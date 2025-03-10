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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
在行銷領域，遊戲化軟體採用熟悉的電玩元素，如徽章、成就、積分、排行榜等來增強行銷策略。事實證明，該軟體對於旨在提高客戶忠誠度、擁護度和參與度的行銷人員非常有用。當企業尋求激勵客戶採取特定行動（例如內容共享或購買）時，遊戲化軟體可以作為監控和獎勵此類行為的手段。 除了行銷之外，遊戲化軟體在商業場景中也有多種應用。例如，銷售團隊可以利用銷售遊戲化軟體來促進良性競爭，並為其代表提供額外的激勵。此外，遊戲化功能可以整合到員工參與軟體和微學習平台中。無論是獨立使用還是與忠誠度管理軟體或品牌宣傳軟體等其他行銷工具整合使用，遊戲化軟體都提供了一種用於增強業務運營各個方面的多功能工具。
提議新的應用程式
InAppStory
inappstory.com
透過本地通訊管道延長行動用戶的生命週期。透過故事提供豐富的內容並在整個管道中吸引人！ MISSION InAppStory 是一家國際軟體公司，致力於將現有企業與潛在和現有客戶聯繫起來，透過故事實現更高的轉換率、影響力更大的影響力、客戶忠誠度以及改善其行動應用程式和網站內的溝通。我們公司不僅提供用於製作故事的簡單平台，還提供可延長行動客戶生命週期的無程式碼產品。我們被認為是用戶參與和保留的下一代解決方案，因為數百萬用戶本身就喜歡故事格式。我們怎麼做？當涉及任何實際的消費者互動時，可用性和速度至關重要。當公司想要在應用程式內進行通訊時，我們的無程式碼解決方案可以使您的團隊從針對每種特殊情況的臭名昭著的內容開發中解放出來。 2 小時（含茶歇），我們的整合將準備好提供豐富的內容，同時與最終用戶進行應用程式內交流。我們的客戶、中型企業和企業都非常感謝我們為幫助他們取得更好的成果所做的努力：轉換、新產品數據、覆蓋範圍指標等。銷售週期包括故事、小部件、遊戲化體驗、個人化內容、受眾細分、A/B 測試、回饋調查、客戶引導和 UGC 內容。我們的客戶也使用我們的解決方案進行員工內部入職、溝通和培訓。透過我們的解決方案協助的指標實現透明增長： -ER -總覆蓋率-平均會話時長-CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -應用程式黏性-總收入-展示次數-流失率-總訪問量以下是我們的客戶對故事功能：“做好準備，當您開始使用 InAppStory 時，它很快就會成為您與客戶溝通的主要管道！”文化 我們公司的驅動力是人。我們所有的員工都受到平等對待，感謝他們為我們公司投入的每一分努力。我們提供一個支持性的環境，讓每個人都可以實現自己的想法、嘗試新事物並穩步發展業務。每個人都有不同的故事，但我們都有一個共同點：我們努力工作、聰明工作，共同建立一個更美好的未來。
Centrical
centrical.com
Centricalis是AI驅動的員工績效體驗平台，通過前線代理商的成功和增長，為世界領先的品牌提供一流的客戶體驗。 該平台通過遊戲解決方案提供了實時績效管理，自適應微學習，AI驅動的教練，質量管理和VOE的統一員工體驗，以幫助組織提高生產率和銷售，降低成本，降低損耗並提高客戶滿意度。 Centrical成立於2013年，以40種不同語言為150個國家 /地區的客戶提供服務。 Centrical在紐約，Tel-Aviv和倫敦設有辦事處，以及客戶包括Microsoft，Teleperformance，Synchrony Financial等領先的跨國公司。
Loquiz
loquiz.com
Loquiz是一個遊戲化平台，讓用戶創建和參加自導遊、團隊建設活動和教育遊戲，支持多媒體內容和多語言轉換。
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo 是一個遊戲化彈出視窗平台，可讓您為您的網站建立客製化的刮刮卡活動。為了簡化我們的服務，我們只提供「刮刮卡」。那為什麼要在您的網站上使用刮刮卡呢？也很簡單： - 加強訪客的投入 - 增加潛在訪客的銷售和潛在客戶 - 透過訪客增加您的品牌知識 - 透過遊戲化獲得更多註冊
Brame
brame.io
Brame是一個用戶友好的遊戲化營銷平台，讓企業輕鬆創建自定義遊戲廣告系列，並提供多語言支持及實時分析功能。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission 是組織用來收集創意（活動、看板）、管理創意、管理作品集和儀表板的創新平台。我們的獨特之處在於： - 遊戲化 - 透過秘密使用、排行榜、目標、智慧通知吸引用戶 - 整合平台 - 所有創新工具都在一個平台上並完全整合。 - 儀表板和報告 - 衡量創新和優化的成功。 - 整合 - 與 Excel、任務和專案管理系統、Power BI 以及 SSO 安全整合整合。
InteractionUP
web.interactionup.com
2.0 代參與平台。 透過我們獨特的參與平台讓您的互動更加活躍。
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route 易於使用、高度可自訂，並擁有預製模板庫，因此企業可以快速輕鬆地啟動和運行🚀。透過 Gamify Route，您可以設計和建立互動式遊戲頁面來實現您的業務目標。從登陸頁面到選擇加入頁面、驗證頁面、結果頁面、聲明頁面和感謝頁面，這個強大的平台提供了創建成功的基於遊戲的活動所需的一切。透過我們直覺的拖放編輯器，您可以輕鬆自訂頁面設計並為您的品牌建立獨特的外觀。
SuperLikers
superlikers.com
