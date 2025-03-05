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第一線員工溝通平台提高了在傳統辦公室或辦公桌環境之外工作的員工的效率、連結性和參與度。這些平台旨在滿足分散員工的獨特溝通和協作需求，滿足零售、製造、醫療保健、現場服務營運等領域的需求。 這些平台使企業能夠透過直接訊息、公告和文件共享與員工保持聯繫。因此，它們可以彌合溝通差距，提高生產力，並增強無法持續使用傳統辦公室溝通工具的員工的整體工作體驗。 第一線員工溝通工具通常整合在綜合員工溝通平台中，促進自上而下和自下而上的溝通。一些公司可能會選擇專門為第一線和無辦公桌員工量身定制的解決方案，其功能可滿足特定行業的營運需求。
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Element
element.io
Element 是一個基於 Matrix 的安全通訊平台：一種去中心化的端對端加密協定。將您的團隊聚集在一起，提高生產力和工作場所滿意度，同時保留對資料的完全所有權。 Element 是 Forrester Wave：安全通訊報告中的領導者。透過視訊通話和即時訊息輕鬆與您的合作夥伴、供應商或客戶協作：就像 21 世紀的電子郵件一樣。您甚至可以連接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帳戶。另一方面，可以使用安全邊界和跨域網關甚至氣隙部署來關閉 Element 以實現高安全性環境。基於 Matrix 構建，由於分散的網路架構，網路不存在單點故障，使其非常適合任務關鍵型環境。請聯絡我們，了解您的企業如何從 Element 中受益。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一種統一的數字工作場所解決方案，旨在通過一個全面的平台連接和授權無辦事員工。該創新工具專門針對各個行業的一線團隊，包括零售，酒店，製造，物流和醫療保健。通過簡化操作並增強溝通，WorkJam通過與現有的Workforce Management（WFM）系統無縫集成來提高生產率和效率。 該平台為各種各樣的目標受眾提供服務，專注於擁有大量無辦公室工人的組織，這些組織需要有效的工具來管理其日常任務。 WorkJam通過為其所有運營需求提供集中式樞紐，解決了這些員工所面臨的獨特挑戰，例如對信息和資源的訪問有限。這在快節奏的環境中尤其有益，及時的溝通和任務管理對成功至關重要。 WorkJam涵蓋了一系列滿足一線工人特定需求的功能。該平台包括用於組織日常職責的任務管理，實時更新和協作的通信工具以及學習和開發資源以促進正在進行的培訓。此外，自助服務的功能使員工能夠獨立管理其時間表和任務，而獨特的開放式市場可以靈活地交換和覆蓋範圍。這些功能共同增強了員工的體驗，增強了員工之間的所有權和參與感。 通過使前線團隊與組織目標保持一致，Workjam簡化了日常操作，並提高了整體參與度。該平台不僅促進了更好的溝通和任務管理，而且還促進了持續學習和發展的文化。這種勞動力管理的整體方法使組織能夠培養更快樂，更有生產力的前線勞動力，最終推動業務成功並提高客戶忠誠度。 WorkJam在全球品牌，如Shell，Starbucks，Ulta，Couche-Tard，TJX，TJX，TJX，AEO和Woolworths的信任下，在其類別中脫穎而出。它可以為前線工人創建連接的體驗的能力是一個關鍵的區別，這對於希望優化其運營並賦予其員工能力的組織來說，它是無價的工具。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移動優先的勞動力管理應用程序，其功能強大的工具旨在幫助組織無人服務團隊的組織提高溝通，保留員工並推動運營效率。 Connecteam允許管理人員將其業務流程放在自動駕駛儀上，並專注於業務增長，同時還可以使員工變得更加富有成效，專業和滿意。節省時間並通過移動優先的自定義清單，表格和報告提高生產率；時間表的時間表班次和跟踪工作時間；簡化員工溝通，提高專業技能，管理日常任務等等，全部在一個應用程序中。確保使用Active Directory單登錄（SSO）的系統管理員安全登錄。
Oneteam
oneteam.io
