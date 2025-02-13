遊戲化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 南蘇丹

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
在行銷領域，遊戲化軟體採用熟悉的電玩元素，如徽章、成就、積分、排行榜等來增強行銷策略。事實證明，該軟體對於旨在提高客戶忠誠度、擁護度和參與度的行銷人員非常有用。當企業尋求激勵客戶採取特定行動（例如內容共享或購買）時，遊戲化軟體可以作為監控和獎勵此類行為的手段。 除了行銷之外，遊戲化軟體在商業場景中也有多種應用。例如，銷售團隊可以利用銷售遊戲化軟體來促進良性競爭，並為其代表提供額外的激勵。此外，遊戲化功能可以整合到員工參與軟體和微學習平台中。無論是獨立使用還是與忠誠度管理軟體或品牌宣傳軟體等其他行銷工具整合使用，遊戲化軟體都提供了一種用於增強業務運營各個方面的多功能工具。
提議新的應用程式
InAppStory
inappstory.com
透過本地通訊管道延長行動用戶的生命週期。透過故事提供豐富的內容並在整個管道中吸引人！ MISSION InAppStory 是一家國際軟體公司，致力於將現有企業與潛在和現有客戶聯繫起來，透過故事實現更高的轉換率、影響力更大的影響力、客戶忠誠度以及改善其行動應用程式和網站內的溝通。我們公司不僅提供用於製作故事的簡單平台，還提供可延長行動客戶生命週期的無程式碼產品。我們被認為是用戶參與和保留的下一代解決方案，因為數百萬用戶本身就喜歡故事格式。我們怎麼做？當涉及任何實際的消費者互動時，可用性和速度至關重要。當公司想要在應用程式內進行通訊時，我們的無程式碼解決方案可以使您的團隊從針對每種特殊情況的臭名昭著的內容開發中解放出來。 2 小時（含茶歇），我們的整合將準備好提供豐富的內容，同時與最終用戶進行應用程式內交流。我們的客戶、中型企業和企業都非常感謝我們為幫助他們取得更好的成果所做的努力：轉換、新產品數據、覆蓋範圍指標等。銷售週期包括故事、小部件、遊戲化體驗、個人化內容、受眾細分、A/B 測試、回饋調查、客戶引導和 UGC 內容。我們的客戶也使用我們的解決方案進行員工內部入職、溝通和培訓。透過我們的解決方案協助的指標實現透明增長： -ER -總覆蓋率-平均會話時長-CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -應用程式黏性-總收入-展示次數-流失率-總訪問量以下是我們的客戶對故事功能：“做好準備，當您開始使用 InAppStory 時，它很快就會成為您與客戶溝通的主要管道！”文化 我們公司的驅動力是人。我們所有的員工都受到平等對待，感謝他們為我們公司投入的每一分努力。我們提供一個支持性的環境，讓每個人都可以實現自己的想法、嘗試新事物並穩步發展業務。每個人都有不同的故事，但我們都有一個共同點：我們努力工作、聰明工作，共同建立一個更美好的未來。
Centrical
centrical.com
Centricalis 是一個由 AI 驅動的員工績效體驗平台，透過第一線代理商的成功和成長，為世界領先品牌帶來一流的客戶體驗。 該平台透過遊戲化解決方案提供統一的員工體驗，包括即時績效管理、自適應微學習、人工智慧輔導、品質管理和 VoE，幫助組織提高生產力和銷售、降低成本、減少人員流失並提高客戶滿意度。 Central 成立於 2013 年，以 40 種不同語言為 150 個國家的客戶提供服務。 Centrical 在紐約、特拉維夫和倫敦設有辦事處，客戶包括 Microsoft、Teleperformance、Synchrony Financial 等領先的跨國企業。
Loquiz
loquiz.com
用於創造、玩耍和成長的遊戲化平台。非常適合+旅遊業者進行自助（音訊）旅遊，+活動專業人員創建混合團隊建立遊戲，+人力資源經理創建新員工入職遊戲，+教師讓學生積極學習和行動。
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo 是一個遊戲化彈出視窗平台，可讓您為您的網站建立客製化的刮刮卡活動。為了簡化我們的服務，我們只提供「刮刮卡」。那為什麼要在您的網站上使用刮刮卡呢？也很簡單： - 加強訪客的投入 - 增加潛在訪客的銷售和潛在客戶 - 透過訪客增加您的品牌知識 - 透過遊戲化獲得更多註冊
Brame
brame.io
