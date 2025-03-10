InAppStory

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透過本地通訊管道延長行動用戶的生命週期。透過故事提供豐富的內容並在整個管道中吸引人！ MISSION InAppStory 是一家國際軟體公司，致力於將現有企業與潛在和現有客戶聯繫起來，透過故事實現更高的轉換率、影響力更大的影響力、客戶忠誠度以及改善其行動應用程式和網站內的溝通。我們公司不僅提供用於製作故事的簡單平台，還提供可延長行動客戶生命週期的無程式碼產品。我們被認為是用戶參與和保留的下一代解決方案，因為數百萬用戶本身就喜歡故事格式。我們怎麼做？當涉及任何實際的消費者互動時，可用性和速度至關重要。當公司想要在應用程式內進行通訊時，我們的無程式碼解決方案可以使您的團隊從針對每種特殊情況的臭名昭著的內容開發中解放出來。 2 小時（含茶歇），我們的整合將準備好提供豐富的內容，同時與最終用戶進行應用程式內交流。我們的客戶、中型企業和企業都非常感謝我們為幫助他們取得更好的成果所做的努力：轉換、新產品數據、覆蓋範圍指標等。銷售週期包括故事、小部件、遊戲化體驗、個人化內容、受眾細分、A/B 測試、回饋調查、客戶引導和 UGC 內容。我們的客戶也使用我們的解決方案進行員工內部入職、溝通和培訓。透過我們的解決方案協助的指標實現透明增長： -ER -總覆蓋率-平均會話時長-CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -應用程式黏性-總收入-展示次數-流失率-總訪問量以下是我們的客戶對故事功能：“做好準備，當您開始使用 InAppStory 時，它很快就會成為您與客戶溝通的主要管道！”文化 我們公司的驅動力是人。我們所有的員工都受到平等對待，感謝他們為我們公司投入的每一分努力。我們提供一個支持性的環境，讓每個人都可以實現自己的想法、嘗試新事物並穩步發展業務。每個人都有不同的故事，但我們都有一個共同點：我們努力工作、聰明工作，共同建立一個更美好的未來。