第一線員工溝通平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴布亞紐幾內亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
第一線員工溝通平台提高了在傳統辦公室或辦公桌環境之外工作的員工的效率、連結性和參與度。這些平台旨在滿足分散員工的獨特溝通和協作需求，滿足零售、製造、醫療保健、現場服務營運等領域的需求。 這些平台使企業能夠透過直接訊息、公告和文件共享與員工保持聯繫。因此，它們可以彌合溝通差距，提高生產力，並增強無法持續使用傳統辦公室溝通工具的員工的整體工作體驗。 第一線員工溝通工具通常整合在綜合員工溝通平台中，促進自上而下和自下而上的溝通。一些公司可能會選擇專門為第一線和無辦公桌員工量身定制的解決方案，其功能可滿足特定行業的營運需求。
提議新的應用程式
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是領先的數位第一線工作平台。具有任務管理、通訊、學習、自助服務和獨特的開放輪班市場技術，旨在與您目前的 WFM 解決方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等標誌性品牌的信賴，為您提供協調前線所需的一切。
goHappy
gohappyhub.com
goHappy 正在徹底改變雇主與第一線員工溝通和互動的方式，為他們提供有史以來最具包容性和最簡單易用的無應用技術。在當今世界，與第一線員工的持續溝通至關重要，goHappy 意識到基於應用程式的解決方案、日常聚會和看板上的訊息根本行不通。 goHappy 成功的關鍵是使雇主能夠透過簡訊聯繫 100% 的第一線員工。來自雇主記錄系統的自動回饋意味著他們的活躍員工總是可以在幾秒鐘內收到即時通訊。他們能夠透過標準文字或包括影片、圖像、連結、調查等來接觸所有員工或特定群體 - 所有這些都可以翻譯成他們選擇的語言。 goHappy 由Shawn Boyer 創立，他還創立了Snagajob（美國最大的小時工市場），其團隊擁有100 多年的一線員工敬業度綜合經驗，goHappy 的使命是幫助所有一線員工感到更受重視和聯繫，以便他們能夠實現自己的目標充分的潛能。憑藉強大的訊息傳遞和回饋收集功能，goHappy 正在引領第一線員工敬業度的進步，並努力成為世界上幫助雇主最大限度提高敬業度的最佳公司。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 簡介：與無辦公桌員工的聯繫是一項重大挑戰，您可能不會感到驚訝。他們分佈在多個地點，不坐在電腦後面，沒有企業電子郵件地址，而且通常只是兼職工作，等等。內部網路、電子郵件群發、紙本指南和公告板等老派方法已經不再有效。他們創造了我們所說的
Appspace
appspace.com
使用簡單的通訊和空間管理工具打造卓越的協作工作場所體驗，讓您的團隊保持聯繫，無論他們是在工作、在家還是在旅途中。 Appspace 為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶相信我們可以幫助他們與團隊溝通並實現混合工作場所體驗的現代化。我們很自豪能夠幫助客戶提供現代化的工作場所體驗、統一品牌文化並加強溝通。
Konverse
konverse.com
Konverse 是一個強大的通訊平台和應用程序，旨在團結無辦公桌團隊。憑藉從任務管理和培訓到直接聊天和企業溝通等功能，Hyatt、Realogy 和 Follett 等組織相信 Konverse 能夠團結員工並賦予員工權力。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球團隊和企業的領先的一鍵通語音訊息應用程序，可將 iOS、Android 和 Windows 裝置轉變為對講機，還可以記錄訊息、追蹤位置和發送緊急警報。帳戶管理員透過基於 Web 的集中管理控制台新增、刪除團隊並將其分組。通路靈活，可以滿足每個客戶的需求，特別是酒店、製造、建築、運輸和零售行業的客戶。 Zello 非常適合擁有無辦公桌員工、現場員工、遠端員工和獨身員工的企業。此類別的用例包括擁有各種員工的酒店、嘈雜工地的建築人員以及銷售樓層的零售銷售人員。加入數百萬 Zello 用戶的行列，透過任何無線或數據網路進行即時通信，共享更新、在緊急情況下進行聯繫並解決問題。 Zello 為數千家企業提供服務，在全球擁有超過 1.3 億用戶。目前的客戶包括本田、Restoration Hardware、喜達屋/萬豪酒店、Uniqlo、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《華爾街日報》、《紐約時報》、CBS、CNBC、《今日美國》和 TechCrunch 等知名媒體認可為可靠的通訊解決方案。
