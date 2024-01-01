遊戲化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 百慕達

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
在行銷領域，遊戲化軟體採用熟悉的電玩元素，如徽章、成就、積分、排行榜等來增強行銷策略。事實證明，該軟體對於旨在提高客戶忠誠度、擁護度和參與度的行銷人員非常有用。當企業尋求激勵客戶採取特定行動（例如內容共享或購買）時，遊戲化軟體可以作為監控和獎勵此類行為的手段。 除了行銷之外，遊戲化軟體在商業場景中也有多種應用。例如，銷售團隊可以利用銷售遊戲化軟體來促進良性競爭，並為其代表提供額外的激勵。此外，遊戲化功能可以整合到員工參與軟體和微學習平台中。無論是獨立使用還是與忠誠度管理軟體或品牌宣傳軟體等其他行銷工具整合使用，遊戲化軟體都提供了一種增強業務運營各個方面的多功能工具。
提議新的應用程式
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
myQuiz
myquiz.org
建立線上測驗和互動式簡報來吸引觀眾。適用於任何具有網路連線的裝置。最多 100 000 名參與者
Gleam
gleam.io
Gleam 是一個成長行銷平台。我們幫助您進行精彩的活動來發展您的業務。
UpViral
upviral.com
UpViral 的抽獎和獎勵是在線上發展業務的最快方式。產生流量、擴大您的名單並將訂閱者轉化為客戶。
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub 簡介：透過 ChatGPT 進行即時測驗 使用 QuizHub 提升您的測驗體驗，QuizHub 是一個終極平台，旨在使線上測驗具有吸引力、互動性和無縫性。 QuizHub 具有廣泛的創新功能，將測驗提升到新的高度，無論是用於教育目的、企業培訓，還是只是與朋友一起玩樂。探索使 QuizHub 成為迷人測驗首選平台的令人難以置信的功能： +使用 AI 生成問答：使用 ChatGPT 創建問題！無需擔心或費力提出問題。您只需單擊即可利用人工智慧立即生成任何主題的問題！您是 ChatGPT 的粉絲嗎？我們已將其無縫整合到 QuizHub 中，以簡化您的生活！ +輕鬆建立測驗：使用 Q...
Interacty
interacty.me
行銷人員（自由工作者和代理商）、製作工作室、出版商 Interacty 讓行銷人員透過互動體驗和遊戲吸引受眾並增加銷售量。遊戲化行銷內容可以增加參與度和注意力時間，並產生更多潛在客戶。 Interactive 可讓您創建 20 多種不同的遊戲活動。透過一次訂閱，您可以隨時建立測驗、記憶、配對遊戲、隱藏物件遊戲、找不同、拼圖、前後、星座、幸運餅乾、幻燈片等。您可以使用內容區塊和直覺且靈活的編輯器在幾分鐘內建立專案或遊戲。 Interacty 提供了大量節省時間的業務模板，而且它還是一個很棒的創意庫 - 您一定會在這裡找到適合您下一次行銷活動的概念。 Interacty 與 Unsplash 集成...
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
Loquiz
loquiz.com
用於創造、玩耍和成長的遊戲化平台。非常適合+旅遊業者進行自助（音訊）旅遊，+活動專業人員創建混合團隊建立遊戲，+人力資源經理創建新員工入職遊戲，+教師讓學生積極學習和行動。
Scratcher
scratcher.io
透過遊戲化為您的客戶提供前所未有的體驗 - 吸引更多客戶、留住更多客戶並增加您的收入。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio 讓大型品牌和媒體能夠透過 50 多種模板化互動格式（測驗、競賽、調查、測試、動畫遊戲等）跨數位管道吸引受眾。透過嚴格遵守 GDPR，該平台可以收集豐富的第一方數據，這些數據可以推送到客戶更廣泛的技術以豐富數據。目前已有 400 多家企業使用 Qualifio，包括 TF1、Nestl、PepsiCo、PSG、MediaMarkt、LOral、RTL 等。
Socialman
socialman.net
Socialman 是一個 SaaS 平台，用於透過多個社交媒體管道建立和管理贈品。它是一款跨平台應用程序，允許用戶在 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、TikTok、Pinterest、Telegram、Reddit、Spotify、Steam、Discord 和 Twitch 上發佈內容。提供建議操作、測驗、民意調查和開放式問題功能，以及將使用者重新導向至 Google Play 和 App Store 以下載您選擇的內容的選項。 Socialman 是一款為有興趣提高社群媒體參與度和影響力的行銷人員、部落客和品牌提供的工具。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行...
