goHappy

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GoHappy正在徹底改變雇主如何通過為他們提供最包容性和最易於使用的無應用技術來與他們的一線工人進行交流和互動。在一個與一線工人進行持續的溝通至關重要的世界中，很高興地意識到，基於應用程序的解決方案，日常雜亂無章和PIN板上的消息只是行不通的。 GoHappy成功的關鍵是使雇主能夠在他們的短信中到達他們已經存在的一線員工的100％。來自雇主的記錄系統的自動提要意味著他們的活躍僱員總是距離即時通訊幾秒鐘。他們能夠通過標准文本與所有員工或特定的群體聯繫，或包括視頻，圖像，鏈接，調查等等 - 全部可以轉換為他們選擇的語言。由肖恩·博耶（Shawn Boyer）創立，他還創立了Snagajob（美國最大的小時工作市場），以及一支帶來了超過100年的前線員工互動經驗的團隊，Gohappy的使命是幫助所有前線工人感到更加珍貴和相互聯繫，以便他們能夠充分發揮潛能。憑藉強大的消息傳遞和反饋收集能力，Gohappy領導著一線工人參與的進步，並努力成為世界上最好的公司，以幫助雇主最大程度地提高這種參與。