與您的無桌員工建立聯繫是一個重大挑戰，可能並不感到驚訝。它們分佈在多個位置，不要坐在計算機後面，沒有商務電子郵件地址，而且通常只有兼職工作，僅此而已。 老式的方法，例如Intranet，電子郵件爆炸，紙質指南和公告板，只是不再削減它了。他們創建了我們配音“無桌子差距”。猜猜是什麼？這一差距可以消除團隊的參與，忠誠度和成功，從而將您的最佳才能推開，並對您的業務增長產生負面影響。 在Oneteam，我們製作了最終的應用程序來彌合這一差距。將其視為您的多合一工具包：無縫的溝通，平穩的入職，交互式電子學習，有見地的調查和方便的清單：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam試圖釋放全球無家可歸的工人的全部潛力，並且已經取得了成功，在為H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等組織彌合無桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用戶友好型員工中心使每個人都可以輕鬆地訪問旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好處： •用於溝通，培訓和參與的內置應用程序功能 •完全自定義您的組織需求 •易於實施和管理
Zello
zello.com
Zello 是面向全球團隊和企業的領先的一鍵通語音訊息應用程序，可將 iOS、Android 和 Windows 裝置轉變為對講機，還可以記錄訊息、追蹤位置和發送緊急警報。帳戶管理員透過基於 Web 的集中管理控制台新增、刪除團隊並將其分組。通路靈活，可以滿足每個客戶的需求，特別是酒店、製造、建築、運輸和零售行業的客戶。 Zello 非常適合擁有無辦公桌員工、現場員工、遠端員工和獨身員工的企業。此類別的用例包括擁有各種員工的酒店、嘈雜工地的建築人員以及銷售樓層的零售銷售人員。加入數百萬 Zello 用戶的行列，透過任何無線或數據網路進行即時通信，共享更新、在緊急情況下進行聯繫並解決問題。 Zello 為數千家企業提供服務，在全球擁有超過 1.3 億用戶。目前的客戶包括本田、Restoration Hardware、喜達屋/萬豪酒店、Uniqlo、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《華爾街日報》、《紐約時報》、CBS、CNBC、《今日美國》和 TechCrunch 等知名媒體認可為可靠的通訊解決方案。
Blink
joinblink.com
Blink是移動優先的員工體驗平台，它可以在一個超級應用中連接您的人員，系統和文化。它橋接了數字鴻溝，在麥當勞，諾基亞，多米諾骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行業領先的公司中，將員工溝通和訂婚之間的數字鴻溝，增壓員工溝通和參與度。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是現代的Intranet，可以改變所有員工的工作經驗，無論他們在哪里工作。 Simpplr是唯一一個統一員工參與，支持和服務的平台，利用最先進的AI模型來提供無縫，凝聚力和個性化的員工體驗。 SIMPPLR客戶受到700多個全球品牌的信任，包括Moderna，Snowflake，Splunk，Penske，Penske，Eurostar和AAA，可在員工的生產率，保留率和整體滿意度上取得顯著提高。
Speakap
speakap.com
Speakap提供了品牌的溝通平台，使公司能夠與前線工作人員進行結構化對話，以隨時隨地提供並告知其無桌子的工人。該解決方案都可以在移動設備和台式機上使用，它連接工作人員並授權員工提供最佳的客戶體驗。從消息傳遞和新聞項目到私人團體和活動，Speakap為企業提供了向其勞動力提供相關和及時內容的機會，並支持業務增長和員工保留。 Speakap成立於2011年，已與全球400多個組織（例如酒店，零售，製造業等）合作，並在紐約，倫敦，阿姆斯特丹，巴塞羅那，科隆和布魯塞爾設有地點。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工具並與大多數其他企業和公司工具整合可以節省時間和減少挫折感。帶有您公司品牌的白標，您的團隊可能甚至沒有意識到 MangoApps 是一個外部工具 - 它感覺像是他們日常和工作流程的自然組成部分。如今，太多組織依賴過時的內部網路和通訊工具，將時間和資訊浪費在電子郵件收件匣這個黑洞中。 MangoApps 為您提供了一個獨特的機會，將所有團隊（從第一線員工到公司辦公室）連接到一個中央樞紐，使他們所有人都處於循環狀態並處於遊戲的頂端。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是領先的員工參與軟件解決方案，旨在幫助人力資源和運營降低員工的流動率，提高生產率並提高小時員工的參與度。 WorkStep提供專門為前線團隊設計的AI驅動員工參與軟件。通過使人力資源和運營領導者的實時見解賦予能力，工作台可以幫助識別和解決風險，然後才能使其成為昂貴的問題，並使操作順利進行。 Workstep的員工經驗解決方案提供了全面的員工傾聽，參與，員工的聲音和溝通功能，包括： *員工的反饋：WorkStep通過里程碑脈衝，始終在線，年度調查和雙向反饋渠道從員工那裡收集實時見解。 *員工報告：報告為人力資源和OPS領導者提供有關員工行為的數據 *預測分析：WorkStep利用機器學習來確定設施或角色水平的最高領域 *影響分析：雇主可以通過跟踪受影響人群的員工情緒和保留的變化來衡量實施的任何計劃的成功 *溝通：領導者可以在維持員工匿名或與勞動力的細分方面進行廣泛的評論和警報回复，以引起人們對新計劃的關注，分享關鍵更新，慶祝團隊或徵求反饋。 WorkStep將實時數據與AI驅動的分析和內置通信工具相結合，可幫助EHR和運營領導者確定並直接解決一線運營中的機會。這會提高保留率，提高生產率和降低成本。