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route 易於使用、高度可自訂，並擁有預製模板庫，因此企業可以快速輕鬆地啟動和運行🚀。透過 Gamify Route，您可以設計和建立互動式遊戲頁面來實現您的業務目標。從登陸頁面到選擇加入頁面、驗證頁面、結果頁面、聲明頁面和感謝頁面，這個強大的平台提供了創建成功的基於遊戲的活動所需的一切。透過我們直覺的拖放編輯器，您可以輕鬆自訂頁面設計並為您的品牌建立獨特的外觀。
Captain Up
captainup.com
Captain Up 是世界上第一個基於雲端的參與和保留平台，利用遊戲機制和行為心理學來最大限度地提高客戶活動和忠誠度。全球領先品牌推薦的解決方案 - 設定忠誠度和遊戲化的黃金標準。
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker 為行銷人員提供了 30 種機制，可透過 Facebook、手機或網站上的社群媒體舉辦競賽和有獎遊戲。
Cool Tabs
cool-tabs.com
在社群網路和網站上推動您的行銷活動，產生潛在客戶。監控您的社群網路並執行社交聆聽、品牌監控和即時內容管理。 - 透過您的應用程式、網站或社交網絡，透過簡單的互動內容擴大您的數位受眾並獲得合格的潛在客戶。 - 分析您的客戶和用戶在社交網路、論壇和媒體上關於您的品牌的社交對話。
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep 是一個病毒式行銷平台，提供創建抽獎、競賽和贈品的工具。
Datagame
datagame.io
Datagame 透過互動式、行動裝置友善的遊戲化體驗增強或取代了傳統的線上調查。這些遊戲化調查顯著提高了用戶參與度和回應率，產生了更優質、更真實的見解。不斷成長的 Datagame 目錄包括 MaxDiff、圖像和商標測試、品牌健康研究、客戶回饋等解決方案。
InAppStory
inappstory.com
透過本地通訊管道延長行動用戶的生命週期。透過故事提供豐富的內容並在整個管道中吸引人！ MISSION InAppStory 是一家國際軟體公司，致力於將現有企業與潛在和現有客戶聯繫起來，透過故事實現更高的轉換率、影響力更大的影響力、客戶忠誠度以及改善其行動應用程式和網站內的溝通。我們公司不僅提供用於製作故事的簡單平台，還提供可延長行動客戶生命週期的無程式碼產品。我們被認為是用戶參與和保留的下一代解決方案，因為數百萬用戶本身就喜歡故事格式。我們該怎麼做呢？當涉及任何實際的消費者互動時，可用性和速度至關重要。當公司想要在應用程式內進行通訊時，我們的無程式碼解決方案可以使您的團隊從針對每種特殊情況的...
Gametize
gametize.com
Gametize 是一個適合各種規模企業的遊戲化和社群參與平台。其產品包括易於使用的內容管理系統，功能豐富，可自訂的成就和獎勵，激勵社交行為的多種機制以及報告和分析。
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked 是一個遊戲化平台，用於創建互動促銷活動，以增加銷售線索、獎勵和激勵銷售團隊並建立客戶忠誠度。將潛在客戶轉變為微型影響者。無論管道如何，都可以透過個人化的活動和促銷來吸引和激勵您的受眾。創造高品質的銷售線索，收集行銷選擇加入，並獲得識別下一個客戶所需的見解。激勵和獎勵您的員工和通路合作夥伴的表現。透過我們的一系列互動解決方案提高銷售業績、獎勵培訓並給予即時認可。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu 是一個遊戲化平台，旨在幫助您創建豐富的應用程式內體驗，從而提高客戶參與度和保留率。借助 50 多個預先建置範本以及從頭開始建立自己的範本的能力，您可以輕鬆解決所面臨的任何保留或參與問題。 CustomerGlu 擁有解決所有現有保留和參與問題所需的一切。無論您是想推薦產品、減少漏斗中的流失率、改善重複交易或鼓勵採用功能，CustomerGlu 都能滿足您的需求。主要功能： 推薦產品：提出一系列問題，根據他們的答案給予個人化推薦。新用戶調查：對新用戶進行調查，了解他們來自哪裡，並了解要投資哪些管道。減少漏斗中的流失：透過在購物車頁面上顯示旋轉輪子贏得優惠券來提高轉換率/報...
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo 是一個遊戲化彈出視窗平台，可讓您為您的網站建立客製化的刮刮卡活動。為了簡化我們的服務，我們只提供「刮刮卡」。那為什麼要在您的網站上使用刮刮卡呢？ Easy as it could be, too: - Strengthen the commitment of visitors - Increase sales & leads from potential visitors - Increase your brand’s knowledge through visitors - Gain more signups with gamification
Brame
brame.io
Brame 開發了一種軟體解決方案，您可以使用它輕鬆創建自己的遊戲化活動。與 Wixx 或 Jimdoo 網站類似，您可以在訂閱的基礎上使用模組化系統來製作自己的遊戲。價格低廉、易於使用且可定制，無需任何編程工作。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission 是組織用來收集創意（活動、看板）、管理創意、管理作品集和儀表板的創新平台。我們的獨特之處在於： - 遊戲化 - 透過秘密使用、排行榜、目標、智慧通知吸引用戶 - 整合平台 - 所有創新工具都在一個平台上並完全整合。 - 儀表板和報告 - 衡量創新和優化的成功。 - 整合 - 與 Excel、任務和專案管理系統、Power BI 以及 SSO 安全整合整合。
InteractionUP
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2.0 代參與平台。 透過我們獨特的參與平台讓您的互動更加活躍。
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NextBee
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NextBee 的宣傳計劃管理工具可以透過吸引人的、引人注目的品牌社交小部件、可編程獎勵和認可規則以及團體挑戰來幫助加速品牌的口碑傳播。
Drimify
drimify.com
遊戲化平台。吸引觀眾。實現你的目標。在幾分鐘內自訂體驗和遊戲。我們的使命 遊戲化改變世界 每個人都喜歡玩。這是人性的一部分。在 Drimify，玩耍意味著突破創造力和創新的極限。我們的目標是讓世界各地的人們能夠為任何受眾、年齡層或部門創造超強的遊戲化體驗，而無需編碼技能。 Drimify 平台讓任何人都能以符合我們核心價值的方式進行遊戲化溝通，並體現我們的個性：創新、積極、負責且平易近人。有趣的經歷打破了界限，讓我們以積極而有意義的方式相互聯繫。無論您身在世界何處，也無論未來遊戲將我們帶到何處，Drimify 都在您身邊。將遊戲化的超能力掌握在自己手中，以提升您的目標。 #Gamificati...
myCred
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myCred 讓創建忠誠度計劃或遊戲化您的網站變得簡單，這樣您就可以用更少的行銷工作來增加平均客戶價值。