Brame 開發了一種軟體解決方案，您可以使用它輕鬆創建自己的遊戲化活動。與 Wixx 或 Jimdoo 網站類似，您可以在訂閱的基礎上使用模組化系統來製作自己的遊戲。價格低廉、易於使用且可定制，無需任何編程工作。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission 是組織用來收集創意（活動、看板）、管理創意、管理作品集和儀表板的創新平台。我們的獨特之處在於： - 遊戲化 - 透過秘密使用、排行榜、目標、智慧通知吸引用戶 - 整合平台 - 所有創新工具都在一個平台上並完全整合。 - 儀表板和報告 - 衡量創新和優化的成功。 - 整合 - 與 Excel、任務和專案管理系統、Power BI 以及 SSO 安全整合整合。
InteractionUP
web.interactionup.com
2.0 代參與平台。 透過我們獨特的參與平台讓您的互動更加活躍。
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route 易於使用、高度可自訂，並擁有預製模板庫，因此企業可以快速輕鬆地啟動和運行🚀。透過 Gamify Route，您可以設計和建立互動式遊戲頁面來實現您的業務目標。從登陸頁面到選擇加入頁面、驗證頁面、結果頁面、聲明頁面和感謝頁面，這個強大的平台提供了創建成功的基於遊戲的活動所需的一切。透過我們直覺的拖放編輯器，您可以輕鬆自訂頁面設計並為您的品牌建立獨特的外觀。
SuperLikers
superlikers.com
擁有您所在行業中最有效、最令人上癮的忠誠度計劃並贏得客戶的心
Socialman
socialman.net
Socialman 是一個 SaaS 平台，用於透過多個社交媒體管道建立和管理贈品。它是一款跨平台應用程序，允許用戶在 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、TikTok、Pinterest、Telegram、Reddit、Spotify、Steam、Discord 和 Twitch 上發佈內容。 提供建議操作、測驗、民意調查和開放式問題功能，以及將使用者重新導向至 Google Play 和 App Store 以下載您選擇的內容的選項。 Socialman 是一款為有興趣提高社群媒體參與度和影響力的行銷人員、部落客和品牌提供的工具。
NextBee
web.nextbee.com
NextBee 的宣傳計劃管理工具可以透過吸引人的、引人注目的品牌社交小部件、可編程獎勵和認可規則以及團體挑戰來幫助加速品牌的口碑傳播。
Drimify
drimify.com
遊戲化平台。吸引觀眾。實現你的目標。在幾分鐘內自訂體驗和遊戲。我們的使命 遊戲化改變世界 每個人都喜歡玩。這是人性的一部分。在 Drimify，玩耍意味著突破創造力和創新的極限。我們的目標是讓世界各地的人們能夠為任何受眾、年齡層或部門創造超強的遊戲化體驗，而無需編碼技能。 Drimify 平台使任何人都能夠以符合我們核心價值的方式進行遊戲化通信，並反映我們的身份：創新、積極、負責且始終平易近人。有趣的經歷打破了界限，讓我們以積極而有意義的方式相互聯繫。無論您身在世界何處，也無論未來遊戲將我們帶到何處，Drimify 都在您身邊。將遊戲化的超能力掌握在自己手中，以提升您的目標。 #GamificationSuperpowers
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub 簡介：透過 ChatGPT 進行即時測驗 使用 QuizHub 提升您的測驗體驗，QuizHub 是一個終極平台，旨在使線上測驗具有吸引力、互動性和無縫性。 QuizHub 具有廣泛的創新功能，將測驗提升到新的高度，無論是用於教育目的、企業培訓，還是只是與朋友一起玩樂。探索使 QuizHub 成為迷人測驗首選平台的令人難以置信的功能： +使用 AI 生成問答：使用 ChatGPT 創建問題！無需擔心或費力提出問題。您只需單擊即可利用人工智慧立即生成任何主題的問題！您是 ChatGPT 的粉絲嗎？我們已將其無縫整合到 QuizHub 中，以簡化您的生活！ +輕鬆建立測驗：使用 QuizHub，建立測驗變得輕而易舉。我們直覺的介面讓您可以輕鬆設計和自訂各種問題類型的測驗，包括多項選擇題、對/錯誤等。客製化您的測驗以滿足您的特定需求和目標。 +互動測驗體驗：透過我們的互動測驗形式吸引參與者。 QuizHub 提供即時評分、排行榜和即時回饋，營造出充滿活力的競爭氛圍。參與者可以追蹤自己的進度、挑戰朋友並爭取第一名。 +多媒體整合：利用多媒體元素讓測驗變得栩栩如生。 QuizHub 支援圖像、音訊、程式碼和視訊集成，使您能夠透過視覺和聽覺內容增強問題。讓您的測驗更加身臨其境、有趣且資訊豐富。 +有時限的測驗：設定測驗計時器以增加緊迫感和興奮感。 QuizHub 讓您自訂每個問題的時間限制，創造一場激動人心的爭分奪秒的競賽。