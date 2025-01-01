遊戲化軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
在行銷領域，遊戲化軟體採用熟悉的電玩元素，如徽章、成就、積分、排行榜等來增強行銷策略。事實證明，該軟體對於旨在提高客戶忠誠度、擁護度和參與度的行銷人員非常有用。當企業尋求激勵客戶採取特定行動（例如內容共享或購買）時，遊戲化軟體可以作為監控和獎勵此類行為的手段。 除了行銷之外，遊戲化軟體在商業場景中也有多種應用。例如，銷售團隊可以利用銷售遊戲化軟體來促進良性競爭，並為其代表提供額外的激勵。此外，遊戲化功能可以整合到員工參與軟體和微學習平台中。無論是獨立使用還是與忠誠度管理軟體或品牌宣傳軟體等其他行銷工具整合使用，遊戲化軟體都提供了一種用於增強業務運營各個方面的多功能工具。
提議新的應用程式
Gleam
gleam.io
Gleam是一個增長營銷平台，幫助企業透過比賽和贈品等活動來增加電子郵件訂閱者及社交媒體互動。
myQuiz
myquiz.org
myQuiz是一款在線測驗和互動演示工具，支持多達10萬名參與者，適用於任何設備，幫助教育工作者評估學生知識。
Solitics
solitics.com
Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub是一個互動測驗平台，允許用戶創建和參與多種測驗，支持實時評分和多媒體內容，提高參與度和學習效果。
Goosechase
goosechase.com
Goosechase是一個互動體驗平台，允許用戶創建和參加尋寶遊戲及其他活動，以增強社區參與和學習。
Interacty
interacty.me
Interacty是一個互動內容創建工具，幫助行銷人員通過遊戲和互動體驗來吸引觀眾和增加銷售。
Socialman
socialman.net
Socialman 是一個 SaaS 平台，透過多個社交媒體渠道創建和管理贈品，幫助用戶提升社交媒體互動。
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep是一個管理數字營銷促銷的工具，支持抽獎、比賽、贈品等活動，並提供分析和防欺詐功能。
UpViral
upviral.com
UpViral是一個病毒推廣平台，幫助用戶創建和管理比賽、贈品等活動，促進分享和引流以提高在線知名度。
Loquiz
loquiz.com
Loquiz是一個遊戲化平台，讓用戶創建和參加自導遊、團隊建設活動和教育遊戲，支持多媒體內容和多語言轉換。
Scratcher
scratcher.io
Scratcher 是一個遊戲化平台，幫助行銷人員和企業創建互動式客戶體驗，提升轉換率和顧客參與度。
Gametize
gametize.com
Gametize是一個為各類企業提供遊戲化和社群互動的平台，幫助改善員工參與度、客戶忠誠度和學習成果。
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route 是一個易於使用且高度可定制的應用程式，幫助企業快速創建互動遊戲頁面以達成商業目標。
Datagame
datagame.io
Datagame 提供互動式、適合手機的遊戲化調查，取代傳統網上調查以提高用戶參與度和反饋率，並提供更可靠的見解。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio是一個互動平台，幫助品牌透過調查、測驗、比賽等形式增強客戶參與，收集第一方數據。
Captain Up
captainup.com
Captain Up 是全球首個雲端客戶參與與留存平台，運用遊戲機制和行為心理學提升顧客活躍度與忠誠度。
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker 提供行銷人員 30 種機制，讓他們在 Facebook、手機或網站上舉辦比賽和抽獎遊戲。
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked是一個遊戲化平台，能夠創建互動促銷活動，增加潛在客戶生成並提升客戶忠誠度與銷售團隊表現。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu是一個遊戲化平台，幫助創建豐富的應用內體驗，增強顧客服務和留存，提供模板及自定義設計解決方案。
Brame
brame.io
Brame是一個用戶友好的遊戲化營銷平台，讓企業輕鬆創建自定義遊戲廣告系列，並提供多語言支持及實時分析功能。
Drimify
drimify.com
Drimify是一個遊戲化平台，用戶可以輕鬆創建自訂的遊戲化體驗，以增強參與度和互動。支持多語言及各種設備兼容。
InAppStory
inappstory.com
InAppStory是一款增強移動應用用戶參與度的工具，支持在應用內創建互動故事和消息，提升用戶互動和忠誠度。
Cool Tabs
cool-tabs.com
Cool Tabs 是一個幫助企業在社交網絡和網站上推動行銷活動的應用程式，能夠生成潛在客戶、監控社交媒體並分析品牌對話。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch是一款推薦與忠誠行銷軟體，幫助企業獎勵用戶，建立忠誠社群，並提升收入，支持多種自訂化的獎勵計劃。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission是一個創新平台，幫助組織收集和管理創意，提供儀表板和報告，並整合多種工具與系統。
NextBee
web.nextbee.com
NextBee 應用程式提供倡導計畫管理工具，幫助品牌透過社交小工具、可編程的獎勵規則及團體挑戰來擴大口碑影響力。
myCred
mycred.me
myCred是一款WordPress插件，幫助企業創建和管理忠誠度計劃，支持積分系統、遊戲化元素及WooCommerce整合。
InteractionUP
web.interactionup.com
互動UP是一個綜合平台，促進員工之間的協作與溝通，提供聊天、內容共享及即時通知等功能，以支持工作的高效運行。
SuperLikers
superlikers.com
SuperLikers 是一個有效的忠誠計畫應用程式，旨在幫助業者吸引和留住顧客。
Centrical
centrical.com
Centrical是一個以人工智慧驅動的員工績效管理平台，透過遊戲化學習和即時反饋提升員工績效和參與度。
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo 是一個遊戲化彈出平台，允許您為網站創建自定義刮刮卡活動，旨在提升訪客互動和增加獲客。