擁有您所在行業中最有效、最令人上癮的忠誠度計劃並贏得客戶的心
Socialman
socialman.net
Socialman 是一個 SaaS 平台，透過多個社交媒體渠道創建和管理贈品，幫助用戶提升社交媒體互動。
NextBee
web.nextbee.com
NextBee 的宣傳計劃管理工具可以透過吸引人的、引人注目的品牌社交小部件、可編程獎勵和認可規則以及團體挑戰來幫助加速品牌的口碑傳播。
Drimify
drimify.com
Drimify是一個遊戲化平台，用戶可以輕鬆創建自訂的遊戲化體驗，以增強參與度和互動。支持多語言及各種設備兼容。
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub是一個互動測驗平台，允許用戶創建和參與多種測驗，支持實時評分和多媒體內容，提高參與度和學習效果。
Datagame
datagame.io
Datagame 透過互動式、行動裝置友善的遊戲化體驗增強或取代了傳統的線上調查。這些遊戲化調查顯著提高了用戶參與度和回應率，產生了更優質、更真實的見解。不斷成長的 Datagame 目錄包括 MaxDiff、圖像和商標測試、品牌健康研究、客戶回饋等解決方案。
Captain Up
captainup.com
Captain Up 是世界上第一個基於雲端的參與和保留平台，利用遊戲機制和行為心理學來最大限度地提高客戶活動和忠誠度。全球領先品牌推薦的解決方案 - 設定忠誠度和遊戲化的黃金標準。
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker 為行銷人員提供了 30 種機制，可透過 Facebook、手機或網站上的社群媒體舉辦競賽和有獎遊戲。
Gleam
gleam.io
Gleam是一個增長營銷平台，幫助企業透過比賽和贈品等活動來增加電子郵件訂閱者及社交媒體互動。
myCred
mycred.me
myCred 讓創建忠誠度計劃或遊戲化您的網站變得簡單，這樣您就可以用更少的行銷工作來增加平均客戶價值。
Gametize
gametize.com
Gametize是一個為各類企業提供遊戲化和社群互動的平台，幫助改善員工參與度、客戶忠誠度和學習成果。
Cool Tabs
cool-tabs.com
在社群網路和網站上推動您的行銷活動，產生潛在客戶。監控您的社群網路並執行社交聆聽、品牌監控和即時內容管理。 * 透過您的應用程式、網站或社交網絡，透過簡單的互動內容擴大您的數位受眾並獲得合格的潛在客戶。 * 分析您的客戶和用戶在社交網路、論壇和媒體上關於您的品牌的社交對話。
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked是一個遊戲化平台，能夠創建互動促銷活動，增加潛在客戶生成並提升客戶忠誠度與銷售團隊表現。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio是一個互動平台，幫助品牌透過調查、測驗、比賽等形式增強客戶參與，收集第一方數據。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu 是一個遊戲化平台，旨在幫助您創建豐富的應用程式內體驗，從而提高客戶參與度和保留率。借助 50 多個預先建置範本以及從頭開始建立自己的範本的能力，您可以輕鬆解決您面臨的任何保留或參與問題。 CustomerGlu 擁有解決所有現有保留和參與問題所需的一切。無論您是想推薦產品、減少漏斗中的流失率、改善重複交易或鼓勵採用功能，CustomerGlu 都能滿足您的需求。主要功能： 推薦產品：提出一系列問題，根據他們的答案給予個人化推薦。新用戶調查：對新用戶進行調查，了解他們來自哪裡，並了解要投資哪些管道。重複交易：用戶下單後展示刮刮卡，以提高重複率。連續下單：每週/每天連續下單，養成與平台交易的習慣。功能採用：向現有客戶提出有時限的挑戰，讓他們嘗試功能並為此給予獎勵。如果您沒有確切地看到您正在尋找的內容，請不要擔心 - 您可以從頭開始創建自己的模板，以最適合您的需求。有了 CustomerGlu，就有無限的可能性。為什麼信任 CustomerGlu？保護用戶資料是我們的核心責任，我們致力於遵循全球合規標準。透過持續的端到端資料隱私和安全方法，CustomerGlu 確保您的隱私。
myQuiz
myquiz.org
myQuiz是一款在線測驗和互動演示工具，支持多達10萬名參與者，適用於任何設備，幫助教育工作者評估學生知識。
Goosechase
goosechase.com
Goosechase是一個互動體驗平台，允許用戶創建和參加尋寶遊戲及其他活動，以增強社區參與和學習。
Interacty
interacty.me
Interacty是一個互動內容創建工具，幫助行銷人員通過遊戲和互動體驗來吸引觀眾和增加銷售。
Solitics
solitics.com
Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行活動，提供個人化的使用者體驗、提高客戶忠誠度並提高保留率。增加新產品功能的採用，並吸引處於客戶生命週期各個階段的用戶，不錯過任何成長的機會。
Scratcher
scratcher.io
Scratcher 是一個遊戲化平台，幫助行銷人員和企業創建互動式客戶體驗，提升轉換率和顧客參與度。
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep是一個管理數字營銷促銷的工具，支持抽獎、比賽、贈品等活動，並提供分析和防欺詐功能。
UpViral
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UpViral是一個病毒推廣平台，幫助用戶創建和管理比賽、贈品等活動，促進分享和引流以提高在線知名度。
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