽/撥打電話、充當個人助理、加入 Zoom 會議等。 Vocode 提供什麼： * 對話抽象化（流式、回合製） * 對話功能（端點、情緒追蹤） * 整合所有最好的語音轉文字/文字轉語音供應商 * 跨平台支援（電話、網路、Zoom）
Preamble
preamble.com
Preamble 提供了一個易於使用的平台和人工智慧政策市場，以增強生成式人工智慧和法學碩士系統的安全性。我們協助企業加強安全、隱私、保全和合規人工智慧護欄。 Preamble, Inc. 是一家經驗豐富的領導公司。
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt 是一個 Web 應用程序，可提供對強大的生成式 AI 模型的存取。它透過提供個人化創建、簡化與 AI 模型的交互以及讓您能夠在一個地方訪問來自多個提供者的最佳模型而使您受益匪淺。
Opentune
opentune.ai
Opentune，一款專為人工智慧愛好者、開發人員和創新者設計的尖端應用程式。 Opentune 提供了一個用於管理、制定大型語言模型並與之互動的綜合平台。 Opentune 提供專門的支援和強大的基礎設施，以滿足您公司的需求。優先考慮安全性並準備推動您的業務發展。
MarkovML
markovml.com
在 MarkovML，我們的使命是讓企業透過人工智慧利用數據的變革力量，促進業務成長。 我們為知識工作者提供無程式碼人工智慧工具，讓他們能夠專注於策略任務。我們的協作型、專用型、以數據為中心的平台可實現更深入的洞察、自動化的工作流程和負責任的決策，從而更快地實現目標和 GenAI 的採用。
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard 使組織能夠建立 GenAI 應用程序，而無需擔心即時注入、資料遺失、有害內容和其他 LLM 風險。 Lakera Guard 的功能是基於專有資料庫，該資料庫結合了 LLM 應用程式、Gandalf、開源資料和我們專門的 ML 研究的見解。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一種先進的、人工智慧驅動的內容創建工具。它生成引人入勝的文本、定製圖像、獨特的錄音和動畫頭像視頻，所有這些都旨在增強您的企業和個人溝通。透過 ASKtoAI 轉變您的創造力。
Qualetics
qualetics.com
Qualetics 提供了一個革命性的人工智慧平台，讓您可以輕鬆地將資料科學用於您的業務，而不受資源和基礎設施的限制。從新創公司到大型企業，各種規模的企業都可以利用 Qualetics 平台來解決複雜的業務問題並推動成長。 Qualetics 與您的產品、系統或流程配合，利用機器學習、NLP、電腦視覺和文字分析等深度人工智慧技術來收集資料並處理資料。的團隊-易於理解的儀表板，提供頂層和微觀層面的見解。 Qualetics 不僅可以讓您輕鬆獲得正確的數據見解，還可以讓您的團隊更輕鬆地理解數據並採取行動。 Qualetics 的人工智慧管理系統 (AIMS) 平台是所需的工具組合，可協助將來...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry 是一個雲端原生PaaS，供機器學習團隊在自己的雲端/本地基礎設施上建置、部署和交付ML/LLM 應用程序，並透過正確的治理控制以更快、可擴展、經濟高效的方式，使他們能夠實現90比其他團隊更快實現價值 %。 TrueFoundry 抽象化所需的工程並提供 GenAI 加速器 - LLM PlayGround、LLM Gateway、LLM Deploy、LLM Finetune、RAG Playground 和應用程式模板，使組織能夠加快整體 GenAI/LLMOps 框架的佈局。企業可以在其內部系統中即插即用這些加速器，也可以在我們的加速器之上進行構建，以便為 Gen...
Autoblocks
autoblocks.ai
打造更好、更具差異化的人工智慧產品。 基於雲端的協作工作區，用於快速迭代 GenAI 產品。