非常適合在壓力下測試知識或為測驗增加競爭優勢。 +分析與見解：使用 QuizHub 的分析和報告工具獲得有關參與者表現和測驗有效性的寶貴見解。追蹤完成率、問題準確性，並確定參與者擅長或需要改進的領域。利用這些見解來增強未來的測驗並優化學習成果。 +安全可靠：QuizHub優先考慮資料的安全性和可靠性。請放心，您的測驗和參與者的資料受到強大的加密協議和安全託管的保護。專注於提供引人入勝的測驗，而不必擔心技術故障或資料外洩。 +無縫整合：輕鬆將 QuizHub 整合到您現有的平台或學習管理系統中。我們的平台提供無縫整合選項，讓您可以輕鬆地將測驗合併到您的網站、應用程式或電子學習環境中。 +自訂品牌：自訂測驗的外觀和感覺以與您的品牌保持一致。 QuizHub 提供品牌選項，使您能夠添加徽標、顏色和自訂主題，以創建體現您的品牌形象的有凝聚力和專業的測驗體驗。 +輕鬆加入測驗：加入測驗現在就像 1..2..3 一樣簡單！邀請參與者參加您的測驗從未如此簡單。現在，您可以使用二維碼、短 URL 或測驗代碼輕鬆邀請參與者加入您的測驗。使用 QuizHub 探索線上測驗的無限可能性。無論是教育機構、企業培訓計劃，還是只是在朋友之間進行測驗，QuizHub 都能滿足您的需求。立即造訪 https://quiz.konfhub.com 並改變您的測驗體驗。
Datagame
datagame.io
Datagame 透過互動式、行動裝置友善的遊戲化體驗增強或取代了傳統的線上調查。這些遊戲化調查顯著提高了用戶參與度和回應率，產生了更優質、更真實的見解。不斷成長的 Datagame 目錄包括 MaxDiff、圖像和商標測試、品牌健康研究、客戶回饋等解決方案。
Captain Up
captainup.com
Captain Up 是世界上第一個基於雲端的參與和保留平台，利用遊戲機制和行為心理學來最大限度地提高客戶活動和忠誠度。全球領先品牌推薦的解決方案 - 設定忠誠度和遊戲化的黃金標準。
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker 為行銷人員提供了 30 種機制，可透過 Facebook、手機或網站上的社群媒體舉辦競賽和有獎遊戲。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一個成長行銷平台，幫助企業專注於行動。操作可以是您想要的任何內容：電子郵件訂閱者、Facebook 讚者、Twitter 追蹤者或透過 #hashtag 提及您公司的人。
myCred
mycred.me
myCred 讓創建忠誠度計劃或遊戲化您的網站變得簡單，這樣您就可以用更少的行銷工作來增加平均客戶價值。
Gametize
gametize.com
Gametize 是一個適合各種規模企業的遊戲化和社群參與平台。其產品包括易於使用的內容管理系統，功能豐富，可自訂的成就和獎勵，激勵社交行為的多種機制以及報告和分析。
Cool Tabs
cool-tabs.com
在社群網路和網站上推動您的行銷活動，產生潛在客戶。監控您的社群網路並執行社交聆聽、品牌監控和即時內容管理。 * 透過您的應用程式、網站或社交網絡，透過簡單的互動內容擴大您的數位受眾並獲得合格的潛在客戶。 * 分析您的客戶和用戶在社交網路、論壇和媒體上關於您的品牌的社交對話。
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked 是一個遊戲化平台，用於創建互動促銷活動，以增加銷售線索、獎勵和激勵銷售團隊並建立客戶忠誠度。將潛在客戶轉變為微型影響者。無論管道如何，都可以透過個人化的活動和促銷來吸引和激勵您的受眾。創造高品質的銷售線索，收集行銷選擇加入，並獲得識別下一個客戶所需的見解。激勵和獎勵您的員工和通路合作夥伴的表現。透過我們的一系列互動解決方案提高銷售業績、獎勵培訓並給予即時認可。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio 讓大型品牌和媒體能夠透過 50 多種模板化互動格式（測驗、競賽、調查、測試、動畫遊戲等）跨數位管道吸引受眾。透過嚴格遵守 GDPR，該平台可以收集豐富的第一方數據，這些數據可以推送到客戶更廣泛的技術以豐富數據。目前已有 400 多家企業使用 Qualifio，包括 TF1、Nestl、PepsiCo、PSG、MediaMarkt、LOral、RTL 等。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu 是一個遊戲化平台，旨在幫助您創建豐富的應用程式內體驗，從而提高客戶參與度和保留率。借助 50 多個預先建置範本以及從頭開始建立自己的範本的能力，您可以輕鬆解決您面臨的任何保留或參與問題。 