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供業界最具創新性的勞動力管理平台。它使企業能夠同時最大限度地提高勞動效率和員工敬業度。 Legion WFM 平台是智慧、自動化且以員工為中心的。事實證明，它可以透過計劃優化、減少人員流失、提高生產力和營運效率來實現 13 倍的投資回報率。 Legion 透過員工喜愛的易於使用的平台和行動應用程式提供尖端技術。改善規劃： - 策略洞察 - 勞動力預算 - 需求預測 最佳化執行： - 勞動力優化 - 自動排班 - 考勤員工授權： - 一線溝通 - Legion InstantPay - 員工績效和獎勵
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一個員工體驗平台 (EXP)，它透過讓員工表達自己的意見並幫助每個人感到被包容（無論他們在哪裡工作）來簡化溝通並提高參與度。該平台將員工溝通、參與、內部網路和衡量功能統一到一個現代員工應用程式中，該應用程式可以捕捉組織的心跳並將其文化帶入生活。 Workvivo 成立於 2017 年，取得了巨大的成長，並於 2023 年被 Zoom 收購。
WorkStep
workstep.com
對於雇主：WorkStep 的軟體可以幫助公司僱用和留住整個供應鏈的第一線員工。對於求職者：針對製造、交付、裝載、維修和完成工作的人員的工作網絡。受聘。學習新技能。開創事業。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper 為第一線企業及其員工提供所需的數位解決方案，幫助他們盡其所能地完成工作。 Beekeeper 成立於 2012 年，其行動優先平台是為無辦公桌員工設計和建構的，儘管這些員工佔全球勞動力的 80%，但在工作場所技術方面長期無法充分服務。透過 Beekeeper 的第一線成功系統，公司可以實現紙本流程自動化，隨時隨地與員工即時溝通，並提高第一線團隊的參與度、生產力和安全性。
Speakap
speakap.com
Speakap 提供品牌溝通平台，讓公司能夠與第一線員工進行結構化對話，隨時隨地為無辦公桌員工提供支援和資訊。此解決方案可在行動裝置和桌面裝置上使用，連接員工隊伍並使員工能夠提供最佳的客戶體驗。從訊息和新聞項目到私人團體和活動，Speakap 為企業提供了向員工提供相關且及時的內容的機會，並支持業務成長和員工保留。 Speakap 成立於 2011 年，與全球 400 多個組織合作，涉及酒店、零售、製造等各個行業，並在紐約、倫敦、阿姆斯特丹、巴塞隆納、科隆和布魯塞爾設有辦事處。更多資訊請造訪 www.speakap.com。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一個以最全面的內部網路為基礎、由人工智慧驅動的員工體驗平台。 Simpplr 是唯一統一員工參與、支援和服務的平台，利用最先進的人工智慧模式提供無縫、一致和個人化的員工體驗。我們的客戶受到 Snowflake、Moderna、Eurostar、DocuSign 和 AAA 等 1000 多個領先品牌的信賴，在員工敬業度、生產力和加速的業務績效方面取得了顯著的進步。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工具並與大多數其他企業和公司工具整合可以節省時間和減少挫折感。帶有您公司品牌的白標，您的團隊可能甚至沒有意識到 MangoApps 是一個外部工具 - 它感覺像是他們日常和工作流程的自然組成部分。如今，太多組織依賴過時的內部網路和通訊工具，將時間和資訊浪費在電子郵件收件匣這個黑洞中。 MangoApps 為您提供了一個獨特的機會，將所有團隊（從第一線員工到公司辦公室）連接到一個中央樞紐，使他們所有人都處於循環狀態並處於遊戲的頂端。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB 連接器，使組織能夠充分利用其IT 投資並提高個人和團隊的生產力。 LumApps 在全球擁有超過 500 萬用戶，不斷共同創造以解決挑戰並改善員工體驗和未來工作。 LumApps 被評為 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 內部網路打包解決方案領導者。
Element
element.io
Element 是一個基於 Matrix 的安全通訊平台：一種去中心化的端對端加密協定。將您的團隊聚集在一起，提高生產力和工作場所滿意度，同時保留對資料的完全所有權。 Element 是 Forrester Wave：安全通訊報告中的領導者。透過視訊通話和即時訊息輕鬆與您的合作夥伴、供應商或客戶協作：就像 21 世紀的電子郵件一樣。您甚至可以連接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帳戶。另一方面，可以使用安全邊界和跨域網關甚至氣隙部署來關閉 Element 以實現高安全性環境。基於 Matrix 構建，由於分散的網路架構，網路不存在單點故障，使其非常適合任務關鍵型環境。請聯絡我們，了解您的企業如何從 Element 中受益。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。