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第一線員工溝通平台提高了在傳統辦公室或辦公桌環境之外工作的員工的效率、連結性和參與度。這些平台旨在滿足分散員工的獨特溝通和協作需求，滿足零售、製造、醫療保健、現場服務營運等領域的需求。 這些平台使企業能夠透過直接訊息、公告和文件共享與員工保持聯繫。因此，它們可以彌合溝通差距，提高生產力，並增強無法持續使用傳統辦公室溝通工具的員工的整體工作體驗。 第一線員工溝通工具通常整合在綜合員工溝通平台中，促進自上而下和自下而上的溝通。一些公司可能會選擇專門為第一線和無辦公桌員工量身定制的解決方案，其功能可滿足特定行業的營運需求。
提議新的應用程式
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一個統一的數字工作解決方案，旨在連接無桌面員工，簡化通信、任務管理和培訓，提升效率與生產力。
goHappy
gohappyhub.com
GoHappy正在徹底改變雇主如何通過為他們提供最包容性和最易於使用的無應用技術來與他們的一線工人進行交流和互動。在一個與一線工人進行持續的溝通至關重要的世界中，很高興地意識到，基於應用程序的解決方案，日常雜亂無章和PIN板上的消息只是行不通的。 GoHappy成功的關鍵是使雇主能夠在他們的短信中到達他們已經存在的一線員工的100％。來自雇主的記錄系統的自動提要意味著他們的活躍僱員總是距離即時通訊幾秒鐘。他們能夠通過標准文本與所有員工或特定的群體聯繫，或包括視頻，圖像，鏈接，調查等等 - 全部可以轉換為他們選擇的語言。由肖恩·博耶（Shawn Boyer）創立，他還創立了Snagajob（美國最大的小時工作市場），以及一支帶來了超過100年的前線員工互動經驗的團隊，Gohappy的使命是幫助所有前線工人感到更加珍貴和相互聯繫，以便他們能夠充分發揮潛能。憑藉強大的消息傳遞和反饋收集能力，Gohappy領導著一線工人參與的進步，並努力成為世界上最好的公司，以幫助雇主最大程度地提高這種參與。
Oneteam
oneteam.io
與您的無桌員工建立聯繫是一個重大挑戰，可能並不感到驚訝。它們分佈在多個位置，不要坐在計算機後面，沒有商務電子郵件地址，而且通常只有兼職工作，僅此而已。 老式的方法，例如Intranet，電子郵件爆炸，紙質指南和公告板，只是不再削減它了。他們創建了我們配音“無桌子差距”。猜猜是什麼？這一差距可以消除團隊的參與，忠誠度和成功，從而將您的最佳才能推開，並對您的業務增長產生負面影響。 在Oneteam，我們製作了最終的應用程序來彌合這一差距。將其視為您的多合一工具包：無縫的溝通，平穩的入職，交互式電子學習，有見地的調查和方便的清單：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam試圖釋放全球無家可歸的工人的全部潛力，並且已經取得了成功，在為H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等組織彌合無桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用戶友好型員工中心使每個人都可以輕鬆地訪問旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好處： •用於溝通，培訓和參與的內置應用程序功能 •完全自定義您的組織需求 •易於實施和管理
Appspace
appspace.com
使用團隊需要保持聯繫的簡單溝通和空間管理工具，無論他們在工作，在家還是在旅途中，創建了一個卓越的協作工作場所經驗。 Appspace為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶信任我們，以幫助他們與團隊進行交流並現代化混合工作場所的體驗。我們很自豪地幫助客戶提供現代的工作場所體驗，統一品牌文化並增強溝通。
Konverse
konverse.com
Konverse 是一個強大的通訊平台和應用程序，旨在團結無辦公桌團隊。憑藉從任務管理和培訓到直接聊天和企業溝通等功能，Hyatt、Realogy 和 Follett 等組織相信 Konverse 能夠團結員工並賦予員工權力。
Zello
zello.com
Zello是一個即時語音通信應用，將手機變為對講機，支持團隊通訊、位置追蹤和緊急警報，適合各種行業使用。
Legion
legion.co
Legion應用程式是一個以員工為中心的工作管理平台，提供勞動效率提升、排班自動化及員工績效管理功能。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一個員工體驗平台，簡化企業內部溝通，促進員工參與與聯繫，並支持多媒體共享及調查功能。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是領先的員工參與軟件解決方案，旨在幫助人力資源和運營降低員工的流動率，提高生產率並提高小時員工的參與度。 WorkStep提供專門為前線團隊設計的AI驅動員工參與軟件。通過使人力資源和運營領導者的實時見解賦予能力，工作台可以幫助識別和解決風險，然後才能使其成為昂貴的問題，並使操作順利進行。 Workstep的員工經驗解決方案提供了全面的員工傾聽，參與，員工的聲音和溝通功能，包括： *員工的反饋：WorkStep通過里程碑脈衝，始終在線，年度調查和雙向反饋渠道從員工那裡收集實時見解。 *員工報告：報告為人力資源和OPS領導者提供有關員工行為的數據 *預測分析：WorkStep利用機器學習來確定設施或角色水平的最高領域 *影響分析：雇主可以通過跟踪受影響人群的員工情緒和保留的變化來衡量實施的任何計劃的成功 *溝通：領導者可以在維持員工匿名或與勞動力的細分方面進行廣泛的評論和警報回复，以引起人們對新計劃的關注，分享關鍵更新，慶祝團隊或徵求反饋。 WorkStep將實時數據與AI驅動的分析和內置通信工具相結合，可幫助EHR和運營領導者確定並直接解決一線運營中的機會。這會提高保留率，提高生產率和降低成本。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。
Speakap
speakap.com
Speakap是一個溝通平台，幫助企業與前線員工進行結構化對話，支持移動訪問，促進內部協作與信息共享。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一款現代化的內部通訊平台，旨在加強員工參與度並簡化組織溝通，支持多種內部通信需求。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一款內部溝通平台，整合了員工資源和商業應用，提升組織內部的合作與工作效率。
Element
element.io
Element是一款基於Matrix協議的安全通信平台，提供聊天、視頻通話和數據控制，適合個人及商業用途。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
Blink
joinblink.com
Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。
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