CustomerGlu 擁有解決所有現有保留和參與問題所需的一切。無論您是想推薦產品、減少漏斗中的流失率、改善重複交易或鼓勵採用功能，CustomerGlu 都能滿足您的需求。主要功能： 推薦產品：提出一系列問題，根據他們的答案給予個人化推薦。新用戶調查：對新用戶進行調查，了解他們來自哪裡，並了解要投資哪些管道。重複交易：用戶下單後展示刮刮卡，以提高重複率。連續下單：每週/每天連續下單，養成與平台交易的習慣。功能採用：向現有客戶提出有時限的挑戰，讓他們嘗試功能並為此給予獎勵。如果您沒有確切地看到您正在尋找的內容，請不要擔心 - 您可以從頭開始創建自己的模板，以最適合您的需求。有了 CustomerGlu，就有無限的可能性。為什麼信任 CustomerGlu？保護用戶資料是我們的核心責任，我們致力於遵循全球合規標準。透過持續的端到端資料隱私和安全方法，CustomerGlu 確保您的隱私。
myQuiz
myquiz.org
建立線上測驗和互動式簡報來吸引觀眾。適用於任何具有網路連線的裝置。最多 100 000 名參與者
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
Interacty
interacty.me
行銷人員（自由工作者和代理商）、製作工作室、出版商 Interacty 讓行銷人員可以透過互動體驗和遊戲吸引受眾並增加銷售量。遊戲化行銷內容可以增加參與度和注意力時間，並產生更多潛在客戶。 Interactive 可讓您創建 20 多種不同的遊戲活動。透過一次訂閱，您可以隨時建立測驗、記憶、配對遊戲、隱藏物件遊戲、找不同、拼圖、前後、星座、幸運餅乾、幻燈片等。您可以使用內容區塊和直覺且靈活的編輯器在幾分鐘內建立專案或遊戲。 Interacty 提供了大量節省時間的業務模板，而且它還是一個很棒的創意庫 - 您一定會在這裡找到適合您下一次行銷活動的概念。 Interacty 與 Unsplash 集成，讓您可以存取數千張免費圖像。透過簡單的複製貼上，完成的項目可以輕鬆嵌入您的網站。您也可以使用連結在社交網路上分享您的項目。 Interacty 支援 CNAME 和 Whitelabel，並且帶有 CSS 樣式的附加設計選項有助於保持您的品牌知名度。您可以透過與 CRM 整合的互動式內容表單來產生潛在客戶。 Interacty 可讓您將潛在客戶表單直接合併到遊戲中，因此收集客戶資訊是流程不可或缺的一部分。您可以在完成遊戲後設定自動重定向，這將顯著提高轉換率。您可以創建排行榜遊戲並在遊戲中添加計時器或倒數計時，以激勵觀眾獲得最佳分數。這在舉辦比賽或抽獎或為活動創建遊戲時非常有用。如果您是活動的演講者，請在演講結束時添加一個遊戲，觀眾就會記住您的演講。您可以查看每場比賽的統計數據並從儀表板下載潛在客戶列表，同時與 Mailchimp 等行銷工具整合可讓您將潛在客戶直接發送到現有的 CRM。 Interacty 的遊戲化功能使行銷人員能夠吸引用戶並取得較高的業務成果。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行活動，提供個人化的使用者體驗、提高客戶忠誠度並提高保留率。增加新產品功能的採用，並吸引處於客戶生命週期各個階段的用戶，不錯過任何成長的機會。
Scratcher
scratcher.io
Scratcher 是專為行銷人員、電子商務和企業設計的領先遊戲化平台。透過使用者友善的拖放編輯器，商家可以設計、設定和管理他們的互動式客戶體驗。 Scratcher 平台專為可靠性、強度和使用者友善性而設計，使各種規模的企業都可以使用企業級技術。透過以互動方式展示產品或服務，公司可以使用遊戲形式吸引受眾並提升客戶體驗，以看到更多的銷售線索、更高的轉換率和活躍的客戶。 Scratcher 為全球 300 多家企業提供支持，並執行了 5000 多個遊戲化活動，平均轉換率為 40%。
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep 是一款軟體工具，可協助品牌建立、運行和管理數位行銷促銷活動，例如抽獎、贈品、競賽、即時獲勝、推薦活動等。此軟體套件提供的功能包括用於優化促銷的A/B 測試、插入目前行銷堆疊的強大整合、防止進入者詐欺/垃圾郵件、用於多品牌處理的用戶管理、透過社群活動進行的額外促銷條目以及詳細資料。
UpViral
upviral.com
UpViral 是終極病毒式推薦行銷平台。它允許您開展抽獎、獎勵和等候名單等活動，人們希望與同行分享這些活動。一旦您設定了第一個行銷活動，您就會體驗到口碑的真正力量。產生流量、收集潛在客戶並將訂閱者轉換為客戶。 UpViral 是在線發展業務最快且最具成本效益的方式。立即開始 14 天試用！