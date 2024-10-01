遊戲串流服務 - 最受歡迎的應用程式 - 曼島 最受歡迎 最近新增

雲端遊戲服務（也稱為遊戲串流平台）透過將傳統上遊戲機或 PC 內的處理能力轉移到遠端伺服器，徹底改變了人們玩視訊遊戲的方式。這些平台利用強大的網路連線將電玩內容直接傳輸到玩家的設備，從而消除了對高階硬體的需求，並在各種設備上提供遊戲體驗，包括智慧型手機、平板電腦、智慧電視和低階計算機。 雲端遊戲服務的核心是在強大的遠端伺服器上渲染遊戲圖形和處理玩家輸入，將最終的視聽輸出即時傳輸到玩家的裝置。這種方法顯著減少了延遲，讓遊戲玩家無需進行昂貴的硬體升級即可享受高保真遊戲體驗。