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一個員工體驗平台（EXP），可以通過賦予員工的能力並幫助每個人感到納入溝通並增加參與度，無論他們在哪里工作。 該平台將員工的溝通，參與度，內部網和測量功能統一到一個現代員工應用程序中，該應用程序捕捉了組織的心跳並將其文化栩栩如生。 由於其簡單的設計，員工可以輕鬆地使用WorkVivo來保持知情，參與和聯繫。結果，公司領導者獲得了更好的監督和直接，未經過濾的渠道，可以與人們互動並真正感受到公司的脈搏和精力。 在93多個國家 /地區的年度增長超過200％，超過93個國家的300萬用戶以及從《財富》 500強公司到科技初創企業的客戶都在執行任務 - 以提高每個人的員工經驗。
Legion
legion.co
Legion Technologies提供了該行業最具創新性的勞動力管理平台。它使企業能夠同時提高勞動效率和員工敬業度。 Legion WFM平台是智能，自動化和以員工為中心的。事實證明，它可以通過計劃優化，減少損耗，提高生產率和提高運營效率來提供13倍的投資回報率。 Legion在員工喜歡的易於使用的平台和移動應用程序中提供了尖端技術。根據2022年Inc. 5000和The，在Norwest Venture合作夥伴，條紋，第一輪資本，XYZ Ventures，Webb Investment Network，Workday Ventures和NTT DOCOMO Ventures的支持下，Legion被公認為美國成長最快的私營公司之一。德勤500排名。 <>改進的計劃： - 戰略見解 - 勞動預算 - 按需預測 <>優化執行： -Labor優化 - 安排 - 時間和出勤率 <>員工授權： -Frontline通信 - 律師事務 - 僱員的績效和獎勵
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB 連接器，使組織能夠充分利用其IT 投資並提高個人和團隊的生產力。 LumApps 在全球擁有超過 500 萬用戶，不斷共同創造以解決挑戰並改善員工體驗和未來工作。 LumApps 被評為 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 內部網路打包解決方案領導者。
Konverse
konverse.com
Konverse 是一個強大的通訊平台和應用程序，旨在團結無辦公桌團隊。憑藉從任務管理和培訓到直接聊天和企業溝通等功能，Hyatt、Realogy 和 Follett 等組織相信 Konverse 能夠團結員工並賦予員工權力。
Appspace
appspace.com
使用簡單的通訊和空間管理工具打造卓越的協作工作場所體驗，讓您的團隊保持聯繫，無論他們是在工作、在家還是在旅途中。 Appspace 為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶相信我們可以幫助他們與團隊溝通並實現混合工作場所體驗的現代化。我們很自豪能夠幫助客戶提供現代化的工作場所體驗、統一品牌文化並加強溝通。
Beekeeper
beekeeper.io
養蜂人使前線業務及其工人擁有所需的數字解決方案，以盡最大努力。 Beekeeper的移動優先平台成立於2012年，是專為無國服務員工設計和建造的，儘管該員工佔全球勞動力的80％，但在工作場所技術方面一直在長期服務。借助Beekeeper的一線成功系統，公司可以自動化基於紙張的流程，從任何地方實時與員工進行交流，並提高前線團隊的參與，生產力和安全性。
goHappy
gohappyhub.com
GoHappy正在徹底改變雇主如何通過為他們提供最包容性和最易於使用的無應用技術來與他們的一線工人進行交流和互動。在一個與一線工人進行持續的溝通至關重要的世界中，很高興地意識到，基於應用程序的解決方案，日常雜亂無章和PIN板上的消息只是行不通的。 GoHappy成功的關鍵是使雇主能夠在他們的短信中到達他們已經存在的一線員工的100％。來自雇主的記錄系統的自動提要意味著他們的活躍僱員總是距離即時通訊幾秒鐘。他們能夠通過標准文本與所有員工或特定的群體聯繫，或包括視頻，圖像，鏈接，調查等等 - 全部可以轉換為他們選擇的語言。由肖恩·博耶（Shawn Boyer）創立，他還創立了Snagajob（美國最大的小時工作市場），以及一支帶來了超過100年的前線員工互動經驗的團隊，Gohappy的使命是幫助所有前線工人感到更加珍貴和相互聯繫，以便他們能夠充分發揮潛能。憑藉強大的消息傳遞和反饋收集能力，Gohappy領導著一線工人參與的進步，並努力成為世界上最好的公司，以幫助雇主最大程度地提高這種參與。
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