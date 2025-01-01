遊戲串流服務 - 最受歡迎的應用程式 - 尼泊爾

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端遊戲服務（也稱為遊戲串流平台）透過將傳統上遊戲機或 PC 內的處理能力轉移到遠端伺服器，徹底改變了人們玩視訊遊戲的方式。這些平台利用強大的網路連線將電玩內容直接傳輸到玩家的設備，從而消除了對高階硬體的需求，並在各種設備上提供遊戲體驗，包括智慧型手機、平板電腦、智慧電視和低階計算機。 雲端遊戲服務的核心是在強大的遠端伺服器上渲染遊戲圖形和處理玩家輸入，將最終的視聽輸出即時傳輸到玩家的裝置。這種方法顯著減少了延遲，讓遊戲玩家無需進行昂貴的硬體升級即可享受高保真遊戲體驗。
提議新的應用程式
Xbox Cloud Gaming
xbox.com
使用 Xbox 體驗新一代遊戲和娛樂。探索主機、新舊 Xbox 遊戲和配件以開始或添加到您的收藏中。
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
GeForce NOW 可立即將幾乎所有筆記型電腦、桌上型電腦、Mac、SHIELD TV、Android 裝置、iPhone 或 iPad 轉變為您一直夢想的 PC 遊戲裝備。立即暢玩要求最高的 PC 遊戲，並在您的裝置上無縫暢玩。
Amazon Luna
luna.amazon.com
隆重介紹 Luna，亞馬遜的雲端遊戲服務，您可以輕鬆地在您現有的裝置上玩精彩的遊戲。無需等待漫長的下載或更新——只需玩即可。
Shadow PC
shadow.tech
只需單擊即可獲得完整的 Windows PC。 Shadow PC 是一款功能強大的 Windows PC，您可以透過應用程式或瀏覽器遠端存取。開始使用我們功能增強的新產品。