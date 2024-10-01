遊戲化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬拉威

Drimify

drimify.com

遊戲化平台。吸引觀眾。實現你的目標。在幾分鐘內自訂體驗和遊戲。我們的使命 遊戲化改變世界 每個人都喜歡玩。這是人性的一部分。在 Drimify，玩耍意味著突破創造力和創新的極限。我們的目標是讓世界各地的人們能夠為任何受眾、年齡層或部門創造超強的遊戲化體驗，而無需編碼技能。 Drimify 平台使任何人都能夠以符合我們核心價值的方式進行遊戲化通信，並反映我們的身份：創新、積極、負責且始終平易近人。有趣的經歷打破了界限，讓我們以積極而有意義的方式相互聯繫。無論您身在世界何處，也無論未來遊戲將我們帶到何處，Drimify 都在您身邊。將遊戲化的超能力掌握在自己手中，以提升您的目標。 #Gamific...