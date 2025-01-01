遊戲串流服務 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端遊戲服務（也稱為遊戲串流平台）透過將傳統上遊戲機或 PC 內的處理能力轉移到遠端伺服器，徹底改變了人們玩視訊遊戲的方式。這些平台利用強大的網路連線將電玩內容直接傳輸到玩家的設備，從而消除了對高階硬體的需求，並在各種設備上提供遊戲體驗，包括智慧型手機、平板電腦、智慧電視和低階計算機。 雲端遊戲服務的核心是在強大的遠端伺服器上渲染遊戲圖形和處理玩家輸入，將最終的視聽輸出即時傳輸到玩家的裝置。這種方法顯著減少了延遲，讓遊戲玩家無需進行昂貴的硬體升級即可享受高保真遊戲體驗。
提議新的應用程式
Xbox Cloud Gaming
xbox.com
Xbox Cloud Gaming 是一項基於雲的遊戲服務，允許用戶在多種設備上玩Xbox遊戲，並支持流式傳輸和雲存檔功能。
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
NVIDIA GeForce NOW 是一項雲遊戲服務，允許用戶在多種設備上無需高端硬件即可流式播放PC遊戲。
Amazon Luna
luna.amazon.com
亞馬遜露娜是一項云遊戲服務，允許用戶在各種設備上流式播放高質量遊戲，無需下載或更新。
Shadow PC
shadow.tech
影子PC是一個雲端服務，允許用戶透過網絡訪問虛擬Windows電腦，用於遊戲和生產力應用。